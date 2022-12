Les outils de développement logiciel ont beaucoup évolué au fil du temps pour prendre en charge un large éventail de processus de développement logiciel et aider les équipes de développement à écrire du code pour différents types de logiciels. Le choix d'un développement logiciel spécifique est une procédure difficile car les différents cadres de développement logiciel ont des avantages et des inconvénients variables.

L'objectif de cet article complet sur certains des meilleurs outils de développement logiciel à utiliser en 2023 est d'aider les développeurs et les entreprises qui recherchent l'environnement de développement le mieux intégré pour répondre à leurs besoins et créer des logiciels efficaces, des applications Web et différents projets de développement logiciel avec des fonctionnalités avancées. Continuez à lire pour apprendre les bases d'un outil de développement logiciel et certains des meilleurs outils de développement actuellement disponibles.

Qu'est-ce qu'un outil de développement logiciel ?

Un outil de développement de logiciels est également appelé outil de programmation de logiciels. Il s'agit d'un programme informatique que les développeurs et les programmeurs de logiciels utilisent pour créer, modifier, gérer et déboguer différents types de logiciels, tels que des applications Web, des services Web, des applications mobiles, des applications de bureau et bien d'autres.

L'objectif fondamental de tout outil de développement de logiciels est de créer des logiciels en vous aidant à écrire un code sans bogues ou par le biais d'une interface utilisateur facile à utiliser et en créant une application dotée de drag-and-drop fonctionnalités. La définition des outils de développement de logiciels ne se limite plus à un simple IDE dans lequel vous écrivez du code.

L'expansion de l'industrie du développement logiciel et les progrès des langages de programmation font que des centaines d'outils de développement logiciel sont disponibles. Parmi les principaux types d'outils de développement logiciel figurent les compilateurs, les éditeurs de code, les concepteurs GUI, les débogueurs et divers autres outils de développement et de gestion de projet.

Facteurs à prendre en compte lors du choix des outils de développement de logiciels

Le choix des outils de programmation et des langages de programmation est une combinaison de nombreux facteurs différents. Vos exigences spécifiques constituent certainement l'aspect le plus important de l'ensemble du processus de développement logiciel. Cependant, il existe d'autres facteurs que vous pouvez prendre en compte pour comparer différents outils de développement et choisir la plate-forme parfaite qui vous aidera dans des procédures telles que la génération du code source, le débogage, la révision complète du code, l'automatisation des processus, la création de services Web et la gestion globale du projet.

Discutons de ces facteurs en détail pour vous aider à choisir les meilleurs outils de développement logiciel :

Facteur № 1 - Flexibilité

L'outil de développement logiciel de votre choix doit être flexible pour garantir une mise en œuvre correcte, précise et efficace du logiciel. En général, la plupart des outils modernes de développement de logiciels sont suffisamment flexibles pour prendre en charge différents langages de programmation et assurer un développement rapide à l'aide de capacités de développement multiplateformes. Le choix d'une plateforme de développement de logiciels fonctionnant sur divers systèmes d'exploitation et offrant une flexibilité et une évolutivité importantes dans les processus de développement vous sera d'une grande utilité.

Facteur № 2 - Frais généraux

La plupart des développeurs de logiciels travaillent sous la forme d'une équipe. Supposons que vous choisissiez un outil de développement logiciel dont l'intégration à l'environnement de développement existant et le déploiement complet avec l'équipe de développement vous demanderont beaucoup de temps et d'énergie. Dans ce cas, vous souffrirez de frais généraux importants. Il est donc important pour les équipes de développement de logiciels de choisir une plateforme qui peut être intégrée rapidement à leurs procédures de développement.

Facteur № 3 - Convivialité

La convivialité d'un outil de développement logiciel est l'un des aspects les plus importants à prendre en compte lors de la recherche du bon outil de développement logiciel qui vous aidera à atteindre votre objectif de développement d'applications mobiles, d'applications web et de services web.

Même si les développeurs de logiciels ont beaucoup d'expérience et de connaissances techniques, ils doivent choisir une plateforme de développement de logiciels qui les aidera à automatiser les processus et à rendre l'ensemble du processus de développement plus facile et plus rapide.

