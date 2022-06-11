Типографика - это текстовый стиль или искусство использования письменных слов, символов и знаков для общения. Искусство письма для общения развивалось от простых графических символов до причудливого почерка с широким спектром символов и стилей. В наше время искусство типографики перешло в цифровой формат, и люди стали полагаться на эти цифровые тексты, шрифты и символы для общения с другими людьми в Интернете. Цифровая типографика стала самым распространенным средством общения в Интернете, миллионы людей используют эти шрифты и символы в мобильных и веб-приложениях. Пользователи полагаются на мобильные и веб-приложения и их систему шрифтов и текстов для общения. Из-за популярности мобильных и веб-приложений сегодня важно убедиться, что элементы их дизайна обеспечивают отличный пользовательский опыт.

Неудивительно, что создатели мобильных и веб-приложений, таких как Note, использовали такое описательное название для своего приложения. Это мобильное приложение для ведения заметок упрощает процесс создания текста и доступно на Android, iOS и в Интернете. The Note - одно из самых популярных приложений, поскольку оно обеспечивает беспроблемный пользовательский опыт и насыщено полезными текстовыми элементами. Если вы решите создать подобное мобильное или веб-приложение, какие шрифты, текст и элементы дизайна лучше всего подходят для улучшения пользовательского опыта? Какие простые советы и приемы вы можете использовать для создания шрифтов в ваших мобильных и веб-приложениях?

Какой размер шрифта лучше всего подходит для мобильных приложений?







Когда речь идет о тексте и шрифтах, пользовательский опыт зависит от того, насколько легко их читать. Да, читабельность очень важна, когда речь идет о шрифтах. Пользователи должны иметь возможность комфортно читать слова, а размер текста должен быть разборчивым. Пользователи должны иметь возможность читать текст на своих устройствах, не щурясь и не напрягая глаза. Дизайнеры приложений, уделяющие внимание этому элементу, позволят людям получить более комфортный пользовательский опыт.

Размер шрифта не должен быть слишком большим или жирным, чтобы текст не казался пользователю навязчивым. Однако он также не должен быть настолько мелким, чтобы шрифт стало трудно или невозможно комфортно читать. Это означает, что при разработке шрифтов дизайнеры мобильных и веб-приложений должны соблюдать баланс при создании этих элементов. Существуют также общепринятые универсальные стандарты, которых должны придерживаться дизайнеры приложений при определении оптимального размера шрифта для мобильных приложений.

Существующий стандарт дизайна для размера шрифта в мобильных приложениях составляет минимум 16 пикселей, что может создать проблему для людей с нарушениями зрения. Для дизайнеров мобильных приложений это означает, что размер текста не должен быть меньше 16 пикселей, чтобы обеспечить оптимальный пользовательский опыт. В мобильных приложениях для Android минимальный размер шрифта составляет 12 пикселей, а для iOS - 11 пунктов. Эти стандарты дизайна приложений обеспечивают читабельность и являются наиболее рекомендуемым размером шрифта для основного текста в мобильных приложениях. Также рекомендуется соблюдать соотношение 90/10 между размером шрифта основного текста и заголовков.

Как выбрать шрифт для моего приложения?



Доступность



Шрифты для мобильных приложений должны быть читабельными и согласованными на всех типах устройств, независимо от размера. Начертание шрифта должно быть легким для чтения и удобным даже для пользователей, которые проводят много времени перед экраном. Шрифты также должны быть универсальными для различных платформ, чтобы текст отображался одинаково, независимо от того, какое устройство используется. Например, шрифт Times New Roman - один из самых популярных шрифтов, используемых дизайнерами мобильных приложений. Он также наиболее узнаваем и доступен для пользователей мобильных и веб-приложений на всех платформах.

