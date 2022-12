Softwareontwikkelingstools zijn in de loop der tijd sterk geëvolueerd om een breed scala aan softwareontwikkelingsprocessen te ondersteunen en ontwikkelingsteams te helpen code te schrijven voor verschillende soorten software. Het kiezen van één specifieke softwareontwikkeling is een uitdagende procedure, omdat verschillende softwareontwikkelingskaders verschillende voor- en nadelen hebben.

Het doel van dit uitgebreide artikel over enkele van de beste softwareontwikkelingstools om te gebruiken in 2023 is om ontwikkelaars en bedrijven te helpen die op zoek zijn naar de best geïntegreerde ontwikkelomgeving om aan hun eisen te voldoen en efficiënte software, webapplicaties en verschillende softwareontwikkelingsprojecten met geavanceerde functies te creëren. Blijf lezen om de basisbeginselen van een softwareontwikkelingstool en enkele van de beste ontwikkelingstools die momenteel beschikbaar zijn te leren.

Wat is een software ontwikkelingstool?

Een software ontwikkelingstool wordt ook wel een software programmeringstool genoemd. Het is een computerprogramma dat softwareontwikkelaars en programmeurs gebruiken om verschillende soorten software, zoals webapplicaties, webservices, mobiele apps, desktop apps en vele andere, te maken, te wijzigen, te beheren en te debuggen.

Het basisdoel van elke softwareontwikkelingstool is het maken van software door je te helpen bugvrije code te schrijven of door een gebruiksvriendelijke gebruikersinterface en het maken van een app met drag-and-drop functies. De definitie van softwareontwikkelingstools is niet langer beperkt tot alleen een eenvoudige IDE waarin je code schrijft.

Door de uitbreiding van de software-industrie en de vooruitgang in programmeertalen zijn er honderden hulpmiddelen voor softwareontwikkeling beschikbaar. Enkele van de belangrijkste types van deze softwareontwikkelingshulpmiddelen zijn compilers, code-editors, GUI ontwerpers, debuggers en diverse andere ontwikkelings- en projectbeheertools.

Te overwegen factoren bij het kiezen van hulpmiddelen voor softwareontwikkeling

De keuze van programmeerhulpmiddelen en programmeertalen is een combinatie van vele verschillende factoren. Uw specifieke eisen zijn zeker het belangrijkste aspect van het hele softwareontwikkelingsproces. Er zijn echter nog enkele andere factoren die u kunt overwegen om verschillende ontwikkeltools te vergelijken en het perfecte platform te kiezen dat u zal helpen bij procedures zoals het genereren van broncode, debuggen, uitgebreide code review, het automatiseren van processen, het creëren van webservices, en algemeen projectbeheer.

Laten we deze factoren in detail bespreken om u te helpen de beste softwareontwikkelingstools te kiezen:

Factor № 1 - Flexibiliteit

De software ontwikkeltool van uw keuze moet flexibel zijn om een juiste, nauwkeurige en efficiënte implementatie van software te garanderen. Over het algemeen zijn de meeste moderne software ontwikkelingstools flexibel genoeg om verschillende programmeertalen te ondersteunen en een snelle ontwikkeling te garanderen met behulp van cross-platform ontwikkelingsmogelijkheden. Het kiezen van een software ontwikkelingsplatform dat op verschillende besturingssystemen werkt en aanzienlijke flexibiliteit en schaalbaarheid in het ontwikkelingsproces biedt, zal u zeer helpen.

Factor № 2 - Overhead

De meeste softwareontwikkelaars werken in teamverband. Stel dat u een softwareontwikkelingstool kiest die veel tijd en energie kost om te integreren met de bestaande ontwikkelomgeving en de uitrol met het ontwikkelteam te voltooien. In dat geval krijgt u te maken met aanzienlijke overhead. Daarom is het voor softwareontwikkelingsteams belangrijk een platform te kiezen dat snel met hun ontwikkelingsprocedures kan worden geïntegreerd.

Factor № 3 - Gebruiksvriendelijkheid

De gebruiksvriendelijkheid van een software ontwikkelings tool is een van de belangrijkste aspecten om te overwegen bij het zoeken naar de juiste software ontwikkelings tool die u zal helpen uw doel van het ontwikkelen van mobiele apps, web applicaties en web services te bereiken.

Zelfs als de software ontwikkelaars veel technische ervaring en kennis hebben, moeten ze een software ontwikkelingsplatform kiezen dat hen zal helpen om processen te automatiseren en het hele ontwikkelingsproces gemakkelijker en sneller te maken.

