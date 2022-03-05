Чат-бот — отличный инструмент для бизнеса, который упрощает взаимодействие с клиентом. Сегодня почти каждый может создать чат-бот без кода при помощи специальных конструкторов и фреймворков.

Что именно вам нужно для создания чат-бота? Мы подготовили краткий гайд с важной информацией: какие инструменты использовать для создания бота, в чем разница между билдерами и фреймворками, в чем преимущества чат-бота и зачем он вам нужен.

Что такое чат-бот?

Чат-бот — это программа, которая имитирует живое общение, позволяя людям взаимодействовать с устройствами, как с реальным человеком. Чат-боты широко используются в сегментах B2C и B2B, где требуется постоянное общение с клиентами.

Вы наверняка сталкивались с чат-ботами на разных сайтах и платформах. Часто, когда вы посещаете веб-сайт, открывается всплывающее окно с предложением помочь вам. Вы можете написать свой вопрос туда и сразу получить ответ. Именно так работают чат-боты.

Каковы преимущества создания чат-бота?

Если вы планируете создать чат-бот, но все еще сомневаетесь, нужен ли он вам, мы собрали преимущества ботов и оценили, как они могут улучшить бизнес-процессы.

Экономия средств и времени. Хотя на разработку чат-бота потребуются некоторые ресурсы, его внедрение в бизнес-процессы сэкономит вам деньги и время. Чат-боты могут выполнять объем работы, который выполняет обычная служба поддержки. Вместо того, чтобы нанимать 10 менеджеров по работе с клиентами, отвлекаться на отбор и тренинг персонала, вы можете создать чат-бот и обрабатывать еще больше запросов.

Взаимодействие с клиентом. Одно из главных преимуществ чат-ботов — их способность улучшать взаимодействие с клиентами. Боты могут одновременно обрабатывать сотни запросов от разных пользователей без снижения производительности.

Автоматизация бизнес-процессов. Выполняя множество задач, чат-боты значительно оптимизируют и автоматизируют процессы. Вместо того, чтобы вручную обрабатывать каждый запрос, вы можете освободить время и потратить его на более важные задачи. Боты также могут собирать необходимые данные от пользователей, наполняя базу данных важной информацией, и улучшать качество обслуживания клиентов.

Персонализированное обслуживание. Чат-боты гарантируют, что каждый пользователь не останется без внимания. Клиенты получат персонализированное общение с виртуальным помощником в удобном для них виде. Типы чат-ботов

Существует два основных типа чат-ботов в зависимости от их функциональности:

Чат-боты на основе правил; Чат-боты на основе искусственного интеллекта.

Чат-боты на основе правил

Данный тип ботов имеет более простой функционал. Он использует логику if/else и отвечает на запросы, следуя предопределенным сценариям. Его взаимодействие с клиентом основано на ключевых словах. Он не способен самообучаться, а все улучшения проводятся вручную.

Плюсы:

легко создать с помощью конструктора;

функционала достаточно для выполнения простых задач, таких как ответы на FAQ;

низкая стоимость разработки.

Минусы:

не может самообучаться;

обрабатывает только предопределенный набор вопросов;

требует ручной доработки.

Чат-боты с искусственным интеллектом

Боты на основе ИИ — это более сложное программное обеспечение, которое широко используется из-за его возможностей самообучения. Такие чат-боты используют нейронные сети для распознавания речи и анализа текста. Они могут дать ответ даже на нестандартный запрос. Плюсы:

способность к самообучению;

может обрабатывать более сложные нестандартные запросы;

обеспечивает более реалистичное общение.

Минусы:

стоимость разработки выше;

создание чат-бота сложнее и требует больше времени.

После сравнения двух опций, кажется, что чат-боты с ИИ — очевидный выбор, если не брать во внимание стоимость разработки. Однако все зависит от цели использования бота. Небольшим компаниям для автоматизации процессов чат-бота на основе правил более чем достаточно. Кроме того, вам понадобится большая база данных для создания ИИ-бота, чтобы предоставить ему данные для обучения.

Как создать чат-бот за 5 простых шагов?

Чтобы упростить процесс разработки, разбейте его на 5 шагов.

