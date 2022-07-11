Когда-то разработка программного обеспечения считалась инновационным путем в будущее, а сейчас она считается базовой необходимостью, определяющей развитие любой отрасли. Зависимость человечества от компьютеров в решении проблем и выполнении программных функций неуклонно растет с момента появления компьютеров в их самой простой форме.

Краткая история разработки программного обеспечения



С самого начала компьютеры и соответствующее программное обеспечение со временем пережили огромный технологический прогресс. Эти инновации влияют на то, как мы ведем бизнес и живем повседневной жизнью. Они также влияют на то, как компьютеры обрабатывают и распространяют информацию. Однако эти технологические достижения были бы невозможны без их предшественника - человеческого мозга!

Человеческий мозг, также известный как один из самых ранних компьютеров, уже давно способен анализировать, делать выводы и находить логические решения сложных проблем. Фактически, человеческий мозг в его биологической форме является чистейшим примером мощи суперкомпьютеров. Еще большее благоговение вызывает тот факт, что люди еще не использовали весь свой потенциал для сложных перестановок и рассуждений.

Физические компьютеры имитируют функции, возможности и информационные процессы человеческого мозга. Центральный процессор или центральный процессор является "мозгом" всех компьютеров и необходим для программирования или кодирования программных приложений.

Программирование компьютеров сегодня стало настолько продвинутым, что нам больше не нужно полагаться на дорогостоящий опыт сертифицированных разработчиков программного обеспечения. Традиционные методы программирования компьютеров долгое время зависели от разработчиков, которые писали сложные текстовые коды. Эти разработчики программных приложений часто занимали приоритетное место в бюджете предприятий. Их знаниям придавалось такое же значение, как дорогостоящим компьютерам и другим техническим активам предприятия! Сегодня современная разработка программного обеспечения переживает подъем гражданских кодеров или разработчиков. Это означает, что глубокие знания компьютеров и программирования больше не требуются, благодаря разработке без кода и с низким кодом.

Почему Low-Code No-Code - это будущее?



Судя по стремительному распространению компаний по разработке программного обеспечения, становится ясно, что приложения с низким кодом - это путь в будущее. Цифровой ландшафт стал стремительно развиваться, что привело к увеличению спроса на разработку программного обеспечения без кода / с низким кодом. Разработка программного обеспечения с низким кодом и без кода использует визуальные платформы разработки для мобильных программных решений для бизнеса.

Эти платформы программирования в значительной степени полагаются на визуальные функции перетаскивания и готовые шаблоны для разработки программного обеспечения. Бескодовая/низкокодовая разработка упростилась благодаря визуальным платформам.

Эти платформы разработки без кода и с малым количеством кода минимизируют объем программирования, необходимого для создания мобильного приложения. С помощью визуальных шаблонов для разработки приложений компании могут создавать приложения без привлечения разработчика программного обеспечения. Поскольку в бескодовой/низкокодовой разработке используется визуальная платформа, от разработчиков требуются базовые навыки кодирования. Визуальные платформы для разработки программного обеспечения снижают зависимость бизнеса от разработчиков при создании мобильных приложений.

Это возвращает "власть" над разработкой приложений в руки тех, кто не занимается кодированием. В результате повышения спроса бизнеса на визуальную разработку, соответственно возросла потребность в компаниях по разработке программного обеспечения. Эти компании предлагают предприятиям ряд платформ для визуальной разработки без кода и с низким кодом.

Их разработчики являются неотъемлемой частью программирования, которое оптимизирует эти бескодовые/низкокодовые платформы разработки в первую очередь! Эти компании по разработке без кода/ с низким кодом являются одними из самых популярных технологических стартапов в последнее время. Их стремительный рост привел к тому, что все больше предприятий полагаются на платформы и приложения для разработки программного обеспечения без кода и с низким кодом. Эта бескодовая разработка с использованием визуальных платформ - путь в будущее.

Почему No-Code важен?

