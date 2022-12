Alat pengembangan perangkat lunak telah berkembang pesat dari waktu ke waktu untuk mendukung berbagai proses pengembangan perangkat lunak dan membantu tim pengembangan untuk menulis kode untuk berbagai jenis perangkat lunak. Memilih satu pengembangan perangkat lunak tertentu adalah prosedur yang menantang karena kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang berbeda memiliki pro dan kontra yang berbeda-beda.

Tujuan dari artikel komprehensif ini tentang beberapa alat pengembangan perangkat lunak terbaik untuk digunakan pada tahun 2023 adalah untuk membantu pengembang dan bisnis yang mencari lingkungan pengembangan terintegrasi terbaik untuk memenuhi persyaratan mereka dan membuat perangkat lunak, aplikasi web, dan pengembangan perangkat lunak yang efisien. proyek dengan fitur canggih. Teruslah membaca untuk mempelajari dasar-dasar alat pengembangan perangkat lunak dan beberapa alat pengembangan terbaik yang tersedia saat ini.

Apa itu alat pengembangan perangkat lunak?

Alat pengembangan perangkat lunak juga disebut alat pemrograman perangkat lunak. Ini adalah program komputer yang digunakan pengembang dan pemrogram perangkat lunak untuk membuat, memodifikasi, mengelola, dan men-debug berbagai jenis perangkat lunak, seperti aplikasi web, layanan web, aplikasi seluler, aplikasi desktop, dan banyak lainnya.

Tujuan dasar dari setiap alat pengembangan perangkat lunak adalah untuk membuat perangkat lunak dengan membantu Anda menulis kode bebas bug atau melalui antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan membuat aplikasi dengan fitur drag-and-drop . Definisi alat pengembangan perangkat lunak tidak lagi terbatas hanya pada IDE sederhana tempat Anda menulis kode.

Sebaliknya, perluasan industri pengembangan perangkat lunak dan kemajuan dalam bahasa pemrograman berarti ratusan alat pengembangan perangkat lunak tersedia. Beberapa jenis utama dari alat pengembangan perangkat lunak ini termasuk kompiler, editor kode, desainer GUI, debugger, dan berbagai alat pengembangan dan manajemen proyek lainnya.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih alat pengembangan perangkat lunak

Memilih alat pemrograman dan bahasa pemrograman adalah kombinasi dari berbagai faktor. Persyaratan spesifik Anda tentu saja merupakan aspek terpenting dari keseluruhan proses pengembangan perangkat lunak. Namun, ada beberapa faktor lain yang dapat Anda pertimbangkan untuk membandingkan berbagai alat pengembangan dan memilih platform yang sempurna yang akan membantu Anda dalam prosedur seperti menghasilkan kode sumber , debugging, tinjauan kode komprehensif, mengotomatiskan proses, membuat layanan web, dan manajemen proyek secara keseluruhan.

Mari kita bahas faktor-faktor ini secara mendetail untuk membantu Anda memilih alat pengembangan perangkat lunak terbaik:

Faktor № 1 – Fleksibilitas

Alat pengembangan perangkat lunak pilihan Anda harus fleksibel untuk memastikan penerapan perangkat lunak yang tepat, akurat, dan efisien. Umumnya, sebagian besar alat pengembangan perangkat lunak modern cukup fleksibel untuk mendukung berbagai bahasa pemrograman dan memastikan pengembangan yang cepat dengan bantuan kemampuan pengembangan lintas platform. Memilih platform pengembangan perangkat lunak yang bekerja pada berbagai sistem operasi dan memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang signifikan dalam proses pengembangan akan sangat membantu Anda.

Faktor № 2 – Overhead

Sebagian besar pengembang perangkat lunak bekerja dalam bentuk tim. Misalkan Anda memilih alat pengembangan perangkat lunak yang akan memakan banyak waktu dan energi untuk diintegrasikan dengan lingkungan pengembangan yang ada dan menyelesaikan penerapan dengan tim pengembangan. Dalam hal ini, Anda akan menderita biaya overhead yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi tim pengembangan perangkat lunak untuk memilih platform yang dapat diintegrasikan dengan prosedur pengembangan mereka dengan cepat.