Facteur № 4 - Compatibilité

La compatibilité des outils de programmation a un impact important sur vos procédures de développement. En général, vous devriez choisir des outils de développement de logiciels qui peuvent fonctionner dans diverses exigences afin de garantir un développement efficace et rapide. Gardez à l'esprit que tous les outils de programmation de logiciels ne sont pas compatibles avec tous les environnements, vous devez donc obtenir cette information.

Facteur № 5 - Public cible

Les différents outils de développement de logiciels ont des publics cibles et des normes de développement variables. Certains outils de programmation sont destinés aux petites entreprises et aux développeurs novices. D'autre part, les outils de développement de logiciels bien connus s'adressent généralement aux développeurs débutants et expérimentés. Par conséquent, vous devez vous familiariser avec tous les aspects d'un outil de développement de logiciels avant de l'acheter ou de vous y inscrire afin de vous assurer qu'il vous aidera à répondre à vos besoins en matière de développement.

Facteur № 6 - Fonctionnalités

Bien que les fonctionnalités de base de la plupart des outils de développement de logiciels restent les mêmes, il existe de petites différences que vous devez connaître pour différencier les outils de développement et choisir le meilleur en fonction de votre besoin.

Assurez-vous que l'outil de développement de logiciels de votre choix offre suffisamment d'options de personnalisation pour s'intégrer à votre flux de travail pour un développement rapide et garantir la réussite d'un projet de développement de logiciels.

Facteur № 7 - Options d'intégration

La plupart des outils de développement de logiciels offrent un large éventail d'options d'intégration pour rationaliser le processus de développement et vous aider à créer un produit puissant et fiable. Toutefois, supposons que vous ayez un type d'intégration spécifique. Dans ce cas, vous devez prendre en compte ces options dans les outils de développement logiciel de votre choix et vous assurer que votre équipe de développement est satisfaite des options disponibles.

Les meilleurs outils de développement et de programmation de logiciels

Comme l'industrie du logiciel regorge d'outils de programmation, nous avons dressé une liste des meilleurs outils de développement logiciel que vous pourrez utiliser en 2023 pour faire passer votre carrière de développeur au niveau supérieur.

GitHub

GitHub est une plateforme destinée principalement aux équipes de développement de logiciels pour le développement collaboratif. Elle prend en charge à la fois la révision et la gestion du code grâce à ses fonctionnalités avancées. Plus de 56 millions de développeurs et plus de 3 millions d'entreprises utilisent cet outil de développement logiciel bien connu. Il fournit des services à plusieurs entreprises connues, notamment Adobe, Dell Technologies et Ford.

Par conséquent, GitHub est certainement l'outil de développement de logiciels le plus populaire. La popularité massive de GitHub est due au fait qu'il agit comme un service d'hébergement de référentiel web Git similaire à Google Drive. Vous pouvez télécharger votre travail sur le site web (publiquement ou en privé) pour le garder en sécurité ou le partager avec d'autres. Plusieurs développeurs de logiciels situés n'importe où dans le monde peuvent travailler facilement sur le même projet. Si vous cherchez un endroit pour collaborer à un projet avec quelqu'un d'autre, c'est l'endroit idéal.

Chrome DevTools est destiné aux développeurs web pour écrire des applications web, des services web et des tests. Divers outils de débogage sont intégrés au navigateur Google Chrome pour faciliter le développement Web. Chrome DevTools est l'un des meilleurs outils de développement de logiciels pour les développeurs de sites Web, car il provient directement de Google.

Vous pouvez tester CSS sur les pages de votre site Web, déboguer Javascript dans le navigateur et évaluer les performances de votre application sur le front-end, grâce à DevTools. avec Chrome DevToolsvous pouvez facilement étudier et modifier le site DOM, évaluer les ressources, la charge et l'efficacité d'un site Web, tenir compte de la consommation de mémoire de la page, et bien plus encore. Toute personne travaillant dans l'industrie en ligne doit avoir accès à cette technologie. L'un des aspects les plus importants de Google DevTools est qu'il est disponible gratuitement via le navigateur Chrome.

Azure

Azure est un outil de développement logiciel de Microsoft souvent utilisé pour créer, tester, déployer et gérer des applications en nuage sur toutes les plateformes. Azure Azure prend en charge un grand nombre d'applications et de langages de programmation et propose des clouds publics et privés.

