API (App Programming Interface) - это интерфейсная программа, которая помогает взаимодействовать с другим программным обеспечением подобно пользовательскому интерфейсу (UI). Он является основной точкой входа для веб-сайта и приложения, включая интеграцию со сторонними разработчиками, облегчая жизнь разработчикам. Эта статья предназначена для тех, кто собирается использовать API в своих проектах по кодированию. Давайте посмотрим, что такое API?

API предоставляют приложениям возможность взаимодействовать друг с другом. Например, одно приложение может запросить данные у другого приложения и получить их в ответ. Компонент API (Application Program Interface) также может позволить функциональность одного приложения, а второе приложение может ее использовать. Консорциум Всемирной паутины (W3C) определяет API как "набор определений подпрограмм, протоколов и сервисов для создания программных приложений".

Как научиться интеграции API?

API используются в самых разных приложениях, от небольших проектов, например, школьных, до масштабных глобальных сервисов, таких как Google Maps или Facebook. Например, знаменитая кнопка Tweet в Twitter - это API-сервис, который исполняемый код может вызвать и отправить твит от имени пользователя (хотя в последних версиях это изменилось, и большая часть функциональности стала частью страницы).





Всем интересно узнать об особенностях API и их функциональных возможностях. Для лучшего понимания необходимо изучить API с самых основ. Документация по интерфейсу программирования приложений всегда лучше, но если все, что у вас есть, - это сайт W3C API, вы все равно можете узнать многое - и быстро!

W3C имеет точку входа в API, где вы можете найти ссылки на инструменты, ресурсы, примеры и многие другие ценные вещи. Если вы работаете под Windows или Linux, у W3C есть онлайн-инструмент для документирования служб API, который позволяет тестировать API и различные API. Есть также инструменты на базе HTML5 и приложения, удобные для мобильных устройств. Помимо W3C, несколько хороших ресурсов есть у Google:

Google предоставляет множество API для доступа к информации из своих служб. Одним из таких API является API Google Maps. Этот инструмент - отличный способ узнать об API, поскольку в нем используются HTML и JavaScript, которые должны быть знакомы каждому, кто разрабатывает веб-приложение для бизнеса.

Различные этапы изучения интеграции API включают в себя:

Понять, что делают API.



Разберитесь в различных типах API.



Узнайте об API W3C и Google API.



Определите доступные сервисы, к которым можно получить доступ с помощью API.



Интегрировать API для создания рабочей системы или программы с вашим кодом и тестировать API.



Изучить и понять инструменты, язык сценариев, языки программирования, фреймворки и стиль проектирования для интеграции вашей системы с существующей посредством интеграции API.



Попробуйте реализовать коллекции, необходимые для взаимодействия с сервисом, реализованным через API, и научитесь тестировать коллекции API в своем коде, например, объектную модель JSON или модель A<name>Object и т.д.



Как создать API?

Существует несколько способов создания API. Один из самых простых - использовать онлайн-сервис. Многие онлайн-сервисы позволяют разрабатывать и тестировать интерфейс программирования приложений бесплатно или за небольшую плату. Одним из таких примеров является no-code AppMaster, отличная и очень надежная платформа для создания и реализации API. Спецификация является неотъемлемой частью создания API при его проектировании и документировании. Спецификация (или спецификация) расскажет другим разработчикам, как использовать ваш API и что им нужно сделать, чтобы взаимодействовать с ним.

Что мне нужно для начала работы?

Для начала работы с тестовым API вам понадобится несколько предметов:

Доменное имя

место для размещения кода, например, GitHub или SourceForge.

HTTP-сервер, чтобы вы могли запускать свой код локально.

На каком языке должен быть написан мой API?

Не существует правил для создания ключа API. Это зависит от ваших потребностей, но некоторые распространенные варианты включают:

PHP

Java

Ruby

Net

В чем преимущество создания API?

Создание ключа API позволяет вам сохранять организованность кода и версионировать свою работу. Создайте внутреннее приложение для компании или учреждения. Вы можете использовать его для предоставления услуги, к которой другие сотрудники не смогут получить доступ, пока не получат специальное разрешение на просмотр. Однако создание API-ключа дает много других преимуществ по сравнению с большинством языков программирования.

Вы сокращаете количество повторяющегося кода, необходимого для создания вашего приложения

Вы можете создать более безопасную пользовательскую среду, поскольку только определенные люди могут получить доступ к данным по своему усмотрению.

Конечные точки API

Конечные точки API - это определенные методы, которые рекламодатель может использовать для взаимодействия с вашим приложением с целью получения информации. Эти методы могут включать JSON, XML и другие. Каждый URL должен иметь метод, который запрашивается, например GET или POST.





