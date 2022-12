As ferramentas de desenvolvimento de software evoluíram muito ao longo do tempo para apoiar uma vasta gama de processos de desenvolvimento de software e ajudar as equipas de desenvolvimento a escrever código para diferentes tipos de software. A escolha de um desenvolvimento de software específico é um procedimento desafiante, uma vez que diferentes estruturas de desenvolvimento de software têm vários prós e contras.

O objectivo deste artigo abrangente sobre algumas das melhores ferramentas de desenvolvimento de software a utilizar em 2023 é ajudar os programadores e as empresas que procuram o ambiente de desenvolvimento mais integrado a preencher os seus requisitos e criar software eficiente, aplicações web, e diferentes projectos de desenvolvimento de software com características avançadas. Continue a ler para aprender as bases de uma ferramenta de desenvolvimento de software e algumas das melhores ferramentas de desenvolvimento actualmente disponíveis.

O que é uma ferramenta de desenvolvimento de software?

Uma ferramenta de desenvolvimento de software é também chamada ferramenta de programação de software. É um programa de computador que os programadores e programadores de software utilizam para criar, modificar, gerir e depurar diferentes tipos de software, tais como aplicações web, serviços web, aplicações móveis, aplicações desktop, e muitos outros.

O objectivo básico de qualquer ferramenta de desenvolvimento de software é criar software ajudando-o a escrever código sem bugs ou através de uma interface de utilizador fácil de usar e criando uma aplicação com drag-and-drop características. A definição de ferramentas de desenvolvimento de software já não se limita apenas a um simples IDE no qual se escreve código.

Em vez disso, a expansão da indústria de desenvolvimento de software e os avanços nas linguagens de programação significam que centenas de ferramentas de desenvolvimento de software estão disponíveis. Alguns dos principais tipos destas ferramentas de desenvolvimento de software incluem compiladores, editores de código, GUI designers, depuradores, e várias outras ferramentas de desenvolvimento e gestão de projectos.

Factores a considerar na escolha das ferramentas de desenvolvimento de software

A selecção das ferramentas de programação e linguagens de programação é uma combinação de muitos factores diferentes. Os seus requisitos específicos são certamente o aspecto mais importante de todo o processo de desenvolvimento de software. Contudo, existem alguns outros factores que pode considerar para comparar diferentes ferramentas de desenvolvimento e escolher a plataforma perfeita que o ajudará em procedimentos como gerar código fonte, depuração, revisão abrangente do código, automatização de processos, criação de serviços web, e gestão global de projectos.

Vamos discutir estes factores em detalhe para o ajudar a escolher as melhores ferramentas de desenvolvimento de software:

Factor № 1 - Flexibilidade

A ferramenta de desenvolvimento de software da sua escolha deve ser flexível para assegurar uma implementação correcta, precisa e eficiente do software. Geralmente, a maioria das ferramentas modernas de desenvolvimento de software são suficientemente flexíveis para suportar diferentes linguagens de programação e assegurar um desenvolvimento rápido com a ajuda de capacidades de desenvolvimento multiplataforma. A escolha de uma plataforma de desenvolvimento de software que funcione em vários sistemas operativos e forneça flexibilidade e escalabilidade significativas nos processos de desenvolvimento irá ajudá-lo muito.

Factor № 2 - Custos gerais

A maioria dos programadores de software trabalha em equipa. Suponha que escolhe uma ferramenta de desenvolvimento de software que levará muito tempo e energia para se integrar com o ambiente de desenvolvimento existente e completar a implementação com a equipa de desenvolvimento. Nesse caso, sofrerá de despesas gerais significativas. Portanto, é importante que as equipas de desenvolvimento de software escolham uma plataforma que possa ser integrada com os seus procedimentos de desenvolvimento rapidamente.

Factor № 3 - Facilidade de utilização

A facilidade de utilização de uma ferramenta de desenvolvimento de software é um dos aspectos mais importantes a considerar enquanto procura a ferramenta de desenvolvimento de software certa que o ajudará a alcançar o seu objectivo de desenvolver aplicações móveis, aplicações web, e serviços web.

Mesmo que os criadores de software tenham muita experiência e conhecimentos técnicos, devem escolher uma plataforma de desenvolvimento de software que os ajude a automatizar processos e a tornar todo o processo de desenvolvimento mais fácil e mais rápido.

