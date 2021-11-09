Никто не может гарантировать, что наше мобильное приложение будет успешным после его запуска на рынке, но это не означает, что у нас нет инструментов для тестирования, оценки и осмысления нашего проекта до его официального запуска, чтобы мы могли оптимизировать нашу работу. шансы на успех.

С этой точки зрения, одним из наиболее часто используемых инструментов тестирования в наших руках, как разработчиков мобильных приложений, является MVP, минимально жизнеспособный продукт. С MVP вы можете протестировать свою идею и функции своего приложения, чтобы проверить, как ваша аудитория реагирует на это, как они это воспринимают, и можно ли и как улучшить проект перед запуском.

В этой статье мы исследуем, что такое MVP и как вы можете использовать его для улучшения своего проекта, а также мы проходим через процесс разработки MVP, чтобы вы могли понять, как вы можете спроектировать и создать свой минимально жизнеспособный продукт.

Что такое минимально жизнеспособный продукт?

Минимально жизнеспособный продукт — это минимальная версия разрабатываемого вами продукта, которую вы можете использовать для тестирования на рынке. Жизнеспособный MVP продукта можно использовать в любой области, и он может принести те же преимущества: MPV будет выпущен для группы людей, которые представляют вашу целевую аудиторию (например, если вашей целевой аудиторией являются «подростки», вы будете распространять свой минимально жизнеспособный продукт среди подростков).

Эта практика позволит вам узнать, как общественность реагирует на новый продукт, как они его используют, а также подтверждаются или опровергаются ваши ожидания.

Как выглядит MVP жизнеспособного продукта?

Мы упоминали, что MVP — это минимальная форма вашего продукта, но что это значит?

С MVP вы разрабатываете только основные функции вашего продукта, чтобы он мог стать своего рода базовой моделью, способной выполнить основную цель, которую вы хотите достичь. Если, например, вы хотите запустить приложение, которое решает определенную проблему для своих пользователей, MVP должен предоставлять эту возможность, но он может быть свободен от каких-либо дополнительных функций или элементов.

Процесс разработки MVP и разработка мобильных приложений

Процесс разработки MVP особенно важен в сфере разработки мобильных приложений. Мобильные приложения — это продукты (и услуги), предоставляемые пользователям, чтобы они могли решить проблему или удовлетворить потребность. Минимально жизнеспособный продукт — идеальный тест для проверки основных функций приложения и сбора отзывов от целевой аудитории.

В этой области MVP — это очень простая версия приложения, которое вы создаете. Он имеет все основные функции и минимум функций. Тем не менее, он должен сделать так, чтобы аудитория могла использовать его по назначению, потому что это самый эффективный способ сбора отзывов.

В этом разделе мы рассмотрим, как определить, создать структуру и создать минимально жизнеспособные продукты для вашего приложения с подробным пошаговым руководством. Приложение MVP может иметь ограниченные возможности, но это не значит, что следует недооценивать процесс разработки продукта: выбор, который вы делаете на этапах планирования, будет зависеть от качества и актуальности ваших отзывов.

Как создать минимально жизнеспособный продукт: пошаговое руководство

Исследования рынка

Мало того, что процесс разработки MVP начинается с исследования рынка, с него должен начинаться весь ваш проект по разработке приложения.

Исследование рынка — это то, что позволяет вам понять, кто те люди, которым понадобится ваше приложение, и как с ними связаться. Спросите себя, кто эти люди? Какие устройства и платформы они используют чаще? Что им нужно? Что они хотят?

Конечно, кроме того, чтобы задавать себе эти вопросы и размышлять над ними, вы хотите на самом деле задать их: провести исследование рынка с помощью опросов и задавая прямые вопросы. В 2022 году этот этап станет особенно легким благодаря социальным сетям. С ними вы можете связаться с множеством людей и узнать их мнение бесплатно и с минимальными усилиями с их стороны.

В конце вашего исследования вы сможете определить свою целевую аудиторию по точным параметрам (возраст, пол, социальный статус, работа, опыт, хобби…). Теперь вы можете использовать эту информацию, чтобы предоставить им необходимую услугу/продукт.

Сузьте свои идеи

Когда вы разрабатываете свой минимально жизнеспособный продукт, вы сужаете свое приложение до его ядра. Поэтому нужно хорошо знать, в чем его суть. Этот шаг и следующие помогут вам в этом.

