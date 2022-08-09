В современном мире, где ни у кого нет времени ждать, пользователи больше любят тот веб-сайт, который загружается быстрее. Таким образом, стало неизбежным оптимизировать время загрузки вашего сайта, чтобы конвертировать посетителей вашего сайта в продажи. Если вы хотите, чтобы посетители оставались на ваших веб-страницах и повышали коэффициент конверсии, вам необходимо обеспечить лучший пользовательский интерфейс с помощью оптимизации.

Лучший способ повысить производительность веб-сайта — использовать инструмент, который позволяет выявлять и исправлять веб-проблемы, что приводит к повышению производительности. Возможно, вам интересно узнать о лучших бесплатных инструментах для проверки производительности вашего сайта в 2022 году. В этой статье мы обсудим причины, по которым так важно повышать производительность веб-сайта, и лучшие инструменты для оптимизации производительности вашего веб-сайта.

Почему важно проверять работоспособность сайта?

Владельцы веб-сайтов должны понимать ценность взаимодействия с пользователем для повышения коэффициента конверсии. Посетителям нравится веб-сайт, если он имеет качественные матрицы производительности. Мы перечисляем основные причины, по которым вам необходимо проверить производительность вашего сайта. Давайте начнем:

Определите веб-ресурсы, для загрузки которых требуется время

Основная причина для проверки производительности вашего веб-сайта — определить веб-ресурсы, которые замедляют загрузку вашего веб-сайта. Вы можете ввести URL-адрес сайта в любой инструмент тестирования производительности. Эти инструменты предоставят вам подробный отчет о проблемах с предложениями по их устранению.

Анализируйте скорость сайта

С помощью инструментов тестирования производительности вы можете проверить свой веб-сайт или веб-страницы. Если скорость низкая, эти инструменты предоставят вам решения для оптимизации скорости. Оптимизация скорости поможет вам повысить рейтинг вашего сайта в результатах поиска.

Проверьте совместимость сайта на нескольких устройствах

Эти инструменты позволяют владельцам веб-сайтов проверять производительность сайта на разных устройствах. Тестирование веб-сайта на настольном компьютере и мобильном телефоне дает представление о том, как сайт выглядит на разных устройствах.

Обеспечьте лучший пользовательский опыт

Проверка прогресса веб-сайта позволяет точно определить основные проблемы, из-за которых пользователи покидают сайт. В быстрорастущем цифровом мире веб-сайты являются активом компаний, предлагающих бизнес-продукты/услуги в Интернете. Устранив основные веб-проблемы, вы будете готовы предоставить своим посетителям лучший пользовательский интерфейс и поднять свой бизнес на новый уровень.

Каковы эффективные инструменты тестирования производительности веб-сайта?

Сегодня инструменты тестирования веб-сайтов широко используются владельцами сайтов для оптимизации производительности.

Узнав о важности тестирования производительности веб-сайта, вы можете задаться вопросом о лучшем инструменте. Вам не нужно больше беспокоиться об этом! Мы представляем 12 лучших инструментов для тестирования производительности и скорости вашего сайта в 2022 году. Давайте углубимся в детали:

Pingdom

Pingdom — популярный инструмент тестирования производительности для оптимизации скорости веб-сайта. Запущенный в 2007 году, Pingdom использовался на многих популярных сайтах, таких как Facebook, Spotify и Twitter, чтобы сделать ити веб-сайты доступными и более качественными для пользователей. Помимо инструментов тестирования производительности, Pingdom предлагает набор инструментов мониторинга для тестирования веб-сайта. Кроме того, этот инструмент тестирования помогает владельцам сайтов отслеживать время загрузки веб-сайта и сканировать производительность и скорость веб-сайта.

Прежде всего, Pingdom более удобен в использовании. Все, что вам нужно, это ввести URL-адрес веб-сайта, чтобы выполнить тест скорости и производительности. После этого вы можете выбрать локацию из предложенных 7 локаций. После того, как вы выбрали местоположение, результаты будут отображать время загрузки веб-сайта, размер веб-страницы и количество запросов, сделанных для доступа к этим страницам. Производительность из любой точки мира. Допустим, вы находитесь в Америке, но через какое-то время переедете в Канаду. В этом случае этот инструмент тестирования производительности позволит вам проверить производительность вашего веб-сайта из обоих мест.

После ввода URL-адреса вашего веб-сайта в Pingdom вы получите оценку от Pingdom в диапазоне от 0 до 100, которая показывает эффективность вашего веб-сайта по сравнению с другими сайтами. После получения оценки Pingdom предложит мгновенные действия для повышения производительности вашего сайта. После выполнения теста с Pingdom вы получите информацию о беспричинных переадресациях, нескольких запросах и изображениях, требующих сжатия. Кроме того, вы узнаете об элементах на вашем сайте, которые загружается дольше.

Сайт 24 х 7

Site24x7 — это бесплатный инструмент для тестирования производительности веб-сайтов, который широко заменяет Pingdom. Если вы являетесь владельцем веб-сайта для малого бизнеса, этот инструмент тестирования — лучший выбор для вас. Этот инструмент способен протестировать веб-сайт в 110 местах. Все, что вам нужно, это ввести URL-адрес сайта и получить подробный отчет о показателях сайта.

