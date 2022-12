Narzędzia do tworzenia oprogramowania bardzo rozwinęły się w czasie, aby wspierać szeroki zakres procesów tworzenia oprogramowania i pomóc zespołom programistów w pisaniu kodu dla różnych typów oprogramowania. Wybór jednego konkretnego rozwoju oprogramowania jest trudną procedurą, ponieważ różne ramy rozwoju oprogramowania mają różne zalety i wady.

Celem tego kompleksowego artykułu o niektórych najlepszych narzędziach do tworzenia oprogramowania do wykorzystania w 2023 roku jest pomoc programistom i firmom, które szukają najlepiej zintegrowanego środowiska programistycznego, aby spełnić swoje wymagania i stworzyć wydajne oprogramowanie, aplikacje internetowe i różne projekty rozwoju oprogramowania z zaawansowanymi funkcjami. Czytaj dalej, aby poznać podstawy narzędzia do tworzenia oprogramowania i niektóre z najlepszych obecnie dostępnych narzędzi programistycznych.

Co to jest narzędzie do tworzenia oprogramowania?

Narzędzie do tworzenia oprogramowania jest również nazywane narzędziem do programowania oprogramowania. Jest to program komputerowy, który twórcy oprogramowania i programiści używają do tworzenia, modyfikowania, zarządzania i debugowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak aplikacje internetowe, usługi internetowe, aplikacje mobilne, aplikacje desktopowe i wiele innych.

Podstawowym celem każdego narzędzia do tworzenia oprogramowania jest tworzenie oprogramowania poprzez pomoc w pisaniu kodu wolnego od błędów lub poprzez łatwy w użyciu interfejs użytkownika i tworzenie aplikacji z drag-and-drop funkcje. Definicja narzędzi do tworzenia oprogramowania nie jest już ograniczona tylko do prostego IDE, w którym piszesz kod.

Zamiast tego, ekspansja branży rozwoju oprogramowania i postępy w językach programowania oznaczają, że dostępne są setki narzędzi do tworzenia oprogramowania. Niektóre z głównych typów tych narzędzi do tworzenia oprogramowania obejmują kompilatory, edytory kodu, GUI projektantów, debuggery i różne inne narzędzia do rozwoju i zarządzania projektami.

Czynniki do rozważenia przy wyborze narzędzi do tworzenia oprogramowania

Wybór narzędzi programistycznych i języków programowania jest kombinacją wielu różnych czynników. Twoje konkretne wymagania są z pewnością najważniejszym aspektem całego procesu tworzenia oprogramowania. Istnieje jednak kilka innych czynników, które możesz rozważyć, aby porównać różne narzędzia programistyczne i wybrać idealną platformę, która pomoże Ci w takich procedurach jak generowanie kodu źródłowego, debugowanie, kompleksowy przegląd kodu, automatyzacja procesów, tworzenie usług internetowych i ogólne zarządzanie projektem.

Omówmy te czynniki szczegółowo, aby pomóc Ci wybrać najlepsze narzędzia do tworzenia oprogramowania:

Czynnik № 1 - Elastyczność

Narzędzie do tworzenia oprogramowania, które wybierzesz, powinno być elastyczne, aby zapewnić prawidłowe dokładne i wydajne wdrożenie oprogramowania. Ogólnie rzecz biorąc, większość nowoczesnych narzędzi do tworzenia oprogramowania są wystarczająco elastyczne, aby wspierać różne języki programowania i zapewnić szybki rozwój z pomocą możliwości rozwoju cross-platform. Wybór platformy rozwoju oprogramowania, który działa na różnych systemach operacyjnych i zapewnia znaczną elastyczność i skalowalność w procesach rozwoju pomoże Ci bardzo.

Czynnik № 2 - Koszty ogólne

Większość twórców oprogramowania pracuje w formie zespołu. Załóżmy, że wybierzesz narzędzie do tworzenia oprogramowania, które zajmie dużo czasu i energii, aby zintegrować się z istniejącym środowiskiem programistycznym i zakończyć wdrożenie z zespołem programistów. W takim przypadku będziesz cierpiał z powodu znacznych kosztów ogólnych. Dlatego ważne jest, aby zespoły ds. Rozwoju oprogramowania wybrały platformę, która może być szybko zintegrowana z ich procedurami rozwoju.