Factor № 4 - Compatibilidade

A compatibilidade das ferramentas de programação tem um impacto significativo nos seus procedimentos de desenvolvimento. Geralmente, deve seleccionar ferramentas de desenvolvimento de software que possam funcionar em vários requisitos para assegurar um desenvolvimento eficiente e rápido. Tenha em mente que nem todas as ferramentas de programação de software são compatíveis com todos os ambientes, pelo que deve obter esta informação.

Factor № 5 - Público-alvo

Diferentes ferramentas de desenvolvimento de software têm públicos-alvo e padrões de desenvolvimento variados. Algumas das ferramentas de programação destinam-se a empresas de pequena escala e a criadores principiantes. Por outro lado, as ferramentas de desenvolvimento de software bem conhecidas servem normalmente tanto a programadores novos como a programadores experientes. Portanto, deve familiarizar-se com todos os aspectos de uma ferramenta de desenvolvimento de software antes de a comprar ou de se registar para a mesma, para se certificar de que a mesma o ajudará a cumprir os seus requisitos de desenvolvimento.

Factor № 6 - Funcionalidades

Embora a funcionalidade básica da maioria das ferramentas de desenvolvimento de software permaneça a mesma, existem pequenas diferenças que deve conhecer para diferenciar as ferramentas de desenvolvimento e seleccionar a melhor de acordo com os seus requisitos.

Certifique-se de que a ferramenta de desenvolvimento de software da sua escolha fornece opções de personalização suficientes para se integrar com o seu fluxo de trabalho para um desenvolvimento rápido e assegurar a conclusão bem sucedida de um projecto de desenvolvimento de software.

Factor № 7 - Opções de integração

A maioria das ferramentas de desenvolvimento de software oferece uma vasta gama de opções de integração para racionalizar o processo de desenvolvimento e ajudá-lo a criar um produto poderoso e fiável. No entanto, suponha que tenha qualquer tipo específico de integração. Nesse caso, deverá considerar estas opções nas ferramentas de desenvolvimento de software da sua escolha e garantir que a sua equipa de desenvolvimento está satisfeita com as opções disponíveis.

As melhores ferramentas de desenvolvimento e programação de software

Uma vez que a indústria de software está cheia de ferramentas de programação de software, compilámos uma lista das melhores ferramentas de desenvolvimento de software que pode utilizar em 2023 para levar a sua carreira de desenvolvimento para o nível seguinte.

GitHub

GitHub é uma plataforma destinada principalmente a equipas de desenvolvimento de software para o desenvolvimento colaborativo. Suporta tanto a revisão como a gestão de código através das suas características avançadas. Mais de 56 milhões de programadores e mais de 3 milhões de empresas utilizam esta conhecida ferramenta de desenvolvimento de software. Prestam serviços a várias empresas bem conhecidas, incluindo Adobe, Dell Technologies, e Ford.

Por conseguinte, GitHub é certamente a ferramenta de desenvolvimento de software mais popular. A popularidade massiva de GitHub é impulsionado pelo facto de actuar como um serviço de alojamento de repositório Git baseado na web, semelhante ao Google Drive. Pode carregar o seu trabalho no sítio web (público ou privado) para o manter seguro ou para o partilhar com outros. Vários programadores de software localizados em qualquer parte do mundo podem trabalhar facilmente no mesmo projecto. Se procura um local para colaborar num projecto com outra pessoa, este é um óptimo local para ir.

Chrome DevTools destina-se a programadores web para escrever aplicações web, serviços web, e testes. Várias ferramentas de depuração estão incorporadas directamente no navegador Google Chrome para facilitar o desenvolvimento web. Chrome DevTools é uma das melhores ferramentas de desenvolvimento de software para programadores de sítios web, uma vez que vem directamente do Google.

Pode testar CSS nas páginas do seu sítio web, depurar Javascript no navegador, e avaliar o desempenho da sua aplicação no front end, graças a DevTools. Com Chrome DevTools, pode facilmente estudar e modificar o DOM, avaliar os recursos, carga e eficiência de um sítio web, contabilizar o consumo de memória da página, e muito mais. Qualquer pessoa que trabalhe na indústria em linha precisa de ter acesso a esta tecnologia. Um dos aspectos mais importantes do Google DevTools é que eles estão disponíveis gratuitamente através do navegador Chrome.