Google PageSpeed Insights

Google прошел долгий путь, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт, и представил множество инструментов для повышения производительности веб-сайтов. Прежде всего, Google PageSpeed Insights — это один из бесплатных инструментов тестирования производительности, который дает глубокое представление о скорости загрузки сайта и рекомендует лучшие методы для повышения производительности сайта. Google запустил свой инструмент тестирования производительности в 2018 году, который предлагает оценку веб-сайта от 0 до 100.

Если вы получаете более высокую оценку производительности, ваш веб-сайт работает лучше с лучшим пользовательским интерфейсом. Вам может быть интересно, как использовать инструмент производительности Google для проверки скорости и производительности веб-сайта. Все, что вам нужно, это зайти на сайт PageSpeed Insights и ввести URL-адрес своего веб-сайта. После ввода URL нажмите кнопку «Анализ». Этот инструмент тестирования производительности от Google проверит веб-сайт и предоставит оценку в соответствии с производительностью вашего сайта. Использование PageSpeed Insights — отличная идея для мониторинга производительности сайта и доступа к Web Core Vitals от Google.

Эти Web Core Vitals от Google позволяют владельцам сайтов тестировать производительность сайта в SERP (странице результатов поисковой системы). Кроме того, Google PageSpeed Insights предоставляет предложения по сокращению времени загрузки веб-сайта и повышению его производительности. Этот инструмент мониторинга от Google может порекомендовать сжатие изображений или уменьшить количество JavaScript, чтобы повысить скорость отклика веб-сайта. Более того, этот инструмент, поддерживаемый Google, является бесплатным и имеет тенденцию тестировать неограниченное количество веб-сайтов. По завершении тестирования производительности Google PageSpeed Insight также предоставляет диагностический отчет о веб-сайте.

GTmetrix

GTmetrix — один из лучших инструментов мониторинга веб-сайта, который можно использовать для проверки производительности сайта в любом месте. Как и другие инструменты оценки производительности сайта, GTmetrix также выставляет оценку после выполнения тестирования производительности сайта. После того, как вы введете URL-адрес своего сайта, этот инструмент тестирования производительности предоставит вам подробный отчет о производительности вашего сайта. С помощью этого инструмента мониторинга вы можете отслеживать скорость веб-сайта, основные проблемы с отзывчивостью веб-сайта и предложения по устранению этих проблем с помощью этого инструмента тестирования.

Например, если на вашем веб-сайте есть проблема с полезной нагрузкой сети, этот инструмент предоставит полный список URL-адресов вашего сайта, чтобы решить эту проблему. Подобно Google PageSpeed Insights, этот инструмент тестирования также будет отображать статус основных показателей Google Web, которые вы проходите или не проходите. Отличительной особенностью этого инструмента является то, что он позволяет тестировать сайт в разных браузерах и на разных устройствах. Прежде чем начать работу с этим инструментом, вам необходимо создать бесплатную учетную запись.

WebPage Test

WebPage Test — это бесплатный инструмент мониторинга, который позволяет владельцам веб-сайтов проверять производительность веб-сайта для улучшения показателей производительности. Основная причина выбора этого инструмента для веб-тестирования заключается в том, что он позволяет веб-пользователям тестировать производительность сайта на нескольких устройствах и в разных браузерах. Все, что вам нужно, это ввести URL-адрес сайта с помощью этого инструмента, и он будет измерять скорость и производительность веб-сайта. Вам нужно протестировать свой сайт на нескольких устройствах и в разных сетях, чтобы получить правильное представление о его производительности. Более того, этот инструмент с открытым исходным кодом позволяет тестировать веб-сайт в 40 местах и присваивать результатам оценки от F до A.

Dotcom-Monitor

Dotcom-Monitor — это бесплатный инструмент для тестирования производительности, который помогает владельцам веб-сайтов отслеживать скорость и время загрузки своего веб-сайта. Кроме того, этот инструмент входит в число инструментов тестирования производительности, которые предоставляют информацию о местоположении и устройствах посетителей, с помощью которых они заходят на веб-сайт. Более того, этот инструмент использует эту информацию, чтобы точно определить проблемы с веб-сайтом и устранить их в нужное время. Этот инструмент обеспечивает оценку на основе скорости вашего сайта и ответов сервера. Более того, этот инструмент тестирования производительности позволяет владельцам сайтов получать информацию о повторных посетителях с помощью кэш-памяти.

Yellow Lab Tools, представленный в 2014 году, является недавним дополнением к инструментам тестирования производительности для мониторинга производительности сайта. Этот инструмент тестирования предлагает отличные функции для проверки производительности веб-сайта и дает предложения по улучшению производительности сайта. После того как вы ввели URL-адрес сайта, этот инструмент тестирования отображает результаты теста со всеми необходимыми сведениями о производительности сайта, количестве запросов, сведениях о CSS и проблемах с веб-производительностью. В целом, это один из лучших инструментов тестирования, но, тем не менее, этому инструменту не хватает подробных функций, чтобы раскрыть подробные показатели производительности в Интернете.