Faktor № 3 – Keramahan Pengguna

Keramahan pengguna alat pengembangan perangkat lunak adalah salah satu aspek terpenting untuk dipertimbangkan saat mencari alat pengembangan perangkat lunak yang tepat yang akan membantu Anda mencapai tujuan mengembangkan aplikasi seluler , aplikasi web, dan layanan web.

Meskipun pengembang perangkat lunak memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan teknis, mereka harus memilih platform pengembangan perangkat lunak yang akan membantu mereka mengotomatiskan proses dan membuat keseluruhan proses pengembangan menjadi lebih mudah dan lebih cepat.

Faktor № 4 – Kompatibilitas

Kompatibilitas alat pemrograman berdampak signifikan pada prosedur pengembangan Anda. Secara umum, Anda harus memilih alat pengembangan perangkat lunak yang dapat bekerja dalam berbagai kebutuhan untuk memastikan pengembangan yang efisien dan cepat. Ingatlah bahwa tidak semua alat pemrograman perangkat lunak kompatibel dengan semua lingkungan, jadi Anda harus mendapatkan informasi ini.

Faktor № 5 – Audiens Sasaran

Alat pengembangan perangkat lunak yang berbeda memiliki audiens target dan standar pengembangan yang berbeda-beda. Beberapa alat pemrograman dimaksudkan untuk bisnis skala kecil dan pengembang pemula. Di sisi lain, alat pengembangan perangkat lunak terkenal biasanya melayani pengembang baru dan berpengalaman. Oleh karena itu, Anda harus membiasakan diri dengan semua aspek alat pengembangan perangkat lunak sebelum membelinya atau mendaftar untuk memastikannya akan membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan pengembangan Anda.

Faktor № 6 – Fungsionalitas

Meskipun fungsi dasar sebagian besar alat pengembangan perangkat lunak tetap sama, ada perbedaan kecil yang harus Anda ketahui untuk membedakan antara alat pengembangan dan memilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda.

Pastikan alat pengembangan perangkat lunak pilihan Anda menyediakan opsi penyesuaian yang cukup untuk diintegrasikan dengan alur kerja Anda untuk pengembangan cepat dan memastikan keberhasilan penyelesaian proyek pengembangan perangkat lunak.

Faktor № 7 – Opsi Integrasi

Sebagian besar alat pengembangan perangkat lunak menawarkan berbagai opsi integrasi untuk merampingkan proses pengembangan dan membantu Anda membuat produk yang andal dan andal. Namun, misalkan Anda memiliki jenis integrasi tertentu. Dalam hal ini, Anda harus mempertimbangkan opsi ini dalam alat pengembangan perangkat lunak pilihan Anda dan memastikan tim pengembangan Anda puas dengan opsi yang tersedia.

Alat pengembangan & pemrograman perangkat lunak terbaik

Karena industri perangkat lunak penuh dengan alat pemrograman perangkat lunak, kami telah menyusun daftar alat pengembangan perangkat lunak terbaik yang dapat Anda gunakan pada tahun 2023 untuk membawa karier pengembangan Anda ke level selanjutnya.

GitHub

GitHub adalah platform yang terutama ditujukan untuk tim pengembangan perangkat lunak untuk pengembangan kolaboratif. Ini mendukung tinjauan kode dan manajemen melalui fitur-fitur canggihnya. Lebih dari 56 juta pengembang dan lebih dari 3 juta bisnis menggunakan alat pengembangan perangkat lunak terkenal ini. Mereka memberikan layanan kepada beberapa perusahaan terkenal, termasuk Adobe, Dell Technologies, dan Ford.

