VPL означает визуальное программирование; это тип языка, который использует графические компоненты, такие как значки, кнопки и символы в форме кодирования. Этот язык программирования позволяет визуально проиллюстрировать концепцию кодирования, создаваемую компьютером. Этот тип языка программирования помогает нетехническим пользователям объяснять графики и процессы таким образом, который может быть понятен большинству новичков. Визуальный язык программирования также позволяет пользователям просто использовать интерфейс "перетащи и брось" и наиболее эффективно работает на платформах с низким кодом.

Существуют преимущества использования визуального языка программирования при разработке программного обеспечения. Визуальное программирование - это удобное решение для начинающих пользователей, которые не являются экспертами в области кодирования. Простое визуальное расположение изображений и блоков облегчает понимание, разработку и объяснение для обычного пользователя. Поэтому вместо просмотра неразборчивых строк кода, люди могут логически понять и объяснить сложные концепции с помощью этого визуального языка программирования. Благодаря своей относительной простоте, визуальное программирование является удобным способом ознакомления пользователей с кодированием и программированием.

Несмотря на простоту языка, он может оказаться громоздким, поскольку богат графикой. Этот язык программирования больше по размеру и поэтому занимает больше места на компьютере, что в дальнейшем может привести к замедлению работы функций из-за объема памяти, который он требует на диске. Визуальные языки программирования - VPL очень ограничены в диапазоне выразительных функций, которые они используют. Это затрудняет выполнение более сложных операций, и в результате этот тип языка редко используется технологическими гигантами в мире программирования.

(VPL) визуальный язык программирования - полное руководство

В этом руководстве вы найдете все, что вам нужно знать о визуальном языке программирования - VPL в четырех простых шагах ниже, включая его размер, внешний вид и развитие:

Текст против визуального

Регулярные языки программирования являются текстовыми, а визуальные языки программирования - графическими, состоящими из значков и символов. Графические компоненты визуальной платформы программирования по своему расположению напоминают блок-схему, что отличается от текстовых языков программирования. Благодаря такой компоновке визуальные языки программирования - VPL, такие как Scratch, - более читабельны, чем их аналоги на оригинальных языках программирования, таких как Java или Kotlin.

Большой размер

Визуальные платформы программирования более громоздкие и тяжелые по размеру, поскольку они основаны на графике, в то время как обычные языки программирования имеют более чистую, обтекаемую функциональность, поскольку они в основном текстовые. В результате обычные программы занимают меньше памяти на компьютере, чем визуальные языки программирования с низким кодом или без кода.

Simple & Easy

Простой и понятный интерфейс визуального инструмента программирования, такого как Scratch, позволяет начинающему и нетехническому пользователю легче понять его, чем обычный язык программирования. Программы визуального программирования - это отличный графический инструмент для новичков, которые хотят изучить и применить основы кодирования без технических сложностей.

Быстрая и гибкая разработка

Визуальные языки программирования - VPL - более гибкие по опциям и обеспечивают более быстрое время разработки, чем обычные языки программирования, потому что они быстро и легко разрабатываются и завершаются. Графические компоненты программирования с низким кодом легко перемещаются щелчком мыши и поэтому могут быть удобно изменены в размерах или переставлены для создания логической последовательности.

Недостатки визуального языка программирования

Несмотря на то, что VPL удивителен и востребован, он имеет некоторые недостатки VPL - визуального языка программирования по сравнению с обычным и традиционным языком программирования. Три главных из них следующие:

Ограниченная масштабируемость платформы

Программы визуального программирования ограничены в своих функциях для более масштабных и сложных проектов программирования. Их рудиментарные платформы и графические компоненты затрудняют масштабирование до более крупных систем в процессе разработки. Для таких больших программных систем может потребоваться расширенная функциональность текстовой программы для выполнения более сложных функций.

Стандартное ментальное моделирование

Графические компоненты, используемые в визуальном программировании, не являются универсальными стандартами. Поэтому иконки и графические элементы, используемые для создания логической последовательности для пользователя с музыкальным образованием, могут выглядеть иначе, чем для пользователя с математическим образованием. Отсутствие универсально согласованного набора графических компонентов для платформ визуального программирования является проблемой, которая ограничивает возможность беспрепятственной передачи базы знаний между разработчиками.

Утомительно и громоздко

Количество графических компонентов может стать слишком большим, утомительным и громоздким для разработчиков, выполняющих сложные функции программирования. Время и энергия, необходимые для рисования больших диаграмм и блок-схем для программ визуального программирования, могли бы быть упрощены с помощью лаконичных строк текста из обычного инструмента программирования.

