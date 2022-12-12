软件开发工具随着时间的推移已经大大发展，以支持广泛的软件开发过程，并帮助开发团队为不同类型的软件编写代码。选择一个特定的软件开发是一个具有挑战性的程序，因为不同的软件开发框架有不同的优点和缺点。

这篇关于2023年一些最好的软件开发工具的综合文章的目的是帮助那些正在寻找最佳集成开发环境的开发者和企业满足他们的要求，并创建高效的软件、网络应用程序和具有先进功能的不同软件开发项目。继续阅读以了解软件开发工具的基本知识和目前一些最好的开发工具。

什么是软件开发工具？

软件开发工具也被称为软件编程工具。它是一种计算机程序，软件开发人员和程序员用它来创建、修改、管理和调试不同类型的软件，如网络应用程序、网络服务、移动应用程序、桌面应用程序和许多其他软件。

任何软件开发工具的基本目的是通过帮助你写无错误的代码或通过一个易于使用的用户界面来创建软件，并创建一个具有 drag-and-drop功能。软件开发工具的定义不再仅仅局限于一个简单的IDE ，你在其中编写代码。

相反，软件开发行业的扩张和编程语言的进步意味着有数百种软件开发工具可用。这些软件开发工具的一些主要类型包括编译器、代码编辑器、GUI 设计器、调试器，以及其他各种开发和项目管理工具。

选择软件开发工具时需要考虑的因素

选择编程工具和编程语言是许多不同因素的组合。你的具体要求当然是整个软件开发过程中最重要的方面。然而，还有一些其他因素，你可以考虑比较不同的开发工具，并选择完美的平台，这将有助于你的程序，如生成源代码，调试，全面的代码审查，自动化流程，创建网络服务和整体项目管理。

让我们详细讨论这些因素，以帮助你挑选最好的软件开发工具。

因素 №1 - 灵活性

你所选择的软件开发工具应该是灵活的，以确保软件的正确准确和有效实施。一般来说，大多数现代软件开发工具都足够灵活，可以支持不同的编程语言，并在跨平台开发能力的帮助下确保快速开发。选择一个能在各种操作系统上工作的软件开发平台，并在开发过程中提供显著的灵活性和可扩展性，将对你有很大帮助。

因素№2--管理费用

大多数软件开发人员都是以团队的形式工作的。假设你选择了一个软件开发工具，需要花费大量的时间和精力与现有的开发环境整合，并与开发团队完成部署。在这种情况下，你将遭受到巨大的开销。因此，对于软件开发团队来说，选择一个能与他们的开发程序快速集成的平台是非常重要的。

因素 №3 - 用户友好性

软件开发工具的用户友好性是在寻找合适的软件开发工具时需要考虑的最重要的方面之一，它可以帮助你实现开发移动应用、网络应用和网络服务的目标。

即使软件开发人员有丰富的技术经验和知识，他们也应该选择一个能帮助他们实现流程自动化的软件开发平台，使整个开发过程更容易、更快捷。

因素№4 - 兼容性

编程工具的兼容性对你的开发程序有很大影响。一般来说，你应该选择能够在各种要求下工作的软件开发工具，以确保高效和快速的开发。请记住，不是所有的软件编程工具都能与所有的环境兼容，所以你必须获得这些信息。

因素 №5 - 目标受众

不同的软件开发工具有不同的目标受众和开发标准。有些编程工具是为小规模企业和新手开发者准备的。另一方面，知名的软件开发工具通常同时满足新的和有经验的开发者。因此，在购买或注册一个软件开发工具之前，你应该熟悉它的所有方面，以确保它能帮助你满足你的开发要求。

因素 №6 - 功能性

虽然大多数软件开发工具的基本功能是相同的，但也有一些小的区别，你必须了解这些区别，以区分开发工具，并根据你的要求选择最好的工具。

确保你所选择的软件开发工具提供足够的定制选项，以便与你的工作流程相结合，实现快速开发，确保成功完成一个软件开发项目。

因素 №7--集成选项

大多数软件开发工具提供广泛的集成选项，以简化开发过程，帮助你创建一个强大而可靠的产品。然而，假设你有任何特定的集成方式。在这种情况下，你应该在你选择的软件开发工具中考虑这些选项，并确保你的开发团队对现有的选项感到满意。

最佳的软件开发和编程工具

由于软件行业充满了软件编程工具，我们编制了一份2023年你可以使用的最佳软件开发工具清单，以使你的开发事业更上一层楼。

GitHub

GitHub是一个主要针对软件开发团队进行协作开发的平台。它通过先进的功能同时支持代码审查和管理。超过5600万的开发者和超过 300万的企业使用这个著名的软件开发工具。他们为一些知名企业提供服务，包括Adobe 、Dell Technologies 、Ford 。

因此。 GitHub当然是最受欢迎的软件开发工具。它的大规模流行是由于它的作用是 GitHub它作为一个基于网络的Git 储存库托管服务，类似于Google Drive 。你可以将你的工作上传到网站上（公开或私下），以保证它的安全或与他人分享它。位于世界任何地方的多个软件开发人员可以轻松地在同一个项目上工作。如果你正在寻找一个与他人合作项目的地方，这是一个好地方。

