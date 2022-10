Yazılımın hatalarını ve sorunlarını test etmek yoğun bir iştir. Uygulama çok büyükse karmaşıklık artar, bu da çok büyük beyin gücü ve zaman alacaktır. Ancak, bir AI aracı kullanmak süreci büyük ölçüde kolaylaştırabilir ve bu yüzden buradayız.

JIRA, hatalara ve sorun testlerine harcadığınız enerjiden, zamandan ve hatta paradan tasarruf edebilen bir yazılımdır. Bu kılavuzda, JIRA yazılımının ne olduğunu, nasıl kullanılacağını ve kullanmadan önce bilmeniz gerekenleri artıları ve eksileri ile öğreneceksiniz.

Yazılım üzerinde beyin fırtınası yapmayı düşünerek şimdiden hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz. Muhtemelen zaman alıcı görevi kendi başınıza yapmak istemezsiniz ve bir test uzmanı kiralamak çok pahalıya mal olur. Yani, JIRA'yı kullanmanın size para kazandırabileceği yer burasıdır. Avantajları ve size nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Hadi başlayalım!

JIRA nedir?

JIRA, mühendislerin görevleri izlemek ve yönetmek için kullandıkları bir yazılım geliştirme aracıdır. Hataları, özellikleri ve diğer iş öğelerini izlemek için hem Çevik hem de şelale proje yönetimi için kullanabilirsiniz. Ayrıca JIRA'yı birçok hizmet yönetimi aracıyla çalışacak şekilde yapılandırarak görevleri yönetmek için çok yönlü bir araç haline getirebilirsiniz.

Kısa bir tarihçe

Atlassian, 2002 yılında JIRA yazılımını tanıttı. İlk adı, Japonca Godzilla kelimesinden alınan GOJIRA idi. Bu isim, Atlassian kodlayıcıları tarafından Bugzilla olarak bilinen ilk hata izleme yazılımından türetilmiştir. JIRA, düşündüklerinden daha fazlasını sağladığı için çok kısa sürede kodlayıcıların tercihi oldu. Günümüzde, çevik proje yönetimine kadar uzanan her türlü test yönetimi ve gereksinimini yönetmek için kullanılmaktadır.

Neden kullanılır?

İnanılmaz özellikleri, birçok yazılım geliştiricisi ve test uzmanı için projelerine ve yönetim ihtiyaçlarına yardımcı olmak için onu en iyi seçim haline getirir. JIRA'nın özellikleri arasında iş akışı özelleştirmesi, güçlü arama yetenekleri, yapılandırılabilir sorun alanları, esnek raporlama ve popüler geliştirme araçlarıyla entegrasyonlar bulunur. Her büyüklükteki kuruluş, her türden projeyi yönetmek için JIRA'yı kullanır.

Bu proje yönetimi aracı, aşağıda tartışılan üç biçimde gelir:

Jira Çekirdek

JIRA Core, ekipler tarafından ürünleri planlamak, izlemek ve piyasaya sürmek için kullanılan bir proje yönetimi aracıdır. Kullanıcılara projelerinin ilerleyişi hakkında gerçek zamanlı görünürlük sağlayarak ekiplerin sorunları hızlı bir şekilde belirlemesine ve çözmesine olanak tanır.

Jira Yazılım

Yazılım geliştiricileri, bir proje içinde sorun takibi için ana JIRA yazılımını kullanır. Hataları, özellikleri ve görevleri izleyebilir ve iş akışları ve süreç diyagramları oluşturabilir.

Jira Servis Masası

JIRA hizmet masası, işletmelerin tüm taleplerini tek bir yerde görmelerini sağlar ve müşteri hizmetlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak ek özellikler sağlar. Ayrıca müşterilerin bir self servis portalı aracılığıyla kendi servis taleplerini göndermelerine olanak tanır.

Bugün ne tür ekipler JIRA kullanıyor?