Oleh karena itu, GitHub tentunya merupakan alat pengembangan perangkat lunak yang paling populer. Popularitas besar GitHub didorong oleh fakta bahwa GitHub bertindak sebagai layanan hosting repositori Git berbasis web yang mirip dengan Google Drive. Anda dapat mengunggah karya Anda ke situs web (umum atau pribadi) untuk menjaganya tetap aman atau untuk membaginya dengan orang lain. Beberapa pengembang perangkat lunak yang berlokasi di mana saja di dunia dapat mengerjakan proyek yang sama dengan mudah. Jika Anda sedang mencari tempat untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek dengan orang lain, ini adalah tempat yang tepat untuk dikunjungi.

Chrome DevTools ditujukan bagi pengembang web untuk menulis aplikasi web, layanan web, dan pengujian. Berbagai alat debug dibangun langsung ke dalam browser Google Chrome untuk memfasilitasi pengembangan web. Chrome DevTools adalah salah satu alat pengembangan perangkat lunak terbaik untuk pengembang situs web, karena berasal langsung dari Google.

Anda dapat menguji CSS di halaman situs web Anda, men-debug Javascript di browser, dan mengevaluasi seberapa baik kinerja aplikasi Anda di bagian depan, berkat DevTools. Dengan Chrome DevTools, Anda dapat dengan mudah mempelajari dan memodifikasi DOM, mengevaluasi sumber daya, beban, dan efisiensi situs web, memperhitungkan penggunaan memori laman, dan banyak lagi. Siapa pun yang bekerja di industri online perlu memiliki akses ke teknologi ini. Salah satu aspek terpenting dari Google DevTools adalah tersedia secara gratis melalui browser Chrome.

Azure

Azure adalah alat pengembangan perangkat lunak Microsoft yang sering digunakan untuk membuat, menguji, menyebarkan, dan mengelola aplikasi cloud di semua platform. Azure mendukung sejumlah besar aplikasi dan bahasa pemrograman serta menyediakan cloud publik dan pribadi.

Kemampuan hybrid Azure adalah salah satu fitur utamanya. Organisasi dapat menggunakan Azure sebagai layanan cloud publik yang berdiri sendiri atau memperluas infrastruktur lokal yang ada ke dalam cloud. Berbagai macam kemampuan dan layanan lainnya tersedia melalui Azure, termasuk yang terkait dengan komputasi, penyimpanan, jaringan, database, keamanan dunia maya, dan berbagai fitur lanjutan melalui AI.

Dengan bantuan alat DevOps, Microsoft Azure memungkinkan pengembang membuat aplikasi yang dapat diandalkan dengan cepat. Itu memperbarui program saat ini menggunakan tanpa server dan wadah. Selain itu, ini mendukung berbagai perangkat keras, kerangka kerja pemrograman, dan bahasa pemrograman.

Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah salah satu editor kode paling populer dari pengembang perangkat lunak. Ini biasanya disebut sebagai VS Code. Ini tersedia untuk semua sistem operasi utama karena banyak pengembang perangkat lunak berpengalaman maupun pemula menggunakan platform pengembangan perangkat lunak ini.

Ini adalah editor kode sumber terbuka yang kuat yang mencakup semua fitur utama yang Anda harapkan dari alat pengembangan perangkat lunak terbaik. Ini mencakup CLI terintegrasi, kemampuan untuk menyorot sintaks, fitur lekukan, ulasan kode, dan kompilasi kode.

Anda dapat dengan mudah menyesuaikan VS Code dengan bantuan plugin yang tersedia di Extensions Marketplace. Ini terintegrasi dengan Git dan menawarkan antarmuka pengguna yang hebat. Alat ini mendukung berbagai bahasa pemrograman dan kerangka kerja pemrograman. Akses terminal bawaan VSCode yang ekstensif menjadikannya alat pengembangan all-in-one.

Stack Overflow

Stack Overflow adalah salah satu alat pengembangan perangkat lunak paling populer di dunia. Ini adalah komunitas besar yang dimaksudkan untuk pengembang dan insinyur perangkat lunak. Anda dapat bertanya dan menjawab berbagai pertanyaan terkait pengembangan perangkat lunak, bahasa pemrograman, dan kerangka kerja pemrograman. Ini adalah alat pengembangan perangkat lunak terbaik untuk digunakan saat Anda ingin berkonsultasi dengan pengembang perangkat lunak lain dan mendapatkan bantuan dalam tinjauan kode, menulis kode bebas bug, dan menghapus kesalahan apa pun dari kode sumber yang ada.