Azure

Azure é uma ferramenta de desenvolvimento de software da Microsoft que é frequentemente utilizada para criar, testar, implementar, e gerir aplicações de nuvem em todas as plataformas. Azure suporta um grande número de aplicações e linguagens de programação e fornece nuvens tanto públicas como privadas.

As capacidades híbridas do Azure são uma das suas principais características. As organizações podem utilizar Azure como um serviço público autónomo de nuvem ou expandir a infra-estrutura existente no local para a nuvem. Uma grande variedade de outras capacidades e serviços está disponível através de Azureincluindo as relacionadas com computação, armazenamento, redes, bases de dados, segurança cibernética, e numerosas características avançadas através da IA.

Com a ajuda das ferramentas DevOps, Microsoft Azure permite aos programadores criar rapidamente aplicações fiáveis. Actualiza os programas actuais utilizando servidores e contentores sem servidor. Além disso, suporta uma variedade de hardware, estruturas de programação, e linguagens de programação.

Visual Studio Code

Visual Studio Code é um dos editores de código mais populares dos programadores de software. É geralmente referido como VS Code. Está disponível para todos os principais sistemas operativos devido a muitos desenvolvedores de software experientes bem como principiantes que utilizam esta plataforma de desenvolvimento de software.

É um poderoso editor de código aberto que inclui todas as principais características que poderia esperar da melhor ferramenta de desenvolvimento de software. Inclui um CLI integrado, a capacidade de destacar a sintaxe, características de indentação, revisão de código, e compilação de código.

Pode facilmente personalizar VS Code com a ajuda de plugins disponíveis no Mercado de Extensões. Integra-se com Git e oferece uma excelente interface de utilizador. A ferramenta suporta várias linguagens de programação e estruturas de programação. O extenso acesso ao terminal integrado do VSCode torna-o uma ferramenta de desenvolvimento tudo-em-um.

Stack Overflow

Stack Overflow é uma das ferramentas de desenvolvimento de software mais populares do mundo. É uma grande comunidade destinada a programadores e engenheiros de software. Pode perguntar e responder a uma variedade de perguntas relacionadas com o desenvolvimento de software, linguagens de programação, e estruturas de programação. É a melhor ferramenta de desenvolvimento de software a utilizar quando se pretende consultar outros programadores de software e obter ajuda na revisão de código, escrevendo código sem erros, e removendo quaisquer erros do código fonte existente.

Pode partilhar todo o seu código-fonte em Stack Overflow e obter ajuda de outros especialistas em codificação. Stack Overflow é uma das maiores comunidades de programadores, com mais de 10 milhões de participantes. Por conseguinte, pode contar com Stack Overflow sempre que se deparar com qualquer problema relacionado com o desenvolvimento e quiser que outros programadores revejam o seu código fonte.

Docker

Docker é um quadro de programação que é utilizado para criar aplicações que funcionam em contentores. Em termos mais simples, um contentor é um pequeno ambiente de execução que partilha um kernel mas que corre independentemente. A natureza de código aberto desta tecnologia levou à popularidade significativa do Docker como uma ferramenta de desenvolvimento de software fiável.

JIRA

JIRA é uma das mais populares ferramentas de gestão de projectos actualmente disponíveis na indústria de desenvolvimento de software. O objectivo de JIRA é facilitar aos gestores de projecto bem como às equipas de desenvolvimento de software a monitorização do atraso do projecto e do estado do lançamento e modificar o processo para certos casos de utilização como a correcção de bugs e a aplicação de correcções. Trata de todas as fases de desenvolvimento, incluindo a escrita do código fonte a partir do zero e a depuração do código fonte.

JIRA oferece às equipas DevOps ferramentas para a gestão de testes, requisitos, e todas as fases do processo de implementação do software. A ferramenta tem APIsremotas e pode comunicar com a maioria das aplicações de terceiros para fornecer às equipas de software uma experiência prática contínua. Permite que até 10 pessoas se inscrevam gratuitamente. No entanto, se tiver uma equipa maior, terá de pagar uma taxa de 7 dólares por pessoa.

Bitbucket

Bitbucket é um sistema de controlo de versões. O desenvolvimento de software inclui:

Criando muitas versões diferentes de software.

Assim, utilizando uma plataforma de controlo de versões eficiente, como Bitbucket é importante para procedimentos como a revisão de códigos.