Chrome DevTools是为网络开发人员编写网络应用程序、网络服务和测试而设计的。各种调试工具被直接内置在Google Chrome 浏览器中，以方便网络开发。 Chrome DevTools是网站开发人员最好的软件开发工具之一，因为它直接来自谷歌。

由于有了DevTools ，你可以在你的网站页面上测试CSS ，在浏览器中调试Javascript，并评估你的应用程序在前端的表现如何。 Chrome DevTools，你可以很容易地研究和修改DOM ，评估一个网站的资源、负载和效率，核算页面的内存消耗，以及更多。任何在网络行业工作的人都需要接触到这项技术。Google DevTools最重要的一个方面是，它们可以通过Chrome浏览器免费使用。

Azure

Azure是一个微软的软件开发工具，通常用于创建、测试、部署和管理所有平台的云应用程序。 AzureAzure支持大量的应用程序和编程语言，并提供公共云和私有云。

Azure的混合能力是其主要特点之一。企业可以利用 Azure作为一个独立的公共云服务，或将现有的企业内部基础设施扩展到云中。其他各种各样的能力和服务可以通过以下方式获得 Azure包括那些与计算、存储、网络、数据库、网络安全有关的功能，以及通过人工智能实现的众多高级功能。

借助于DevOps 工具，微软 Azure让开发者能够快速创建可靠的应用程序。它使用无服务器和容器更新当前的程序。此外，它支持各种硬件、编程框架和编程语言。

Visual Studio Code

Visual Studio Code是软件开发人员最受欢迎的代码编辑器之一。它通常被称为VS Code 。它适用于所有主要的操作系统，因为许多有经验的以及初级的软件开发人员都在使用这个软件开发平台。

它是一个强大的开源代码编辑器，包括你期望从最好的软件开发工具获得的所有主要功能。它包括一个集成的CLI ，能够突出语法，缩进功能，代码审查和代码编译。

你可以在扩展市场中提供的插件的帮助下，轻松地定制VS Code 。它与Git 集成，并提供了一个很好的用户界面。该工具支持各种编程语言和编程框架。VSCode广泛的内置终端访问使它成为一个多合一的开发工具。

Stack Overflow

Stack Overflow是世界上最流行的软件开发工具之一。它是一个为开发者和软件工程师而设的大型社区。你可以提出和回答与软件开发、编程语言和编程框架有关的各种问题。当你想咨询其他软件开发人员，并在代码审查、编写无缺陷代码和删除现有源代码中的任何错误方面获得帮助时，它是最好的软件开发工具。

你可以将你的整个源代码分享到 Stack Overflow并获得其他编码专家的帮助。 Stack Overflow是最大的开发者社区之一，有超过1000万的参与者。因此，你可以依靠 Stack Overflow当你面临任何与开发有关的问题，并希望其他开发人员审查你的源代码时，你可以依赖 "软件"。

Docker

Docker是一个编程框架，用于创建在容器中运行的应用程序。更简单地说，容器是一个小的执行环境，共享一个内核，但独立运行。这项技术的开源性质导致了Docker作为一个可靠的软件开发工具的显著普及。

JIRA

JIRA是目前软件开发行业中最流行的项目管理工具之一。它的目的 JIRA是为了方便项目经理以及软件开发团队监控项目积压和发布状态，并针对某些使用情况（如错误修复和补丁）修改流程。它涉及开发的所有阶段，包括从头开始编写源代码和调试源代码。

JIRA为DevOps团队提供管理测试、需求和软件部署过程的所有阶段的工具。该工具有远程API，可以与大多数第三方应用程序沟通，为软件团队提供无缝的实践经验。它最多允许10人免费订阅。然而，如果你有一个更大的团队，你将不得不支付每人7美元的费用。

Bitbucket

Bitbucket是一个版本控制系统。软件开发包括。

创建许多不同版本的软件。

因此，使用一个有效的版本控制平台，如 Bitbucket 对于代码审查等程序是很重要的。

对于代码审查等程序是很重要的。 管理不同版本的源代码。

维护整个软件的快速发展。

它作为一个开发项目和源代码的数据库。

Bitbucket是一个伟大的工具，因为当涉及到代码部署和创建私人存储库来存储你的数据时，它提供各种选择。此外，它还有与代码协作和其他此类功能有关的各种功能。它的用户 Bitbucket的用户可以将他们的存储库分组为项目，这使他们更容易集中精力于他们的目标、程序或最终结果。

Cloud9

很多人想学习编程语言，但他们发现它们相当难。 Cloud9是一个易于使用的IDE，使编码更容易和更快。开发人员可以依靠 Cloud9来定制不同的设置，并使用不同的编程语言，如Python, Perl, Ruby, PHP, C和JavaScript。它的跨平台兼容性 Cloud9的跨平台兼容性使其成为高度流行的软件开发工具。

