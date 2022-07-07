Лучшая карта путешествий поможет вам понять, как потребители взаимодействуют с вашими продуктами и другими каналами. Вы поймете, какие изменения необходимо внести в карту, чтобы пользователь мог легко добраться до нужной ему информации. Лучшая карта путешествия потребителя действует как инструмент для UX-дизайнеров.

Чтобы создать лучшее путешествие по карте, вы должны четко представлять себе цели вашего бизнеса и услуги. Кроме того, вы должны следовать нескольким UX-протоколам, чтобы создать путешествие клиента, которое даст вам ценные данные. Эти протоколы UX-маппинга перечислены ниже:

Выбор подходящего приложения для составления карты путешествия пользователя

Несколько типов карт используются для того, чтобы сфокусироваться на конкретной информации. В основном, результат каждой карты будет выглядеть одинаково, поэтому убедитесь, что вы понимаете, на что ориентирована создаваемая карта путешествия клиента. Ниже перечислены наиболее часто используемые карты UX:

Текущее состояние

Как и название, она дает вам текущую информацию о вашем сайте. Эта карта используется для того, чтобы увидеть пробелы на сайте, которые можно улучшить. Другая причина заключается в том, чтобы понять, как потребитель использует платформу.

На основе персон

Эта UX-картина используется для анализа путешествия, связанного с определенной персоной. Чаще всего картирование на основе персон используется для удовлетворения конкретных потребностей клиентов.

Будущее состояние

Эта схема поможет вам понять, как потребители будут рассматривать ваш сайт. Она задает вопросы о ваших потребителях и предоставляет статистику о том, как потребители будут воспринимать ваш сайт. Кроме того, это картирование помогает перепроектировать и спланировать сайт или создать мобильное приложение.

Выбор сферы применения веб-сайта

Существует два типа масштаба веб-сайта. Первый - это широкий взгляд, при котором вы рассматриваете все аспекты сайта. Другой - фокусировка на конкретном результате. Например, вы можете выбрать область охвата для входа в систему, создания учетной записи и т.д. Этот тип охвата помогает в устранении неполадок платформы. Вы поймете, что будет чувствовать потребитель при использовании той или иной функции сайта.

Большой охват даст вам представление об общем пользовательском опыте путешествия по мобильному приложению. Это сложный и длительный процесс, но он стоит того, чтобы сосредоточиться на пользовательском опыте.

Персона пользователя

Персоны потребителей - одна из важных вещей в составлении карты путешествия потребителя. Пока вы строите стратегию мобильного приложения, вам необходимо изучить свою целевую аудиторию для улучшения UX. Изучите, что нравится и не нравится вашей аудитории. Это облегчит работу вам и вашим клиентам. Некоторые фундаментальные исследования UX таковы:

Проведите опрос потребителей и проанализируйте его

Обратная связь с помощью контекстного опроса

Задайте вопросы вашим потенциальным клиентам о вашем мобильном приложении.

Ожидания пользователей и сценарий

В путешествии потребителя используется сценарий для рассмотрения ситуации на вашем сайте или в мобильном приложении. Сценарий, который вы даете, может быть реальным или вероятным.

Допустим, вы заказываете еду через приложение для доставки еды. Платформа проанализирует сценарий и даст вам прогноз относительно доставки еды. Например, ваша еда будет доставлена через 15 минут.

Усилия на точках соприкосновения

Точки соприкосновения - важнейшая часть любого мобильного устройства. Точки соприкосновения - это действия потребителя по взаимодействию с конкретным продуктом или каналом. Убедитесь, что вы понимаете, какие точки соприкосновения есть у вашего мобильного приложения или сайта и какие каналы связаны с этими точками соприкосновения.

Эмоциональное воздействие

Обязательно добавьте эмоциональное воздействие в ваше мобильное приложение при создании приложения-путешествия. Таким образом, вы установите особую связь с вашими клиентами.

Как путешествие клиента помогает в создании мобильного приложения

Индустрия мобильных приложений становится все больше и больше с каждым днем. В связи с этим конкуренция в отрасли стратегии мобильных приложений очень высока. Каждая компания пытается создать уникальную и привлекательную платформу. Помимо всех технических фактов в стратегии мобильного приложения, вы должны учитывать человеческий фактор. Человеческий фактор даст вам обратную связь о том, как клиенты будут взаимодействовать с вашим продуктом или каналами, связанными с продуктами.

Вы можете увидеть свою платформу с точки зрения клиента, если используете составление карты путешествия клиента. Это даст вам обратную связь о том, как достичь определенных продуктов или информации на вашем сайте. Именно поэтому при создании пути клиента необходим клиентоориентированный подход.

Разработка стратегии, ориентированной на клиента

Убедитесь, что вы представляете весь путь вашей платформы с точки зрения клиентов. От поиска платформы в магазине приложений, нахождения платформы привлекательной, ее загрузки и покупки встроенных функций. Все это будет невероятно полезно при создании стратегии мобильного приложения.

Создание лучшего мобильного приложения

Предположим, что ваше приложение имеет привлекательные функции и мощные инструменты с ориентированным на клиента подходом. В этом случае вы создадите очень эффективную стратегию мобильного приложения, которая вызовет восторг и удовлетворит потребности клиентов.

Привлечение новых клиентов

Получение новых клиентов - это основное направление всего рынка стратегий мобильных приложений. Если у вас есть лучшая стратегия мобильного приложения, ваш клиент будет продолжать использовать ваше приложение снова и снова. Таким образом, вы не только получите постоянных клиентов, но и привлечете новых клиентов, поскольку ваши постоянные клиенты будут рекомендовать ваше приложение своим друзьям и родственникам.

