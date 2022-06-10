Вы являетесь хардкорным разработчиком? Возможно, вы привыкли создавать приложения с нуля, что требует навыков кодирования платформы. Но что если вы новичок, не имеющий опыта создания приложений? Мы понимаем, что вы хотите выделиться среди других 3 миллионов приложений на Android, а тестирование ваших идей с небольшими ресурсами может быть затруднено. Если у вас нет навыков разработки онлайн-приложения, но есть фантастическая идея, эта статья для вас.

Здесь собраны лучшие платформы, которые можно использовать для создания приложений для Android, для чего не требуется ни опыта, ни навыков кодирования. Вам будет гораздо дешевле и проще создать приложение для Android с помощью такого приложения, как AppMaster. Если вы воспользуетесь этим приложением, вы создадите свое бизнес-приложение за считанные дни, не имея опыта кодирования!

Основные шаги в разработке Android-приложений



AppMaster - это необходимый инструмент, если вам нужно создать приложение без кодирования. Этот инструмент содержит запрограммированные шаблоны и простые в использовании функции, которые вы можете использовать для настройки и редактирования вашего приложения. Флеш-форма для разработки приложений для Android - это набор запрограммированных инструментов в шаблоны. Они способны предоставить вам функции, чтобы вы могли редактировать и настраивать ваше приложение в соответствии с вашими требованиями. Любой начинающий бизнесмен может создать приложение для android с помощью четырех шагов.

Выберите свой шаблон приложения:

Вы обнаружите, что каждый шаблон обладает функциями, которые созданы для того, чтобы принести пользу тому типу бизнеса, который вы производите. Если вы считаете, что шаблон отлично подходит для платформы, но не предоставляет вам нужной функции, вы можете изменить его по своему вкусу. Главное, что делает эти шаблоны интересными, - это их способность быть настраиваемыми для создания приложения для android. Это означает, что вы не сможете найти функцию, которая подойдет для разработки вашего приложения. Вы можете добавить их, следуя простому методу.

Создание приложений. Spectrum облегчил людям создание приложений для android с нуля. Платформам для кодирования удалось разместить на странице функции оповещения. Это означает, что вы всегда найдете шаблон, подходящий для вашего бизнеса. Если нет, вы можете настроить его в соответствии с вашими потребностями.

Выберите брендинг вашего бизнеса:

Следующее, что вам нужно сделать, это изначально подключить ваш сайт к конструктору. Цвета, которые вы уже использовали, отображаются в палитре для вас на платформе приложения. Это поможет вам создать палитру, соответствующую вашему текущему брендингу.

В любом случае, у нас еще нет сайта. Вы захотите выбрать цвета. Однако если вы еще не решили, какой цвет вам нужен, можете пока пропустить этот шаг. На этом этапе мы предлагаем вам ввести номер телефона, чтобы мы могли присылать вам предварительные варианты, когда они понадобятся. Цвета - не единственное средство брендирования вашего приложения для android. Настройка приложения с помощью изображений также упрощается с помощью платформы приложений.

Добавить контент:

Вы всегда найдете предварительно загруженный контент для платформ кодирования приложений. Это делается для того, чтобы облегчить процесс редактирования. Например, у вас есть возможность изменить текст, отображаемый на странице о сайте, или добавить изображения с описанием. Информация может варьироваться в любом месте, будь то контактная и социальная информация или блоги. Вы всегда можете настроить дизайн по своему усмотрению.

Всегда проще установить back end для этой функции. Не только это, но вы также можете поддерживать ограниченный доступ. Это позволяет получить доступ к определенным страницам только тем пользователям, которые официально вошли в систему.

Опубликовать приложение:

Теперь, когда вы потратили свое время на разработку дизайна на платформах. Теперь пришло время добавить контент и желаемые области вашего приложения. Первое, что вам нужно, это подтвердить, что вы не нарушите ни одно из предупреждений, которые были вам указаны. Последнее, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться в аккаунте разработчиков приложений Google и android. Это требование для людей, которые выходят на рынок в качестве разработчиков.

Топ 20 no-code Platforms to Consider:



Платформы, которые не в состоянии нанять программистов Android, могут легко воспользоваться услугами AppMaster. Мы предоставляем все - от запуска веб-сайтов до автоматизации рабочего процесса. Ниже представлены 20 no-code решений, которые помогают новым участникам рынка лучше понять окружающую среду.

