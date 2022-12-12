Инструменты разработки программного обеспечения значительно эволюционировали с течением времени, чтобы поддерживать широкий спектр процессов разработки программного обеспечения и помогать командам разработчиков писать код для различных типов программного обеспечения. Выбор одного конкретного средства разработки программного обеспечения - сложная процедура, поскольку различные средства разработки программного обеспечения имеют различные плюсы и минусы.

Цель этой обширной статьи о некоторых из лучших инструментов разработки программного обеспечения, которые будут использоваться в 2023 году, - помочь разработчикам и компаниям, которые ищут лучшую интегрированную среду разработки для выполнения своих требований и создания эффективного программного обеспечения, веб-приложений и различных проектов разработки программного обеспечения с расширенными возможностями. Продолжайте читать, чтобы узнать основы инструмента разработки программного обеспечения и некоторые из лучших инструментов разработки, доступных в настоящее время.

Что такое инструмент разработки программного обеспечения?

Инструмент разработки программного обеспечения также называется инструментом программирования. Это компьютерная программа, которую разработчики программного обеспечения и программисты используют для создания, изменения, управления и отладки различных типов программного обеспечения, таких как веб-приложения, веб-сервисы, мобильные приложения, настольные приложения и многие другие.

Основная цель любого инструмента разработки программного обеспечения - создание программного обеспечения путем помощи в написании кода без ошибок или с помощью простого в использовании пользовательского интерфейса и создания приложения с drag-and-drop функциями. Определение инструментов разработки программного обеспечения больше не ограничивается только простым IDE, в котором вы пишете код.

Благодаря развитию индустрии разработки программного обеспечения и совершенствованию языков программирования существуют сотни инструментов разработки программного обеспечения. Некоторые из основных типов этих инструментов разработки программного обеспечения включают компиляторы, редакторы кода, конструкторы GUI, отладчики и различные другие инструменты разработки и управления проектами.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе средств разработки программного обеспечения

Выбор инструментов программирования и языков программирования - это комбинация множества различных факторов. Ваши конкретные требования, безусловно, являются наиболее важным аспектом всего процесса разработки программного обеспечения. Однако есть и некоторые другие факторы, которые вы можете учесть, чтобы сравнить различные инструменты разработки и выбрать идеальную платформу, которая поможет вам в таких процедурах, как генерация исходного кода, отладка, всесторонняя проверка кода, автоматизация процессов, создание веб-сервисов и общее управление проектом.

Давайте обсудим эти факторы подробно, чтобы помочь вам выбрать лучшие инструменты разработки программного обеспечения:

Фактор № 1 - Гибкость

Выбранный вами инструмент разработки программного обеспечения должен быть гибким, чтобы обеспечить правильную, точную и эффективную реализацию программного обеспечения. Как правило, большинство современных инструментов разработки программного обеспечения достаточно гибкие, чтобы поддерживать различные языки программирования и обеспечивать быструю разработку с помощью возможностей кросс-платформенной разработки. Выбор платформы для разработки программного обеспечения, которая работает на различных операционных системах и обеспечивает значительную гибкость и масштабируемость процессов разработки, очень поможет вам.

Фактор № 2 - Накладные расходы

Большинство разработчиков программного обеспечения работают в форме команды. Предположим, вы выбираете инструмент разработки программного обеспечения, который потребует много времени и энергии для интеграции с существующей средой разработки и полного развертывания вместе с командой разработчиков. В этом случае вы будете страдать от значительных накладных расходов. Поэтому для команд разработчиков программного обеспечения важно выбрать платформу, которую можно быстро интегрировать в процедуры разработки.

Фактор № 3 - Удобство для пользователя

Удобство использования инструмента разработки программного обеспечения - один из наиболее важных аспектов, который необходимо учитывать при поиске подходящего инструмента разработки программного обеспечения, который поможет вам достичь цели разработки мобильных приложений, веб-приложений и веб-сервисов.

Даже если разработчики программного обеспечения обладают большим техническим опытом и знаниями, они должны выбрать платформу для разработки программного обеспечения, которая поможет им автоматизировать процессы и сделать весь процесс разработки проще и быстрее.