Gereksinimler ve test senaryosu yönetim ekipleri

Gereksinimler ve test senaryosu yönetimi ekipleri, çok amaçlı JIRA yazılımına ihtiyaç duyar. Gereksinim ekipleri için JIRA, kullanıcı hikayelerini, özellikleri ve yakalanması gereken diğer bilgi parçalarını izlemek için kullanılabilir. Yazılım geliştirme döngüsüne derinden yardımcı olan farklı eklentileri etkin bir şekilde entegre etmelerine yardımcı olur. Test senaryosu yönetimi ekipleri için JIRA, bireysel test senaryoları oluşturmak ve izlemek ve ayrıca genel test sürecini yönetmek için kullanılabilir.

Çevik ekipler

JIRA yazılımı, çevik ekiplerin işlerini takip etmelerine, sprintleri planlamalarına ve birikimlerini yönetmelerine yardımcı olur. Yazılım, ekip üyelerinin tekniklerini daha etkin bir şekilde denemelerine yardımcı olur ve bu değişiklikleri daha güvenle uygular. Ayrıca, ekip üyelerinin kolayca iletişim kurabilmeleri ve planlarını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için Slack gibi diğer araçlarla da entegre edebilirler. Ayrıca, JIRA'nın Kanban panosu entegrasyonu, ekiplerin çalışmalarının durumunu görmeleri için görsel bir yol sağlar.

Proje yönetim ekipleri

Proje yönetim ekipleri, sorun takibi ve yönetimi için JIRA hizmeti alabilir, ekip üyelerine görev atayabilir ve projelerin ilerlemesini takip edebilir. JIRA panosu, yöneticilerin projelerinin ilerlemesini izlemelerine yardımcı olabilir.

Ürün yönetimi ekipleri

Ürün yönetimi ekipleri, JIRA yazılımını çeşitli şekillerde kullanabilir. İlk ikisi aşağıda tartışılmaktadır: Lütfen Ürün Gereksinimlerini ve Kullanıcı Hikayelerini Takip Edin: Bir ürün için tüm farklı gereksinimleri ve ayrıca her gereksinimle ilişkili kullanıcı hikayelerini izlemek için JIRA'yı kullanabilirler. Bu, hangi gereksinimlerin uygulandığını ve hangilerinin hala üzerinde çalışılması gerektiğini görmeyi kolaylaştırır.

Sprint'leri ve Sürümleri Yönetin: Sprint'leri ve sürümleri yönetmelerine yardımcı olarak, her bir sprint'te ne yapılması gerektiğini ve her sürümün ne zaman çıkması gerektiğini görmeyi kolaylaştırır. Bu, ekibin ne yapılması gerektiğinin ve ne zaman yapılması gerektiğinin her zaman farkında olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Yazılım geliştirme ekipleri

İş dünyası giderek daha fazla çevrimiçi hale geldikçe, yazılım geliştirme ekipleri proje yönetiminde kendilerine yardımcı olması için JIRA yazılımına yöneliyor. Bunun ana nedeni, JIRA'nın geliştiricilerin ekiplerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlarken çalışmalarını izlemelerine ve yönetmelerine izin vermesidir.

Ancak, JIRA'nın iyi proje geliştirme uygulamalarının yerine kullanılmaması gerektiğini düşünmek önemlidir. Proje yönetim ekipleri, projelerini etkin bir şekilde yönetmek için JIRA'nın yanı sıra başka araç ve teknikleri de kullanmalıdır.

Örneğin, kodlamayı bilmiyorsanız ve uygulama geliştirme üzerinde çalışıyorsanız, JIRA yazılımı hataları bulmanıza yardımcı olabilir. Ancak, AppMaster gibi verimli, kodsuz bir uygulama oluşturucuya ihtiyacınız olacak. Web uygulamaları, mobil uygulamalar ve arka uç geliştirme için kodlama gerektirmeyen bir platformdur . JIRA yönetim aracıyla birleştirerek, kullanıcılarınız için harika bir uygulama oluşturabilirsiniz.

