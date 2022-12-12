تطورت أدوات تطوير البرامج بشكل كبير بمرور الوقت لدعم مجموعة واسعة من عمليات تطوير البرامج ومساعدة فرق التطوير على كتابة التعليمات البرمجية لأنواع مختلفة من البرامج. يعد اختيار تطوير برمجيات واحدًا إجراءً صعبًا نظرًا لأن أطر تطوير البرامج المختلفة لها مزايا وعيوب مختلفة.

الغرض من هذه المقالة الشاملة حول بعض أفضل أدوات تطوير البرامج لاستخدامها في عام 2023 هو مساعدة المطورين والشركات الذين يبحثون عن أفضل بيئة تطوير متكاملة لتلبية متطلباتهم وإنشاء برامج فعالة وتطبيقات ويب وتطوير برامج مختلفة مشاريع ذات ميزات متقدمة. استمر في القراءة لتتعلم أساسيات أداة تطوير البرامج وبعض أفضل أدوات التطوير المتاحة حاليًا.

ما هي أداة تطوير البرمجيات؟

تسمى أداة تطوير البرامج أيضًا بأداة برمجة البرامج. إنه برنامج كمبيوتر يستخدمه مطورو البرامج والمبرمجون لإنشاء أنواع مختلفة من البرامج وتعديلها وإدارتها وتصحيحها ، مثل تطبيقات الويب وخدمات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات سطح المكتب وغيرها الكثير.

الغرض الأساسي من أي أداة لتطوير البرامج هو إنشاء برنامج من خلال مساعدتك في كتابة رمز خالٍ من الأخطاء أو من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وإنشاء تطبيق بميزات drag-and-drop . لم يعد تعريف أدوات تطوير البرامج مقصورًا على IDE البسيط الذي تكتب فيه التعليمات البرمجية.

بدلاً من ذلك ، فإن التوسع في صناعة تطوير البرمجيات والتقدم في لغات البرمجة يعني توفر مئات من أدوات تطوير البرمجيات. تتضمن بعض الأنواع الرئيسية لأدوات تطوير البرامج هذه المجمعين ومحرري الكود ومصممي واجهة المستخدم GUI ومصححات الأخطاء والعديد من أدوات التطوير وإدارة المشاريع الأخرى.

عوامل يجب مراعاتها أثناء اختيار أدوات تطوير البرامج

يعد اختيار أدوات البرمجة ولغات البرمجة مزيجًا من العديد من العوامل المختلفة. تعتبر متطلباتك الخاصة بالتأكيد أهم جانب في عملية تطوير البرامج بأكملها. ومع ذلك ، هناك بعض العوامل الأخرى التي يمكنك وضعها في الاعتبار لمقارنة أدوات التطوير المختلفة واختيار النظام الأساسي المثالي الذي سيساعدك في إجراءات مثل إنشاء كود المصدر ، وتصحيح الأخطاء ، ومراجعة التعليمات البرمجية الشاملة ، وأتمتة العمليات ، وإنشاء خدمات الويب ، وإدارة المشروع بشكل عام.

دعنا نناقش هذه العوامل بالتفصيل لمساعدتك في اختيار أفضل أدوات تطوير البرامج:

العامل № 1 - المرونة

يجب أن تكون أداة تطوير البرامج التي تختارها مرنة لضمان التنفيذ الدقيق والفعال للبرنامج. بشكل عام ، تتسم معظم أدوات تطوير البرامج الحديثة بالمرونة الكافية لدعم لغات البرمجة المختلفة وضمان التطوير السريع بمساعدة قدرات التطوير عبر الأنظمة الأساسية. سيساعدك اختيار نظام أساسي لتطوير البرامج يعمل على أنظمة تشغيل مختلفة ويوفر مرونة كبيرة وقابلية للتوسع في عمليات التطوير بشكل كبير.

العامل № 2 - النفقات العامة

يعمل معظم مطوري البرامج في شكل فريق. لنفترض أنك اخترت أداة تطوير برمجيات ستستغرق الكثير من الوقت والطاقة للتكامل مع بيئة التطوير الحالية والنشر الكامل مع فريق التطوير. في هذه الحالة ، ستعاني من زيادة كبيرة في النفقات. لذلك ، من المهم لفرق تطوير البرامج اختيار منصة يمكن دمجها مع إجراءات التطوير الخاصة بهم بسرعة.