Фактор № 4 - Совместимость

Совместимость инструментов программирования оказывает значительное влияние на процедуры разработки. Как правило, следует выбирать инструменты разработки программного обеспечения, которые могут работать при различных требованиях, чтобы обеспечить эффективную и быструю разработку. Следует помнить, что не все средства программирования совместимы со всеми средами, поэтому вы должны получить эту информацию.

Фактор № 5 - Целевая аудитория

Различные инструменты разработки программного обеспечения имеют различную целевую аудиторию и стандарты разработки. Некоторые инструменты программирования предназначены для малого бизнеса и начинающих разработчиков. С другой стороны, известные инструменты разработки программного обеспечения обычно рассчитаны как на новичков, так и на опытных разработчиков. Поэтому перед покупкой или регистрацией инструмента разработки программного обеспечения следует ознакомиться со всеми его аспектами, чтобы убедиться, что он поможет вам выполнить ваши требования к разработке.

Фактор № 6 - Функциональные возможности

Хотя основные функциональные возможности большинства инструментов разработки программного обеспечения остаются неизменными, существуют небольшие различия, о которых вы должны знать, чтобы различать инструменты разработки и выбрать лучший из них в соответствии с вашими требованиями.

Убедитесь, что выбранный вами инструмент разработки программного обеспечения предоставляет достаточно возможностей настройки, чтобы интегрироваться в ваш рабочий процесс для быстрой разработки и обеспечить успешное завершение проекта по разработке программного обеспечения.

Фактор № 7 - Варианты интеграции

Большинство инструментов разработки программного обеспечения предлагают широкий спектр возможностей интеграции, чтобы упростить процесс разработки и помочь вам создать мощный и надежный продукт. Однако, предположим, что у вас есть какой-то конкретный вид интеграции. В таком случае вам следует рассмотреть эти опции в выбранных вами инструментах разработки программного обеспечения и убедиться, что ваша команда разработчиков удовлетворена имеющимися опциями.

Лучшие инструменты разработки программного обеспечения и программирования

Поскольку индустрия программного обеспечения полна инструментов программирования, мы составили список лучших инструментов разработки программного обеспечения, которые вы можете использовать в 2023 году, чтобы поднять свою карьеру разработчика на новый уровень.

GitHub

GitHub это платформа, которая в основном предназначена для команд разработчиков программного обеспечения для совместной разработки. Она поддерживает как проверку кода, так и управление им благодаря своим расширенным возможностям. Более 56 миллионов разработчиков и более 3 миллионов предприятий используют этот известный инструмент разработки программного обеспечения. Они предоставляют услуги нескольким известным компаниям, включая Adobe, Dell Technologies, и Ford.

Таким образом, GitHub безусловно, является самым популярным инструментом разработки программного обеспечения. Массовая популярность GitHub обусловлена тем, что он действует как веб-хостинг репозитория Git, аналогичный Google Drive. Вы можете загрузить свою работу на сайт (публично или приватно), чтобы сохранить ее в безопасности или поделиться ею с другими. Несколько разработчиков программного обеспечения, находящихся в любой точке мира, могут легко работать над одним и тем же проектом. Если вы ищете место для совместной работы над проектом с кем-то еще, это отличное место.

Chrome DevTools предназначен для веб-разработчиков для написания веб-приложений, веб-сервисов и тестирования. Различные инструменты отладки встроены прямо в браузер Google Chrome для облегчения веб-разработки. Chrome DevTools это один из лучших инструментов разработки программного обеспечения для разработчиков веб-сайтов, поскольку он поставляется прямо из Google.

Вы можете протестировать CSS на страницах вашего сайта, отладить Javascript в браузере и оценить, насколько хорошо работает ваше приложение на переднем крае, благодаря DevTools. С помощью вы можете легко изучить и изменить веб-сервис. Chrome DevToolsвы можете легко изучать и изменять DOM, оценивать ресурсы, нагрузку и эффективность веб-сайта, учитывать потребление памяти страницы и многое другое. Любой человек, работающий в интернет-индустрии, должен иметь доступ к этой технологии. Одним из наиболее важных аспектов Google DevTools является то, что они доступны бесплатно через браузер Chrome.