Czynnik № 3 - Przyjazność dla użytkownika

Przyjazność dla użytkownika narzędzia do tworzenia oprogramowania jest jednym z najważniejszych aspektów do rozważenia podczas poszukiwania odpowiedniego narzędzia do tworzenia oprogramowania, które pomoże Ci osiągnąć cel, jakim jest rozwój aplikacji mobilnych, aplikacji internetowych i usług internetowych.

Nawet jeśli programiści mają duże doświadczenie techniczne i wiedzę, powinni wybrać platformę do tworzenia oprogramowania, która pomoże im zautomatyzować procesy i sprawi, że cały proces rozwoju będzie łatwiejszy i szybszy.

Czynnik nr 4 - kompatybilność

Kompatybilność narzędzi programistycznych ma znaczący wpływ na Twoje procedury rozwoju. Ogólnie rzecz biorąc, powinieneś wybrać narzędzia do tworzenia oprogramowania, które mogą pracować w różnych wymaganiach, aby zapewnić wydajny i szybki rozwój. Pamiętaj, że nie wszystkie narzędzia do programowania są kompatybilne ze wszystkimi środowiskami, więc musisz uzyskać tę informację.

Czynnik № 5 - docelowa publiczność

Różne narzędzia do tworzenia oprogramowania mają różnych odbiorców docelowych i standardy rozwoju. Niektóre narzędzia do programowania są przeznaczone dla małych firm i początkujących programistów. Z drugiej strony, znane narzędzia do tworzenia oprogramowania zazwyczaj zaspokajają zarówno nowych, jak i doświadczonych programistów. Dlatego powinieneś zapoznać się ze wszystkimi aspektami narzędzia do tworzenia oprogramowania przed zakupem lub rejestracją dla niego, aby upewnić się, że pomoże ci w spełnieniu twoich wymagań dotyczących rozwoju.

Czynnik № 6 - Funkcjonalność

Podczas gdy podstawowa funkcjonalność większości narzędzi do tworzenia oprogramowania pozostaje taka sama, istnieją niewielkie różnice, o których musisz wiedzieć, aby rozróżnić narzędzia do tworzenia oprogramowania i wybrać najlepszy z nich zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Upewnij się, że wybrane narzędzie do tworzenia oprogramowania zapewnia wystarczającą liczbę opcji dostosowywania, aby zintegrować się z przepływem pracy w celu szybkiego rozwoju i zapewnić pomyślne zakończenie projektu rozwoju oprogramowania.

Czynnik № 7 - Opcje integracji

Większość narzędzi do tworzenia oprogramowania oferuje szeroki zakres opcji integracyjnych, aby usprawnić proces rozwoju i pomóc Ci stworzyć potężny i niezawodny produkt. Załóżmy jednak, że masz jakiś konkretny rodzaj integracji. W takim przypadku powinieneś rozważyć te opcje w wybranych przez siebie narzędziach do tworzenia oprogramowania i upewnić się, że Twój zespół programistów jest zadowolony z dostępnych opcji.

Najlepsze narzędzia do tworzenia i programowania oprogramowania

Ponieważ branża oprogramowania jest pełna narzędzi do programowania, skompilowaliśmy listę najlepszych narzędzi do tworzenia oprogramowania, których możesz użyć w 2023 roku, aby przenieść swoją karierę programistyczną na wyższy poziom.

GitHub

GitHub to platforma, która jest przeznaczona głównie dla zespołów programistów do wspólnego rozwoju. Wspiera zarówno przegląd kodu, jak i zarządzanie poprzez swoje zaawansowane funkcje. Ponad 56 milionów programistów i ponad 3 miliony firm korzysta z tego znanego narzędzia do tworzenia oprogramowania. Świadczą one usługi dla kilku znanych firm, w tym Adobe, Dell Technologies, i Ford.