Görev yönetimi ekipleri

Görev yönetimi ekipleri, organize olmak ve proje ilerlemesini izlemek için JIRA yazılımını kullanabilir. JIRA'yı kullanarak belirli ekip üyelerine görevler atayabilir, son tarihler belirleyebilir ve her bir görevin durumunu takip edebilirler. Hızlı bir şekilde tamamlanması gereken küçük görev yönetiminden birkaç aya yayılan büyük projelere kadar her tür proje için uygundur. Boyutu veya kapsamı ne olursa olsun, JIRA ekibinizin düzenli ve doğru yolda kalmasına yardımcı olabilir.

Hata izleme ekipleri

Dünyanın en popüler hata izleme aracı olan JIRA, kuruluşların %25'i tarafından kullanılıyor ve bu da onu kapsamlı bir sistem arayanlar için bir çözüm haline getiriyor.

Bununla birlikte, popülaritesiyle birlikte bir öğrenme eğrisi geliyor - yeni ekiplerin gezinmesi zor olabilir. Her neyse, JIRA, hata izleme ekiplerine yardımcı olabilecek birçok özellik sunar. Bireysel hataların ilerlemesini izlemek ve hangi hataların düzeltildiğini ve hangilerinin hala bekleyen olduğunu gösteren raporlar oluşturmak için kullanabilirler.

Çevik ve JIRA arasındaki fark nedir?

JIRA çevik proje yönetimi aracı, tüm sürecin akışını ve pürüzsüzlüğünü sağlayan tüm JIRA yazılımının bir öğesidir.

Çevik, ekiplerin sorunları keşfetmek için etkin bir şekilde işbirliği yaptığı ve sürekli olarak iyileştirilmiş çözümler üzerinde çalıştığı bir metodolojinin adıdır . Mevcut çözümde kısa değişikliklerle tutarlı iyileştirmeler sürecidir.

JIRA ise bu metodolojiyi uygulayan ve sonuç olarak etkili yazılımlar oluşturan ve sistemdeki hataları gösteren yazılımdır. JIRA çevik bu yazılımın bir parçasıdır.

Scrum'da JIRA ne için kullanılır?

Scrum'da kullanılan Jira yazılımı, tüm takım arkadaşlarını tek bir yere çağıran ve onlardan tek bir proje üzerinde çalışmalarını isteyen nihai birleştirici güç gibidir. Kurulların uygulanmasıyla bir uyum duygusu uyandırılabilir ve her ekip üyesi çalışmalarını aynı anda değerlendirebilir. Tüm projeyi şeffaf hale getirir, tek bir yerde etkili işbirliğini geliştirir, böylece denetçiler yerinde doğru olanı önerebilir.

JIRA'nın Avantajları

İş akışının daha iyi görünürlüğü

JIRA yazılımı, süreci otomatikleştirerek ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyerek iş akışının daha iyi görünürlüğünü sağlar. Bu, işletmeler için zaman ve kaynak tasarrufu sağlar ve genel verimliliğini artırır. Ayrıca Kanban panoları, Scrum panoları, özel iş akışları, esnek sorun etiketleme vb. gibi çeşitli özellikler sunarak iş yönetimini kolaylaştırır. Tüm bu bilgiler, kullanıcıların işi önceliklendirmesine ve son teslim tarihlerine uyulmasını sağlamasına yardımcı olur.

Zaman takibi

JIRA yazılımı ayrıca işletmelerin ve bireylerin proje zaman çizelgelerini ve bütçelerini kavramalarına yardımcı olmak için daha iyi bir zaman izleme özelliği sunar. JIRA, her görev için harcanan zamanı otomatik olarak günlüğe kaydederek, zamanın nerede harcandığına ve her projede ne kadar iş yapıldığına dair doğru bir resim sağlar. Aynı anda birden fazla proje üzerinde çalışanlar için özellikle yararlıdır. Bu bilgiler süreçleri optimize etmek, verimliliği artırmak ve kaynakları daha iyi kullanmak için kullanılabilir.