العامل № 3 - سهولة الاستخدام

تعد سهولة استخدام أداة تطوير البرامج أحد أهم الجوانب التي يجب مراعاتها أثناء البحث عن أداة تطوير البرامج المناسبة التي ستساعدك على تحقيق هدفك المتمثل في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب وخدمات الويب.

حتى إذا كان مطورو البرمجيات يتمتعون بالكثير من الخبرة والمعرفة التقنية ، فيجب عليهم اختيار منصة تطوير البرامج التي ستساعدهم على أتمتة العمليات وتجعل عملية التطوير بأكملها أسهل وأسرع.

العامل № 4 - التوافق

إن توافق أدوات البرمجة له تأثير كبير على إجراءات التطوير الخاصة بك. بشكل عام ، يجب عليك تحديد أدوات تطوير البرامج التي يمكن أن تعمل في متطلبات مختلفة لضمان التطوير الفعال والسريع. ضع في اعتبارك أنه ليست كل أدوات برمجة البرامج متوافقة مع جميع البيئات ، لذلك يجب عليك الحصول على هذه المعلومات.

العامل № 5 - الجمهور المستهدف

أدوات تطوير البرامج المختلفة لها جماهير مستهدفة ومعايير تطوير مختلفة. بعض أدوات البرمجة مخصصة للشركات الصغيرة والمطورين المبتدئين. من ناحية أخرى ، فإن أدوات تطوير البرامج المعروفة تلبي احتياجات المطورين الجدد وذوي الخبرة. لذلك ، يجب أن تتعرف على جميع جوانب أداة تطوير البرامج قبل شرائها أو التسجيل فيها للتأكد من أنها ستساعدك في تلبية متطلبات التطوير الخاصة بك.

العامل № 6 - الوظائف

بينما تظل الوظائف الأساسية لمعظم أدوات تطوير البرامج كما هي ، إلا أن هناك اختلافات صغيرة يجب أن تعرفها للتمييز بين أدوات التطوير واختيار أفضلها وفقًا لمتطلباتك.

تأكد من أن أداة تطوير البرامج التي تختارها توفر خيارات تخصيص كافية للتكامل مع سير العمل الخاص بك من أجل التطوير السريع وضمان إكمال مشروع تطوير البرامج بنجاح.

العامل № 7 - خيارات التكامل

تقدم معظم أدوات تطوير البرامج مجموعة واسعة من خيارات التكامل لتبسيط عملية التطوير ومساعدتك في إنشاء منتج قوي وموثوق. ومع ذلك ، افترض أن لديك أي نوع معين من التكامل. في هذه الحالة ، يجب أن تفكر في هذه الخيارات في أدوات تطوير البرامج التي تختارها وتضمن رضا فريق التطوير لديك عن الخيارات المتاحة.

أفضل أدوات تطوير وبرمجة البرمجيات

نظرًا لأن صناعة البرمجيات مليئة بأدوات برمجة البرامج ، فقد قمنا بتجميع قائمة بأفضل أدوات تطوير البرامج التي يمكنك استخدامها في عام 2023 لنقل مهنتك التطويرية إلى المستوى التالي.

GitHub

GitHub عبارة عن نظام أساسي مخصص بشكل أساسي لفرق تطوير البرامج من أجل التطوير التعاوني. وهو يدعم مراجعة الكود وإدارته من خلال ميزاته المتقدمة. يستخدم أكثر من 56 مليون مطور وأكثر من 3 ملايين شركة أداة تطوير البرمجيات المعروفة هذه. يقدمون خدمات للعديد من الشركات المعروفة ، بما في ذلك Adobe و Dell Technologies و Ford.

لذلك ، فإن GitHub هي بالتأكيد أكثر أدوات تطوير البرامج شيوعًا. إن الشعبية الهائلة لـ GitHub مدفوعة بحقيقة أنها تعمل كخدمة استضافة مستودع Git على شبكة الإنترنت مماثلة لخدمة Google Drive. يمكنك تحميل عملك على موقع الويب (علنًا أو خاصًا) لإبقائه آمنًا أو لمشاركته مع الآخرين. يمكن لمطوري البرامج المتعددين الموجودين في أي مكان في العالم العمل في نفس المشروع بسهولة. إذا كنت تبحث عن مكان للتعاون في مشروع مع شخص آخر ، فهذا مكان رائع للذهاب إليه.