Dlatego też, GitHub jest z pewnością najbardziej popularnym narzędziem do tworzenia oprogramowania. Ogromna popularność GitHub wynika z faktu, że działa on jako internetowa usługa hostingowa repozytorium Git, podobna do Google Drive. Możesz przesłać swoją pracę do witryny (publicznie lub prywatnie), aby ją zabezpieczyć lub podzielić się nią z innymi. Wielu programistów znajdujących się w dowolnym miejscu na świecie może łatwo pracować nad tym samym projektem. Jeśli szukasz miejsca do współpracy nad projektem z kimś innym, to jest to świetne miejsce.

Chrome DevTools jest przeznaczony dla programistów internetowych do pisania aplikacji internetowych, usług internetowych i testowania. Różne narzędzia do debugowania są wbudowane bezpośrednio w przeglądarkę Google Chrome, aby ułatwić tworzenie stron internetowych. Chrome DevTools jest jednym z najlepszych narzędzi do tworzenia oprogramowania dla twórców stron internetowych, ponieważ pochodzi bezpośrednio od Google.

Dzięki DevTools możesz przetestować CSS na swoich stronach internetowych, debugować Javascript w przeglądarce i ocenić, jak dobrze Twoja aplikacja działa na front-endzie. z Chrome DevToolsmożna łatwo badać i modyfikować stronę DOM, oceniać zasoby, obciążenie i wydajność witryny, rozliczać zużycie pamięci przez stronę i wiele innych. Każdy, kto pracuje w branży internetowej, musi mieć dostęp do tej technologii. Jednym z najważniejszych aspektów Google DevTools jest to, że są one dostępne za darmo za pośrednictwem przeglądarki Chrome.

Azure

Azure to narzędzie do tworzenia oprogramowania firmy Microsoft, które jest często używane do tworzenia, testowania, wdrażania i zarządzania aplikacjami w chmurze na wszystkich platformach. Azure obsługuje dużą liczbę aplikacji i języków programowania oraz zapewnia zarówno chmury publiczne, jak i prywatne.

Hybrydowe możliwości Azure są jedną z jego głównych cech. Organizacje mogą wykorzystywać Azure jako samodzielną usługę chmury publicznej lub rozszerzyć istniejącą infrastrukturę lokalną do chmury. Szeroki zakres innych możliwości i usług jest dostępny za pośrednictwem Azurew tym związanych z obliczeniami, przechowywaniem, siecią, bazami danych, cyberbezpieczeństwem i wieloma zaawansowanymi funkcjami dzięki AI.

Z pomocą narzędzi DevOps, Microsoft Azure umożliwia deweloperom szybkie tworzenie niezawodnych aplikacji. Aktualizuje bieżące programy z wykorzystaniem serverless i kontenerów. Ponadto obsługuje różnorodny sprzęt, frameworki programistyczne i języki programowania.

Visual Studio Code

Visual Studio Code to jeden z najpopularniejszych edytorów kodu dla programistów. Jest powszechnie określany jako VS Code. Jest dostępny dla wszystkich głównych systemów operacyjnych ze względu na wielu doświadczonych, jak i początkujących programistów korzystających z tej platformy rozwoju oprogramowania.

Jest to potężny edytor kodu open-source, który zawiera wszystkie najważniejsze funkcje, których można oczekiwać od najlepszego narzędzia do tworzenia oprogramowania. Zawiera zintegrowany CLI, możliwość podświetlania składni, funkcje wcięcia, przegląd kodu i kompilację kodu.

Możesz łatwo dostosować VS Code za pomocą wtyczek dostępnych w Extensions Marketplace. Integruje się z Git i oferuje świetny interfejs użytkownika. Narzędzie obsługuje różne języki programowania i frameworki programistyczne. Rozbudowany, wbudowany w VSCode dostęp do terminala sprawia, że jest to narzędzie programistyczne typu "wszystko w jednym".

