Gli strumenti di sviluppo software si sono evoluti notevolmente nel tempo per supportare un'ampia gamma di processi di sviluppo software e aiutare i team di sviluppo a scrivere codice per diversi tipi di software. La scelta di uno specifico strumento di sviluppo software è una procedura impegnativa, poiché i diversi framework di sviluppo software presentano diversi pro e contro.

Lo scopo di questo articolo completo su alcuni dei migliori strumenti di sviluppo software da utilizzare nel 2023 è quello di aiutare gli sviluppatori e le aziende che sono alla ricerca del miglior ambiente di sviluppo integrato per soddisfare le loro esigenze e creare software efficienti, applicazioni web e diversi progetti di sviluppo software con funzionalità avanzate. Continuate a leggere per conoscere le basi di uno strumento di sviluppo software e alcuni dei migliori strumenti di sviluppo attualmente disponibili.

Che cos'è uno strumento di sviluppo software?

Uno strumento di sviluppo software è anche chiamato strumento di programmazione software. È un programma per computer che gli sviluppatori e i programmatori di software utilizzano per creare, modificare, gestire ed eseguire il debug di diversi tipi di software, come applicazioni web, servizi web, applicazioni mobili, applicazioni desktop e molti altri.

Lo scopo fondamentale di qualsiasi strumento di sviluppo software è quello di creare software aiutandovi a scrivere codice privo di bug o attraverso un'interfaccia utente facile da usare e creando un'app con funzionalità. drag-and-drop funzionalità. La definizione di strumento di sviluppo software non è più limitata a un semplice IDE in cui si scrive codice.

L'espansione dell'industria dello sviluppo software e i progressi dei linguaggi di programmazione hanno reso disponibili centinaia di strumenti di sviluppo software. Alcuni dei principali tipi di questi strumenti di sviluppo software includono compilatori, editor di codice, GUI designer, debugger e vari altri strumenti di sviluppo e gestione dei progetti.

Fattori da considerare nella scelta degli strumenti di sviluppo software

La scelta degli strumenti di programmazione e dei linguaggi di programmazione è una combinazione di molti fattori diversi. I vostri requisiti specifici sono certamente l'aspetto più importante dell'intero processo di sviluppo del software. Tuttavia, ci sono altri fattori da considerare per confrontare i diversi strumenti di sviluppo e scegliere la piattaforma perfetta che vi aiuterà in procedure come la generazione del codice sorgente, il debug, la revisione completa del codice, l'automazione dei processi, la creazione di servizi web e la gestione generale del progetto.

Discutiamo questi fattori in dettaglio per aiutarvi a scegliere i migliori strumenti di sviluppo software:

Fattore № 1 - Flessibilità

Lo strumento di sviluppo software che avete scelto deve essere flessibile per garantire un'implementazione accurata ed efficiente del software. In genere, la maggior parte dei moderni strumenti di sviluppo software è abbastanza flessibile da supportare diversi linguaggi di programmazione e garantire uno sviluppo rapido con l'aiuto di funzionalità di sviluppo multipiattaforma. La scelta di una piattaforma di sviluppo software che funzioni su diversi sistemi operativi e che offra una notevole flessibilità e scalabilità nei processi di sviluppo vi sarà di grande aiuto.

Fattore № 2 - Spese generali

La maggior parte degli sviluppatori di software lavora in team. Supponiamo di scegliere uno strumento di sviluppo software che richieda molto tempo ed energia per integrarsi con l'ambiente di sviluppo esistente e per completare la distribuzione con il team di sviluppo. In questo caso, si rischia di incorrere in un notevole sovraccarico di lavoro. Pertanto, è importante che i team di sviluppo software scelgano una piattaforma che possa essere integrata rapidamente con le loro procedure di sviluppo.

Fattore № 3 - Facilità d'uso

La facilità d'uso di uno strumento di sviluppo software è uno degli aspetti più importanti da considerare durante la ricerca del giusto strumento di sviluppo software che vi aiuterà a raggiungere il vostro obiettivo di sviluppare applicazioni mobili, applicazioni web e servizi web.

Anche se gli sviluppatori di software hanno molta esperienza e conoscenza tecnica, dovrebbero scegliere una piattaforma di sviluppo software che li aiuti ad automatizzare i processi e a rendere l'intero processo di sviluppo più semplice e veloce.