Создание маркетинговых кампаний

Маркетинговые кампании становятся удивительно эффективными, когда у вас есть лучшее отображение. Приложение поможет вам принимать более разумные решения, которые улучшат вашу стратегию работы с целевой аудиторией.

Этапы составления карты путешествия клиента

Мы подробно рассмотрим этапы создания лучшей карты путешествия клиента.

Поведение клиента

Первое в путешествии клиента - это то, как потребители находят ваше мобильное приложение или сайт. Поэтому шаги, которые клиенты знают о вашем приложении, как они будут его использовать и какой пользовательский опыт они получат, имеют большую ценность для вас и потребителей.

Поведение потребителей не одинаково, но в целом они следуют одним и тем же шагам при покупке продуктов вашей платформы. Однако потребители, которые знают о вас, могут заинтересоваться вашим приложением и начать потребительский путь.

Когда они проявляют интерес, они обычно оценивают ваш продукт. Это приведет их к блогам, постам и обзорам. Если у вас есть лучшие обзоры, информативные блоги и посты, вы сможете привлечь их. Этот шаг крайне важен, поскольку вы либо получите потребителей, либо потеряете клиента. Они быстро совершат покупку, если решат стать клиентом. Обязательно отправьте им приветствие или скидку на их первую покупку.

Потребности клиентов





Чтобы привлекательно построить стратегию мобильного приложения, вы должны убедиться, что ваше приложение удовлетворяет основные потребности клиентов. Ниже мы обсудим эти основные потребности клиентов.

Функциональность

Функциональность приложения играет важную роль. Вы анализируете, решает ли ваша платформа проблему клиента или усугубляет ее. Вы можете найти платформу или play store, которая решает вашу проблему, но для получения решения вам придется проделать много дополнительной работы. Это не идеальный способ получить потребителей, и, скорее всего, вы их потеряете.

Цена

Как и все, что вы покупаете на рынке, убедитесь, что цена вашего приложения соответствует функциональности, которую оно предлагает. Если ваша платформа стоит денег, люди захотят ее купить; в противном случае вы не сможете совершить большой прорыв на рынке.

Опыт

Пользовательский опыт должен быть достаточно хорошим, чтобы люди могли рекомендовать его другим. По крайней мере, вы должны соответствовать фундаментальному опыту, который ожидает покупатель. Поэтому если вы сможете поразить своего клиента исключительным пользовательским опытом, это будет плюсовым фактором.

Надежность

Остается ли производительность приложения неизменной каждый раз, когда потребитель использует его, или результаты меняются каждый раз, когда он его использует. Убедитесь, что ваша платформа обладает постоянством, чтобы получить лояльных и новых потребителей.

Контроль

Контролирует ли потребитель работу приложения, или он чувствует себя в ловушке? Клиент должен иметь возможность изменить свой пакет подписки. Кроме того, они должны иметь возможность быстро вернуть товар. Это позволит им больше доверять вам и стать вашим лояльным потребителем.

Заключение

Приложение Customer Journeys - это визуализация пользовательского опыта. Мы должны следовать и понимать основные шаги, чтобы создать лучшую платформу для картирования клиентов. Эти шаги включают выбор сферы применения, создание персоны, понимание ожиданий потребителей, определение сферы применения, поиск точек соприкосновения и их улучшение. Добавление эмоционального воздействия на потребителей будет плюсом. Набросайте весь путь потребителя и получите результат.

Часто задаваемые вопросы

Как спланировать путешествие пользователя?

Вы можете спланировать путешествие потребителя, сначала четко определив свои цели и бизнес. Затем выберите сферу применения вашей стратегии мобильного приложения. Затем создайте персону потребителя, поняв свою аудиторию. Убедитесь, что ваши продукты и функции удовлетворяют вашу целевую аудиторию. После завершения создания персоны потребителя определите сценарий и ожидания потребителя. Составьте список точек соприкосновения. Наконец, добавьте эмоциональный фактор и обязательно зарисуйте весь путь потребителя.

Каковы семь шагов для составления схемы путешествия потребителя?

Она состоит из следующих семи шагов:

1. Выберите масштаб

2. Создайте персону потребителя

3. Определите сценарий и ожидания потребителя

4. Усовершенствуйте точки соприкосновения

5. Обладать эмоциональным фактором

6. Набросайте карту

7. Проанализируйте воронку потребителя

Что используется для построения карты путешествия клиента?

Союзники и вдохновение

Интегральное исследование

Формирование предположений

Внешнее исследование

Нарративная визуализация

Как вы должны организовать свою карту путешествия пользователя?

Вы можете организовать ее, следуя основным шагам:

Во-первых, выберите сферу применения вашего мобильного приложения или веб-сайта.

Затем выберите персону. Определите сценарий вашего приложения и ожидания потребителей.

Далее перечислите точки соприкосновения и постарайтесь максимально их улучшить.

Наконец, набросайте карту, чтобы все проанализировать.

Как выглядит путешествие пользователя?

Пути клиентов - это визуальное представление пользовательского опыта. Как правило, он бывает разных форм и размеров, но обычно представляет собой временную шкалу всех точек соприкосновения потребителя с продуктом. Временная шкала содержит всю необходимую информацию о каналах взаимодействия с продуктом.

Что такое карта путешествия пользователя?

Карта путешествия потребителя - это инструмент из набора инструментов UX, который каждый UX-дизайнер может использовать, чтобы понять, как потребитель добирается до его продукта. Более того, это способ узнать, как ваш потребитель столкнется с вашей платформой и как он будет взаимодействовать с продуктом вашей платформы. Он дает визуальную статистику опыта, который будет испытывать ваш клиент.

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