Stack Overflow

Stack Overflow jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi do tworzenia oprogramowania na świecie. Jest to duża społeczność przeznaczona dla programistów i inżynierów oprogramowania. Możesz zadawać i odpowiadać na różne pytania związane z tworzeniem oprogramowania, językami programowania i frameworkami programistycznymi. Jest to najlepsze narzędzie do tworzenia oprogramowania, z którego możesz korzystać, gdy chcesz skonsultować się z innymi programistami i uzyskać pomoc w przeglądzie kodu, pisaniu kodu wolnego od błędów i usuwaniu wszelkich błędów z istniejącego kodu źródłowego.

Możesz udostępnić cały swój kod źródłowy w Stack Overflow i uzyskać pomoc od innych ekspertów w dziedzinie kodowania. Stack Overflow jest jedną z największych społeczności programistów, z ponad 10 milionami uczestników. Dlatego możesz polegać na Stack Overflow gdy napotkasz jakikolwiek problem związany z rozwojem i chcesz, aby inni deweloperzy przejrzeli Twój kod źródłowy.

Docker

Docker to framework programistyczny, który służy do tworzenia aplikacji działających w kontenerach. W uproszczeniu, kontener to małe środowisko wykonawcze, które współdzieli jądro, ale działa niezależnie. Otwarta natura tej technologii doprowadziła do znacznej popularności Dockera jako niezawodnego narzędzia do tworzenia oprogramowania.

JIRA

JIRA jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do zarządzania projektami dostępnych obecnie w branży tworzenia oprogramowania. Celem JIRA jest ułatwienie menedżerom projektów, jak również zespołom rozwijającym oprogramowanie, monitorowania backlogu projektu i stanu wydania oraz modyfikowania procesu dla określonych przypadków użycia, takich jak naprawa błędów i łatanie. Zajmuje się wszystkimi etapami rozwoju, w tym pisaniem kodu źródłowego od podstaw i debugowaniem kodu źródłowego.

JIRA oferuje zespołom DevOps narzędzia do zarządzania testami, wymaganiami i wszystkimi etapami procesu wdrażania oprogramowania. Narzędzie ma zdalne interfejsy APIi może komunikować się z większością aplikacji innych firm, aby zapewnić zespołom programistycznym bezproblemowe doświadczenie praktyczne. Pozwala na subskrypcję do 10 osób za darmo. Jeśli jednak masz większy zespół, będziesz musiał zapłacić opłatę w wysokości 7 USD za osobę.

Bitbucket

Bitbucket jest systemem kontroli wersji. Rozwój oprogramowania obejmuje:

Tworzenie wielu różnych wersji oprogramowania.

Tak więc używanie wydajnej platformy kontroli wersji, takiej jak Bitbucket jest ważne dla procedur takich jak przegląd kodu.

jest ważne dla procedur takich jak przegląd kodu. Zarządzanie różnymi wersjami kodu źródłowego.

Utrzymywanie całości oprogramowania w celu szybkiego rozwoju.

Działa jako baza danych dla projektów rozwojowych i kodu źródłowego.

Bitbucket jest świetnym narzędziem, ponieważ oferuje różne opcje, jeśli chodzi o wdrażanie kodu i tworzenie prywatnych repozytoriów do przechowywania danych. Ponadto ma różne funkcje związane ze współpracą w zakresie kodu i inne tego typu funkcje. Użytkownicy Bitbucket mogą grupować swoje repozytoria w projekty, co ułatwia im skoncentrowanie się na celu, procedurze lub efekcie końcowym.

Cloud9

Wiele osób chce się nauczyć języków programowania, ale uważa je za dość trudne. Cloud9 jest jednym z łatwych w użyciu IDEs, które ułatwiają i przyspieszają kodowanie. Programiści mogą polegać na Cloud9 aby dostosować różne ustawienia i pracować z różnymi językami programowania, takimi jak Python, Perl, Ruby, PHP, C i JavaScript. Kompatybilność międzyplatformowa Cloud9 sprawia, że jest to bardzo popularne narzędzie do tworzenia oprogramowania.

Ustawianie punktów przerwania może pomóc w zaoszczędzeniu czasu i jest łatwe do wykorzystania. Wisienką na torcie jest sekcja Code Completion, która oferuje praktyczne sugestie dotyczące szybszego kodowania. Ten, w przeciwieństwie do większości alternatyw, posiada wbudowany terminal i kreator wiersza poleceń i jest przeznaczony dla początkujących użytkowników.