Azure

Azure это инструмент разработки программного обеспечения Microsoft, который часто используется для создания, тестирования, развертывания и управления облачными приложениями на всех платформах. Azure поддерживает большое количество приложений и языков программирования и предоставляет как публичные, так и частные облака.

Гибридные возможности Azure являются одной из его главных особенностей. Организации могут использовать Azure Azure как отдельный сервис публичного облака или расширить существующую локальную инфраструктуру до облака. Широкий спектр других возможностей и услуг доступен на сайте Azure. Azure, в том числе связанные с вычислениями, хранением данных, сетями, базами данных, кибербезопасностью, а также многочисленные расширенные возможности с помощью искусственного интеллекта.

С помощью инструментов DevOps Microsoft Azure позволяет разработчикам быстро создавать надежные приложения. Она обновляет текущие программы, используя бессерверные технологии и контейнеры. Кроме того, она поддерживает разнообразное оборудование, рамки программирования и языки программирования.

Visual Studio Code

Visual Studio Code является одним из самых популярных редакторов кода у разработчиков программного обеспечения. Его часто называют VS Code. Он доступен для всех основных операционных систем, поэтому многие как опытные, так и начинающие разработчики программного обеспечения используют эту платформу для разработки программного обеспечения.

Это мощный редактор кода с открытым исходным кодом, который включает все основные функции, которые вы ожидаете от лучшего инструмента для разработки программного обеспечения. Он включает в себя интегрированный CLI, возможность выделения синтаксиса, функции отступов, просмотра кода и компиляции кода.

Вы можете легко настроить VS Code с помощью плагинов, доступных в магазине расширений. Он интегрируется с Git и предлагает отличный пользовательский интерфейс. Инструмент поддерживает различные языки программирования и фреймворки. Обширный встроенный терминальный доступ VSCode делает его универсальным средством разработки.

Stack Overflow

Stack Overflow является одним из самых популярных инструментов разработки программного обеспечения в мире. Это большое сообщество, предназначенное для разработчиков и инженеров-программистов. Вы можете задавать и отвечать на различные вопросы, связанные с разработкой программного обеспечения, языками программирования и фреймворками программирования. Это лучший инструмент для разработки программного обеспечения, если вы хотите проконсультироваться с другими разработчиками и получить помощь в проверке кода, написании кода без ошибок и удалении любых ошибок из существующего исходного кода.

Вы можете поделиться всем своим исходным кодом в Stack Overflow и получить помощь от других экспертов по кодированию. Stack Overflow это одно из крупнейших сообществ разработчиков, насчитывающее более 10 миллионов участников. Следовательно, вы можете положиться на Stack Overflow когда вы столкнетесь с какой-либо проблемой, связанной с разработкой, и захотите, чтобы другие разработчики проанализировали ваш исходный код.

Docker

Docker это среда программирования, которая используется для создания приложений, работающих в контейнерах. Проще говоря, контейнер - это небольшая среда выполнения, которая имеет общее ядро, но работает независимо. Открытый исходный код этой технологии привел к значительной популярности Docker как надежного инструмента разработки программного обеспечения.

JIRA

JIRA является одним из самых популярных инструментов управления проектами, доступных в настоящее время в индустрии разработки программного обеспечения. Цель JIRA заключается в том, чтобы облегчить менеджерам проектов, а также командам разработчиков программного обеспечения мониторинг бэклога проекта и состояния релиза, а также модифицировать процесс для определенных случаев использования, таких как исправление ошибок и исправление патчей. В нем рассматриваются все этапы разработки, включая написание исходного кода с нуля и отладку исходного кода.

JIRA предлагает командам DevOps инструменты для управления тестированием, требованиями и всеми этапами процесса развертывания программного обеспечения. Инструмент имеет удаленные API и может взаимодействовать с большинством сторонних приложений, чтобы обеспечить командам разработчиков программного обеспечения беспрепятственный практический опыт. Он позволяет бесплатно подписаться на программу до 10 человек. Однако если у вас более многочисленная команда, вам придется заплатить 7 долларов за каждого человека.