Вес шрифта



Вес шрифта или ширина определенного текста или шрифта важны для создания хорошего пользовательского опыта. Предпочтения в выборе начертания шрифта в мобильных и веб-приложениях варьируются от пользователя к пользователю. Один может предпочитать читать или набирать текст жирным, толстым шрифтом, в то время как другой может предпочесть более тонкую версию того же шрифта. Разработчики приложений должны предоставить пользователям удобные опции для настройки текста в соответствии с предпочитаемым весом шрифта. Эта особенность дизайна напрямую влияет на уровень комфорта пользователей ваших мобильных и веб-приложений.

Читабельность



Читаемость текста - это уровень четкости, легкости и удобства чтения шрифта. Дизайнеры приложений должны уделять большое внимание элементам дизайна, чтобы обеспечить читаемость шрифтов для пользователей. Шрифт, который трудно читать, будет раздражать пользователей приложений и снизит вероятность того, что они будут взаимодействовать с любым контентом, использующим этот шрифт. Шрифты для чтения выглядят аккуратно, имеют хорошие интервалы, достаточно крупные для чтения и четкие, чтобы их можно было разглядеть без посторонней помощи. Декоративные элементы оформления текста и выравнивание интервалов следует применять умеренно. Они могут придать шрифту очень причудливый вид, но сделать текст нечитаемым для пользователей.

Другие соображения



Лучшие шрифты для мобильных приложений имеют отличительные особенности, которые универсальны для всех пользователей. Дизайн шрифтов должен быть легкодоступным, настраиваемым и улучшать впечатления самых разных пользователей приложений. Дизайн шрифтов должен быть инклюзивным и помогать как обычным пользователям, так и пользователям с ограниченными физическими или когнитивными возможностями.

Пользовательская настройка



Поскольку возможности пользователей различны, размер шрифта и дизайн текста в мобильных и веб-приложениях должны быть настраиваемыми. Пользователям с нарушениями зрения будет полезно иметь возможность регулировать размер, цвет, вес и начертание шрифта. Они также должны иметь возможность настраивать фон и выделение текста, чтобы снизить утомляемость глаз. Настройка шрифта очень помогает пользователям приложений, которые страдают от неспособности к обучению, когнитивных расстройств или проблем со зрением.

Какой тип шрифта лучше использовать в Интернете?



Helvetica

Чистый, четкий, классический дизайн этого шрифта сделал его популярным с 1957 года. Он универсален, разборчив и хорошо виден даже при плохом освещении. Этот шрифт предпочитают за его четкость, минималистскую эстетику и универсальность.

Serif

Шрифт с засечками имеет элегантный, формальный дизайн, который придает изысканность любому документу. Легко читаемый, этот шрифт является одним из самых выразительных веб-шрифтов, с правильным балансом декоративных и формальных элементов.

Calibri

Это отличный выбор для веб-приложений, поскольку его мягкие закругленные края создают комфортные условия для чтения. Благодаря этим особенностям шрифт отлично подходит для чтения длинного веб-контента, который требует длительного экранного времени. Однако он может быть не виден пользователям Mac на веб-платформах и может быть заменен аналогичным шрифтом.





Arvo

Шрифт Arvo - это геометрический шрифт, который широко используется в веб-приложениях и печатных изданиях. Этот универсальный шрифт доступен в вариациях 4 шрифтов: Roman, Roman Bold, Italics и Bold Italics.

Сколько разных шрифтов следует использовать на сайте?



Общее правило при разработке веб-приложений - на сайтах должно использоваться не более трех различных шрифтов или начертаний текста. Не более 3 шрифтов - это универсально, удобно для чтения, эстетично и уменьшает путаницу.

Какой шрифт наиболее приятен для глаз?



Helvetica

Helvetica снова занимает первое место как самый популярный шрифт для дизайна пользовательского интерфейса приложений! Он универсален и легко читается на веб-сайтах, экранах и в печатных изданиях. Он считается чистым, нейтральным шрифтом, который не мешает и легко вписывается в окружающую среду. Helvetica - это "безопасный" шрифт для дизайнеров приложений, который можно использовать как при тестировании дизайна пользовательского интерфейса приложений, так и при запуске полностью готового программного приложения.