Определите, зачем вам нужен чат-бот и где вы хотите его разместить

Ответьте на главный вопрос: «что вы хотите, чтобы ваш чат-бот делал?». Вы хотите, чтобы он отвечал на вопросы, генерировал лиды или перенаправлял запросы в службу поддержки? Это поможет вам определиться с функциями позже.

Во-вторых, определите, где вы хотите разместить бот. Для этого важно понимать, какой канал связи для вас основной и где люди взаимодействуют с вами чаще всего. Вы можете разместить бота на своем сайте, в мессенджерах, социальных сетях.

Определите дизайн беседы и составьте приветственное сообщение

Каким будет первое сообщение в вашем чат-боте? Используйте его как триггер, чтобы начать разговор. Например, начните с приветствия и предложите помощь пользователю.

Затем нужно создать дизайн беседы — последовательность ответов. Это необходимо для более организованной работы бота. Подумайте также какие типы вопросов вы будете использовать: вопросы с несколькими вариантами ответов или кастомные запросы пользователей, которые они сами будут вводить.

Выберите платформу для создания чат-бота

Определите стек технологий для разработки бота. Есть несколько типов инструментов, которые вы можете использовать для создания чат-ботов.

Один из них — это готовые к использованию конструкторы, позволяющие создавать чат-боты без кода. Работать с ними легко, как с простым редактором, где все визуально понятно и интуитивно. Популярные платформы: ChatBot, Chatfuel.

Другой вариант — использовать фреймворк. Если вы решили создать чат-бота с помощью фреймворка, то лучше делегировать эту работу команде разработчиков. Фреймворки представляют собой библиотеки, которые используют разработчики и с помощью кода создают бот. Популярные фреймворки: IBM Watson, Microsoft Bot Framework.

Ваш выбор, естественно, зависит от цели. Если вы хотите создать собственное решение с более сложным набором функций — используйте фреймворк; если важна скорость и простота разработки чат-бота, конструкторы — лучший выбор.

Обучите своего бота

Этот шаг необходим только в том случае, если вы создаете чат-бота с искусственным интеллектом. По сути, здесь нужно подготовить бот и научить его понимать и анализировать запросы пользователя.

Как это сделать? Вы можете использовать свои базы данных из полученных электронных писем или запросов в службу поддержки и научить своего бота понимать частые запросы с которыми клиенты могут обращаться к вам.

Протестируйте чат-бот

Как и любое другое программное обеспечение, вы должны протестировать чат-бот. Используйте разные сценарии общения, чтобы посмотреть, как поведет себя бот. При необходимости внесите улучшения.

No-code инструменты для разработки чат-ботов

Наша личная рекомендация — использовать no-code решение, такое как AppMaster.io, для создания чат-ботов. Инструменты no-code собрали лучшее — простоту конструкторов и возможность создавать сложные и кастомные решения.

Преимущества использования no-code платформ для создания чат-ботов

Не нужно кодить. Главное преимущество — это то, что не нужно писать код. Все можно создать с помощью визуального редактора. Например, в AppMaster.io есть редактор бизнес-процессов, позволяющий работать с блоками. Индивидуальные решения. В отличие от бот-конструкторов, инструменты no-code предоставляют вам возможность создавать ботов с более сложным набором функций, которые нужны именно вашему бизнесу. Интеграция со сторонними сервисами. Платформы no-code и, в частности, AppMaster.io, позволяют интегрировать ботов с различными приложениями и сервисами, такими как Google Sheets или базы данных, чтобы улучшить производительность бота и разнообразить функциональность. Экономическая эффективность. Этот вариант более экономичный, чем использование фреймворка и работа с разработчиком. Вы можете сэкономить не только деньги, но и свое время и при этом получить отлично работающий чат-бот.

Заключение

Чат-боты станут отличным дополнением к бизнес-операциям. Вы можете использовать их для оптимизации процессов, персонализирования взаимодействий с пользователями, ускорения работы и одновременной обработки гораздо большего количества запросов.

Что касается разработки чат-бота, лучший вариант — использовать инструменты no-code, чтобы упростить создание бота и при этом иметь возможность создавать индивидуальные решения.