Преимущества визуального языка программирования

Преимущества VPL - визуального языка программирования - огромны и неизбежны по сравнению с обычным и традиционным языком программирования. Вот три основных из них:

Меньше затрат

Программное обеспечение на языке визуального программирования предоставляет бизнес-пользователям решение для разработки графического программного обеспечения без кода и с низким уровнем кодирования. Такие предприятия могут захотеть расширить масштабы своей деятельности за счет создания мобильных приложений, но у них может не хватить капитала для найма целой команды разработчиков программного обеспечения. Разработка программного инструмента с использованием VPLs - отличный выбор для малых и средних предприятий, которым требуются простые, но компактные программные решения.

Доступная база знаний

Простота и легкость разработки программ визуального программирования снижают зависимость от "экспертов" - разработчиков программного обеспечения. Эта платформа на языке программирования с низким кодом и без кода относительно проста и удобна в освоении для большинства "гражданских разработчиков" благодаря простому интерфейсу перетаскивания.

Быстрая разработка программного обеспечения

Визуальные языки программирования позволяют быстро и оперативно создавать приложения на своих платформах с низким кодом и без кода. Это полезно для предприятий, которым нужна скорость и гибкость, чтобы идти в ногу со спросом и занимать более высокие позиции среди конкурентов.

Кривая обучения

Когда граждане-разработчики знакомятся с визуальными языками программирования no-code и low-code, им легче перейти на текстовые программы программирования. Из-за этой простоты визуальные языки программирования обычно используются для знакомства молодых студентов с миром разработки программного обеспечения. Это буквально детская игра!

Использование языка визуального программирования

Образование

Программное обеспечение на языке визуального программирования, которое помогает и направляет процесс обучения, полезно для моделирования, подготовки и обучения студентов в различных областях.

Простые графические компоненты программ визуального программирования помогают студентам визуализировать и усваивать концепции и процедуры. Платформа видеоязыка программирования с низким кодом и интерфейс настолько просты для восприятия, что ученики даже младшего дошкольного возраста смогли изучить основы кодирования с помощью этих приложений.

Аудиовизуальный контент

Видеоязыки программирования являются спасением для создателей контента, поскольку их простые и понятные интерфейсы значительно упрощают разработку приложений для мультимедийных платформ. К таким приложениям относятся платформы потокового вещания, программы для загрузки музыки, видеоигры и другие приложения, требующие графических компонентов VPL при разработке программного обеспечения.

Визуальное моделирование приложений

В разработке бизнес-приложений язык видеопрограммирования - это программное обеспечение, которое помогает иллюстрировать логические концепции и процессы блок-схемы. Например, языки видеопрограммирования широко используются в визуальном моделировании приложений для имитации особенностей прототипов дизайна программного обеспечения. Этот процесс разработки программного обеспечения, используемый многими организациями, известен как Visual App-Modeling.

Организационный инструмент

Другие реальные применения языка видеопрограммирования включают управление данными, бизнес-процессами и аналитику. Визуальный язык программирования помогает предприятиям расширять масштабы бизнеса благодаря интуитивно понятному интерфейсу и простому изображению автоматизированных процессов. Он заменяет необходимость в высокотехнологичных программистах, позволяя бизнесу собирать, создавать и генерировать ценные данные, богатые отчеты и аналитику. Интуитивно понятные функции программного интерфейса VPL позволяют ему "подстраиваться" под более крупные платформы и другие технологии совместной работы.

Вывод

Для многих программистов простые языки визуального программирования являются основой современной разработки программного обеспечения. Однако это не означает, что их применение в реальном мире следует воспринимать как должное. Эти приложения включают в себя простоту обучения, простые графические компоненты и возможность взаимодействия с более крупными технологическими платформами. Это именно тот инструмент, который необходим для расширения масштабов деятельности в конкурентной экономической среде для многих предприятий и организаций.

Это также экономически выгодно и сводит к минимуму необходимость в большой рабочей силе, которую многие предприятия сегодня едва могут себе позволить. Кроме того, его программная платформа позволяет руководству иметь более практический подход к технологическому развитию своей компании.

В конечном счете, каждый человек должен решить, что является лучшим решением для него. Однако у нас есть обширный набор языков программирования видео без кода - платформы VPL. Если вам нужна помощь в этом, наша квалифицированная команда будет рада назначить встречу для консультации с вами, чтобы обсудить дальнейшее и может порекомендовать вам, исходя из ваших потребностей и кармана.

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