Chrome DevTools

تم تصميم Chrome DevTools لمطوري الويب لكتابة تطبيقات الويب وخدمات الويب والاختبار. تم إنشاء العديد من أدوات التصحيح في متصفح Google Chrome لتسهيل تطوير الويب. تعد Chrome DevTools واحدة من أفضل أدوات تطوير البرامج لمطوري مواقع الويب ، لأنها تأتي من Google مباشرة.

يمكنك اختبار CSS على صفحات موقع الويب الخاص بك ، وتصحيح أخطاء Javascript في المتصفح ، وتقييم مدى جودة أداء تطبيقك في الواجهة الأمامية ، وذلك بفضل DevTools. باستخدام Chrome DevTools ، يمكنك بسهولة دراسة وتعديل DOM ، وتقييم موارد موقع الويب ، والتحميل ، والكفاءة ، وحساب استهلاك ذاكرة الصفحة ، وغير ذلك الكثير. يحتاج أي شخص يعمل في الصناعة عبر الإنترنت إلى الوصول إلى هذه التقنية. أحد أهم جوانب Google DevTools هو أنها متاحة مجانًا من خلال متصفح Chrome.

Azure

Azure هي أداة لتطوير برامج Microsoft تُستخدم غالبًا لإنشاء التطبيقات السحابية واختبارها ونشرها وإدارتها عبر جميع الأنظمة الأساسية. يدعم Azure عددًا كبيرًا من التطبيقات ولغات البرمجة ويوفر السحب العامة والخاصة.

تعد إمكانات Azure المختلطة إحدى ميزاتها الرئيسية. قد تستخدم المؤسسات Azure كخدمة سحابية عامة مستقلة أو توسيع البنية التحتية المحلية الموجودة في السحابة. تتوفر مجموعة متنوعة من الإمكانات والخدمات الأخرى عبر Azure ، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحوسبة والتخزين والشبكات وقواعد البيانات والأمن السيبراني والعديد من الميزات المتقدمة من خلال الذكاء الاصطناعي.

بمساعدة أدوات DevOps ، يمكّن Microsoft Azure المطورين من إنشاء تطبيقات يمكن الاعتماد عليها بسرعة. يقوم بتحديث البرامج الحالية باستخدام خادم وحاويات. علاوة على ذلك ، فهو يدعم مجموعة متنوعة من الأجهزة وأطر البرمجة ولغات البرمجة.

Visual Studio Code

يعد Visual Studio Code أحد أكثر برامج تحرير الأكواد شيوعًا لمطوري البرامج. يشار إليه عادة باسم VS Code إنه متاح لجميع أنظمة التشغيل الرئيسية نظرًا للعديد من مطوري البرامج ذوي الخبرة وكذلك المبتدئين الذين يستخدمون منصة تطوير البرامج هذه.

إنه محرر كود قوي مفتوح المصدر يتضمن جميع الميزات الرئيسية التي تتوقعها من أفضل أداة لتطوير البرامج. يتضمن CLI مدمجًا ، والقدرة على إبراز بناء الجملة ، وميزات المسافة البادئة ، ومراجعة الكود ، وتجميع الكود.

يمكنك بسهولة تخصيص VS Code بمساعدة المكونات الإضافية المتوفرة في Extensions Marketplace. يتكامل مع Git ويوفر واجهة مستخدم رائعة. تدعم الأداة لغات البرمجة المختلفة وأطر البرمجة. يجعل الوصول الطرفي المدمج الشامل لـ VSCode منها أداة تطوير شاملة.

Stack Overflow

Stack Overflow هي واحدة من أشهر أدوات تطوير البرمجيات في العالم. إنه مجتمع كبير مخصص للمطورين ومهندسي البرمجيات. يمكنك طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة والإجابة عليها تتعلق بتطوير البرامج ولغات البرمجة وأطر البرمجة. إنها أفضل أداة لتطوير البرامج يمكن استخدامها عندما ترغب في استشارة مطوري برامج آخرين والحصول على مساعدة في مراجعة التعليمات البرمجية وكتابة تعليمات برمجية خالية من الأخطاء وإزالة أي أخطاء من شفرة المصدر الحالية.