AppMaster:

AppMaster - это платформа, которая не требует никакого кодирования для создания приложений для android. Это одно из самых мощных приложений без кода. Даже крупные корпоративные компании используют AppMaster для своих проектов. Вы увидите, что он предоставляет приложение производственного уровня. Охвачены такие области, как бэкенд, веб и нативные приложения. Вы увидите, что получаете миллионы запросов, став MVP с помощью платформы App master. Все функции могут быть добавлены с легкостью перетаскивания.

Smart Apps:

Если вы также хотите создать собственное приложение без кодирования, то Smart Apps Creator - отличный вариант. Платформа обеспечивает поддержку мультимедийных файлов.

Android Studio:

Многие разработчики приложений считают, что включение Android Studio в список может быть неправильным выбором. Тем не менее, она все еще способна выдать желаемый результат. Небольшое неудобство заключается в том, что вам придется немного поработать над приложением, чтобы оно работало гладко.

Scapic:

Scapic удалось направить потребности любого веб-сайта на платформе электронной коммерции. Ему удалось включить все необходимые визуальные элементы для любого веб-сайта на платформе. Программное обеспечение понимает, насколько велико влияние визуальных эффектов на любой онлайн-бизнес и его веб-сайт. Поэтому они помогают менеджерам использовать свои навыки и эффективно создавать приложения для android.

Mailchimp:

Mailchimp позволяет пользователям изучать свою аудиторию. Они могут отслеживать посетителей и их взаимодействие с сайтом. Если вы являетесь новым стартапом, то кодирование с помощью этого приложения - идеальный вариант для вас. Вы сможете создать базу клиентов и эффективно общаться с ними.

Parabola:

Одна из самых утомительных задач для разработчика android - интеграция и соединение приложений после программирования. Parabola эффективно решила эту проблему для своей аудитории с помощью платформы. Нет никакого смысла, если ваш веб-контент связан с внешней базой данных. Потоки в Parabola могут соединить их с предельной легкостью.

Voiceflow:

Все мы знаем, насколько сильно технология голосового управления вошла в рынок. Более того, Siri и Alexa для Android еще некоторое время назад были для нас обычными именами. Теперь же мы все полагаемся на них как на своих основных помощников. Так почему мы должны ограничивать использование технологии голосового управления только теми, кто знает, как ее программировать? </nbsp;

Пузырь:

Создание программного обеспечения также стало более доступным благодаря технологии no-code. Для работы над Bubble не требуется знание какого-либо языка. Разработчикам приложений предоставляется широкий выбор визуально привлекательных компонентов. Вы сможете самостоятельно собрать и запустить свое приложение.

Makerpad:

Если вам все еще нужна небольшая информация о приложении, то не волнуйтесь. Makerpad поможет вам решить все вопросы, связанные с кодированием приложений! Вы найдете множество учебных пособий, где вы сможете узнать о приложении и создать свои проекты, следуя простым процедурам. Вы также сможете найти обширную подборку тематических исследований для вашей помощи.

Возможности:

Представьте себе, что у вас есть собранный набор всех важных приложений для Android, таких как Excel и Google sheets. Вы сможете создавать программы, в которых можно соединять, организовывать и управлять данными в одном месте.

Coda:

Coda разработала специальное рабочее пространство для всех пользователей. Необходимость использования различных платформ для базы данных отпадает. Coda doc создает связующее звено для всех ваших программ. Таким образом, вы можете достичь высокой производительности без ущерба для эффективности.

Gumroad:

Зачастую существует миф о стартапах, которые одержимы технологиями. Однако мы забываем, что им нужно полагаться на свои доходы, чтобы зарабатывать на жизнь. Следовательно, нет смысла увлекаться цифровой сферой. gumroad предлагает решение для людей, которым сложно реализовать творческие проекты в электронной коммерции. Это означает, что они могут создавать свои проекты самостоятельно. Художник на андроиде наконец-то может иметь свой собственный бизнес.

Чатботы:

Чатботы являются эффективными платформами для бизнеса, позволяющими обслуживать клиентов, если они разработаны эффективно с использованием кодирования или без него. Чат-боты могут предоставлять клиентам приветствия и информацию об организации. Они также могут предоставлять пользователям полезную информацию и решать их вопросы. Однако полностью полагаться на них нельзя. Важно иметь настроенных ботов.

Zapier

Zapier довольно известен тем, что предоставляет людям совместную платформу для приложений. Он создает связь между несколькими приложениями, которые работают под эгидой вашей организации. Вы сможете управлять и упрощать свой бизнес без кодирования.