Factor № 4 - Compatibiliteit

De compatibiliteit van de programmeertools is van grote invloed op uw ontwikkelingsprocedures. In het algemeen moet u softwareontwikkelingstools kiezen die in verschillende vereisten kunnen werken om een efficiënte en snelle ontwikkeling te garanderen. Houd er rekening mee dat niet alle programmeerhulpmiddelen compatibel zijn met alle omgevingen.

Factor № 5 - Doelgroep

Verschillende software ontwikkelingstools hebben verschillende doelgroepen en ontwikkelingsstandaarden. Sommige programmeertools zijn bedoeld voor kleinschalige bedrijven en beginnende ontwikkelaars. Aan de andere kant zijn bekende software-ontwikkeltools meestal bedoeld voor zowel nieuwe als ervaren ontwikkelaars. Daarom moet u vertrouwd raken met alle aspecten van een software-ontwikkelingstool voordat u het koopt of u ervoor inschrijft, om er zeker van te zijn dat het u zal helpen bij het vervullen van uw ontwikkelingseisen.

Factor № 6 - Functionaliteiten

Hoewel de basisfunctionaliteit van de meeste software ontwikkelingstools hetzelfde blijft, zijn er kleine verschillen die u moet kennen om onderscheid te maken tussen de ontwikkelingstools en de beste te selecteren op basis van uw behoefte.

Zorg ervoor dat de softwareontwikkelingstool van uw keuze voldoende aanpassingsmogelijkheden biedt om te integreren met uw workflow voor een snelle ontwikkeling en een succesvolle afronding van een softwareontwikkelingsproject.

Factor № 7 - Integratiemogelijkheden

De meeste software ontwikkeltools bieden een groot aantal integratie opties om het ontwikkelingsproces te stroomlijnen en u te helpen een krachtig en betrouwbaar product te maken. Stel echter dat u een specifiek soort integratie hebt. In dat geval moet u deze opties overwegen in de softwareontwikkelingstools van uw keuze en ervoor zorgen dat uw ontwikkelingsteam tevreden is met de beschikbare opties.

Aangezien de software-industrie vol zit met software-programmeertools, hebben we een lijst samengesteld van de beste softwareontwikkelingstools die u in 2023 kunt gebruiken om uw ontwikkelingscarrière naar een hoger niveau te tillen.

GitHub

GitHub is een platform dat vooral bedoeld is voor softwareontwikkelingsteams voor gezamenlijke ontwikkeling. Het ondersteunt zowel code review als beheer door zijn geavanceerde functies. Meer dan 56 miljoen ontwikkelaars en meer dan 3 miljoen bedrijven gebruiken deze bekende softwareontwikkelingstool. Ze leveren diensten aan verschillende bekende bedrijven, waaronder Adobe, Dell Technologies, en Ford.

Daarom, GitHub is zeker het populairste hulpmiddel voor softwareontwikkeling. De massale populariteit van GitHub wordt gedreven door het feit dat het fungeert als een web-based Git repository hosting service vergelijkbaar met Google Drive. U kunt uw werk uploaden naar de website (openbaar of privé) om het veilig te houden of te delen met anderen. Meerdere softwareontwikkelaars waar ook ter wereld kunnen gemakkelijk aan hetzelfde project werken. Als u op zoek bent naar een plek om samen met iemand anders aan een project te werken, is dit een geweldige plek.

Chrome DevTools is bedoeld voor webontwikkelaars om webapplicaties, webservices en tests te schrijven. Diverse debugging tools zijn ingebouwd in de Google Chrome browser om webontwikkeling te vergemakkelijken. Chrome DevTools is een van de beste softwareontwikkelingsprogramma's voor websiteontwikkelaars, omdat het rechtstreeks van Google komt.

U kunt CSS testen op uw website pagina's, Javascript debuggen in de browser, en evalueren hoe goed uw applicatie presteert aan de voorkant, dankzij DevTools. Met Chrome DevToolskunt u eenvoudig de DOM bestuderen en wijzigen, de bronnen, belasting en efficiëntie van een website evalueren, het geheugengebruik van de pagina in aanmerking nemen en nog veel meer. Iedereen die in de online-industrie werkt, moet toegang hebben tot deze technologie. Een van de belangrijkste aspecten van Google DevTools is dat het gratis beschikbaar is via de Chrome-browser.