Платформы no-code/low-code эволюционировали и становятся все более важным инструментом разработки программных приложений для предприятий. Эти платформы разработки без кода и с низким кодом предоставили предприятиям большую гибкость в создании собственных мобильных приложений для пользователей. Благодаря снижению зависимости от экспертов-разработчиков программного обеспечения компании могут быстро реагировать на новые тенденции на рынке. Платформы визуальной разработки приложений No-code/low-code также упрощают для неразработчиков задачу удовлетворения потребностей пользователей с большей гибкостью и скоростью.

Они также помогают оптимизировать рабочие процессы, для которых обычно требуется опыт программирования команды разработчиков программного обеспечения. Платформы разработки приложений для повышения производительности, такие как FreshDesk, обладают расширенными функциями автоматизации, которые позволяют предприятиям лучше отслеживать процессы поддержки клиентов и работы сотрудников.

Другие платформы разработки приложений, такие как AppMaster, используют разработку без кода, с низким кодом, что помогает предприятиям более эффективно создавать мобильные и веб-приложения. Это помогает руководителям предприятий с небольшими техническими навыками быстрее создавать приложения и предоставлять бизнес-решения для своих клиентов.

В мире разработки программных приложений скорость, с которой компании способны реагировать на тенденции рынка, может сделать или сломить их. Платформы визуальной разработки без кода и с низким кодом играют важную роль в том, чтобы помочь предприятиям быстрее реагировать на эти потребности.

Благодаря простым функциям визуальной разработки, платформы no-code/ low-code снижают потребность в сложном программном кодировании или разработчиках программного обеспечения. Платформы разработки no-code/ low-code также снижают операционные расходы бизнеса, поскольку нет необходимости нанимать разработчиков программного обеспечения для создания программ с нуля.

Какие преимущества связаны с переходом на платформу разработки без кода?



Многие преимущества существуют для компаний, которые решили использовать платформу разработки no-code для создания мобильных приложений.

Эффективное решение проблем

Сотрудники компании могут иметь разный уровень компетенции и навыков решения проблем. No-code/ low-code позволяют этим людям иметь больше автономии в решении проблем в своих отделах. Это происходит потому, что сама природа разработки без кода и с низким кодом децентрализует процесс решения проблем.

Это дает возможность решать проблемы тем, кто, возможно, не имеет формальной подготовки традиционного разработчика программного обеспечения, получить больший контроль. В результате, платформы для разработки приложений no-code и low-code способствуют более эффективному решению проблем и сотрудничеству между командами.

Выявление специалистов по решению проблем

Платформы no-code и low-code позволяют управленческим командам выявлять тех, кто решает проблемы в организации. В рамках бизнеса менеджеры, которые могут выявить тех, кто решает проблемы, увеличивают существующий пул доступных человеческих ресурсов. В результате у организаций увеличивается база знаний в организации для решения проблем.

Это значительно облегчает задачу резидентных специалистов по решению проблем по разработке или организации рабочих процессов и процессов с использованием платформ бизнес-приложений. Эффективные специалисты по решению проблем без кода также могут воспользоваться более широкими возможностями для продвижения талантов изнутри. Платформы разработки no-code, low-code снижают необходимость привлечения внешних разработчиков программного обеспечения для решения проблем.

Быстрое развертывание



No-code low-code способствует расширению возможностей предприятий по решению проблем за счет быстрого развертывания приложений. Такое быстрое развертывание облегчает разработчикам программного обеспечения внутри компании быстрее создавать решения для своих клиентов. Платформы для разработки программного обеспечения с низким кодом позволяют быстрее выводить на рынок мобильные приложения.

Это сокращает время, которое в противном случае пришлось бы потратить на поиск подходящей команды разработчиков программного обеспечения. Более быстрое развертывание бизнес-приложений, созданных с помощью платформ визуальной разработки приложений, позволяет предприятиям быстро адаптироваться к изменениям на рынке. Гибкость и скорость развертывания приложений может означать преимущество перед конкурентами и большую прибыль!