Thunkable:

Если вы хотите найти замену приложениям для Android, то thinkable - второй по популярности вариант. Вы можете найти множество проектов с открытым исходным кодом, что означает, что все реактивно-нативные проекты теперь легко создаются командами внутри организации.

Typeform

Если создание форм и опросов является рутиной для вашего бизнеса. Вам не нужно создавать форму для каждого человека. Typeform - это лучшая альтернатива без кода для вас. Вы можете найти полностью настраиваемые формы и опросы с различными шаблонами.

Quixey:

Это облачное бизнес-приложение, предназначенное для автоматизации рабочих процессов организаций. Оно создает приложения корпоративного уровня. Все это возможно благодаря простому перетаскиванию.

Jotform's

Если вы хотите легко создавать приложения с помощью простой функции перетаскивания, то бесплатный конструктор приложений Jotform - ваш выбор. Его можно загрузить на смартфон, планшет или компьютер. Для работы этого приложения не требуется никаких навыков кодирования приложений.

SurveySparrow

Сквозной омниканал разработан для улучшения опыта управления организациями. Для удовлетворения потребностей клиентов разработано множество инструментов, таких как NPS, Offline и 360° Surveys. Разговорный пользовательский интерфейс превращает ваши опросы в подобие чата, что повышает процент завершения опросов на 40%. </nbsp;

Часто задаваемые вопросы:



Могу ли я разработать привлекательное приложение для Android без кодирования?

Действительно, вы всегда можете положиться на AppMaster! Вы найдете функции, способные создать динамичное мобильное приложение без кода. Вы можете ввести название вашего бизнеса, выбрать некоторые необходимые опции, и все готово для тестирования вашего приложения.

Можно ли создать приложение без кода?

Для разработки приложения вам не нужно изучать код. Как только вы приняли хорошее решение, все, что вам требуется, - это понять, как его использовать.

Как создать приложение без навыков кодирования?

Вы можете создать свое приложение, не тратя много денег, используя no-code и low-code решения. При выборе инструмента или инструментов для работы с no-code важно сначала продумать дизайн вашего приложения, чтобы все дальнейшие шаги прошли гладко.

Доступно ли создание приложения?

Существует множество вариантов бесплатных программ для создания приложений, таких как AppMaster. Однако если вы получите в свои руки редакцию для сообщества, вы сможете увидеть больше возможностей. Что в конечном итоге указывает на успешную платформу плана для вашего бизнеса.

Как новичкам создавать приложения?

Вы новичок, и вас смущает разработка приложения. Вы можете сохранить свои деньги, не вкладывая их в профессионального веб-дизайнера или разработчика приложений. Если вы хотите разработать все самостоятельно, то это тот момент, когда вы должны рассмотреть лучший вариант, которым является выбор AppMaster.

Как бесплатные приложения генерируют деньги?

Для монетизации бесплатных приложений используются реклама, покупки в приложении, спонсорство и партнерский маркетинг. Популярная среди предпринимателей и игровых приложений модель freemium всегда является вариантом. Отображаемая реклама, всплывающие окна, спонсорство, видеореклама, баннерная реклама и другие способы получения денег от целевой аудитории могут быть включены в доступную версию вашего приложения при использовании этой стратегии.

Могу ли я создать приложение самостоятельно?

Если вы планируете самостоятельно выполнить план по разработке приложения. Тогда лучше всего выбрать один из вариантов: нанять стороннюю компанию, создать внутреннюю команду или сделать все приложение самостоятельно. Как только вы выберете вариант онлайн или офлайн разработки. Вы сможете сохранить свой слепок. Все, что вам нужно сделать, это согласовать следующие вещи:

Иметь хорошо продуманный план.

Получите лучшее понимание целевой аудитории вашего мобильного приложения

Выберите название для вашего приложения, которое вызовет любопытство людей и задержит их

Установите бюджет и график разработки приложения

Выбирайте между нативными, веб-приложениями, гибридными и кроссплатформенными приложениями.

Последние мысли:



Строитель приложений облегчил людям создание мобильных приложений в наши дни. Благодаря ему людям не нужно приобретать знания программирования, чтобы создавать приложения. Однако способность создавать приложения с нуля - это только начало процесса разработки мобильных приложений. Это означает, что ваше путешествие с AppMaster только началось. Наша цель - помочь деловым людям начать свой бизнес в Интернете с помощью этого нового инструмента. Вначале мы предоставляем вам 30-дневный план успеха. Это поможет вам получить представление о том, как работает организация. Более того, нам также удается предоставить вам долгосрочные идеи развития бизнеса.