Ayrıntılı raporlar ve içgörüler

JIRA'nın yeni derinlemesine raporlar ve içgörüler oluşturabilen özel AI özelliği, çeşitli senaryolarda zaman tasarrufu sağlar. Kullanıcıların proje ilerlemesini izlemesine, sorunları tanımlamasına ve özelleştirilmiş raporlar oluşturmasına olanak tanır. JIRA yazılımı ayrıca, kullanıcıların raporlarını ve öngörülerini daha fazla özelleştirmesine olanak tanıyan çeşitli eklentiler sunar. Sonuç olarak, bu raporlar geliştiricilere projelerinin ilerleyişine ve kod tabanlarının sağlığına ilişkin görünürlük sağlayabilir.

Artan verimlilik

JIRA'nın esnek sorun izleme sistemi, geliştiricilerin görevleri daha verimli bir şekilde takip etmelerini ve yönetmelerini sağlarken, güçlü raporlama özellikleri proje ilerlemesine ilişkin içgörüler sağlar ve iyileştirme alanlarını belirler. Bunlar, genel olarak, yeni çözümler için beyin fırtınası yapmak için ekibin üretkenliğini artırır; bunun yerine, mevcut sorunları bulmaya ve düzeltmeye başlarlar. Bu nedenle, sayısız ekibin üretkenliklerini artırmasına ve daha iyi sonuçlar almasına yardımcı oldu.

kullanımı ücretsiz

En iyi yanı, 10 kullanıcıya kadar olan küçük ekipler için ücretsiz olmasıdır. JIRA ayrıca açık kaynaklı projeler için ücretsizdir. JIRA yazılımına başlamak için web sitesinde bir hesap oluşturmanız yeterlidir ve artık hazırsınız.

Ancak, aşağıdaki durumlarda bir lisans satın almanız gerekir:

Ondan fazla kullanıcınız var JIRA'yı yalnızca kişisel veya açık kaynaklı projeler için kullanabileceğiniz için ticari amaçlarla kullanmak istiyorsunuz. Premium kategorideki tüm özellikleri kullanmak istiyorsunuz.

JIRA'nın Dezavantajları

Yeni başlayanlar için karmaşık

JIRA, birçok şirketin kullandığı popüler bir hizmet yönetimi aracıdır, ancak yeni başlayanlar için karmaşık olabilir. Sırf boyutu ve ölçeği nedeniyle ilk başta biraz bunaltıcı. Kullanıcı arayüzü özellikle sezgisel değildir ve özellik ve seçeneklerin zenginliği başlangıçta kafa karıştırıcı olabilir.

Size kolaylık sağlamak için birkaç teknik deneyebilirsiniz. Örneğin, arayüzü keşfetmek ve farklı özellikleri tanımak için biraz zaman ayırın. Veya JIRA yazılımının ne olduğu ve nasıl çalıştığı hakkında bir fikir edinmek için birkaç basit sorun oluşturarak küçükten başlayabilirsiniz. Ancak, JIRA'nın yeni başlayanlar için karmaşıklığı önemli bir dezavantajdır. Öğrenme eğrisi diğer proje yönetimi araçlarından daha dik olabileceğinden, bu yeni başlayanlar için hüsrana ve bazen zaman kaybına neden olabilir.

Sınırlı dosya boyutu yükleme

JIRA'nın sınırlı dosya boyutu, ilerlemenizi etkileyebilecek başka bir dezavantajdır. Dosya başına en fazla 10 MB yükleyebilirsiniz. Büyük dosyalarla veya birden fazla projeyle çalışıyorsanız, sınır çok sinir bozucu. Bu sorun için bazı geçici çözümler vardır, ancak bunlar zaman alıcı olabilir ve tüm kullanıcılar için çalışmayabilir. JIRA yazılımını kullanmayı düşünüyorsanız, bu sınırlamayı dikkate aldığınızdan emin olun. Büyük dosyaları paylaşmanız veya çok sayıda veriyi düzenli olarak yönetmeniz gerekiyorsa, sizin için doğru araç olmayabilir.