Azure

Azure is een Microsoft-softwareontwikkelingstool die vaak wordt gebruikt voor het maken, testen, implementeren en beheren van cloudtoepassingen op alle platforms. Azure ondersteunt een groot aantal apps en programmeertalen en biedt zowel publieke als private clouds.

De hybride mogelijkheden van Azure zijn een van de belangrijkste kenmerken. Organisaties kunnen gebruik maken van Azure als een zelfstandige openbare clouddienst of bestaande infrastructuur op locatie uitbreiden naar de cloud. Een groot aantal andere mogelijkheden en diensten zijn beschikbaar via Azurewaaronder die met betrekking tot computing, opslag, netwerken, databases, cybersecurity en tal van geavanceerde functies via AI.

Met behulp van DevOps tools stelt Microsoft Azure ontwikkelaars in staat om snel betrouwbare apps te maken. Het werkt huidige programma's bij met behulp van serverless en containers. Verder ondersteunt het een verscheidenheid aan hardware, programmeerframeworks en programmeertalen.

Visual Studio Code

Visual Studio Code is een van de populairste code-editors voor software-ontwikkelaars. Het wordt meestal aangeduid als VS Code. Het is beschikbaar voor alle belangrijke besturingssystemen doordat zowel ervaren als beginnende softwareontwikkelaars dit platform voor softwareontwikkeling gebruiken.

Het is een krachtige open-source code editor die alle belangrijke functies bevat die je zou verwachten van de beste software development tool. Het bevat een geïntegreerde CLI, de mogelijkheid om syntaxis te markeren, inspringingsfuncties, codecontrole en codecompilatie.

U kunt VS Code gemakkelijk aanpassen met behulp van plugins die beschikbaar zijn in de Extensions Marketplace. Het integreert met Git en biedt een geweldige gebruikersinterface. De tool ondersteunt verschillende programmeertalen en programmeerframeworks. De uitgebreide ingebouwde terminaltoegang van VSCode maakt het een alles-in-één ontwikkeltool.

Stack Overflow

Stack Overflow is een van de populairste softwareontwikkelingsprogramma's ter wereld. Het is een grote gemeenschap bedoeld voor ontwikkelaars en software-ingenieurs. U kunt er allerlei vragen stellen en beantwoorden over softwareontwikkeling, programmeertalen en programmeerkaders. Het is de beste softwareontwikkelingstool om te gebruiken wanneer u andere softwareontwikkelaars wilt raadplegen en hulp wilt krijgen bij codecontrole, het schrijven van bugvrije code en het verwijderen van fouten uit de bestaande broncode.

U kunt uw volledige broncode delen in Stack Overflow en hulp krijgen van andere coderingsexperts. Stack Overflow is een van de grootste ontwikkelaarsgemeenschappen, met meer dan 10 miljoen deelnemers. U kunt dus vertrouwen op Stack Overflow wanneer u een ontwikkelingsprobleem hebt en andere ontwikkelaars uw broncode willen bekijken.

Docker

Docker is een programmeerraamwerk dat wordt gebruikt om toepassingen te maken die in containers draaien. Eenvoudiger gezegd is een container een kleine uitvoeringsomgeving die een kernel deelt, maar onafhankelijk draait. Het open-source karakter van deze technologie heeft geleid tot de grote populariteit van Docker als een betrouwbaar hulpmiddel voor softwareontwikkeling.

JIRA

JIRA is een van de populairste projectbeheertools die momenteel beschikbaar zijn in de softwareontwikkelingsindustrie. Het doel van JIRA is om projectmanagers en softwareontwikkelingsteams te helpen de projectbacklog en de status van de release te bewaken en het proces aan te passen voor bepaalde use cases zoals bug fixing en patching. Het behandelt alle stadia van de ontwikkeling, inclusief het schrijven van broncode vanaf nul en het debuggen van de broncode.

JIRA biedt DevOps-teams hulpmiddelen voor het beheer van tests, vereisten en alle stadia van het software-implementatieproces. De tool heeft API'sop afstand en kan communiceren met de meeste toepassingen van derden om softwareteams een naadloze hands-on ervaring te bieden. Tot 10 personen kunnen zich gratis abonneren. Als je echter een groter team hebt, moet je een bedrag van $7 per persoon betalen.

Bitbucket

Bitbucket is een versiebeheersysteem. Software ontwikkeling omvat:

Veel verschillende versies van software maken.

Zo is het gebruik van een efficiënt versiebeheerplatform zoals Bitbucket is belangrijk voor procedures zoals code review.

is belangrijk voor procedures zoals code review. Het beheren van verschillende versies van de broncode.