设置断点可能帮助你节省时间，而且很容易利用。锦上添花的是代码完成部分，它为更快地编码提供了实用建议。与大部分替代品相比，这款软件具有一个内置终端和一个命令行向导，是为新手用户准备的。

AppMaster

软件开发行业的主要进步之一是引入了 no-code开发平台。顾名思义，一个 no-code开发平台的目的是帮助你创建应用程序，而无需自己编写任何代码。

AppMaster是最强大和用户友好的 no-code开发平台，你可以用它来构建具有高效后端和全面文档的网络应用和移动应用。它使用人工智能算法，每秒钟生成22000行代码。

你可以依靠其用户友好的可视化编辑工具 AppMaster来创建你所选择的应用程序，而不必担心编写长行代码。

它的一些最重要的特点是 AppMaster的一些最重要的特点是。

AppMaster随着时间的推移不断增长和发展，所以你绝对可以依靠这个最好的 no-code开发工具来满足你的开发要求。

Buddy

Buddy是物联网（IoT）和基于云的系统行业的一个新兴平台。它是一个用于开发强大的企业软件应用程序的伟大工具。它的一些主要客户 Buddy包括Six Flags ，Costa ，和Rakuten 。

基本版本的 Buddy的基本版本是免费提供的。然而，如果你想获得更多的高级功能，你将不得不购买三个付费包中的一个。 Buddy每月35美元至200美元不等。一些最突出的功能包括 Buddy的一些最突出的功能包括交付管道和一个易于浏览的用户界面，用于构建、测试和部署源代码。软件开发者通常使用 Buddy由于其快速和简单的配置、快速部署、对不同编程语言的支持以及与其他软件开发工具的可靠集成。

GitLab

当你听到这个术语 GitLab的时候，你很有可能会把它和 GitHub.这两个 GitLab和 GitHub都是版本控制系统。然而，这些软件开发服务之间有一些明显的区别。

GitHub主要是一个协作工具，侧重于远程的代码审查和代码管理。然而。 GitLab是一个专注于DevOps的平台，Cl/CD ，用于全面的项目规划、源代码管理和项目监控。它的目标是成为整个DevOps生命周期中唯一需要的平台。

有了这个平台 GitLab，你可以管理和优化软件交付程序，正确规划整个部署过程。此外，你还可以通过一个友好的用户界面创建和管理代码。其他功能，如自动测试和快速报告，也使得 GitLab一个非常受欢迎的软件开发工具。

在定价方面，你可以得到一个免费的计划，即 GitLab，提供有限的功能。然而，如果你想要更多的功能，你可以购买4美元的入门计划，19美元的高级计划，或每个用户每月99美元的终极计划。

Postman

Postman是一个协作软件开发工具，主要用于后端API开发和网络服务。它可用于所有主要的操作系统。这项软件开发服务的目的是简化创建可靠的API和促进协作的程序。自动测试的功能 Postman的自动测试功能在消除API中的错误和漏洞方面也很有用。Postman的其他重要功能与文档生成、监测API性能和实时协作有关，以促进大型软件开发团队和API测试人员。

除了免费的计划外 Postman，你可以为大型团队购买团队计划，每个用户每月15美元。商业计划的价格为每个用户每月30美元，也可以购买可定制的企业计划，以满足企业的独特要求。

Axure

Axure视觉设计软件使创建不同类型软件的线框、原型和文档变得容易。它是最好的软件开发平台之一，因为文档和原型设计是项目管理的重要组成部分。它允许软件开发团队在软件创建和部署的各方面进行工作。该平台使建立和维护小部件库变得简单。该程序有各种有用的共享功能，使其成为团队工作的实用工具。

总结

这篇文章分析了你在2023年及以后可以用来创建和部署应用程序的最佳软件开发工具。讨论了不同类型的软件开发工具，以帮助你在创建一个应用程序的不同方面。最终，这一切都归结为为你的企业选择最好的工具。它基于要求和因素而不同，包括成本、性价比、最终用户要求和其他许多因素。

常见问题

编程语言和编程框架之间的区别是什么？

一种编程语言是指导软件或计算机操作的指令集合。相比之下，框架是将语言的指令付诸实践的构件。编程语言的基本组成部分是规则和语法。每次开发代码时，都必须遵循这些规定。编程语言是由语法形成的，而框架则是在其基础上开发的。一个很好的例子是Ruby onRails 框架，它建立在Ruby 编程语言之上。Django 和Flask 是另外两个建立在Python 编程语言之上的框架。

编程框架是一种工具吗？

不，编程框架不是一种工具。框架是一组库、类和其他代码，它们给你的项目提供了一个框架，并提供常用的功能，简化了创建软件的过程。

是否有一个特定的最佳软件开发工具？

由于软件的复杂性和巨大的多样性，没有一个特定的工具可以被宣布为最好的软件开发工具。然而，一些伟大的平台可以被认为是其各自类型的软件开发中最好的。

例如。 GitHub可以被称为最流行和最可靠的协作式软件开发的版本控制工具。同样，AppMaster 是最好的no-code 软件开发平台，因为它为快速和简单的应用开发提供了易于使用的功能。