يمكنك مشاركة كود المصدر بالكامل في Stack Overflow والحصول على المساعدة من خبراء الترميز الآخرين. تعد Stack Overflow واحدة من أكبر مجتمعات المطورين ، حيث تضم أكثر من 10 ملايين مشارك . وبالتالي ، يمكنك الاعتماد على Stack Overflow عندما تواجه أي مشكلة متعلقة بالتنمية وتريد من مطورين آخرين مراجعة كود المصدر الخاص بك.

Docker

Docker هو إطار عمل برمجة يُستخدم لإنشاء تطبيقات تعمل في حاويات. بعبارات أبسط ، الحاوية هي بيئة تنفيذ صغيرة تشترك في النواة ولكنها تعمل بشكل مستقل. أدت طبيعة المصدر المفتوح لهذه التكنولوجيا إلى شهرة Docker الكبيرة كأداة موثوقة لتطوير البرمجيات.

JIRA

تعد JIRA واحدة من أكثر أدوات إدارة المشاريع شيوعًا المتوفرة حاليًا في صناعة تطوير البرمجيات. الغرض من JIRA هو تسهيل مديري المشاريع وكذلك فرق تطوير البرامج لمراقبة تراكم المشروع وحالة الإصدار وتعديل العملية لحالات استخدام معينة مثل إصلاح الأخطاء وإصلاحها. يتعامل مع جميع مراحل التطوير ، بما في ذلك كتابة الكود المصدري من البداية وتصحيح الكود المصدري.

تقدم JIRA أدوات فرق DevOps لإدارة الاختبار والمتطلبات وجميع مراحل عملية نشر البرامج. تحتوي الأداة على واجهات برمجة تطبيقات بعيدة ويمكنها التواصل مع غالبية تطبيقات الطرف الثالث لتزويد فرق البرامج بتجربة عملية سلسة. يسمح لما يصل إلى 10 أشخاص بالاشتراك مجانًا . ومع ذلك ، إذا كان لديك فريق أكبر ، فسيتعين عليك دفع رسوم قدرها 7 دولارات لكل شخص .

Bitbucket

Bitbucket هو نظام تحكم في الإصدار. يشمل تطوير البرمجيات:

إنشاء العديد من إصدارات البرامج المختلفة.

لذا فإن استخدام نظام أساسي فعال للتحكم في الإصدار مثل Bitbucket مهم لإجراءات مثل مراجعة الكود.

مهم لإجراءات مثل مراجعة الكود. إدارة إصدارات مختلفة من الكود المصدري.

الحفاظ على البرنامج الشامل للتطور السريع.

يعمل كقاعدة بيانات لمشاريع التنمية وكود المصدر.

تعد Bitbucket أداة رائعة لأنها توفر خيارات متنوعة عندما يتعلق الأمر بنشر الكود وإنشاء مستودعات خاصة لتخزين بياناتك. علاوة على ذلك ، فإنه يحتوي على العديد من الميزات المتعلقة بالتعاون في التعليمات البرمجية وغيرها من الوظائف المماثلة. يمكن لمستخدمي Bitbucket تجميع مستودعاتهم في مشاريع ، مما يسهل عليهم التركيز على هدفهم أو الإجراء أو النتيجة النهائية.

Cloud9

يرغب الكثير من الناس في تعلم لغات البرمجة ، لكنهم يجدونها صعبة للغاية. Cloud9 هي واحدة من IDE سهلة الاستخدام التي تجعل الترميز أسهل وأسرع. يمكن للمطورين الاعتماد على Cloud9 لتخصيص إعدادات مختلفة والعمل مع لغات برمجة مختلفة مثل Python و Perl و Ruby و PHP و C و JavaScript. التوافق عبر الأنظمة الأساسية لـ Cloud9 يجعلها أداة تطوير برمجيات شائعة للغاية.

قد يساعدك تعيين نقاط التوقف في توفير الوقت ، كما أنه من السهل الاستفادة منه. الجزء الأهم على الكعكة هو قسم إكمال الكود ، والذي يقدم اقتراحات عملية للترميز بسرعة أكبر. هذا ، على عكس الجزء الأكبر من البدائل ، يتميز بمحطة مضمنة ومعالج لسطر الأوامر وهو مخصص للمستخدمين المبتدئين.

