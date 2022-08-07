Разработка и публикация приложения в мобильных магазинах, таких как Google Play Store и Apple App Store , — это только половина успеха разработки мобильных приложений. Маркетинг играет решающую роль в успехе любого приложения. Сейчас как никогда важно сосредоточиться на маркетинге своего мобильного приложения, потому что количество приложений, доступных в Интернете, огромно.

Статистика показывает, что количество приложений для Android в Google Pay составляет 3,3 миллиона, а в магазине iOS — 2,2 миллиона приложений. В 2021 году было загружено более 143,6 миллиарда приложений и игр . Поэтому ясно, что в индустрии мобильных приложений существует большая конкуренция, поэтому вы должны использовать современные стратегии брендинга, чтобы охватить свою целевую аудиторию. Если вы хотите ознакомиться с некоторыми из наиболее важных шагов, вы должны выполнить их после запуска приложения.

Что делать после запуска мобильного приложения?

После того, как вы запустили приложение в магазинах приложений, вы должны сосредоточиться на его брендинге, чтобы охватить целевую аудиторию и завоевать лояльных клиентов. Давайте познакомимся с важностью стратегий после запуска приложения, прежде чем обсуждать конкретные шаги, которые вы должны предпринять сразу после запуска своего приложения в магазинах приложений.

Важность стратегий после запуска приложения

Планирование — ключ к успеху во всех типах проектов, включая запуск нового приложения в магазинах приложений. Точно так же, как если бы вы не открыли традиционный физический магазин без брендинга, точно также важно продавать свои цифровые активы, такие как приложения.

Стратегии запуска приложений также важны, когда вы выводите локальное приложение на международный рынок. Какими бы ни были условия, правильный маркетинг приложений необходим, чтобы выделиться среди конкурентов и привлечь новых пользователей.

Если вы хотите, чтобы ваше приложение достигло целевой аудитории, вам следует выполнить следующие шаги для реализации эффективных маркетинговых стратегий:

Шаг 1. Настройте целевую страницу приложения

Создание веб-сайта для вашего нового приложения — один из самых надежных и экономически эффективных методов продвижения вашего бизнеса. Это поможет вам повысить узнаваемость бренда и привлечь больше пользователей через различные маркетинговые каналы.

Преимущество создания целевой страницы для вашего мобильного приложения заключается в том, что вы можете использовать ее для маркетинга вашего приложения до и после его запуска. Вы должны включить страницу «О нас» и скриншоты мобильного приложения. После того, как мобильное приложение будет полностью разработано и получит привлекательный интерфейс, вы можете добавить видео о приложении, чтобы продемонстрировать взаимодействие с пользователем.

Вы можете отобразить некоторые положительные отзывы клиентов на целевой странице, чтобы новые потенциальные пользователи были впечатлены вашим мобильным приложением. Он должен иметь возможность подписаться на список рассылки, чтобы пользователи, заинтересованные в бета-тестировании вашего приложения, могли легко зарегистрироваться.

Если вы ведете блог на своем веб-сайте, это может помочь вам привлечь органический трафик на страницу и создать сообщество. Однако понятно, что не все хотят управлять полноценным веб-сайтом и мобильным приложением, поэтому вы также можете создать простую целевую страницу.

Шаг 2. Используйте стратегии цифрового маркетинга

Цифровой маркетинг стал важной частью для многих компаний. Существует длинный список платформ социальных сетей, которые пользуются огромной популярностью и широко используются во всем мире.

Поэтому важно иметь сильное присутствие в социальных сетях на различных платформах, таких как Facebook, Instagram, Twitter и TikTok, чтобы охватить более широкую аудиторию с помощью маркетинговых стратегий в социальных сетях. Это также доступная форма маркетинга, потому что при правильном использовании социальных сетей высока вероятность того, что люди найдут вас естественным образом.

Помимо привлечения новых пользователей, социальные сети также полезны для информирования текущих пользователей о последних функциях и обновлениях вашего приложения. Эффективные маркетинговые стратегии помогут вам повысить уровень вовлеченности клиентов.

Если вы хотите максимально использовать возможности социальных сетей, вам следует зарегистрировать свои учетные записи и учетную запись в социальных сетях, как только вы определитесь с конкретным названием для бренда и мобильного приложения.

Вы можете использовать социальные сети, чтобы получать отзывы и обзоры от пользователей и реализовывать их в своем следующем обновлении. Кроме того, данные из социальных сетей важны для понимания вашей целевой аудитории и улучшения функций приложения. Убедитесь, что ваши учетные записи в социальных сетях связаны с целевой страницей и мобильными магазинами, откуда пользователи могут легко загрузить приложение.

Шаг 3 — Оптимизация магазина приложений (ASO)

Оптимизация магазина приложений (ASO ) — это форма органического маркетинга. Цель внедрения стратегий ASO — повысить видимость и привлекательность ваших мобильных приложений в магазинах приложений, а также увеличить количество загрузок.

В настоящее время ASO стало необходимым для недавно разработанных приложений, чтобы оставить свой след в мобильных магазинах. В противном случае высока вероятность того, что при публикации мобильного приложения в магазине приложений оно может затеряться в длинном списке мобильных приложений и игр.

ASO похож на поисковую оптимизацию, в которой вы должны использовать некоторые целевые ключевые слова и высококачественные изображения, чтобы занять более высокое место в результатах поиска. После того, как вы внедрите лучшие практики ASO, вы сможете органично привлекать большое количество людей и повышать коэффициент конверсии.