Les capacités hybrides d'Azure sont l'une de ses principales caractéristiques. Les organisations peuvent utiliser Azure comme un service de cloud public autonome ou étendre l'infrastructure existante sur site vers le cloud. Une grande variété d'autres capacités et services sont disponibles via AzureUne grande variété d'autres capacités et services sont disponibles par le biais du cloud computing, notamment ceux liés à l'informatique, au stockage, à la mise en réseau, aux bases de données, à la cybersécurité et à de nombreuses fonctionnalités avancées grâce à l'IA.

À l'aide des outils DevOps, Microsoft Azure permet aux développeurs de créer rapidement des applications fiables. Il met à jour les programmes actuels en utilisant des conteneurs et des applications sans serveur. En outre, il prend en charge une variété de matériels, de cadres de programmation et de langages de programmation.

Visual Studio Code

Visual Studio Code est l'un des éditeurs de code les plus populaires auprès des développeurs de logiciels. Il est communément appelé VS Code. Il est disponible pour tous les principaux systèmes d'exploitation, car de nombreux développeurs expérimentés et débutants utilisent cette plateforme de développement logiciel.

C'est un puissant éditeur de code open-source qui comprend toutes les principales fonctionnalités que vous attendez du meilleur outil de développement de logiciels. Il comprend une version intégrée de CLI, la possibilité de mettre en évidence la syntaxe, des fonctions d'indentation, la révision du code et la compilation du code.

Vous pouvez facilement personnaliser VS Code à l'aide des plugins disponibles sur le marché des extensions. Il s'intègre à Git et offre une excellente interface utilisateur. L'outil prend en charge divers langages de programmation et cadres de programmation. L'accès étendu au terminal intégré de VSCode en fait un outil de développement tout-en-un.

Stack Overflow

Stack Overflow est l'un des outils de développement logiciel les plus populaires au monde. Il s'agit d'une grande communauté destinée aux développeurs et aux ingénieurs logiciels. Vous pouvez poser et répondre à une variété de questions liées au développement de logiciels, aux langages de programmation et aux cadres de programmation. C'est le meilleur outil de développement de logiciels à utiliser lorsque vous souhaitez consulter d'autres développeurs de logiciels et obtenir de l'aide pour la révision du code, l'écriture d'un code sans bogue et la suppression de toute erreur dans le code source existant.

Vous pouvez partager l'intégralité de votre code source dans Stack Overflow et obtenir l'aide d'autres experts en codage. Stack Overflow est l'une des plus grandes communautés de développeurs, avec plus de 10 millions de participants. Vous pouvez donc compter sur Stack Overflow lorsque vous rencontrez un problème lié au développement et que vous souhaitez que d'autres développeurs examinent votre code source.

Docker

Docker est un cadre de programmation utilisé pour créer des applications qui fonctionnent dans des conteneurs. En termes plus simples, un conteneur est un petit environnement d'exécution qui partage un noyau mais qui fonctionne indépendamment. La nature open-source de cette technologie a permis à Docker de gagner en popularité en tant qu'outil de développement logiciel fiable.

JIRA

JIRA est l'un des outils de gestion de projet les plus populaires actuellement disponibles dans l'industrie du développement logiciel. L'objectif de JIRA est d'aider les chefs de projet et les équipes de développement logiciel à surveiller le carnet de commandes et l'état de la version et à modifier le processus pour certains cas d'utilisation tels que la correction de bogues et l'application de correctifs. Il traite de toutes les étapes du développement, y compris l'écriture du code source à partir de zéro et le débogage du code source.

JIRA offre aux équipes DevOps des outils pour gérer les tests, les exigences et toutes les étapes du processus de déploiement du logiciel. L'outil dispose d'API àdistance et peut communiquer avec la majorité des applications tierces pour offrir aux équipes logicielles une expérience pratique sans faille. Il permet à un maximum de 10 personnes de s'abonner gratuitement. Toutefois, si votre équipe est plus importante, vous devrez payer 7 $ par personne.

Bitbucket

Bitbucket est un système de contrôle de version. Le développement de logiciels en fait partie :

Création de nombreuses versions différentes du logiciel.

Ainsi, l'utilisation d'une plateforme de contrôle de version efficace comme Bitbucket est importante pour des procédures telles que la révision du code.

est importante pour des procédures telles que la révision du code. Gérer différentes versions du code source.

Maintenir l'ensemble du logiciel pour un développement rapide.