AppMaster

أحد التطورات الرئيسية في صناعة تطوير البرمجيات هو إدخال منصات تطوير no-code . كما يوحي الاسم ، فإن النظام الأساسي لتطوير no-code يهدف إلى مساعدتك في إنشاء تطبيقات دون كتابة أي رمز بنفسك.

AppMaster هو النظام الأساسي الأكثر فعالية وسهولة في التطوير no-code والذي يمكنك استخدامه لإنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة مع الخلفية الفعالة والتوثيق الشامل. يستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية .

يمكنك الاعتماد على أدوات التحرير المرئية سهلة الاستخدام لـ AppMaster لإنشاء تطبيق من اختيارك دون القلق بشأن كتابة سطور طويلة من التعليمات البرمجية.

بعض أهم ميزات AppMaster هي:

تطوير تطبيق سريع وسهل بمساعدة ميزات drag-and-drop .

. خلفية موثوقة ورمز نظيف.

التوافق عبر الأنظمة الأساسية لإنشاء تطبيقات جوال أصلية ومختلطة.

شامل التصحيح والاختبار التعليمات البرمجية.

إنشاء وثائق البرنامج.

التكامل مع الأنظمة القائمة على السحابة.

AppMaster ينمو ويتطور باستمرار مع مرور الوقت ، لذلك يمكنك بالتأكيد الاعتماد على أفضل أداة تطوير no-code لتلبية متطلبات التطوير الخاصة بك.

Buddy

Buddy عبارة عن منصة ناشئة في مجال إنترنت الأشياء (IoT) وصناعة الأنظمة القائمة على السحابة. إنها أداة رائعة لاستخدامها في تطوير تطبيقات برمجيات قوية للمؤسسات. بعض عملائها الرئيسيين من Buddy هم Six Flags و Costa و Rakuten.

الإصدار الأساسي من Buddy متاح مجانًا. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في الوصول إلى المزيد من الميزات المتقدمة ، فسيتعين عليك شراء واحدة من الحزم الثلاثة المدفوعة من Buddy والتي تتراوح ما بين 35 إلى 200 دولار شهريًا . تتضمن بعض أبرز ميزات Buddy خطوط أنابيب التوصيل وواجهة مستخدم سهلة التنقل لإنشاء التعليمات البرمجية المصدر واختبارها ونشرها. يستخدم مطورو البرامج عادةً Buddy نظرًا لتكوينه السريع والسهل ، والنشر السريع ، ودعم لغات البرمجة المختلفة ، والتكامل الموثوق به مع أدوات تطوير البرامج الأخرى.

GitLab

عندما تسمع مصطلح GitLab ، فهناك احتمال كبير أن تخلط بينه وبين GitHub. كل من GitLab و GitHub هما نظامان للتحكم في الإصدار. ومع ذلك ، هناك بعض الاختلافات الهامة بين خدمات تطوير البرمجيات هذه.

GitHub هي بشكل أساسي أداة تعاون تركز على مراجعة الكود وإدارة الكود عن بعد. ومع ذلك ، فإن GitLab عبارة عن نظام أساسي يركز على DevOps و Cl/CD للتخطيط الشامل للمشروع وإدارة كود المصدر ومراقبة المشروع. تهدف إلى أن تكون المنصة الوحيدة المطلوبة في دورة حياة DevOps بأكملها.

باستخدام GitLab ، يمكنك إدارة إجراءات تسليم البرامج وتحسينها والتخطيط الصحيح لعملية النشر بأكملها. علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا إنشاء الكود وإدارته من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. تجعل الميزات الأخرى ، مثل الاختبار التلقائي والتقارير السريعة ، GitLab أداة تطوير برمجيات شائعة للغاية.

فيما يتعلق بالأسعار ، يمكنك الحصول على خطة مجانية من GitLab توفر وظائف محدودة. ومع ذلك ، إذا كنت تريد المزيد من الميزات ، فيمكنك شراء Starter Plan مقابل 4 دولارات ، أو Premium Plan مقابل 19 دولارًا ، أو Ultimate Plan مقابل 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.