AppMaster

Jednym z głównych postępów w branży rozwoju oprogramowania jest wprowadzenie no-code platform programistycznych. Jak sama nazwa wskazuje, platforma no-code platforma programistyczna ma pomóc w tworzeniu aplikacji bez konieczności samodzielnego pisania kodu.

AppMaster jest najbardziej potężną i przyjazną dla użytkownika no-code platforma programistyczna, którą można wykorzystać do budowania aplikacji internetowych i mobilnych z wydajnymi backendami i dokładną dokumentacją. Wykorzystuje algorytmy AI do generowania 22 000 linii kodu na sekundę.

Możesz polegać na przyjaznych dla użytkownika narzędziach do edycji wizualnej AppMaster aby stworzyć wybraną przez siebie aplikację, nie martwiąc się o pisanie długich linii kodu.

Niektóre z najważniejszych funkcji AppMaster są:

Szybkie i łatwe tworzenie aplikacji za pomocą drag-and-drop funkcji.

funkcji. Niezawodny backend i czysty kod.

Kompatybilność międzyplatformowa do budowania natywnych i hybrydowych aplikacji mobilnych.

Dokładne debugowanie i testowanie kodu.

Generowanie dokumentacji oprogramowania.

Integracja z systemami opartymi na chmurze.

AppMaster jest stale rośnie i ewoluuje z czasem, więc na pewno można polegać na tym najlepszym no-code narzędzie do rozwoju, aby spełnić swoje wymagania rozwojowe.

Buddy

Buddy jest wschodzącą platformą w branży Internetu rzeczy (IoT) i systemów opartych na chmurze. Jest to świetne narzędzie do wykorzystania w tworzeniu potężnych aplikacji oprogramowania dla przedsiębiorstw. Niektóre z jego głównych klientów Buddy obejmują Six Flags, Costa, oraz Rakuten.

Podstawowa wersja Buddy jest dostępna za darmo. Jednakże, jeśli chcesz uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji, będziesz musiał kupić jeden z trzech płatnych pakietów Buddy które wahają się od 35 do 200 dolarów miesięcznie. Niektóre z najbardziej widocznych funkcji Buddy obejmują rurociągi dostawcze i łatwy w nawigacji interfejs użytkownika do budowania, testowania i wdrażania kodu źródłowego. Twórcy oprogramowania zazwyczaj używają Buddy ze względu na szybką i łatwą konfigurację, szybkie wdrażanie, wsparcie dla różnych języków programowania i niezawodną integrację z innymi narzędziami do tworzenia oprogramowania.

GitLab

Kiedy słyszysz "termin GitLab, istnieje duża szansa, że pomylisz go z GitHub. Zarówno GitLab i GitHub są systemami kontroli wersji. Istnieją jednak pewne istotne różnice między tymi usługami rozwoju oprogramowania.

GitHub jest głównie narzędziem współpracy, które koncentruje się na przeglądzie kodu i zarządzaniu kodem zdalnie. Jednakże, GitLab jest platformą, która koncentruje się na DevOps i Cl/CD do dokładnego planowania projektu, zarządzania kodem źródłowym i monitorowania projektu. Ma na celu bycie jedyną platformą wymaganą w całym cyklu życia DevOps.

Dzięki GitLab, możesz zarządzać i optymalizować procedury dostarczania oprogramowania i prawidłowo zaplanować cały proces wdrażania. Co więcej, możesz również tworzyć i zarządzać kodem za pomocą przyjaznego interfejsu użytkownika. Inne funkcje, takie jak automatyczne testowanie i szybkie raportowanie, również sprawiają, że GitLab bardzo popularne narzędzie do tworzenia oprogramowania.

Jeśli chodzi o ceny, możesz uzyskać darmowy plan GitLab który zapewnia ograniczone funkcjonalności. Jednakże, jeśli chcesz więcej funkcji, możesz kupić Starter Plan za $4, Premium Plan za $19, lub Ultimate Plan za $99 za użytkownika miesięcznie.