Bitbucket

Bitbucket это система контроля версий. Включает разработку программного обеспечения:

Создание множества различных версий программного обеспечения.

Так, использование эффективной платформы контроля версий, такой как Bitbucket важно для таких процедур, как ревью кода.

важно для таких процедур, как ревью кода. Управление различными версиями исходного кода.

Поддержание общего программного обеспечения для быстрой разработки.

Выступает в качестве базы данных для проектов разработки и исходного кода.

Bitbucket это отличный инструмент, поскольку он предлагает различные варианты развертывания кода и создания частных репозиториев для хранения данных. Более того, он имеет различные возможности, связанные с совместной работой над кодом и другими подобными функциями. Пользователи Bitbucket могут группировать свои репозитории в проекты, что облегчает им концентрацию на цели, процедуре или конечном результате.

Cloud9

Многие люди хотят изучать языки программирования, но находят их довольно сложными. Cloud9 IDE - это один из простых в использовании языков, которые облегчают и ускоряют процесс кодирования. Разработчики могут полагаться на Cloud9 для настройки различных параметров и работы с различными языками программирования, такими как Python, Perl, Ruby, PHP, C и JavaScript. Кроссплатформенная совместимость Cloud9 делает его очень популярным инструментом разработки программного обеспечения.

Установка точек останова может помочь вам сэкономить время, и ее легко использовать. Глазурью на торте является раздел "Завершение кода", который предлагает практические рекомендации по более быстрому кодированию. В отличие от большинства альтернатив, эта программа имеет встроенный терминал и мастер командной строки и предназначена для начинающих пользователей.

AppMaster

Одним из основных достижений в индустрии разработки программного обеспечения является внедрение no-code платформ разработки. Как следует из названия, платформа no-code платформа разработки призвана помочь вам создавать приложения без написания кода.

AppMaster является самой мощной и удобной no-code платформа разработки, которую вы можете использовать для создания веб-приложений и мобильных приложений с эффективным бэкендом и подробной документацией. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта для генерации 22 000 строк кода в секунду.

Вы можете положиться на удобные инструменты визуального редактирования в AppMaster чтобы создать приложение по своему вкусу, не беспокоясь о написании длинных строк кода.

Некоторые из наиболее важных особенностей AppMaster являются:

Быстрая и легкая разработка приложений с помощью drag-and-drop функций.

функций. Надежный бэкенд и чистый код.

Кроссплатформенная совместимость для создания нативных и гибридных мобильных приложений.

Тщательная отладка и тестирование кода.

Создание программной документации.

Интеграция с облачными системами.

AppMaster постоянно растет и развивается с течением времени, поэтому вы определенно можете положиться на этот лучший no-code инструмент разработки для выполнения ваших требований к разработке.

Buddy

Buddy является развивающейся платформой в сфере Интернета вещей (IoT) и облачных систем. Это отличный инструмент для разработки мощных корпоративных программных приложений. Некоторые из ее основных клиентов Buddy включают Six Flags, Costa, и Rakuten.

Базовая версия Buddy доступна бесплатно. Однако если вы хотите получить доступ к более продвинутым функциям, вам придется приобрести один из трех платных пакетов. Buddy которые стоят от $35 до $200 в месяц. Некоторые из наиболее заметных функций Buddy включают конвейеры доставки и простой в навигации пользовательский интерфейс для создания, тестирования и развертывания исходного кода. Разработчики программного обеспечения обычно используют Buddy благодаря быстрой и простой настройке, быстрому развертыванию, поддержке различных языков программирования и надежной интеграции с другими инструментами разработки программного обеспечения.

GitLab

Когда вы слышите термин GitLab, велика вероятность, что вы спутаете его с GitHub. И GitLab и GitHub являются системами контроля версий. Однако между этими службами разработки программного обеспечения есть некоторые существенные различия.

GitHub это в основном инструмент для совместной работы, который фокусируется на обзоре кода и удаленном управлении кодом. Однако, GitLab это платформа, ориентированная на DevOps и Cl/CD для тщательного планирования проекта, управления исходным кодом и мониторинга проекта. Она стремится стать единственной платформой, необходимой во всем жизненном цикле DevOps.

