Начиная работу над проектом, имея лишь смутное представление о его создании, вы только усложните процедуру. То же самое можно сказать и о создании карты сайта и каркаса. Как только вы определите цель и проанализируете масштабы вашего бизнеса, вам необходимо создать карту сайта и каркас для вашего сайта. Этого будет достаточно, чтобы дать вам ориентиры относительно организации сайта и стратегии создания контента. Возможно, вам интересно, как создать карту сайта для вашего сайта. В этой статье мы расскажем о лучших способах создания карты сайта и каркаса, о процессе веб-дизайна, четырех этапах веб-дизайна и разнице между картой сайта и каркасом.

Начнем с создания карты сайта:

Создание карты сайта:

Вы можете выбрать дизайн карты сайта множеством различных способов в зависимости от потребностей вашего бизнеса. Другими словами, карта сайта может четко передавать информацию в том виде, в котором вы хотите донести ее до своей аудитории. Существует три способа создания карты сайта. Каждый из них лучше всего подходит для общения с вашими клиентами.

Список

Список - это простая структура, которая может быть упорядоченной или неупорядоченной. Он использует вложенность для представления иерархии. Вот пример карты сайта со списком:

Индекс

Сайт

Разработчики

Дизайнеры

Редакторы

Клиенты

Посетители

Контент

Иерархия

Комплекс

Онлайн-бизнес

Этот список отлично подходит для представления тем страниц и относительной иерархии. Вы можете мгновенно посетить страницы для разработчика, редактора и клиентов, поскольку все они имеют одинаковый уровень престижа.

Горизонтальная диаграмма

На сайте Хиллари Питт представлена самая популярная схема карты сайта. Она повышает наглядность сайта в виде списка, указывая направление страниц. Кроме того, это более полезный инструмент для передачи иерархии и навигации по сайту клиентам. Сайт Питтса - это магазин электронной коммерции, который не предлагает тщательного перечня страниц сайта. Там может быть одна или тысяча разнообразных страниц товаров. Страницы товаров практически управляются с помощью динамических шаблонов. Поток от индекса продукта к его детализации будет отличаться от продукта к продукту. Необходимо четко описать заинтересованным лицам, на каком этапе вы находитесь в этом процессе.

Вертикальная диаграмма

Вертикальная диаграмма - это просто горизонтальная диаграмма, перевернутая на бок, поскольку поток слева направо не может продвигаться. Вертикальные диаграммы наиболее полезны для отображения организованных знаний, таких как схема более точной области сайта.

Инструменты для создания Sitemap:

Любой инструмент проектирования, предлагающий возможности редактирования текста, создания ячеек и стрелок, может помочь вам в выполнении работы.

AppMaster

Axure

Slickplan

Выше перечислены несколько инструментов, поддерживающих создание карты сайта. Мы рекомендуем вам попробовать AppMaster для более быстрого и дешевого создания карты сайта.

Что такое wireframing в веб-дизайне?

Мы надеемся, что вам стало понятно, что такое создание карты сайта. Давайте углубимся, чтобы понять, что такое схема сайта. Карта сайта работает как чертеж всего сайта, а схема изображает чертеж одной страницы или группы страниц. Вы берете карту сайта и увеличиваете масштаб, чтобы улучшить отдельную страницу в этом высокоуровневом каркасе. Как и карта сайта, каркас отлично передает иерархию. Но эта иерархия ограничена одной страницей и описывает сравнительную значимость контента по мере прокрутки страницы.

Каркасы могут быть разной степени готовности. Некоторые wireframes могут быть окончательным дизайном, созданным с окончательными стилями текста, размерами и образцами фотографий. Другие гораздо более систематичны, представляя собой набор одноцветных ячеек, в которых будет появляться соответствующее содержимое. Инструменты для создания эффективного wireframe:

AppMaster - лучший из доступных инструментов для создания wireframes, которые идеально рисуют идеи вашего сайта. Эта платформа для создания приложений без кода предлагает неограниченные возможности, которые могут помочь вам в создании электронных схем без больших инвестиций.

Что такое процесс веб-дизайна?

Веб-дизайнеры часто считают процесс веб-дизайна сложным и техническим, например, использование кодов, создание эскизов или управление контентом. Но фантастический дизайн - это не просто загрузка привлекательных визуальных образов или интеграция кнопки социальных сетей. Великий дизайн следует процессу разработки веб-сайта с автократическим и командным подходом.