Raleway

Упрощенный, изысканный шрифт с чистым легким дизайном текста, напоминающим засечки. Современный дизайн. Он легко читается, универсален и очень аккуратен. Интервалы и дизайн текста делают этот шрифт излюбленным для дизайнеров приложений во всем мире.

Pacifico

Этот веселый шрифт с мазками используется для мобильного и веб-контента, который носит веселый и игривый характер. Его закругленные края, фантазийный стиль и вес шрифта делают его очень приятным для глаз!

Lato

Округлый дизайн шрифта Lato отлично подходит для маркетинга и печатных материалов, поскольку он очень приятен на вид, легко читается и является полуофициальным, но в то же время веселым. Этот текст - отличный выбор для мобильных и веб-приложений благодаря своей красоте и классической структуре.

Какой шрифт Google лучше?



Google Fonts - это богатый источник вдохновения для новых шрифтов, которые разработчики могут включить в дизайн пользовательского интерфейса приложений! Он располагает обширной библиотекой из сотен бесплатных шрифтов, позволяющих придать вашему контенту и тексту особый вид. Google Fonts предлагает множество возможностей для дизайнеров приложений, независимо от размера проекта. Если вам нужно создать графический дизайн надписей, основной текст или другой контент, эти шрифты отлично подойдут для дополнения вашей работы.

Playfair Display



Этот шрифт отлично подходит для дизайнеров приложений, которым необходимо добавить классический штрих в оформление текста. Playfair Display обладает универсальным весом шрифта и отличным интервалом и отлично подходит для заголовков.

Ubuntu

Ubuntu - один из самых читаемых шрифтов в Интернете, он был разработан для оптимального использования в веб-приложениях и на сайтах. Он универсален для использования в качестве основного текста, а также может применяться для заголовков.

Treat

Treat - это несколько креативный шрифт из набора Google Fonts, поскольку, как и в Pacifico, в нем используется причудливое начертание кистью. Он также имеет умеренный интервал, что делает его легко читаемым. Этот привлекающий внимание шрифт придаст креативный оттенок вашему мобильному и веб-контенту.

Montserrat

Этот простой шрифт sans-serif Google Font - классический вариант оформления основного текста, используемый для создания разнообразного контента. На сегодняшний день существует 16 вариантов шрифта Monsterrat.

Hindu

Hindu - идеальный шрифт для оформления текста веб-страниц благодаря своему смелому дизайну. Несмотря на отсутствие курсивной вариации, он по-прежнему популярен для контента, который должен быть жирным. Этот шрифт часто используется для заголовков благодаря своим необычным характеристикам.

Raleway

Шрифт Raleway очень универсален и является одним из самых известных в Google Fonts. Этот шрифт идеально подходит для дизайна и контента, в котором требуется выделить огромный текст.

Arvo

Этот шрифт идеально создан для максимальной читабельности в Интернете. Arvo также отлично подходит для печатных изданий. Благодаря дизайну с засечками, его элементы декора изысканны и поразительны для основного текста, который должен выделяться.

April Fatface

Этот шрифт Google Fonts легко читается и доступен в различных вариантах. Шрифт April Fatface в основном используется для рекламного контента, чтобы придать драматический оттенок основному тексту вашего дизайна.

Karla

Благодаря своей четкости и читабельности Karla - идеальный шрифт Google Fonts для дизайнеров, которым необходимо придать своим проектам минималистскую эстетику.

Какой шрифт используется в Android?

К удачным элементам дизайна в приложениях для Android относятся фоны, символы и цвета. Однако ни один из них так не влияет на общее содержание, как привлекательные шрифты! Они объединяют всю эстетику дизайна мобильного или веб-приложения, придавая вашему контенту уникальный вид. Благодаря множеству опций настройки текста пользователи могут выбрать свои любимые шрифты, чтобы улучшить свои впечатления от общения и чтения.