é importante para procedimentos como a revisão de códigos. Gestão de diferentes versões do código fonte.

Manter o software global para um desenvolvimento rápido.

Actua como uma base de dados para projectos de desenvolvimento e código fonte.

Bitbucket é uma grande ferramenta porque oferece várias opções quando se trata de implementação de código e criação de repositórios privados para armazenar os seus dados. Além disso, tem várias características relacionadas com a colaboração de códigos e outras funções semelhantes. Utilizadores de Bitbucket podem agrupar os seus repositórios em projectos, o que lhes facilita a concentração no seu objectivo, procedimento, ou resultado final.

Cloud9

Muitas pessoas querem aprender linguagens de programação, mas acham-nas bastante difíceis. Cloud9 é uma das IDEs fáceis de usar que tornam a codificação mais fácil e mais rápida. Os programadores podem confiar em Cloud9 para personalizar diferentes configurações e trabalhar com diferentes linguagens de programação tais como Python, Perl, Ruby, PHP, C, e JavaScript. A compatibilidade entre plataformas de Cloud9 torna-o uma ferramenta de desenvolvimento de software altamente popular.

A definição de pontos de interrupção pode ajudá-lo a poupar tempo, e é fácil de utilizar. A cereja no bolo é a secção de conclusão de código, que oferece sugestões práticas para a codificação mais rápida. Esta, em contraste com a maioria das alternativas, apresenta um terminal incorporado e um assistente de linha de comando e destina-se a utilizadores novatos.

AppMaster

Um dos principais avanços na indústria de desenvolvimento de software é a introdução de no-code plataformas de desenvolvimento. Como o nome sugere, uma no-code A plataforma de desenvolvimento destina-se a ajudá-lo a criar aplicações sem que você mesmo escreva qualquer código.

AppMaster é a mais poderosa e fácil de utilizar no-code plataforma de desenvolvimento que pode utilizar para construir aplicações web e aplicações móveis com backends eficientes e documentação exaustiva. Utiliza algoritmos de IA para gerar 22.000 linhas de código por segundo.

Pode contar com as ferramentas de edição visual de fácil utilização de AppMaster para criar uma aplicação à sua escolha sem se preocupar em escrever longas linhas de código.

Algumas das características mais importantes de AppMaster são:

Desenvolvimento rápido e fácil de aplicações com a ajuda de drag-and-drop características.

características. Back-end fiável e código limpo.

Compatibilidade multiplataforma para construir aplicações móveis nativas e híbridas.

Depuração e testes de código minuciosos.

Gerar documentação de software.

Integração com sistemas baseados na nuvem.

AppMaster está continuamente a crescer e a evoluir com o tempo, por isso pode definitivamente contar com o melhor no-code ferramenta de desenvolvimento para satisfazer os seus requisitos de desenvolvimento.

Buddy

Buddy é uma plataforma emergente na Internet das coisas (IoT) e na indústria de sistemas baseados na nuvem. É uma grande ferramenta a utilizar no desenvolvimento de poderosas aplicações de software empresarial. Alguns dos seus principais clientes de Buddy incluir Six Flags, Costa, e Rakuten.

A versão básica de Buddy está disponível gratuitamente. No entanto, se quiser ter acesso a funcionalidades mais avançadas, terá de comprar um dos três pacotes pagos de Buddy que variam entre $35 a $200 por mês. Algumas das características mais proeminentes de Buddy incluem condutas de entrega e uma interface de utilizador fácil de navegar para construir, testar e implementar o código fonte. Os programadores de software utilizam tipicamente Buddy devido à sua configuração rápida e fácil, rápida implementação, suporte para diferentes linguagens de programação e integração fiável com outras ferramentas de desenvolvimento de software.

GitLab

Quando se ouve o termo GitLabhá uma grande probabilidade de que o confunda com GitHub. Ambos GitLab e GitHub são sistemas de controlo de versões. No entanto, existem algumas diferenças significativas entre estes serviços de desenvolvimento de software.

GitHub é principalmente uma ferramenta de colaboração que se concentra na revisão de códigos e gestão de códigos à distância. No entanto, GitLab é uma plataforma que se concentra no DevOps e Cl/CD para o planeamento minucioso de projectos, gestão de códigos-fonte e monitorização de projectos. Pretende ser a única plataforma necessária em todo o ciclo de vida do DevOps.