Автономная разработка программного обеспечения



Предприятия могут разрабатывать, тестировать, получать отзывы пользователей и внедрять обновления программного обеспечения для своих приложений. Этот процесс значительно упрощается при привлечении штатных специалистов, что дает предприятиям больший контроль над процессом. Повышенная автономность процесса разработки программного обеспечения позволяет предприятиям отказаться от дополнительных расходов на наем разработчиков программного обеспечения. Снижая потребность в привлечении внешних разработчиков программного обеспечения, организации получают большее участие в внутренних технических и творческих процессах своего бизнеса.

Как работает Low-Code No-Code?



Не-разработчики должны понимать их различия, чтобы предоставлять лучшие программные решения для своего бизнеса. Платформы для разработки программного обеспечения с низким кодом и без кода не являются "волшебным" решением ваших проблем с кодированием. Они также не являются "универсальным" решением для потребностей гражданских разработчиков в программировании. В действительности, эти визуальные инструменты разработки значительно сокращают необходимость написания кодов. Они также снижают зависимость разработчиков, не занимающихся кодированием, от сложных языков программирования для создания мобильных и веб-приложений.

Однако, чтобы понять, как лучше всего реализовать no-code low code разработку, необходимо иметь некоторые знания о том, как они работают. Хотя они очень похожи, принципы разработки программного обеспечения с использованием обычного кода и без кода не совсем одинаковы. Многие разработчики находят, что платформы разработки с низким кодом и без кода работают, дополняя друг друга, а не сами по себе. Для работы с платформами разработки с низким кодом требуются некоторые знания основ кодирования. Однако приложения для разработки без кода не требуют знаний программирования.

Предприятия могут просто использовать функции перетаскивания визуальных шаблонов no-code для создания бизнес-приложений. Инструменты разработки no-code, low-code, помогают гражданским разработчикам снизить зависимость от экспертов-разработчиков программного обеспечения. Благодаря этим преимуществам предприятия могут создавать и запускать новые мобильные приложения в более короткие сроки. Разработка без кода с низким кодом увеличивает скорость, с которой организация может внедрять технологические усовершенствования. Не обладая большими техническими знаниями, она позволяет предприятиям создавать мобильные приложения с меньшими затратами.

Действительно, в первом случае для создания этих визуальных приложений для разработки программного обеспечения изначально необходимы разработчики программного обеспечения. Однако платформы разработки no-code, low-code обеспечивают гибкую среду для мобильной разработки. Эти визуальные средства разработки приложений помогают предприятиям быстро перестраиваться для удовлетворения своих потребностей.

Ограничения бескодовой низкокодовой разработки

Хотя инструменты разработки приложений no-code, low-code могут решить множество проблем для предприятий, они имеют некоторые ограничения. В результате удобство использования визуальных приложений no-code/ low-code может создать небольшой недостаток.

Прерывание



Платформы разработки no-code с низким кодом могут создать проблемы безопасности программного обеспечения для бизнеса. Из-за относительной простоты решений no-code или low-code злоумышленники могут манипулировать процессами на задней стороне этих приложений. Таких людей разработчики программного обеспечения называют "теневыми айтишниками", и они могут создать проблемы для бизнеса! Нарушение работы приложений для разработки программного обеспечения для бизнеса может значительно нарушить рабочий процесс сотрудников.

Такие сбои также приводят к проблемам в процессах клиентов и нарушают привычные функции приложений конечных пользователей. В некоторых случаях эти сотрудники на самом деле не имели дурных намерений, а просто были невнимательны или любопытны. Однако поведение "теневых айтишников" все равно может негативно повлиять на работу прикладных инструментов предприятия и создать проблемы для его конечного результата.

AppMaster использует совершенно иной подход. Он генерирует приложения, компилирует и запускает их. Благодаря этому код остается неизменным; другими словами, скомпилированные приложения не могут быть изменены в процессе работы, если только не прошел процесс публикации новой версии. Это гарантирует, что приложение не изменится во время работы, а скрипты не изменятся. Все это обеспечивает высокий уровень безопасности.