Het onderhouden van de totale software voor snelle ontwikkeling.

Het fungeert als een database voor ontwikkelingsprojecten en broncode.

Bitbucket is een geweldig hulpmiddel omdat het verschillende opties biedt als het gaat om het inzetten van code en het creëren van privé-repositories om je gegevens op te slaan. Bovendien heeft het verschillende functies met betrekking tot samenwerking in code en andere dergelijke functies. Gebruikers van Bitbucket kunnen hun repositories groeperen in projecten, waardoor ze zich gemakkelijker kunnen concentreren op hun doel, procedure of eindresultaat.

Cloud9

Veel mensen willen programmeertalen leren, maar vinden ze nogal moeilijk. Cloud9 is een van de gebruiksvriendelijke IDEs die het coderen gemakkelijker en sneller maken. Ontwikkelaars kunnen vertrouwen op Cloud9 om verschillende instellingen aan te passen en te werken met verschillende programmeertalen zoals Python, Perl, Ruby, PHP, C en JavaScript. De cross-platform compatibiliteit van Cloud9 maakt het een zeer populair hulpmiddel voor softwareontwikkeling.

Het instellen van breekpunten kan u helpen tijd te besparen, en het is gemakkelijk te gebruiken. De kers op de taart is de sectie Code Completion, die praktische suggesties biedt om sneller te coderen. Dit programma heeft, in tegenstelling tot het gros van de alternatieven, een ingebouwde terminal en een opdrachtregelwizard en is bedoeld voor beginnende gebruikers.

AppMaster

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de software-industrie is de introductie van no-code ontwikkelingsplatforms. Zoals de naam al aangeeft, is een no-code ontwikkelplatform bedoeld om u te helpen apps te maken zonder zelf code te schrijven.

AppMaster is het meest krachtige en gebruiksvriendelijke no-code ontwikkelplatform dat u kunt gebruiken om webapps en mobiele apps te bouwen met efficiënte backends en grondige documentatie. Het maakt gebruik van AI-algoritmen om 22.000 regels code per seconde te genereren.

U kunt vertrouwen op de gebruiksvriendelijke visuele bewerkingstools van AppMaster om een app naar keuze te maken zonder je zorgen te maken over het schrijven van lange regels code.

Enkele van de belangrijkste functies van AppMaster zijn:

Snelle en gemakkelijke app ontwikkeling met behulp van drag-and-drop functies.

functies. Betrouwbare backend en schone code.

Cross-platform compatibiliteit om native en hybride mobiele apps te bouwen.

Grondig debuggen en testen van code.

Genereer softwaredocumentatie.

Integratie met cloud-gebaseerde systemen.

AppMaster groeit en evolueert voortdurend met de tijd, dus u kunt zeker vertrouwen op deze beste no-code ontwikkelingstool om aan uw ontwikkelingseisen te voldoen.

Buddy

Buddy is een opkomend platform in de internet of things (IoT) en cloud-based systemen industrie. Het is een geweldige tool om te gebruiken bij het ontwikkelen van krachtige enterprise software applicaties. Enkele van de belangrijkste klanten van Buddy omvatten Six Flags, Costa, en Rakuten.

De basisversie van Buddy is gratis beschikbaar. Als u echter toegang wilt krijgen tot meer geavanceerde functies, moet u een van de drie betaalde pakketten kopen van Buddy die variëren van 35 tot 200 dollar per maand. Enkele van de meest prominente functies van Buddy omvatten leveringspijplijnen en een gemakkelijk te navigeren gebruikersinterface voor het bouwen, testen en implementeren van broncode. Softwareontwikkelaars gebruiken meestal Buddy vanwege de snelle en eenvoudige configuratie, snelle implementatie, ondersteuning voor verschillende programmeertalen en betrouwbare integratie met andere software-ontwikkeltools.

GitLab

Wanneer u de term GitLabis de kans groot dat u het verwart met GitHub. Zowel GitLab en GitHub zijn versiebeheersystemen. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen deze softwareontwikkelingsdiensten.

GitHub is voornamelijk een samenwerkingstool die zich richt op codecontrole en codebeheer op afstand. Echter, GitLab is een platform dat zich richt op DevOps en Cl/CD voor grondige projectplanning, broncodebeheer en projectbewaking. Het wil het enige platform zijn dat nodig is in de hele DevOps-levenscyclus.