Fattore № 4 - Compatibilità

La compatibilità degli strumenti di programmazione ha un impatto significativo sulle procedure di sviluppo. In generale, è necessario scegliere strumenti di sviluppo software in grado di funzionare con diversi requisiti per garantire uno sviluppo efficiente e rapido. Tenete presente che non tutti gli strumenti di programmazione software sono compatibili con tutti gli ambienti, quindi è necessario ottenere queste informazioni.

Fattore № 5 - Target di riferimento

I diversi strumenti di sviluppo software hanno diversi destinatari e standard di sviluppo. Alcuni strumenti di programmazione sono destinati alle piccole imprese e agli sviluppatori alle prime armi. D'altra parte, gli strumenti di sviluppo software più noti si rivolgono in genere a sviluppatori sia nuovi che esperti. Pertanto, prima di acquistare o registrare uno strumento di sviluppo software, è necessario conoscerne tutti gli aspetti per essere certi che vi aiuterà a soddisfare i vostri requisiti di sviluppo.

Fattore № 6 - Funzionalità

Sebbene le funzionalità di base della maggior parte degli strumenti di sviluppo software rimangano le stesse, esistono piccole differenze che è necessario conoscere per differenziare gli strumenti di sviluppo e scegliere quello migliore in base alle proprie esigenze.

Assicuratevi che lo strumento di sviluppo software di vostra scelta offra sufficienti opzioni di personalizzazione per integrarsi con il vostro flusso di lavoro per uno sviluppo rapido e garantire il completamento con successo di un progetto di sviluppo software.

Fattore № 7 - Opzioni di integrazione

La maggior parte degli strumenti di sviluppo software offre un'ampia gamma di opzioni di integrazione per semplificare il processo di sviluppo e aiutarvi a creare un prodotto potente e affidabile. Tuttavia, supponiamo che abbiate un tipo specifico di integrazione. In questo caso, dovreste considerare queste opzioni negli strumenti di sviluppo software di vostra scelta e assicurarvi che il vostro team di sviluppo sia soddisfatto delle opzioni disponibili.

I migliori strumenti di programmazione e sviluppo software

Poiché l'industria del software è ricca di strumenti di programmazione, abbiamo stilato un elenco dei migliori strumenti di sviluppo software che potrete utilizzare nel 2023 per portare la vostra carriera di sviluppatori a un livello superiore.

GitHub

GitHub è una piattaforma destinata principalmente ai team di sviluppo software per lo sviluppo collaborativo. Supporta sia la revisione che la gestione del codice grazie alle sue funzioni avanzate. Oltre 56 milioni di sviluppatori e più di 3 milioni di aziende utilizzano questo noto strumento di sviluppo software. Fornisce servizi a diverse aziende famose, tra cui Adobe, Dell Technologies e Ford.

Pertanto, GitHub è certamente lo strumento di sviluppo software più popolare. L'enorme popolarità di GitHub è dovuta al fatto che agisce come un servizio di hosting di repository Git basato sul Web, simile a Google Drive. È possibile caricare il proprio lavoro sul sito Web (pubblicamente o privatamente) per tenerlo al sicuro o per condividerlo con altri. Più sviluppatori di software in qualsiasi parte del mondo possono lavorare facilmente allo stesso progetto. Se state cercando un posto dove collaborare a un progetto con qualcun altro, questo è un ottimo posto dove andare.

Chrome DevTools è destinato agli sviluppatori web per scrivere applicazioni web, servizi web e test. Diversi strumenti di debug sono integrati nel browser Google Chrome per facilitare lo sviluppo web. Chrome DevTools è uno dei migliori strumenti di sviluppo software per gli sviluppatori di siti web, poiché proviene direttamente da Google.

Grazie a DevTools è possibile testare CSS sulle pagine del sito web, eseguire il debug di Javascript nel browser e valutare le prestazioni dell'applicazione sul front-end. Chrome DevToolsè possibile studiare e modificare facilmente DOM, valutare le risorse, il carico e l'efficienza di un sito web, tenere conto del consumo di memoria della pagina e molto altro ancora. Chiunque lavori nel settore online deve avere accesso a questa tecnologia. Uno degli aspetti più importanti di Google DevTools è che è disponibile gratuitamente attraverso il browser Chrome.

Azure

Azure è uno strumento di sviluppo software di Microsoft spesso utilizzato per creare, testare, distribuire e gestire applicazioni cloud su tutte le piattaforme. Azure supporta un gran numero di applicazioni e linguaggi di programmazione e offre cloud pubblici e privati.