Postman

Postman هي أداة تطوير برامج تعاونية تهدف أساسًا إلى تطوير واجهة برمجة التطبيقات الخلفية وخدمات الويب. إنه متاح لجميع أنظمة التشغيل الرئيسية. الغرض من خدمة تطوير البرامج هذه هو تبسيط الإجراءات المتضمنة في إنشاء واجهات برمجة تطبيقات موثوقة وتسهيل التعاون. تعد ميزات الاختبار الآلي لـ Postman مفيدة أيضًا في التخلص من الأخطاء والأخطاء من واجهات برمجة التطبيقات. ترتبط ميزات Postman المهمة الأخرى بإنشاء الوثائق ، ومراقبة أداء API ، والتعاون في الوقت الفعلي لتسهيل فرق تطوير البرامج الكبيرة ومختبري API.

بخلاف الخطة المجانية لـ Postman ، يمكنك شراء خطة الفريق مقابل 15 دولارًا لكل مستخدم شهريًا للفرق الكبيرة. تتوفر خطة العمل مقابل 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، كما تتوفر خطة المؤسسة القابلة للتخصيص أيضًا للوفاء بالمتطلبات الفريدة للأعمال.

Axure

يجعل Axure من السهل إنشاء إطارات سلكية ونماذج أولية وتوثيق أنواع مختلفة من البرامج. إنها واحدة من أفضل منصات تطوير البرامج لأن التوثيق والنماذج الأولية جزءان مهمان من إدارة المشروع. يسمح لفرق تطوير البرامج بالعمل على مختلف جوانب إنشاء البرامج ونشرها. تجعل المنصة من السهل إنشاء مكتبات عناصر واجهة المستخدم وصيانتها. يحتوي البرنامج على العديد من ميزات المشاركة المفيدة التي تجعله أداة عملية للعمل الجماعي.

استنتاج

يحلل هذا المنشور أفضل أدوات تطوير البرامج التي يمكنك استخدامها لإنشاء التطبيقات ونشرها في عام 2023 وما بعده. تتم مناقشة أنواع مختلفة من أدوات تطوير البرامج لمساعدتك في الجوانب المختلفة لإنشاء التطبيق . في النهاية ، يعود الأمر كله إلى اختيار أفضل الأدوات لعملك. يختلف بناءً على المتطلبات والعوامل ، بما في ذلك التكلفة والقيمة مقابل المال ومتطلبات المستخدم النهائي والعديد من العوامل الأخرى.

أسئلة وأجوبة

ما الفرق بين لغات البرمجة وأطر البرمجة؟

لغة البرمجة هي مجموعة من التعليمات التي توجه تشغيل البرنامج أو الكمبيوتر. بالمقارنة ، يعمل إطار العمل بمثابة لبنة بناء لوضع تعليمات اللغة موضع التنفيذ. المكونات الأساسية للغات البرمجة هي القواعد والنحو. في كل مرة يتم تطوير كود ، يجب اتباع هذه اللوائح. تتكون لغات البرمجة من بناء الجملة ، بينما يتم تطوير الأطر فوقها. أحد الأمثلة الممتازة هو إطار عمل Ruby on Rails ، المبني على لغة برمجة Ruby. Django و Flask هما إطاران أخريان مبنيان على لغة برمجة Python.

هل إطار البرمجة أداة؟

لا ، إطار عمل البرمجة ليس أداة. الأطر هي مجموعات من المكتبات والفئات وأجزاء أخرى من التعليمات البرمجية التي تمنح مشروعك إطارًا وتوفر وظائف مستخدمة بشكل متكرر ، مما يبسط عملية إنشاء البرامج.

هل هناك أفضل أداة محددة لتطوير البرمجيات؟

لا توجد أداة واحدة محددة يمكن اعتبارها أفضل أداة لتطوير البرمجيات بسبب التعقيد والتنوع الهائل للبرامج. ومع ذلك ، يمكن اعتبار بعض المنصات الرائعة الأفضل في نوع تطوير البرامج الخاص بها.

على سبيل المثال ، يمكن تسمية GitHub بأداة التحكم في الإصدار الأكثر شيوعًا وموثوقية لتطوير البرامج التعاونية. وبالمثل ، يعد AppMaster أفضل نظام أساسي لتطوير البرامج no-code لأنه يوفر ميزات سهلة الاستخدام لتطوير التطبيقات بسرعة وسهولة.