Met GitLabkunt u software delivery procedures beheren en optimaliseren en het hele deployment proces goed plannen. Bovendien kunt u ook de code creëren en beheren via een vriendelijke gebruikersinterface. Andere functies, zoals automatisch testen en snelle rapportage, maken ook GitLab een zeer populaire softwareontwikkelingstool.

Qua prijsstelling kunt u een gratis plan krijgen van GitLab dat beperkte functionaliteiten biedt. Wilt u echter meer functies, dan kunt u het Starter Plan kopen voor $4, Premium Plan voor $19, of Ultimate Plan voor $99 per gebruiker per maand.

Postman

Postman is een ontwikkelingshulpmiddel voor samenwerkingssoftware, voornamelijk bedoeld voor backend API-ontwikkeling en webdiensten. Het is beschikbaar voor alle grote besturingssystemen. Het doel van deze softwareontwikkelingsdienst is het stroomlijnen van de procedures voor het creëren van betrouwbare API's en het vergemakkelijken van samenwerking. Geautomatiseerde testfuncties van Postman zijn ook nuttig bij het elimineren van fouten en bugs in de API's. Andere belangrijke functies van Postman zijn gerelateerd aan het genereren van documentatie, het bewaken van API-prestaties en real-time samenwerking om grote softwareontwikkelingsteams en API-testers te faciliteren.

Naast het gratis plan van Postman, kunt u het Team-plan kopen voor $15 per gebruiker per maand voor grote teams. Een business plan is beschikbaar voor $30 per gebruiker per maand, en een aanpasbaar Enterprise plan is ook beschikbaar om aan de unieke eisen van een bedrijf te voldoen.

Axure

Axure maakt het gemakkelijk om wireframes, prototypes en documentatie van verschillende soorten software te maken. Het is een van de beste platforms voor softwareontwikkeling omdat documentatie en prototyping belangrijke onderdelen zijn van projectbeheer. Het laat softwareontwikkelingsteams werken aan verschillende aspecten van softwarecreatie en -implementatie. Het platform maakt het eenvoudig om widgetbibliotheken te bouwen en te onderhouden. Het programma heeft verschillende handige functies voor het delen van informatie, waardoor het een praktisch hulpmiddel is voor teamwerk.

Conclusie

Deze post analyseert de beste softwareontwikkelingstools die u kunt gebruiken om apps te maken en te implementeren in 2023 en daarna. Verschillende soorten softwareontwikkelingstools worden besproken om u te helpen bij verschillende aspecten van het maken van een app. Uiteindelijk komt het allemaal neer op het kiezen van de beste tools voor uw bedrijf. Het verschilt op basis van eisen en factoren, waaronder kosten, prijs-kwaliteitverhouding, eisen van de eindgebruiker en vele andere.

FAQs

Wat is het verschil tussen programmeertalen en programmeerframeworks?

Een programmeertaal is een verzameling instructies die de werking van software of een computer sturen. Ter vergelijking: een framework fungeert als bouwsteen om de instructies van de taal in praktijk te brengen. De fundamentele componenten van programmeertalen zijn regels en syntaxis. Bij elke ontwikkeling van een code moeten deze regels worden gevolgd. Programmeertalen worden gevormd door syntax, terwijl frameworks er bovenop worden ontwikkeld. Een uitstekend voorbeeld is het framework Ruby op Rails, dat gebouwd is op de programmeertaal Ruby. Django en Flask zijn nog twee frameworks die gebouwd zijn op de programmeertaal Python.

Is het programmeringskader een hulpmiddel?

Nee, een programmeerraamwerk is geen gereedschap. Frameworks zijn groepen bibliotheken, klassen en andere stukken code die uw project een kader geven en veelgebruikte functionaliteit bieden, waardoor het proces van het maken van software wordt vereenvoudigd.

Is er één specifieke beste tool voor softwareontwikkeling?

Er is niet één specifieke tool die kan worden uitgeroepen tot de beste softwareontwikkelingstool, vanwege de complexiteit en enorme verscheidenheid aan software. Echter, een aantal grote platforms kunnen worden beschouwd als de beste in hun respectieve type van software ontwikkeling.

Bijvoorbeeld, GitHub het meest populaire en betrouwbare versiebeheerprogramma voor gezamenlijke softwareontwikkeling. Evenzo is AppMaster het beste no-code softwareontwikkelingsplatform omdat het gebruiksvriendelijke functies biedt voor snelle en eenvoudige app-ontwikkeling.