С помощью GitLabвы можете управлять и оптимизировать процедуры доставки программного обеспечения и правильно планировать весь процесс развертывания. Кроме того, вы можете создавать и управлять кодом с помощью дружественного пользовательского интерфейса. Другие функции, такие как автоматическое тестирование и быстрая отчетность, также делают GitLab очень популярным инструментом разработки программного обеспечения.

Что касается цены, вы можете получить бесплатный план GitLab который предоставляет ограниченные функциональные возможности. Однако если вы хотите получить больше возможностей, вы можете приобрести план Starter за $4, Premium за $19 или Ultimate за $99 за пользователя в месяц.

Postman

Postman это инструмент разработки программного обеспечения для совместной работы, предназначенный в основном для разработки бэкенд API и веб-сервисов. Он доступен для всех основных операционных систем. Цель этой услуги по разработке программного обеспечения - упростить процедуры, связанные с созданием надежных API и облегчением совместной работы. Функции автоматизированного тестирования Postman также полезны для устранения ошибок и недочетов в API. Другие важные функции Postman связаны с созданием документации, мониторингом производительности API и совместной работой в режиме реального времени для облегчения работы больших команд разработчиков программного обеспечения и тестировщиков API.

Помимо бесплатного плана Postmanвы можете приобрести тарифный план Team за $15 за пользователя в месяц для больших команд. Бизнес-план доступен за $30 за пользователя в месяц, а также настраиваемый план Enterprise для удовлетворения уникальных требований бизнеса.

Axure

Axure позволяет легко создавать эскизы, прототипы и документацию для различных типов программного обеспечения. Это одна из лучших платформ для разработки программного обеспечения, поскольку документация и создание прототипов - важные составляющие управления проектами. Она позволяет командам разработчиков программного обеспечения работать над различными аспектами создания и развертывания программного обеспечения. Платформа упрощает создание и поддержку библиотек виджетов. Программа имеет различные полезные функции совместного использования, что делает ее практичным инструментом для командной работы.

Заключение

В этой статье анализируются лучшие инструменты разработки программного обеспечения, которые вы можете использовать для создания и развертывания приложений в 2023 году и в будущем. Обсуждаются различные типы инструментов разработки программного обеспечения, которые помогут вам в различных аспектах создания приложений. В конечном итоге все сводится к выбору лучших инструментов для вашего бизнеса. Он зависит от требований и факторов, включая стоимость, соотношение цены и качества, требования конечного пользователя и многие другие.

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между языками программирования и программными фреймворками?

Язык программирования - это набор инструкций, которые направляют работу программного обеспечения или компьютера. В отличие от него, фреймворк выступает в качестве строительного блока для реализации инструкций языка на практике. Фундаментальными компонентами языков программирования являются правила и синтаксис. Каждый раз, когда разрабатывается код, эти правила должны соблюдаться. Языки программирования формируются из синтаксиса, а фреймворки разрабатываются поверх них. Отличным примером является фреймворк Ruby на Rails, который построен на языке программирования Ruby. Django и Flask - еще два фреймворка, построенные на языке программирования Python.

Является ли фреймворк для программирования инструментом?

Нет, фреймворк программирования не является инструментом. Фреймворки - это группы библиотек, классов и других частей кода, которые придают вашему проекту каркас и обеспечивают часто используемую функциональность, упрощая процесс создания программного обеспечения.

Существует ли один конкретный лучший инструмент для разработки программного обеспечения?

Из-за сложности и огромного разнообразия программного обеспечения не существует какого-то одного конкретного инструмента, который можно было бы назвать лучшим средством разработки программного обеспечения. Однако некоторые отличные платформы можно считать лучшими в соответствующих видах разработки программного обеспечения.

Например, GitHub можно назвать самым популярным и надежным инструментом контроля версий для совместной разработки программного обеспечения. Аналогичным образом, AppMaster является лучшей no-code платформой для разработки программного обеспечения, поскольку она предоставляет простые в использовании функции для быстрой и легкой разработки приложений.