Le funzionalità ibride di Azure sono una delle sue caratteristiche principali. Le organizzazioni possono utilizzare Azure come servizio di cloud pubblico indipendente o espandere l'infrastruttura on-premise esistente nel cloud. Un'ampia gamma di altre funzionalità e servizi sono disponibili tramite Azure, tra cui quelle relative all'elaborazione, allo storage, alla rete, ai database, alla sicurezza informatica e a numerose funzionalità avanzate grazie all'intelligenza artificiale.

Con l'aiuto degli strumenti di DevOps, Microsoft Azure consente agli sviluppatori di creare rapidamente applicazioni affidabili. Aggiorna i programmi attuali utilizzando serverless e container. Inoltre, supporta una varietà di hardware, framework di programmazione e linguaggi di programmazione.

Visual Studio Code

Visual Studio Code è uno degli editor di codice più diffusi tra gli sviluppatori di software. Viene comunemente chiamato VS Code. È disponibile per tutti i principali sistemi operativi, grazie al fatto che molti sviluppatori di software esperti e principianti utilizzano questa piattaforma di sviluppo software.

Si tratta di un potente editor di codice open-source che include tutte le principali funzionalità che ci si aspetta dal miglior strumento di sviluppo software. Include un CLI integrato, la possibilità di evidenziare la sintassi, funzioni di indentazione, revisione del codice e compilazione del codice.

È possibile personalizzare facilmente VS Code con l'aiuto dei plugin disponibili nel Marketplace delle estensioni. Si integra con Git e offre un'ottima interfaccia utente. Lo strumento supporta diversi linguaggi di programmazione e framework di programmazione. L'ampio accesso al terminale integrato di VSCode lo rende uno strumento di sviluppo all-in-one.

Stack Overflow

Stack Overflow è uno degli strumenti di sviluppo software più popolari al mondo. È una grande comunità destinata agli sviluppatori e agli ingegneri del software. È possibile porre e rispondere a una serie di domande relative allo sviluppo del software, ai linguaggi di programmazione e ai framework di programmazione. È il miglior strumento di sviluppo software da utilizzare quando si desidera consultare altri sviluppatori di software e ricevere aiuto nella revisione del codice, nella scrittura di codice privo di bug e nella rimozione di eventuali errori dal codice sorgente esistente.

È possibile condividere l'intero codice sorgente in Stack Overflow e ricevere l'aiuto di altri esperti di codifica. Stack Overflow è una delle più grandi comunità di sviluppatori, con oltre 10 milioni di partecipanti. Pertanto, è possibile fare affidamento su Stack Overflow ogni volta che si presenta un problema di sviluppo e si desidera che altri sviluppatori rivedano il codice sorgente.

Docker

Docker è un framework di programmazione utilizzato per creare applicazioni che vengono eseguite in container. In termini più semplici, un container è un piccolo ambiente di esecuzione che condivide un kernel ma viene eseguito in modo indipendente. La natura open-source di questa tecnologia ha portato alla popolarità di Docker come strumento di sviluppo software affidabile.

JIRA

JIRA è uno dei più popolari strumenti di gestione dei progetti attualmente disponibili nel settore dello sviluppo del software. Lo scopo di JIRA è quello di agevolare i project manager e i team di sviluppo software a monitorare il backlog del progetto e lo stato del rilascio e a modificare il processo per alcuni casi d'uso come la correzione di bug e le patch. Si occupa di tutte le fasi dello sviluppo, compresa la scrittura del codice sorgente da zero e il debug del codice sorgente.

JIRA offre ai team DevOps strumenti per la gestione dei test, dei requisiti e di tutte le fasi del processo di distribuzione del software. Lo strumento dispone di APIremote ed è in grado di comunicare con la maggior parte delle applicazioni di terze parti per fornire ai team software un'esperienza pratica senza soluzione di continuità. L'abbonamento è gratuito per un massimo di 10 persone. Tuttavia, se avete un team più numeroso, dovrete pagare una tariffa di 7 dollari a persona.

Bitbucket

Bitbucket è un sistema di controllo delle versioni. Lo sviluppo di software include:

Creare molte versioni diverse di software.

Per questo motivo, l'uso di una piattaforma di controllo delle versioni efficiente come Bitbucket è importante per procedure come la revisione del codice.

è importante per procedure come la revisione del codice. Gestire diverse versioni del codice sorgente.