На этом этапе важно, чтобы вы сузили свои представления о своем приложении. Спроси себя:

Какую потребность/проблему решает/выполняет мое приложение? Кто будет использовать мое приложение и как? Почему они выбрали мое приложение среди десятков (если не сотен) других?

Определить список функций

Этот шаг также поможет вам сузить круг до сути вашего мобильного приложения и процесса разработки MVP, но с более технической точки зрения.

С ответами, которые вы дали на предыдущем шаге, пришло время определить, какие функции должны быть предоставлены пользователю. Другими словами, если бы вам нужно было ответить на эти вопросы с помощью функций мобильного приложения, какие бы вы выбрали?

Функции, которые вы выбираете здесь, должны быть реализованы в вашем минимально жизнеспособном продукте.

Составьте карту пользовательского потока

Важно, чтобы разработка вашего продукта MVP основывалась на ваших пользователях и их опыте. Один из самых эффективных способов убедиться, что у ваших пользователей будет хороший опыт, — это составить карту их пути в качестве пользователей.

Какие шаги они собираются предпринять с момента открытия приложения до достижения своей цели? Когда вы сопоставите все (визуально), вы сможете лучше понять, как можно улучшить их опыт. Например, вы можете понять, что разработали трехэтапный процесс для выполнения действия, для которого требуется только один.

Как только ваша карта пользовательского потока будет сведена к минимуму, вы получите основу для своего жизнеспособного MVP продукта.

Создайте минимально жизнеспособное приложение

Только сейчас время для создания MVP: предыдущие шаги должны стать основой для фазы построения, которая начинается сейчас.

Это настоящий процесс разработки MVP, когда работают разработчики и специалисты по пользовательскому интерфейсу. Имейте в виду, что на этом этапе минимально жизнеспособный продукт не является версией вашего продукта более низкого качества. Качество всегда должно быть приоритетом; вы только сводите свою идею к ее сути, а ваше мобильное приложение — к его основным функциям.

Запустите приложение «Минимальный жизнеспособный продукт».

Когда разработка продукта MVP завершена, вы готовы запустить свое мобильное приложение MVP.

Это также шаг, который требует некоторого планирования: больше, чем планирование, это когда маркетинговые и коммуникативные навыки дают толчок успешному процессу создания MVP. Ваши маркетинговые стратегии должны быть нацелены на тот же сегмент, на который нацелен ваш MVP жизнеспособного продукта.

Собирать и анализировать обратную связь

Нет, процесс разработки продукта MVP не заканчивается запуском минимально жизнеспособного продукта. Наоборот, этот шаг можно считать самым важным.

Настало время вашего путешествия по разработке продукта MVP, когда вам нужно собрать отзывы от вашей аудитории.

Вы должны попытаться собрать как качественную, так и количественную обратную связь.

Качественная обратная связь создается мнениями пользователей: почему они используют приложение, почему оно им нравится, почему оно им не нравится и как бы они его улучшили.

Количественная обратная связь должна включать измеримые и сопоставимые данные: например, количество пользователей моложе 18 лет, использующих приложение, какие функции используются чаще всего в соответствии с цифрами и т. д.

На этом этапе вы должны собрать еще одну важную информацию о том, как пользователи узнают о вашем приложении: это может дать вам важную маркетинговую информацию.

Сбора данных, конечно, недостаточно: для успешного процесса создания MVP требуется, чтобы вы анализировали эти данные и извлекали из них важную информацию о том, как вы можете продолжать улучшать свое мобильное приложение.

Разработка продукта MVP: это только тест?

MVP является частью процесса разработки вашего продукта, а не только тестом. На самом деле цель жизнеспособного продукта MVP также состоит в том, чтобы показать инвесторам потенциал вашего приложения. Вы можете показать как основные функции приложения, так и то, как они работают, а также отзывы пользователей. Таким образом, найти людей, готовых вложить свои деньги в ваш проект, станет намного проще.

И последнее, но не менее важное: в некоторых случаях MVP также может стать основой для разработки окончательного мобильного приложения.

Время, которое вы тратите на создание MVP, является важной частью процесса разработки вашего продукта. Мы надеемся, что с помощью нашего руководства мы не только предоставим вам знания для создания минимально жизнеспособного продукта для вашего мобильного телефона, но и поможем вам понять его важность и то, как, если выполнять его с осторожностью и вниманием, он может привести к профессиональному и успешные результаты.