Внешние разработчики приложений



Мы все можем согласиться с тем, что платформы приложений с низким кодом и без кода предоставляют предприятиям большую степень автономии. Однако также само собой разумеется, что разработчики приложений должны были бы выполнить первоначальное компьютерное программирование. Эти разработчики программного обеспечения создали исходное программное обеспечение для кодирования и программирования визуальной платформы приложений и владеют ее исходным кодированием. Это может создать проблемы, когда предприятие захочет настроить свое приложение.

Разработчики программного обеспечения могут создавать приложения с функциями, которые "заблокированы". Такое программное обеспечение создается таким образом, что пользователи не могут редактировать или обновлять приложение без их согласия. Поскольку прикладное программное обеспечение создано внешними разработчиками, предприятия также окажутся в их власти, когда захотят расширить свой технологический стек.

Эти разработчики могут взимать непомерно высокую плату за доступ к "премиум" функциям разработки программного обеспечения. Предприятия также могут быть ограничены лицензионными соглашениями разработчиков приложений и политикой поставщиков. Эти юридические лазейки могут создать проблемы для предприятий, которые хотят расширить свои технологии или настроить приложения.

В отличие от описанных выше решений, AppMaster генерирует исходный код для каждого приложения и может предоставить заказчику готовые скомпилированные двоичные файлы приложений и наборы исходных кодов для каждой платформы. AppMaster динамично развивается; добавляются новые языки, а это значит, что при появлении новых генераторов заказчик может создать приложение в любом другом технологическом стеке или языке программирования без изменения приложений заказчика.

Хороша ли разработка без кода?



Несмотря на свои ограничения, использование no-code решений в вашем бизнесе имеет множество преимуществ. Среди явных преимуществ решений no-code - простота использования их визуальных шаблонов программного обеспечения no-code. Решения no-code помогают предприятиям разрабатывать приложения без технических знаний и не требуют от разработчиков программирования программного обеспечения.

Дешевле



Платформы разработки no-code, low-code, дешевле в реализации, чем привлечение услуг полнофункциональных разработчиков программного обеспечения. Эти решения no-code дают компаниям более дешевую альтернативу использованию разработчиков программного обеспечения, традиционного программирования или сложных языков кодирования. Решения no-code идеально подходят для малого и среднего бизнеса, поскольку они требуют меньше денежных и технологических ресурсов. Вместо специализированной команды разработчиков программного обеспечения, программные платформы no-code обеспечивают более экономически эффективное решение для создания бизнес-приложений.

Более безопасно



Проекты, которые слишком чувствительны для передачи на аутсорсинг, теперь могут быть реализованы собственными силами. Компания может работать над приложением с высокими ставками, для которого высока конкуренция. Используя решение no-code, они могут контролировать, сколько человек будет допущено к разработке программного обеспечения приложения. В результате они могут сохранить информацию о проекте как можно более частной и конфиденциальной. Это резко отличается от проектов, в которых над задачей в каждый момент времени работают большие команды разработчиков программного обеспечения.

Больший контроль



При масштабных проектах по разработке программного обеспечения практически неизбежны несанкционированные утечки сверхсекретной информации о готовящемся мобильном приложении. Платформы No-code дают владельцам бизнеса больше душевного спокойствия. Это связано с тем, что они могут разрабатывать свое программное обеспечение и непосредственно контролировать процесс создания приложения.

Платформы No-code уменьшают необходимость нанимать внешних разработчиков, тем самым давая бизнесу больше власти над процессом разработки программного обеспечения. Больший контроль над процессом разработки программного обеспечения позволяет предприятиям более жестко контролировать детали своих проектов. Это также помогает защитить конфиденциальную информацию от конкурентов.