Шаг 4. Используйте программное обеспечение для маркетинга и аналитики приложений

Данные — это валюта цифровой эпохи. Важно учитывать различные показатели с помощью всестороннего анализа данных, чтобы убедиться, что ваше мобильное приложение привлекательно для клиентов. Современные инструменты маркетинга и аналитики могут анализировать приложение и целевую страницу по различным показателям, чтобы убедиться, что вы используете идеальные стратегии брендинга и маркетинга.

После того, как вы запустили приложение в магазинах приложений, вы должны начать использовать мощное программное обеспечение для маркетинга и аналитики приложений, чтобы отслеживать уровень прогресса вашей компании. В конечном счете, анализ различных наборов показателей поможет вам улучшить маркетинговые кампании и привлечь больше людей к вашему приложению.

Программное обеспечение для маркетинга и аналитики также важно для разработки и проведения персонализированных маркетинговых кампаний с использованием подходящих данных. Успех персонализированного маркетинга гораздо больше.

Шаг 5. Рассмотрите обратную связь

Учет отзывов пользователей приложения — один из самых важных шагов после запуска приложения. Вы можете напрямую спросить первых пользователей, что они думают о приложении и какие улучшения они хотели бы видеть с точки зрения конкретной функциональности и общего пользовательского интерфейса. Опираясь на рейтинги приложений и маркетинговые показатели, вы можете продвигать свое приложение среди большего числа людей.

Кроме того, проанализируйте, как пользователи используют ваше приложение. Возможно, пользователи начнут использовать функции не так, как вы ожидаете. Внимательно следите за отзывами о приложении и обзорами в магазинах приложений, чтобы клиенты были довольны приложением.

Сбор обзоров и анализ отзывов помогут вам оценить критические показатели успеха приложения и убедиться, что вы на правильном пути. Вы можете использовать такие данные для привлечения новых пользователей и удовлетворения существующих клиентов.

Многие пользователи также оценивают приложение на основе его оценок. Поэтому убедитесь, что вы учитываете отзывы пользователей, чтобы поддерживать высокие рейтинги в магазинах приложений.

Внимание к отзывам клиентов также означает устранение любых ошибок, о которых сообщают бета-тестеры или первые пользователи в приложении. Если приложение столкнется с серьезным сбоем, пользователь, скорее всего, перестанет его использовать. Следовательно, как можно скорее избавиться от всех типов ошибок и сбоев важно для обеспечения максимальной удовлетворенности клиентов.

Вывод

Эти шаги указывают на тот факт, что разработка приложений и брендинг — это непрерывный процесс. Вы должны отслеживать критические показатели мобильного приложения, чтобы убедиться, что оно достигает целевой аудитории. Чтобы убедиться, что вы не разочарованы всем этим процессом, вы можете положиться на разработчиков приложений без кода, и no-code платформы такие как AppMaster, для быстрого и эффективного создания веб-приложений и мобильных приложений.

AppMaster ускоряет весь процесс разработки, позволяя создавать приложения с функциями перетаскивания и эффективным бэкендом, созданным искусственным интеллектом. В конечном итоге это поможет вам сделать ваше приложение успешным, поскольку процесс разработки будет завершен быстро, и у вас будет больше времени, энергии и ресурсов, чтобы сосредоточиться на брендинге и маркетинге приложения.

Часто задаваемые вопросы о стратегиях после запуска приложения

Люди хорошо осведомлены о различных способах разработки приложений. Тем не менее, есть еще много возможностей для улучшения, когда дело доходит до реализации брендинга приложений и маркетинговых стратегий после их запуска в мобильных магазинах.

Ниже приведены распространенные вопросы, связанные со стратегиями после запуска приложения:

Как запустить приложение из App Store?

Поскольку количество загрузок приложений в месяц огромно, вам нужно использовать все доступные ресурсы и стратегии, чтобы охватить целевую аудиторию. Запуск и брендинг приложения в мобильных магазинах может быть довольно сложным для новых разработчиков.

Однако визуальное программирование с помощью AppMaster позволяет создавать удобные приложения с мощным бэкендом, созданным искусственным интеллектом.

Ниже приводится сводка основных шагов, необходимых для запуска приложения из App Store:

Зарегистрируйте учетную запись разработчика. Свяжите свою учетную запись разработки с учетной записью продавца. Разработать мобильное приложение. Загрузите сборку APK в выпуск приложения. Убедитесь, что вы предоставляете подходящие рейтинги контента. Добавьте цену. Подтвердите выпуск, чтобы запустить приложение в App Store.

Как объявить о запуске нового приложения?

Есть много разных способов объявить, что вы запускаете приложение. Вы можете сделать это с помощью хорошо продуманного электронного письма или через свои учетные записи в социальных сетях. Стратегии запуска помогут вам привлечь внимание потенциальных клиентов. Убедитесь, что вы используете привлекательные изображения и видео, чтобы заинтересовать людей вашим приложением.

Запуск приложения бесплатный?

Не существует какой-то конкретной суммы денег, которую вы должны потратить на разработку и запуск приложения. Однако и Apple, и Google Play Store взимают определенную плату. Вам понадобится программа для разработчиков приложений, чтобы загрузить свое приложение. Это стоит 99 долларов в год. После регистрации в программе Apple Developer Program вы сможете получить доступ к App Store Connect и управлять своими приложениями. С другой стороны, консоль Google Play имеет единовременную стоимость в размере 25 долларов США во время регистрации. После подключения к обеим платформам вы можете легко опубликовать и запустить свое мобильное приложение.