Postman

Postman to narzędzie do tworzenia oprogramowania do współpracy, przeznaczone głównie do rozwoju backend API i usług internetowych. Jest on dostępny dla wszystkich głównych systemów operacyjnych. Celem tej usługi rozwoju oprogramowania jest usprawnienie procedur związanych z tworzeniem niezawodnych interfejsów API i ułatwienie współpracy. Funkcje zautomatyzowanego testowania Postman są również przydatne w eliminowaniu błędów i bugów z API. Inne ważne funkcje Postmana są związane z generowaniem dokumentacji, monitorowaniem wydajności API i współpracą w czasie rzeczywistym w celu ułatwienia pracy dużych zespołów programistów i testerów API.

Poza darmowym planem Postman, możesz kupić plan Team za 15 USD za użytkownika miesięcznie dla dużych zespołów. Plan biznesowy jest dostępny w cenie 30 USD za użytkownika miesięcznie, a konfigurowalny plan Enterprise jest również dostępny w celu spełnienia unikalnych wymagań firmy.

Axure

Axure ułatwia tworzenie makiet, prototypów i dokumentacji różnych typów oprogramowania. Jest to jedna z najlepszych platform do tworzenia oprogramowania, ponieważ dokumentacja i prototypowanie są ważnymi elementami zarządzania projektami. Pozwala zespołom programistów pracować nad różnymi aspektami tworzenia i wdrażania oprogramowania. Platforma ułatwia budowanie i utrzymywanie bibliotek widżetów. Program posiada różne pomocne funkcje udostępniania, które czynią go praktycznym narzędziem do pracy zespołowej.

Podsumowanie

Ten post analizuje najlepsze narzędzia do tworzenia oprogramowania, których możesz użyć do tworzenia i wdrażania aplikacji w 2023 roku i później. Omówiono różne rodzaje narzędzi do tworzenia oprogramowania, które pomogą Ci w różnych aspektach tworzenia aplikacji. Ostatecznie wszystko sprowadza się do wyboru najlepszych narzędzi dla Twojej firmy. Różni się on w oparciu o wymagania i czynniki, w tym koszt, stosunek jakości do ceny, wymagania użytkownika końcowego i wiele innych.

FAQs

Jaka jest różnica między językami programowania a frameworkami programistycznymi?

Język programowania to zbiór instrukcji, które kierują działaniem oprogramowania lub komputera. Dla porównania, framework działa jako budulec do zastosowania instrukcji języka w praktyce. Podstawowymi składnikami języków programowania są reguły i składnia. Za każdym razem, gdy tworzony jest kod, przepisy te muszą być przestrzegane. Języki programowania są utworzone ze składni, natomiast frameworki są tworzone na ich podstawie. Doskonałym przykładem jest framework Ruby on Rails, który jest zbudowany na języku programowania Ruby. Django i Flask to dwa kolejne frameworki zbudowane na języku programowania Python.

Czy framework programistyczny jest narzędziem?

Nie, framework programistyczny nie jest narzędziem. Frameworki to grupy bibliotek, klas i innych fragmentów kodu, które nadają Twojemu projektowi ramy i zapewniają często używaną funkcjonalność, upraszczając proces tworzenia oprogramowania.

Czy istnieje jedno konkretne najlepsze narzędzie do tworzenia oprogramowania?

Nie ma jednego konkretnego narzędzia, które można zadeklarować jako najlepsze narzędzie do tworzenia oprogramowania ze względu na złożoność i ogromną różnorodność oprogramowania. Jednak niektóre wspaniałe platformy mogą być uznane za najlepsze w ich odpowiednim rodzaju rozwoju oprogramowania.

Na przykład, GitHub można nazwać najbardziej popularnym i niezawodnym narzędziem kontroli wersji do wspólnego tworzenia oprogramowania. Podobnie, AppMaster jest najlepszą no-code platformą do tworzenia oprogramowania, ponieważ zapewnia łatwe w użyciu funkcje do szybkiego i łatwego tworzenia aplikacji.