Il agit comme une base de données pour les projets de développement et le code source.

Bitbucket est un excellent outil car il offre des options lorsqu'il s'agit de déployer du code et de créer des dépôts privés pour stocker vos données. En outre, il dispose de diverses fonctions liées à la collaboration du code et d'autres fonctions de ce type. Les utilisateurs de Bitbucket peuvent regrouper leurs dépôts en projets, ce qui leur permet de se concentrer plus facilement sur leur objectif, leur procédure ou leur résultat final.

Cloud9

Beaucoup de gens veulent apprendre les langages de programmation, mais ils les trouvent assez difficiles. Cloud9 est l'un des IDEs faciles à utiliser qui rendent le codage plus facile et plus rapide. Les développeurs peuvent s'appuyer sur Cloud9 pour personnaliser différents paramètres et travailler avec différents langages de programmation tels que Python, Perl, Ruby, PHP, C et JavaScript. La compatibilité multiplateforme de Cloud9 en fait un outil de développement logiciel très populaire.

La définition de points d'arrêt peut vous aider à gagner du temps, et il est facile à utiliser. La cerise sur le gâteau est la section "Code Completion", qui propose des suggestions pratiques pour coder plus rapidement. Contrairement à la plupart des autres logiciels, celui-ci est doté d'un terminal intégré et d'un assistant de ligne de commande et est destiné aux utilisateurs novices.

AppMaster

L'une des principales avancées dans le secteur du développement de logiciels est l'introduction de no-code plateformes de développement. Comme son nom l'indique, une no-code plateforme de développement est destinée à vous aider à créer des applications sans avoir à écrire vous-même le moindre code.

AppMaster est la plateforme de développement la plus puissante et la plus conviviale no-code que vous pouvez utiliser pour créer des applications web et mobiles avec des backends efficaces et une documentation complète. Elle utilise des algorithmes d'IA pour générer 22 000 lignes de code par seconde.

Vous pouvez vous appuyer sur les outils d'édition visuelle conviviaux de AppMaster pour créer l'application de votre choix sans vous soucier d'écrire de longues lignes de code.

Parmi les fonctionnalités les plus importantes de AppMaster sont les suivantes

Développement rapide et facile d'applications à l'aide de drag-and-drop fonctionnalités.

fonctionnalités. Backend fiable et code propre.

Compatibilité multiplateforme pour créer des applications mobiles natives et hybrides.

Débogage et tests approfondis du code.

Génération de la documentation du logiciel.

Intégration avec des systèmes basés sur le cloud.

AppMaster Le logiciel est en croissance et en évolution constantes, vous pouvez donc compter sur ce meilleur outil de développement pour répondre à vos besoins. no-code outil de développement pour répondre à vos besoins de développement.

Buddy

Buddy est une plateforme émergente dans le secteur de l'internet des objets (IoT) et des systèmes basés sur le cloud. C'est un excellent outil à utiliser pour développer de puissantes applications logicielles d'entreprise. Certains de ses principaux clients de Buddy incluent Six Flags, Costa, et Rakuten.

La version de base de Buddy est disponible gratuitement. Cependant, si vous souhaitez avoir accès à des fonctionnalités plus avancées, vous devrez acheter l'un des trois forfaits payants de Buddy qui varient entre 35 et 200 dollars par mois. Parmi les fonctions les plus importantes de Buddy incluent les pipelines de livraison et une interface utilisateur facile à naviguer pour construire, tester et déployer le code source. Les développeurs de logiciels utilisent généralement Buddy en raison de sa configuration simple et rapide, de son déploiement rapide, de sa prise en charge de différents langages de programmation et de son intégration fiable avec d'autres outils de développement logiciel.

GitLab

Lorsque vous entendez le terme GitLabil y a de fortes chances que vous le confondiez avec GitHub. Les deux sites GitLab et GitHub sont des systèmes de contrôle de version. Cependant, il existe quelques différences significatives entre ces services de développement de logiciels.

GitHub est principalement un outil de collaboration qui se concentre sur la révision du code et la gestion du code à distance. En revanche, GitLab est une plateforme axée sur le DevOps et Cl/CD, qui permet une planification approfondie des projets, la gestion du code source et le suivi des projets. Elle vise à être la seule plateforme nécessaire à l'ensemble du cycle de vie DevOps.