Инструмент оценки веб-доступности WAVE

Этот инструмент тестирования производительности специально используется для проверки оценки доступности веб-сайтов. Чтобы привлечь больше посетителей на ваш сайт, вам нужно сделать его доступным для всех. Инструмент оценки доступности веб-сайтов от WAVE делает веб-контент более доступным для людей с ограниченными возможностями. Вам нужно ввести свой веб-сайт в этот тестовый инструмент, чтобы получить полное представление о вашей производительности. Используя этот инструмент, вы можете улучшить доступность своего сайта для лучшего взаимодействия с пользователем.

SEO Site Checkup

Если вы хотите привлечь органический трафик на свой веб-сайт с помощью надлежащего SEO, рекомендуется использовать SEO Site Checkup. Этот инструмент тестирования определяет основные проблемы SEO на веб-сайте. Все, что вам нужно, это ввести URL-адрес веб-сайта, и этот инструмент мониторинга предложит ваши метатеги и метаописание для ранжирования сайта в результатах поиска Google. Кроме того, этот инструмент отслеживает скорость отклика веб-сайта и помогает проходить протоколы безопасности.

Sematext

Пакет Sematext представил Synthetics, инструмент проверки скорости для мониторинга производительности веб-сайта. В последнее время этот инструмент для проверки скорости стал популярным среди пользователей. Этот инструмент прост в использовании и позволяет пользователям тестировать скорость загрузки в разных местах и на разных устройствах. Кроме того, этот инструмент тестирования производительности веб-сайта предоставляет интуитивно понятный пользовательский интерфейс для отслеживания состояния вашего веб-сайта. Этот инструмент также предлагает несколько триггеров, чтобы уведомить вас, когда ваш сайт не работает хорошо. Этот инструмент входит в число инструментов тестирования производительности веб-сайтов, которые предлагают бесплатную пробную версию для изучения его функций. Для более продвинутых функций этого инструмента вам необходимо подписаться на план подписки.

IsItWP Website Speed Test Tool

IsItWP Website Speed Test Tool — популярный инструмент мониторинга, предоставляющий подробные данные о производительности. Этот инструмент позволяет тестировать скорость веб-сайта на нескольких устройствах. После того, как вы введете URL-адрес своего веб-сайта, этот инструмент предоставит вам подробный отчет о времени загрузки веб-сайта, оценке производительности, количестве запросов и других показателях. После отображения оценки производительности этот инструмент предоставит предложения по улучшению производительности.

Uptrends

Uptrends — популярный инструмент для тестирования производительности веб-сайтов с полным набором инструментов таких как тест скорости, тест загрузки, тест пользовательского интерфейса и проверка сети. Uptrends позволяет пользователям проверять скорость сайта в разных местах и на разных устройствах. Тестирование производительности на разных устройствах позволяет взглянуть на сайт с разных точек зрения.

Инструмент собирает данные из Google PageSpeed Insights и предоставляет подробный отчет о производительности сайта. Uptrends — это инструмент, который упорядочивает показатели производительности каскадным способом. Отображение элементов вашего сайта в виде водопада позволит вам проверить элементы, влияющие на производительность. Кроме того, этот инструмент позволяет сравнивать скорость страницы в разных веб-браузерах.

Uptrends может протестировать бизнес-сайт в нескольких местах и на разных устройствах, таких как мобильные и настольные компьютеры. Чтобы запустить тест на рабочем столе, вы можете выбрать разрешение экрана в любом браузере, чтобы протестировать скорость сайта несколькими способами. Примечательно то, что вы можете запустить тест на рабочем столе с помощью бесплатной пробной версии этого инструмента.

Последние мысли

Мы надеемся, что вы понимаете важность проверки производительности веб-сайта и лучших инструментов для проверки показателей качества. Чтобы успешно вести свой онлайн-бизнес, вам нужен сайт, который загружается быстрее, чтобы превратить посетителей в продажи и повысить коэффициент конверсии. Кроме того, бизнес-сайт с качественными показателями эффективности поможет вам получить более высокий рейтинг в результатах поиска. В связи с этим вам необходимо использовать инструмент тестирования производительности, чтобы проверить производительность вашего сайта.

В этом руководстве мы упомянули 12 лучших инструментов, которые могут помочь вам в веб-оптимизации. С помощью этих инструментов вы не только сможете выявить проблемы, но и получите лучшие предложения по их устранению. Лучшее в этих инструментах то, что все они бесплатны. А если вы ищете инструмент для разработки панели администратора для вашего сайта. В этом случае мы рекомендуем вам попробовать AppMaster.

Этот инструмент визуального программирования предоставляет бэкенд, и возможность создать панель администратора вашего сайта не написав ни строчки кода. Примечательный факт состоит в том, что вы можете интегрироваться с любым другим инструментом без кода, таким как Adalo или Bubble.