Hiçbir iletişim aracı

JIRA, proje yönetimi için harika bir araç olmasına rağmen, iletişim özelliklerinden yoksundur. Ekip üyeleriyle mesaj göndermenin veya sohbet etmenin hiçbir yolu yoktur, bu da koordinasyonu zorlaştırır. Sorunu çözmenin bir yolu, Slack veya HipChat gibi bir üçüncü taraf sohbet aracı kullanmaktır. Bu araçlar, ekibiniz için sorunları tartışabileceğiniz ve yardım isteyebileceğiniz bir kanal oluşturmanıza olanak tanır. Bununla birlikte, platformların farklı amaçlar için bölünmesi, ilerlemenin hızını ve akışını azaltır.

JIRA yazılımı neleri destekler?

JIRA yazılımı, platformda çalışan ekiplere yardımcı olmak için çeşitli eklentileri ve entegrasyonları destekler. Bu hayat kurtaran özellik, yukarıdaki dezavantajların yarattığı sınırlamayı büyük ölçüde azaltır. JIRA'nın desteklediği farklı yazılım ve entegrasyonların bir listesi:

AdobeXD

Figma

Invizyon

GitHub

Gevşek

kanban

Scrum

Zendesk

Trello

MS Ekipleri

Google E-Tablolar

Gmail

Görünüm

Jenkins

en iyi şekilde

ve daha fazlası

Bilmeniz gereken önemli JIRA anahtar terimleri

Sprint: Müşteri projeleri için kullanılan, tipik olarak iki haftadan oluşan bir iş yönetimi döngüsüdür.

Backlog : Öncelik verilmesi gereken odaklanmış bir iş listesidir. Öykü Puanları : 0-8 arasında bir ölçekte çaba, karmaşıklık ve riske dayanırlar. Scrum Board : Genellikle yapılacaklar, devam eden ve tamamlanan sütunları gibi ana unsurlardan oluşan müşteri odaklı tüm projelerde kullanılır. Kanban Board : Daha çok ürünlerle ilgili işler için kullanılır. Etiket : Herhangi bir sorunu kategorize etmek için etiketler gereklidir. Ayrıca, bir sorunu hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olur. İş Akışı : İş akışı, bir hikayeyi pano sütunları arasında taşır. Öykü : Bir kullanıcı öyküsü, bir istekte ihtiyaç duyulan her şeyi içerir. Eylem Günlüğü : Yapılan tüm eylemlerin bir listesini içerir. Karar Günlüğü : Alınan tüm kararların listesini içerir. Epic : Daha küçük ve daha kolay adımlara bölünmüş büyük bir görev parçasıdır. Risk Günlüğü : Herhangi bir proje görevinin yerine getirilmesi sırasında tanımlanan riskler listesidir. Teknik görev : Projenin daha küçük görevleri (hikaye).

Çözüm

Hata düzeltme üzerinde çalışmak veya etkili işbirliği ile bir ekibe liderlik etmek kolay bir iş değildir. Ancak JIRA yazılımı, güçlü AI algoritmaları ve çevik mekanizmasıyla bunu basitleştirdi. Yazılım, çevik, test, yönetim ve geliştirme gibi birçok ekip için çok yönlüdür.

Ayrıca, çok sayıda faydalı aracın entegrasyonu da etkinliğini artırdı. Bu nedenle, daha iyi ekip yönetimi, zaman takibi, üretkenlik ve etkili hata testi için JIRA'yı kullanın. Ayrıca, bazı sınırlamalarına yönelik çözümlere sahip olduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde, işiniz için mükemmel bir yazılımdır.