Avec GitLabvous pouvez gérer et optimiser les procédures de livraison de logiciels et planifier correctement l'ensemble du processus de déploiement. En outre, vous pouvez également créer et gérer le code par le biais d'une interface utilisateur conviviale. D'autres fonctionnalités, telles que les tests automatiques et les rapports rapides, font également de GitLab un outil de développement logiciel très populaire.

En termes de prix, vous pouvez obtenir un plan gratuit de GitLab qui offre des fonctionnalités limitées. Cependant, si vous voulez plus de fonctionnalités, vous pouvez acheter le plan Starter pour 4 $, le plan Premium pour 19 $ ou le plan Ultimate pour 99 $ par utilisateur et par mois.

Postman

Postman est un outil de développement logiciel collaboratif principalement destiné au développement d'API backend et de services Web. Il est disponible pour tous les principaux systèmes d'exploitation. L'objectif de ce service de développement logiciel est de rationaliser les procédures de création d'API fiables et de faciliter la collaboration. Les fonctions de test automatisé de Postman sont également utiles pour éliminer les erreurs et les bogues des API. Les autres fonctionnalités importantes de Postman sont liées à la génération de documentation, au suivi des performances des API et à la collaboration en temps réel pour faciliter le travail des grandes équipes de développement logiciel et des testeurs d'API.

Outre le plan gratuit de Postmanvous pouvez acheter le plan Team pour 15 $ par utilisateur et par mois pour les grandes équipes. Un plan d'affaires est disponible pour 30 $ par utilisateur par mois, et un plan d'entreprise personnalisable est également disponible pour répondre aux besoins uniques d'une entreprise.

Axure

Axure permet de créer facilement des maquettes, des prototypes et de la documentation pour différents types de logiciels. C'est l'une des meilleures plateformes de développement de logiciels, car la documentation et le prototypage sont des éléments importants de la gestion de projet. Elle permet aux équipes de développement de logiciels de travailler sur divers aspects de la création et du déploiement de logiciels. La plate-forme simplifie la création et la maintenance des bibliothèques de widgets. Le programme dispose de diverses fonctions de partage utiles qui en font un outil pratique pour le travail en équipe.

Conclusion

Ce post analyse les meilleurs outils de développement logiciel que vous pouvez utiliser pour créer et déployer des apps en 2023 et au-delà. Différents types d'outils de développement logiciel sont abordés pour vous aider dans différents aspects de la création d'une application. En fin de compte, tout se résume à choisir les meilleurs outils pour votre entreprise. Il diffère selon les besoins et les facteurs, notamment le coût, le rapport qualité-prix, les besoins de l'utilisateur final et bien d'autres encore.

FAQs

Quelle est la différence entre les langages de programmation et les cadres de programmation ?

Un langage de programmation est un ensemble d'instructions qui dirigent le fonctionnement d'un logiciel ou d'un ordinateur. En comparaison, un cadre de travail sert d'élément de base pour mettre en pratique les instructions du langage. Les composants fondamentaux des langages de programmation sont les règles et la syntaxe. Chaque fois qu'un code est développé, ces règles doivent être respectées. Les langages de programmation sont formés de syntaxe, tandis que les frameworks sont développés par-dessus. Un excellent exemple est le framework Ruby sur Rails, qui est construit sur le langage de programmation Ruby. Django et Flask sont deux autres frameworks construits sur le langage de programmation Python.

Le cadre de programmation est-il un outil ?

Non, un framework de programmation n'est pas un outil. Les frameworks sont des groupes de bibliothèques, de classes et d'autres éléments de code qui donnent un cadre à votre projet et fournissent des fonctionnalités fréquemment utilisées, simplifiant ainsi le processus de création de logiciels.

Existe-t-il un meilleur outil spécifique de développement de logiciels ?

Il n'existe pas d'outil spécifique qui puisse être déclaré meilleur outil de développement de logiciels en raison de la complexité et de l'énorme variété des logiciels. Cependant, certaines grandes plateformes peuvent être considérées comme les meilleures dans leur type de développement logiciel respectif.

Par exemple, GitHub peut être considéré comme l'outil de contrôle de version le plus populaire et le plus fiable pour le développement collaboratif de logiciels. De même, AppMaster est la meilleure plateforme de développement de logiciels no-code car elle offre des fonctionnalités faciles à utiliser pour le développement rapide et facile d'applications.