Roboto

Roboto - это шрифт для дизайна пользовательского интерфейса приложений Google для Android благодаря своей легкости чтения и чистому дизайну. Его выравнивание по интервалам, закругленные кривые и легкий внешний вид выделяют этот шрифт как один из самых универсальных для использования в текстовом контенте приложений для Android. Интересно, что этот шрифт был разработан самим технологическим гигантом Google!

Open Sans

Шрифт Open Sans - еще один популярный выбор для приложений Android благодаря своей легкости чтения. Его плавность распространяется на мобильный, веб- и печатный контент, и этот шрифт является предпочтительным, поскольку он повышает связность текстового контента. Он имеет сбалансированный вес шрифта, размер и выравнивание интервалов, что делает его удобным для глаз пользователей Android.

Лучшие приложения для создания шрифтов для Android



HiFont

Встряхните свой опыт создания шрифтов для Android с HiFont! Это уникальное приложение является одним из самых умопомрачительных приложений для создания шрифтов для Android и поставляется с множеством красочных опций настройки для пользователей Android. Это приложение шрифтов для Android имеет широкий спектр веселых, современных приложений, которые даже могут быть настроены так, чтобы напоминать животных! Это более интересная альтернатива стандартным статичным текстовым шрифтам, которые мы использовали.

Fonty

Если вы хотите уникальности в создании своего шрифта, Fonty - идеальный инструмент! Он позволяет пользователям создавать свои собственные шрифты, основанные на их собственном почерке, с помощью интерфейса создания текста. Это приложение позволяет пользователям рисовать и создавать собственные шрифты и символы с помощью эскиза руки. Затем эскиз шрифта преобразуется в приложении, чтобы дать пользователям уникальные шрифты, основанные на их рукописном тексте. Пользователи также имеют возможность добавлять свои элементы дизайна для андроид-приложений, такие как наклейки и символы.

Кроме того, в нем имеется широкий набор предварительно загруженных шрифтов, которые вы можете выбрать и применить в своих андроид-приложениях. Однако его уникальная привлекательность заключается в возможности легко настроить свой почерк, чтобы создать свой уникальный стиль шрифтов для приложений.

Какой шрифт легче всего читать?



Исторически слово "шрифт" относится к собственно шрифту, используемому для создания текста или печатных символов. Читабельность шрифта зависит от плавности символов, разнообразия настроек, дизайна текста, выравнивания интервалов и других элементов. По сути, легче всего читаются две категории шрифтов: с засечками и без засечек.

Serif

Serif - это типографский термин, используемый для обозначения орнаментации текста и символов. Она проявляется в верхней и нижней частях отдельных символов, образуя противоположные ножки. К наиболее читаемым шрифтам Serif относятся Bookman Old Style, Courier, Garamond и Times New Roman. Шрифты Serif основаны на проверенных традиционных и классических дизайнах, которые имеют полукурсив и украшения.

Sans Serif

Шрифты Sans Serif означают "без приукрашивания". Как следствие, эти шрифты не имеют элементов декора или дополнительных украшений. Они выглядят как прямые линии без украшений. Некоторые из них имеют классический, аккуратный и минималистичный дизайн, чтобы улучшить впечатления пользователей от чтения. К наиболее читаемым шрифтам с засечками относятся Arial, Calibri, Franklin Gothic и Helvetica. Шрифты без засечек легче читаются и обладают чистыми, современными линиями, что делает их более привлекательными для молодых пользователей или создателей контента.

Размер и расстояние между шрифтами также определяют читаемость основного текста вашего мобильного приложения. Размер шрифта определяет, насколько большими или маленькими выглядят буквы или символы в письменном тексте. Четкий, крупный текст на бумаге легче всего воспринимается глазами, так как его удобнее читать. Чем больше размер шрифта с засечками и без засечек, тем лучше читается и воспринимается содержание.

Заключение



Следуя этим простым советам и рекомендациям, можно ожидать, что дизайн приложений будет успешным при создании мобильных и веб-приложений. AppMaster предоставляет вам лучшее решение и руководство с помощью своей команды экспертов.