Com , a plataforma é a única plataforma necessária em todo o ciclo de vida do DevOps. GitLabpode gerir e optimizar os procedimentos de entrega de software e planear adequadamente todo o processo de implementação. Além disso, também pode criar e gerir o código através de uma interface de utilizador amigável. Outras características, tais como testes automáticos e relatórios rápidos, também fazem GitLab uma ferramenta de desenvolvimento de software altamente popular.

Em termos de preços, pode obter um plano gratuito de GitLab que proporciona funcionalidades limitadas. No entanto, se quiser mais funcionalidades, pode comprar o Plano Inicial por $4, Plano Premium por $19, ou Plano Ultimate por $99 por utilizador por mês.

Postman

Postman é uma ferramenta de desenvolvimento de software de colaboração principalmente destinada ao desenvolvimento de API backend e serviços web. Está disponível para todos os principais sistemas operativos. O objectivo deste serviço de desenvolvimento de software é racionalizar os procedimentos envolvidos na criação de APIs fiáveis e facilitar a colaboração. Características de teste automatizado de Postman são também úteis na eliminação de erros e bugs das APIs. Outras características importantes dos carteiros estão relacionadas com a geração de documentação, monitorização do desempenho das APIs, e colaboração em tempo real para facilitar grandes equipas de desenvolvimento de software e testadores de APIs.

Para além do plano gratuito de Postmanpode comprar o plano de Equipa por $15 por utilizador por mês para grandes equipas. Um plano de negócios está disponível por $30 por utilizador por mês, e um plano empresarial personalizável está também disponível para satisfazer os requisitos únicos de uma empresa.

Axure

Axure facilita a criação de wireframes, protótipos, e documentação de diferentes tipos de software. É uma das melhores plataformas de desenvolvimento de software porque a documentação e protótipos são partes importantes da gestão de projectos. Permite que equipas de desenvolvimento de software trabalhem em vários aspectos da criação e implementação de software. A plataforma torna simples a construção e manutenção de bibliotecas widget. O programa tem várias características de partilha úteis que o tornam uma ferramenta prática para o trabalho em equipa.

Conclusão

Este post analisa as melhores ferramentas de desenvolvimento de software que pode utilizar para criar e implementar aplicações em 2023 e mais além. São discutidos diferentes tipos de ferramentas de desenvolvimento de software para o ajudar em diferentes aspectos da criação de uma aplicação. Em última análise, tudo se resume a escolher as melhores ferramentas para o seu negócio. Difere com base em requisitos e factores, incluindo custo, relação custo-benefício, requisitos do utilizador final, e muitos outros.

FAQs

Qual é a diferença entre as linguagens de programação e as estruturas de programação?

Uma linguagem de programação é uma colecção de instruções que dirigem o funcionamento de um software ou de um computador. Em comparação, uma estrutura actua como bloco de construção para pôr em prática as instruções da linguagem. Os componentes fundamentais das linguagens de programação são as regras e a sintaxe. Cada vez que um código é desenvolvido, estes regulamentos devem ser seguidos. As linguagens de programação são formadas de sintaxe, enquanto as estruturas são desenvolvidas em cima delas. Um excelente exemplo é a estrutura Ruby em Rails, que é construída sobre a linguagem de programação Ruby. Django e Flask são mais duas estruturas construídas sobre a linguagem de programação Python.

A estrutura de programação é uma ferramenta?

Não, uma estrutura de programação não é uma ferramenta. As estruturas são grupos de bibliotecas, classes e outros códigos que dão ao seu projecto uma estrutura e fornecem funcionalidades frequentemente utilizadas, simplificando o processo de criação de software.

Existe uma melhor ferramenta específica de desenvolvimento de software?

Não há uma ferramenta específica que possa ser declarada como a melhor ferramenta de desenvolvimento de software, devido à complexidade e enorme variedade de software. No entanto, algumas grandes plataformas podem ser consideradas as melhores nos seus respectivos tipos de desenvolvimento de software.

Por exemplo, GitHub pode ser chamada a ferramenta de controlo de versões mais popular e fiável para o desenvolvimento de software colaborativo. Da mesma forma, AppMaster é a melhor plataforma de desenvolvimento de software no-code porque fornece características fáceis de usar para o desenvolvimento rápido e fácil de aplicações.