Использование конечных точек API

Конечная точка API - это цифровое место, где API получает запрос ресурса. Таким образом, конечная точка - это, по сути, URL (Uniform Resource Locator), который предоставляет информацию о ресурсе. Ниже перечислены некоторые важные моменты, касающиеся характеристик конечных точек API.

Определите и используйте имя URL конечной точки



Определите и используйте метод HTTP



Определите тело запроса и его параметры



Определите стратегию аутентификации, если необходимо



Для удобства к каждой конечной точке прикрепляется дополнительный параметр. Точно так же, как при создании функции в других языках программирования, вы должны включить конечные точки или эти конечные точки в свой исходный код, поэтому обязательно объявите свои конечные точки или эти конечные точки в заголовочном файле в верхней части вашего исходного кода.



Что такое конечная точка API?



Конечная точка - это компонент API

Конечная точка - это местоположение ресурса

API извлекает ресурсы с помощью URL конечной точки

Конечная точка является одним из концов канала связи.

Что такое API для начинающих?

API для начинающих - это набор методов и функций, которые приложение или программа использует для взаимодействия с другим приложением или программой. В компьютерной науке они также известны как "методы".

Пользователи могут использовать API для получения информации от других программ, получения данных и многого другого. Например, в мире iPhone вы можете использовать API, доступный в вашем приложении, для получения данных от другого приложения, например, созданного Facebook, Twitter и т.д., через App Store компании Apple.

Ниже перечислены некоторые из различных типов API:

API на основе XML

Они также известны как API веб-служб и REST API (репрезентативная передача данных). Единственное различие между API на основе XML и API веб-служб заключается в их синтаксисе. API на основе XML поддерживают все основные веб-браузеры, включая Internet Explorer, Safari, Chrome и Firefox на Windows, OSX и Linux; Internet Explorer 9+ на Windows Phone и другие веб-браузеры. - RESTful API: Это разновидность современного API. Он использует меньшую пропускную способность, чем другие форматы, такие как SOAP. NET.

SOAP APIs





Это более старые типы API для тестирования. Он использует XML, но имеет свой синтаксис. Веб-сервисы загружаются и скачиваются с помощью протокола HTTP. HTTP - один из наиболее часто используемых протоколов в большинстве подключенных к Интернету устройств, от компьютеров до смартфонов.

Удаленные вызовы процедур (RPC)

Удаленные вызовы процедур используют SOAP поверх HTTP для связи между клиентом и сервером в API-ключе. Это относительно новый способ создания API. Он включает удаленные конечные точки для клиента, чтобы отправлять и получать данные и передавать команды.

Обобщенный язык объектного моделирования (GOML): Это более новый формат для создания API, который не сохраняет детали от предыдущих запросов. Вместо этого метод называется функцией в других языках программирования. Единственный недостаток - в нем нет системы событий, но Apple использовала его для создания "свуша" в iPhone и службы приложений Camera.

Интегрируетесь ли вы с API?

Как только вы обнаружили, спроектировали и создали API для нового приложения, следующим шагом будет интеграция приложения в остальную часть вашей системы. Как только вы это сделаете, пора приступать к программированию.

Прежде чем начать интегрировать API-ключ в свой проект, необходимо сделать две вещи:

Узнайте, как использовать и создавать необходимые модели данных.

Узнайте, как работать со всеми различными типами данных.



Как только вы успешно научитесь это делать, следующим шагом будет собственно начало создания приложения для проекта. Вам необходимо продумать, какой тип информации вы хотите собирать и как вы хотите представить ее в конечных точках API.

При проектировании вашей системы необходимо продумать, какая информация требуется и какие отношения существуют между ними.

Ниже приведены несколько примеров:

Создайте онлайн-систему, которая отслеживает содержимое веб-сайта.

На сайте есть несколько статей с названиями и авторами (набор данных).

На сайте есть миниатюры для каждой статьи (набор данных).

Пользователь выбирает статью на главной странице (команда).

Команда проходит через вашу программу и запрашивает конкретную статью из базы данных.

Легко ли освоить API?

Если вы решили создать приложение, используя в качестве отправной точки API (ключ прикладного программного интерфейса), то да! Каждый день появляется новое приложение. Конечные точки API разрабатываются и создаются с возрастающей сложностью, что делает их простыми в использовании и понимании. Благодаря количеству API на рынке разработчикам легко найти то, что им нужно.

Кроме того, когда вы научитесь использовать API (интерфейс прикладных программ), создание приложения с использованием той же технологии будет очень важным. Разработчик платформы no-code AppMaster является примером такого сервиса для быстрого создания вашего API. Конечные точки API очень важны при изучении API (прикладного программного интерфейса). Конечные точки API многочисленны и разнообразны.