Преимущества использования разработки без кода



Более быстрое время выполнения заказа



Предприятия полагаются на программные платформы, которые поддерживают гибкие технологические решения. Это связано с тем, что цифровой рынок быстро развивается и является конкурентным. Предприятия, которые надеются сохранить конкурентоспособность, должны адаптироваться к меняющимся требованиям и потребностям рынка, на котором они работают. В результате технологические инновации и разработка программного обеспечения становятся не вариантом, а необходимостью.

Конкурентное преимущество



Чтобы не отстать от своих конкурентов, компании должны иметь возможность создавать и запускать свои мобильные приложения быстрее, чем их конкуренты. Разработка без кода делает это возможным, поскольку компании могут создавать готовые к выходу на рынок приложения за меньшее время, чем при традиционной разработке. Эти платформы визуальных приложений no-code помогают людям, не занимающимся кодированием, создавать и запускать мобильные приложения, которые могут соперничать с технологиями конкурентов. Что еще более важно, они могут быстрее реагировать на растущие требования конечных пользователей и опережать тенденции рынка.

Простота в использовании



Платформы разработки без кода относительно удобны и просты в использовании. Это позволяет обычным разработчикам с базовыми навыками кодирования использовать эти инструменты разработки программного обеспечения и приложений. Такая простота снижает необходимость найма внешних разработчиков программного обеспечения, а для тех, кто не умеет кодировать, уменьшает их беспокойство по поводу технологического развития. Платформы no-code помогают бизнесу перенаправить свою энергию с внутренних технологических операций на фактическое управление компанией.

По сравнению с другими вариантами, разработка no-code занимает одно из первых мест среди наиболее жизнеспособных, быстрых и дешевых альтернатив создания бизнес-приложений. В результате мы можем сказать, что no-code решения не только остаются, но и являются дорогой в будущее.

Будущее разработки программного обеспечения



То, что мы сегодня смогли воспользоваться современными достижениями в области программных технологий, - это не дешевый подвиг. Без сомнения, это постоянно развивалось и продолжает оставаться источником технологических инноваций по мере того, как мы движемся в будущее. Предприятия извлекали и будут извлекать выгоду из этих технологических достижений. Эти достижения существенно повлияли на выбор технологического стека, используемого в платформах разработки приложений.

Это также влияет на стоимость разработки программного обеспечения и общие расходы компаний. Кроме того, выбранный метод разработки программного обеспечения влияет на гибкость и конкурентоспособность бизнеса. Обычно это определяется скоростью, с которой он способен вывести на рынок свои приложения, не требующие кода или с низким уровнем кода.

Очевидно, что решения по разработке без кода и с низким кодом останутся. Эти гибкие и отзывчивые методы разработки программного обеспечения - путь в цифровое будущее! Бескодовая/низкокодовая разработка автоматизирует процессы, имеет более низкую кривую обучения, а также дешевле, быстрее и эффективнее традиционных методов программирования.

Они также экономят время, деньги и энергию, которые являются ценными ресурсами в бизнесе. Эти решения по разработке программного обеспечения являются масштабируемыми и могут быть настроены в соответствии с потребностями вашего бизнеса, независимо от его размера. Чтобы выбрать лучшие программные решения для вашего бизнеса, имеет смысл изучить преимущества использования инструментов разработки без кода и с низким кодом.

Заключение

По сравнению с более традиционным и дорогостоящим подходом к разработке программного обеспечения, эти инструменты - это светлое будущее! No code/ low code предоставляет сегодняшним предприятиям жизнеспособные альтернативы для улучшения предложений мобильных приложений для своих клиентов. Они также предоставляют предприятиям реальную альтернативу для оптимизации их деятельности и разработки программных решений более дешевым, быстрым и эффективным способом.

Платформа разработки приложений AppMaster может обеспечить надежные альтернативы программного обеспечения без кода для вашего бизнеса. Наша платформа надежна, экономически эффективна и хорошо разбирается в разработке приложений no-code. Каковы бы ни были потребности вашего бизнеса, AppMaster может справиться с ними так, как они есть - интегрированные решения по разработке программного обеспечения no-code для вашего бизнеса.

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