Anda dapat membagikan seluruh kode sumber Anda di Stack Overflow dan mendapatkan bantuan dari pakar pengkodean lainnya. Stack Overflow adalah salah satu komunitas pengembang terbesar, dengan lebih dari 10 juta peserta . Karenanya, Anda dapat mengandalkan Stack Overflow setiap kali Anda menghadapi masalah terkait pengembangan dan ingin pengembang lain meninjau kode sumber Anda.

Docker

Docker adalah kerangka kerja pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi yang berjalan dalam wadah. Dalam istilah yang lebih sederhana, wadah adalah lingkungan eksekusi kecil yang berbagi kernel tetapi berjalan secara independen. Sifat sumber terbuka teknologi ini telah menyebabkan popularitas Docker yang signifikan sebagai alat pengembangan perangkat lunak yang andal.

JIRA

JIRA adalah salah satu alat manajemen proyek paling populer yang saat ini tersedia di industri pengembangan perangkat lunak. Tujuan JIRA adalah untuk memfasilitasi manajer proyek serta tim pengembangan perangkat lunak untuk memantau simpanan proyek dan status rilis serta memodifikasi proses untuk kasus penggunaan tertentu seperti perbaikan dan penambalan bug. Ini berkaitan dengan semua tahap pengembangan, termasuk menulis kode sumber dari awal dan men-debug kode sumber.

JIRA menawarkan alat tim DevOps untuk mengelola pengujian, persyaratan, dan semua tahapan proses penerapan perangkat lunak. Alat ini memiliki API jarak jauh dan dapat berkomunikasi dengan sebagian besar aplikasi pihak ketiga untuk memberikan pengalaman langsung yang mulus kepada tim perangkat lunak. Ini memungkinkan hingga 10 orang untuk berlangganan secara gratis . Namun, jika Anda memiliki tim yang lebih besar, Anda harus membayar biaya $7 per orang .

Bitbucket

Bitbucket adalah sistem kontrol versi. Pengembangan perangkat lunak meliputi:

Membuat berbagai versi perangkat lunak.

Jadi menggunakan platform kontrol versi yang efisien seperti Bitbucket penting untuk prosedur seperti tinjauan kode.

penting untuk prosedur seperti tinjauan kode. Mengelola berbagai versi kode sumber.

Mempertahankan perangkat lunak secara keseluruhan untuk pengembangan yang cepat.

Ini bertindak sebagai database untuk proyek pengembangan dan kode sumber.

Bitbucket adalah alat yang hebat karena menawarkan berbagai opsi untuk penerapan kode dan membuat repositori pribadi untuk menyimpan data Anda. Selain itu, ia memiliki berbagai fitur yang berkaitan dengan kolaborasi kode dan fungsi lainnya. Pengguna Bitbucket dapat mengelompokkan repositori mereka ke dalam proyek, yang memudahkan mereka untuk berkonsentrasi pada tujuan, prosedur, atau hasil akhir mereka.

Cloud9

Banyak orang ingin belajar bahasa pemrograman, tetapi mereka merasa itu cukup sulit. Cloud9 adalah salah satu IDE yang mudah digunakan yang membuat pengkodean menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengembang dapat mengandalkan Cloud9 untuk menyesuaikan pengaturan yang berbeda dan bekerja dengan bahasa pemrograman yang berbeda seperti Python , Perl, Ruby, PHP, C, dan JavaScript. Kompatibilitas lintas platform Cloud9 menjadikannya alat pengembangan perangkat lunak yang sangat populer.

Menyetel breakpoint dapat membantu Anda menghemat waktu, dan mudah digunakan. Lapisan gula pada kue adalah bagian Penyelesaian Kode, yang menawarkan saran praktis untuk pengkodean lebih cepat. Yang ini, berbeda dengan sebagian besar alternatifnya, menampilkan terminal bawaan dan wizard baris perintah dan ditujukan untuk pengguna pemula.