Mantenimento dell'intero software per uno sviluppo rapido.

Funge da database per i progetti di sviluppo e il codice sorgente.

Bitbucket è un ottimo strumento perché offre varie opzioni per quanto riguarda la distribuzione del codice e la creazione di repository privati per archiviare i dati. Inoltre, dispone di varie caratteristiche relative alla collaborazione sul codice e ad altre funzioni simili. Gli utenti di Bitbucket possono raggruppare i loro repository in progetti, il che rende più facile concentrarsi sull'obiettivo, sulla procedura o sul risultato finale.

Cloud9

Molte persone vogliono imparare i linguaggi di programmazione, ma li trovano piuttosto difficili. Cloud9 è uno dei IDEfacili da usare che rendono la codifica più semplice e veloce. Gli sviluppatori possono affidarsi a Cloud9 per personalizzare diverse impostazioni e lavorare con diversi linguaggi di programmazione come Python, Perl, Ruby, PHP, C e JavaScript. La compatibilità multipiattaforma di Cloud9 lo rende uno strumento di sviluppo software molto popolare.

L'impostazione dei punti di interruzione può aiutare a risparmiare tempo ed è facile da usare. La ciliegina sulla torta è la sezione Completamento del codice, che offre suggerimenti pratici per codificare più rapidamente. A differenza della maggior parte delle alternative, questo programma dispone di un terminale integrato e di una procedura guidata a riga di comando ed è destinato agli utenti meno esperti.

AppMaster

Uno dei principali progressi nel settore dello sviluppo software è l'introduzione di piattaforme di sviluppo. no-code piattaforme di sviluppo. Come suggerisce il nome, una no-code piattaforma di sviluppo ha lo scopo di aiutare l'utente a creare applicazioni senza dover scrivere alcun codice.

AppMaster è la piattaforma di sviluppo più potente e facile da usare no-code piattaforma di sviluppo più potente e facile da usare per creare applicazioni web e mobili con backend efficienti e documentazione accurata. Utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per generare 22.000 righe di codice al secondo.

Potete affidarvi agli strumenti di editing visivo di facile utilizzo di AppMaster per creare un'applicazione di vostra scelta senza preoccuparvi di scrivere lunghe righe di codice.

Alcune delle caratteristiche più importanti di AppMaster sono:

Sviluppo rapido e semplice di app con l'aiuto di drag-and-drop funzionalità.

funzionalità. Backend affidabile e codice pulito.

Compatibilità multipiattaforma per costruire applicazioni mobili native e ibride.

Debug e test approfonditi del codice.

Generazione di documentazione software.

Integrazione con sistemi basati su cloud.

AppMaster è in continua crescita ed evoluzione con il passare del tempo, quindi potete sicuramente affidarvi a questo miglior strumento di sviluppo per soddisfare le vostre esigenze di sviluppo. no-code strumento di sviluppo per soddisfare le vostre esigenze di sviluppo.

Buddy

Buddy è una piattaforma emergente nel settore dell'Internet delle cose (IoT) e dei sistemi basati sul cloud. È un ottimo strumento da utilizzare per sviluppare potenti applicazioni software aziendali. Alcuni dei suoi principali clienti Buddy includono Six Flags, Costa e Rakuten.

La versione base di Buddy è disponibile gratuitamente. Tuttavia, se si vuole avere accesso a funzioni più avanzate, è necessario acquistare uno dei tre pacchetti a pagamento di Buddy che vanno dai 35 ai 200 dollari al mese. Tra le caratteristiche più importanti di Buddy includono pipeline di distribuzione e un'interfaccia utente facile da navigare per costruire, testare e distribuire il codice sorgente. Gli sviluppatori di software utilizzano in genere Buddy grazie alla sua configurazione semplice e veloce, alla rapidità di distribuzione, al supporto di diversi linguaggi di programmazione e all'integrazione affidabile con altri strumenti di sviluppo software.

GitLab

Quando si sente il termine GitLabc'è un'alta probabilità di confonderlo con GitHub. Entrambi GitLab e GitHub sono sistemi di controllo delle versioni. Tuttavia, esistono alcune differenze significative tra questi servizi di sviluppo software.

GitHub è principalmente uno strumento di collaborazione che si concentra sulla revisione del codice e sulla gestione del codice in remoto. Tuttavia, GitLab è una piattaforma che si concentra su DevOps e Cl/CD per la pianificazione completa del progetto, la gestione del codice sorgente e il monitoraggio del progetto. L'obiettivo è quello di essere l'unica piattaforma necessaria per l'intero ciclo di vita DevOps.