Хорошо спроектированные веб-сайты обеспечивают гораздо больше, чем просто эстетику. Они помогают посетителям понять суть товара, фирмы и торговой марки с помощью различных стрелок, добавления текста, визуальных эффектов и навигации. Это означает, что каждый компонент вашего сайта должен иметь определенную цель. Но как добиться такого сбалансированного синтеза сегментов? С помощью всеобъемлющего и интегрированного процесса веб-дизайна вы можете создать хорошо спроектированный веб-сайт, для чего потребуется всего семь шагов.

1. Постановка цели: На этом начальном этапе создателю необходимо осознать конечную цель дизайна веб-сайта через общение с клиентом. Задайте вопросы, чтобы проанализировать основную концепцию дизайна сайта.

2. Измерение масштаба: После определения цели необходимо измерить объем проекта. Сколько страниц с определенными функциями требуется для достижения цели сайта, а также срок для его разработки.

3. Создание Sitemap и каркаса: Sitemap служит основой для любого хорошо спроектированного сайта. Он дает веб-дизайнерам четкое представление об архитектуре сайта и определяет связи между различными страницами и функциями контента. Каркас также служит каталогом того, как сайт будет выглядеть в конечном итоге.

4. Управление контентом: Управление контентом является жизненно важным при создании сайта. Оно привлекает посетителей к достижению необходимых целей сайта. На это может повлиять как сам контент, так и то, как он представлен.

5. Визуальные компоненты: Визуальные элементы помогают увеличить количество кликов, внимание и деньги. Такое программное обеспечение, как иллюстратор, Photoshop, плитки стилей, коллажи элементов и доски настроения могут поддержать этот процесс.

6. Тестирование: Вы готовы к тестированию после того, как сайт получил все визуальные элементы и контент.

W3C Link Checker

SEO Spider

Вышеперечисленные инструменты тестирования могут помочь в проведении тестирования.

7. Запуск: После того как все работает хорошо, необходимо спланировать и осуществить запуск сайта. Вы должны продумать как время запуска, так и тактику коммуникации.

Каковы четыре этапа веб-дизайна?

В наши дни создание сайта не является сложной задачей, как в прошлом. Используя современные инструменты и технологии, вы можете создать отличный сайт, не будучи экспертом в кодировании.

Чтобы добиться наилучших результатов, вы должны спланировать каждый шаг и убедиться, что ваш сайт выглядит так, как вы хотите. Веб-разработчики обычно делят процесс на четыре отдельных этапа. Это позволяет все систематизировать и создать сайт надлежащим образом, чтобы все выглядело фантастически.

Потерпите немного: в этой статье вы узнаете о четырех основных этапах создания сайта.

Этап 1: Макет сайта

Общий макет сайта является его основой. Здесь вам нужно выбрать и зарегистрировать домен. Выбор лучшего хостинга - еще одна важная задача. Выберите платформу инструмента для создания сайта и спланируйте макет вашего сайта.

Этап 2: Создание контента

Технически, этап 2 никогда не заканчивается. Вы всегда должны работать над созданием нового контента и управлять SEO-оптимизацией вашего контента. Он привлекает посетителей для достижения необходимых целей сайта.

Этап 3: Настройка мультимедиа

Выбор правильных цветов и визуальных средств влияет на желание посетителя остаться на вашем сайте, поэтому уделите должное время этому этапу.

Этап 4: Запуск сайта

После того, как все сделано так, как вы хотели на первых трех этапах, пришло время запустить ваш сайт.

Разница между Sitemap и каркасом

Sitemap и каркас относятся к макету сайта, но они очень разные. Каркасная схема - это как бы каркас вашего сайта, который будет выглядеть после завершения работы. В отличие от каркаса, карта сайта - это дорожная карта вашего сайта, которая представляет собой информационную схему сайта.

Карта сайта - это как чертеж сайта, на котором представлены все основные сегменты сайта. Например, оглавление позволяет легко ориентироваться на сайте. Карта сайта состоит из списка веб-страниц, связанных между собой, чтобы быстрее индексироваться поисковыми системами. Это как блок-схема вашего сайта, указывающая, какие страницы куда ведут. С другой стороны, каркас - это представитель макета одной страницы, который дает представление о том, как будет выглядеть каждая страница после завершения работы. Каркас в основном состоит из коробок и линий.

Заключение

Мы надеемся, что вы поняли разницу между картами сайта и каркасами. После изучения нашего руководства вы сможете успешно выполнить процесс веб-дизайна, создания карты сайта и каркаса. Мы рекомендуем вам попробовать AppMaster для создания карт сайта для навигации по содержимому и каркасов для эстетического представления вашего сайта.