AppMaster

Salah satu kemajuan besar dalam industri pengembangan perangkat lunak adalah pengenalan platform pengembangan no-code . Seperti namanya, platform pengembangan no-code dimaksudkan untuk membantu Anda membuat aplikasi tanpa menulis sendiri kode apa pun.

AppMaster adalah platform pengembangan no-code yang paling kuat dan ramah pengguna yang dapat Anda gunakan untuk membuat aplikasi web dan aplikasi seluler dengan backend yang efisien dan dokumentasi menyeluruh. Ini menggunakan algoritma AI untuk menghasilkan 22.000 baris kode per detik .

Anda dapat mengandalkan alat pengeditan visual AppMaster yang ramah pengguna untuk membuat aplikasi pilihan Anda tanpa khawatir menulis baris kode yang panjang.

Beberapa fitur AppMaster yang paling penting adalah:

Pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah dengan bantuan fitur drag-and-drop .

. Backend andal dan kode bersih.

Kompatibilitas lintas platform untuk membuat aplikasi seluler native dan hybrid.

Debugging dan pengujian kode menyeluruh.

Menghasilkan dokumentasi perangkat lunak.

Integrasi dengan sistem berbasis cloud.

AppMaster terus tumbuh dan berkembang seiring waktu, jadi Anda pasti dapat mengandalkan alat pengembangan no-code terbaik ini untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Anda.

Buddy

Buddy adalah platform baru di internet of things (IoT) dan industri sistem berbasis cloud. Ini adalah alat yang hebat untuk digunakan dalam mengembangkan aplikasi perangkat lunak perusahaan yang kuat. Beberapa klien utama Buddy termasuk Six Flags, Costa, dan Rakuten.

Versi dasar Buddy tersedia secara gratis. Namun, jika Anda ingin mendapatkan akses ke fitur yang lebih canggih, Anda harus membeli salah satu dari tiga paket berbayar Buddy yang berkisar antara $35 hingga $200 per bulan . Beberapa fitur yang paling menonjol dari Buddy termasuk alur pengiriman dan antarmuka pengguna yang mudah dinavigasi untuk membuat, menguji, dan menerapkan kode sumber. Pengembang perangkat lunak biasanya menggunakan Buddy karena konfigurasinya yang cepat dan mudah, penyebaran cepat, dukungan untuk berbagai bahasa pemrograman, dan integrasi yang andal dengan alat pengembangan perangkat lunak lainnya.

GitLab

Ketika Anda mendengar istilah GitLab, kemungkinan besar Anda akan bingung dengan GitHub. Baik GitLab dan GitHub adalah sistem kontrol versi. Namun, ada beberapa perbedaan signifikan antara layanan pengembangan perangkat lunak ini.

GitHub terutama merupakan alat kolaborasi yang berfokus pada tinjauan kode dan manajemen kode dari jarak jauh. Namun, GitLab adalah platform yang berfokus pada DevOps dan Cl/CD untuk perencanaan proyek menyeluruh, manajemen kode sumber, dan pemantauan proyek. Ini bertujuan untuk menjadi satu-satunya platform yang diperlukan di seluruh siklus hidup DevOps .

Dengan GitLab, Anda dapat mengelola dan mengoptimalkan prosedur pengiriman perangkat lunak dan merencanakan seluruh proses penerapan dengan benar. Selain itu, Anda juga dapat membuat dan mengelola kode melalui antarmuka pengguna yang ramah. Fitur lain, seperti pengujian otomatis dan pelaporan cepat, juga menjadikan GitLab alat pengembangan perangkat lunak yang sangat populer.

Dalam hal harga, Anda bisa mendapatkan paket GitLab gratis yang menyediakan fungsionalitas terbatas. Namun, jika Anda menginginkan lebih banyak fitur, Anda dapat membeli Paket Pemula seharga $4 , Paket Premium seharga $19 , atau Paket Ultimate seharga $99 per pengguna per bulan.