Con GitLabè possibile gestire e ottimizzare le procedure di consegna del software e pianificare correttamente l'intero processo di distribuzione. Inoltre, è possibile creare e gestire il codice attraverso un'interfaccia utente intuitiva. Altre caratteristiche, come i test automatici e la reportistica rapida, rendono il software GitLab uno strumento di sviluppo software molto popolare.

In termini di prezzi, è possibile ottenere un piano gratuito di GitLab che fornisce funzionalità limitate. Tuttavia, se si desiderano più funzioni, è possibile acquistare il piano Starter a 4 dollari, il piano Premium a 19 dollari o il piano Ultimate a 99 dollari per utente al mese.

Postman

Postman è uno strumento di sviluppo di software di collaborazione destinato principalmente allo sviluppo di API backend e servizi web. È disponibile per tutti i principali sistemi operativi. Lo scopo di questo servizio di sviluppo software è quello di semplificare le procedure necessarie per creare API affidabili e facilitare la collaborazione. Le funzioni di test automatizzato di Postman sono utili anche per eliminare errori e bug dalle API. Le altre caratteristiche importanti di Postman riguardano la generazione di documentazione, il monitoraggio delle prestazioni delle API e la collaborazione in tempo reale per facilitare i team di sviluppo software e i tester delle API.

Oltre al piano gratuito di Postmanè possibile acquistare il piano Team a 15 dollari al mese per utente per i team più numerosi. È disponibile un piano business per 30 dollari al mese per utente e un piano Enterprise personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche di un'azienda.

Axure

Axure Il programma di sviluppo software di Microsoft è uno dei migliori software per lo sviluppo di software, che permette di creare facilmente wireframe, prototipi e documentazione di diversi tipi di software. È una delle migliori piattaforme di sviluppo software perché la documentazione e la prototipazione sono parti importanti della gestione dei progetti. Permette ai team di sviluppo software di lavorare su vari aspetti della creazione e della distribuzione del software. La piattaforma semplifica la costruzione e la manutenzione delle librerie di widget. Il programma dispone di diverse utili funzioni di condivisione che lo rendono uno strumento pratico per il lavoro di squadra.

Conclusione

Questo post analizza i migliori strumenti di sviluppo software che potete utilizzare per creare e distribuire applicazioni nel 2023 e oltre. Sono stati discussi diversi tipi di strumenti di sviluppo software per aiutarvi nei vari aspetti della creazione di un'applicazione. In definitiva, tutto si riduce alla scelta degli strumenti migliori per la vostra azienda. La scelta varia in base ai requisiti e ai fattori, tra cui il costo, il rapporto qualità-prezzo, i requisiti degli utenti finali e molti altri.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra linguaggi di programmazione e framework di programmazione?

Un linguaggio di programmazione è un insieme di istruzioni che dirigono il funzionamento di un software o di un computer. In confronto, un framework funge da elemento costitutivo per mettere in pratica le istruzioni del linguaggio. I componenti fondamentali dei linguaggi di programmazione sono le regole e la sintassi. Ogni volta che si sviluppa un codice, queste regole devono essere seguite. I linguaggi di programmazione sono formati da una sintassi, mentre i framework si sviluppano su di essi. Un esempio eccellente è il framework Ruby on Rails, costruito sul linguaggio di programmazione Ruby. Django e Flask sono altri due framework costruiti sul linguaggio di programmazione Python.

Il framework di programmazione è uno strumento?

No, un framework di programmazione non è uno strumento. I framework sono gruppi di librerie, classi e altri pezzi di codice che danno al progetto una struttura e forniscono funzionalità di uso frequente, semplificando il processo di creazione del software.

Esiste uno strumento specifico per lo sviluppo del software?

Non esiste uno strumento specifico che possa essere dichiarato il miglior strumento di sviluppo software, data la complessità e l'enorme varietà di software. Tuttavia, alcune grandi piattaforme possono essere considerate le migliori nei rispettivi tipi di sviluppo software.

Per esempio, GitHub può essere definito il più popolare e affidabile strumento di controllo di versione per lo sviluppo collaborativo di software. Allo stesso modo, AppMaster è la migliore piattaforma di sviluppo software no-code perché offre funzioni facili da usare per lo sviluppo rapido e semplice di applicazioni.