Конечные точки API - это важные и ценные методы при интеграции API в проект. При разработке ключа API необходимо продумать различные методы, такие как создание, чтение, обновление и удаление (CRUD), а также параметры. Вы должны описать все эти параметры до начала работы над проектом. Ниже перечислены различные методы, которые вы можете использовать для взаимодействия с конечными точками API:

GET

Этот метод используется для получения данных из URL. Он также используется для получения полного содержимого HTML-страницы в API. Например, если вы хотите получить всю информацию об определенном пользователе в API, вы запросите его профиль на сервере. Затем сервер отправит ответ.

POST

Если вы хотите отправить данные на сервер и сохранить их, то этот метод - то, что вам нужно. Он используется для создания новой записи в вашем API. Для этого укажите тип запроса в вашем API (например, запись в блоге).

PUT

Этот метод используется для обновления данных в базе данных. В API, если вы хотите изменить информацию в определенной базе данных, вы будете использовать этот метод. Сервер отправит уведомление об успешном обновлении данных.

DELETE

Этот метод удаляет запись из вашей базы данных. Чтобы сделать этот запрос, вам нужно вызвать соответствующий URL в вашей API-программе. Чтобы понять, как эти методы выполняются браузером, необходимо изучить API и конечные точки API.

Могу ли я создать свой API?

Да, вы можете создать свой API из широкого выбора доступных API, и создать новый очень просто. Вам нужно загрузить код на GitHub или скачать кроссплатформенный SDK и начать разработку API. Также для создания своего API можно воспользоваться помощью известной платформы AppMaster.





Создание пользовательского типа данных или фильтра также возможно, но не обязательно. Если вы хотите работать с уникальным типом данных или функциональностью фильтра, то вам нужен Identity Provider, который будет предоставлять эту функциональность для ваших клиентов при тестировании API (Application Program Interface).

Обучение отнимает много времени, и без соответствующих инструкций или объяснений потребуется время, чтобы понять предмет. Это точно применимо к разработке API; следовательно, лучше проверить, как другие разработчики разработали свои API. Как только вы ознакомитесь с предметом, то с помощью AppMaster вы сможете приступить к созданию своего приложения прикладного программного интерфейса (API) для вашего проекта. Если вы хотите использовать существующий ключ API, то действуйте. Но если вы хотите создать свой собственный и привести его в соответствие со временем, попробуйте использовать AppMaster для разработки приложения для вашего бизнеса.

С помощью API вы можете создать столько приложений, сколько захотите. Кроме того, вы можете начать программировать на любом языке программирования, который отвечает вашим потребностям. Однако, поскольку API строятся совсем иначе, чем другие типы программ, человек с опытом программирования должен начать изучение процесса с нуля. AppMaster значительно облегчает задачу программирования и помогает создать более надежное и креативное приложение для вашего бизнеса.

Существует множество преимуществ, которые мы можем получить от разработки API-ключа. Начнем с того, что ваше приложение станет более привлекательным для ваших пользователей, поскольку оно сможет предоставлять информацию о ресурсах. Кроме того, вы сможете лучше управлять своими данными, потому что приложение может легко получить к ним доступ в любом месте. Вопросы безопасности, связанные с тестированием API (Application Program Interface), также решаются благодаря отсутствию необходимости передавать конфиденциальные данные по сети. Это гарантирует, что никто не получит доступ к тестовому API (Application Program Interface), что впоследствии может привести к проблемам.

Заключительные мысли

API могут быть очень полезны для вашего бизнеса, поскольку они отправляют и получают данные из облака и выступают в качестве ключа. Тестировать API (Application Program Interface) очень удобно, поэтому вы можете с легкостью использовать их для создания приложения. Кроме того, нет необходимости в том, чтобы ваш сервис мобильных приложений соединялся с вашим бэк-эндом, поскольку API (Application Program Interface) сделает это за вас. Если вы хотите создать приложение, собирающее данные, начните изучать возможности разработки и тестирования API (Application Program Interface), предлагаемые AppMaster. AppMaster - это платформа, призванная помочь компаниям создать свой API за несколько минут без какого-либо опыта. Цель платформы - упростить процесс создания и тестирования API в кратчайшие сроки.

Платформа предоставляет все ключевые функциональные возможности для тестирования API и разработки исполнения API. После создания API (прикладного программного интерфейса) вы можете использовать его в качестве отправной точки для создания своих приложений. После этого вы сможете продвигать свои услуги и получать больше клиентов. Посетите AppMaster для получения дополнительной информации о no-code Apps и разработке API.