Postman

Postman adalah alat pengembangan perangkat lunak kolaborasi yang terutama dimaksudkan untuk pengembangan API backend dan layanan web. Ini tersedia untuk semua sistem operasi utama. Tujuan dari layanan pengembangan perangkat lunak ini adalah untuk merampingkan prosedur yang terlibat dalam pembuatan API yang andal dan memfasilitasi kolaborasi. Fitur pengujian otomatis Postman juga berguna untuk menghilangkan kesalahan dan bug dari API. Fitur penting Postman lainnya terkait dengan pembuatan dokumentasi, pemantauan kinerja API, dan kolaborasi waktu nyata untuk memfasilitasi tim pengembangan perangkat lunak besar dan penguji API.

Selain paket Postman gratis, Anda dapat membeli paket Tim seharga $15 per pengguna per bulan untuk tim besar. Paket bisnis tersedia seharga $30 per pengguna per bulan , dan paket Perusahaan yang dapat disesuaikan juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan unik bisnis.

Axure

Axure memudahkan pembuatan wireframe, prototipe, dan dokumentasi berbagai jenis perangkat lunak. Ini adalah salah satu platform pengembangan perangkat lunak terbaik karena dokumentasi dan pembuatan prototipe adalah bagian penting dari manajemen proyek. Ini memungkinkan tim pengembangan perangkat lunak untuk mengerjakan berbagai aspek pembuatan dan penyebaran perangkat lunak. Platform ini memudahkan pembuatan dan pemeliharaan pustaka widget. Program ini memiliki berbagai fitur berbagi bermanfaat yang menjadikannya alat praktis untuk kerja sama tim.

Kesimpulan

Posting ini menganalisis alat pengembangan perangkat lunak terbaik yang dapat Anda gunakan untuk membuat dan menerapkan aplikasi pada tahun 2023 dan seterusnya. Berbagai jenis alat pengembangan perangkat lunak dibahas untuk membantu Anda dalam berbagai aspek pembuatan aplikasi . Pada akhirnya, semuanya bermuara pada pemilihan alat terbaik untuk bisnis Anda. Ini berbeda berdasarkan persyaratan dan faktor, termasuk biaya, nilai uang, persyaratan pengguna akhir, dan banyak lainnya.

FAQ

Apa perbedaan antara bahasa pemrograman dan kerangka kerja pemrograman?

Bahasa pemrograman adalah kumpulan instruksi yang mengarahkan pengoperasian perangkat lunak atau komputer. Sebagai perbandingan, kerangka kerja bertindak sebagai blok bangunan untuk mempraktikkan instruksi bahasa. Komponen mendasar dari bahasa pemrograman adalah aturan dan sintaks. Setiap kali kode dikembangkan, peraturan ini harus diikuti. Bahasa pemrograman dibentuk dari sintaksis, sementara kerangka kerja dikembangkan di atasnya. Salah satu contoh yang sangat baik adalah framework Ruby on Rails, yang dibangun di atas bahasa pemrograman Ruby. Django dan Flask adalah dua kerangka kerja lainnya yang dibangun di atas bahasa pemrograman Python.

Apakah kerangka pemrograman alat?

Tidak, kerangka kerja pemrograman bukanlah alat. Kerangka kerja adalah kumpulan pustaka, kelas, dan potongan kode lainnya yang memberikan proyek Anda kerangka kerja dan menyediakan fungsionalitas yang sering digunakan, menyederhanakan proses pembuatan perangkat lunak.

Apakah ada satu alat pengembangan perangkat lunak terbaik?

Tidak ada satu alat khusus yang dapat dinyatakan sebagai alat pengembangan perangkat lunak terbaik karena kerumitan dan variasi perangkat lunak yang sangat besar. Namun, beberapa platform hebat dapat dianggap sebagai yang terbaik dalam jenis pengembangan perangkat lunaknya masing-masing.

Misalnya, GitHub dapat disebut sebagai alat kontrol versi paling populer dan andal untuk pengembangan perangkat lunak kolaboratif. Demikian pula, AppMaster adalah platform pengembangan perangkat lunak no-code terbaik karena menyediakan fitur yang mudah digunakan untuk pengembangan aplikasi yang cepat dan mudah.