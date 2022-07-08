Во время Ковида мир стал свидетелем массового появления продавцов на платформах фриланса для удаленного заработка. Предприятия также ищут решения для приложений, чтобы поддерживать свою деятельность в рабочем состоянии. Поэтому создание приложений без кода - лучшая идея для начала работы фрилансером. Начало карьеры в качестве фрилансера no-code не требует никаких знаний в области кодирования. Благодаря инструментам no-code можно быстрее и дешевле создавать приложения для развития бизнеса.

Технология no-code приобрела огромную популярность, поскольку она помогает людям создавать высококачественное программное обеспечение, такое как мобильные и веб-приложения, без знаний в области разработки или кодирования. Эти инструменты no-code помогли многим организациям создавать приложения, превращая их воображение в реальность. С помощью этих платформ для создания приложений разработка приложений стала быстрее и дешевле. Существует огромный рынок для этих невероятных инструментов создания приложений без кода.

Вы заинтересованы в предоставлении услуг в качестве фрилансера no-code? Вы хотите развиваться в карьере фрилансера no-code, создавая приложения для своих клиентов? Если да, то мы готовы помочь вам стать no-code фрилансером. В этой статье мы обсудим основы для успешной работы в качестве no-code фрилансера, навыки, необходимые для создания приложений, и платформы для предложения услуг в качестве no-code фрилансера. Следуйте нашему руководству и добейтесь успеха в качестве no-code фрилансера, создавая приложения для своих клиентов.

Почему стоит начать карьеру в сфере создания приложений без кода?

Прежде чем начать карьеру в качестве фрилансера no-code, очень важно изучить спрос на создание приложений в сфере разработки программного обеспечения. В последние годы карьера фрилансера no-code привлекла внимание разработчиков программного обеспечения, так как компании стремятся к большей известности, создавая программное обеспечение, такое как мобильные и веб-приложения. Владельцы малого бизнеса сталкиваются с проблемой создания приложений, поскольку разработка приложений требует больших затрат денег и времени.

Платформы для создания приложений no-code прошли долгий путь, помогая малому бизнесу получить больше аудитории, а фрилансерам - начать карьеру no-code фрилансеров для создания программного обеспечения по доступной цене. Благодаря популярности этих инструментов no-code, компании могут развернуть мобильные приложения за несколько дней, а не недель или месяцев, а фрилансеры, занимающиеся созданием приложений no-code, могут получить больше клиентов за короткое время. Стоит ли начинать карьеру в качестве фрилансера no-code? Ваш ответ будет абсолютным "Да", потому что фрилансеры no-code предлагают бизнесу более быстрые и дешевые решения для приложений.

Начните прибыльный бизнес с карьерой фрилансера без кода

Исследование Flexjob показывает, что молодое поколение больше заинтересовано во фрилансе, чем более старшие группы. No-code фрилансинг пользуется спросом, потому что он позволяет добиться успеха в качестве no-code фрилансера без соблюдения стандартных бизнес-операций и процедур. Работа фрилансером no-code дает вам множество преимуществ, таких как независимый график работы и выбор проектов и клиентов по своему вкусу.

Сфера применения No-code App Building на рынке фриланса

Прежде чем начать свою карьеру в качестве no-code фрилансера, вы можете задаться вопросом о сфере применения no-code приложений на рынке фриланса. Хотя инструменты no-code могут помочь любому человеку в создании мобильных приложений, владельцы малого бизнеса и предприниматели все еще могут найти это сложным из-за нехватки времени. Поэтому они считают более целесообразным воспользоваться услугами фрилансеров no-code для более быстрого и дешевого создания приложений.

Именно по этой причине фрилансеры no-code зарабатывают деньги быстрыми темпами. Как правило, фрилансеры no-code предлагают UX-дизайн и создание приложений для повышения узнаваемости бизнеса и помогают владельцам бизнеса поднять свой бизнес-график. Эти фрилансеры no-code хорошо разбираются в том, как создавать приложения быстрее и дешевле.

Большинство фрилансеров no-code используют одни и те же шаблоны приложений, чтобы избежать ненужных повторений в проектах по созданию приложений. Ознакомившись со сферой применения no-code фриланса, мы призываем вас преуспеть в карьере no-code фрилансера и помочь бизнесу увеличить свой рост с помощью качественных приложений. Итак, вы должны поблагодарить инструменты no-code, поскольку они могут помочь вам начать карьеру no-code фрилансера без знания кодирования или программирования.

Советы, как начать фриланс без кода

Совет 1: Получите знания об инструментах no-code

Чтобы преуспеть в качестве no-code фрилансера, вам необходимо понимать функциональность инструментов no-code, с которыми вы работаете. Глубокое понимание этих платформ для создания приложений no-code поможет вам создавать качественное программное обеспечение, такое как мобильные и веб-приложения, в соответствии с договоренностью с вашими клиентами.

Совет 2: Четкая коммуникация

Общение является ключевым фактором роста в карьере фрилансера no-code и помогает фрилансерам общаться со своими клиентами более открыто и иметь с ними хорошие отношения. Более того, явное общение поможет вам получить больше проектов no-code фриланса, превращая посетителей в лидов.

Совет 3: Надежные навыки управления проектами

Когда вы предлагаете услуги по созданию приложений no-code на фриланс-бирже, вы можете получить множество проектов no-code от нескольких клиентов. Поэтому для успешной работы в качестве фрилансера no-code очень важно соблюдать сроки выполнения проекта, управлять созданием приложений и своевременной сдачей проекта. Управление этой работой требует сильных навыков управления проектами, чтобы работать как лучший фрилансер no-code.

Совет 4: Оставайтесь на связи с сообществом no-code фрилансеров

Даже если вы работаете исключительно как no-code фрилансер, вокруг вас есть люди, которые мотивируют и вдохновляют вас на создание качественных приложений для бизнеса и помогают вам находить новые no-code проекты. Вы можете связаться с сообществом no-code для совместной работы или поиска идей. Наши советы экспертов помогут вам добиться успеха в качестве no-code фрилансера на любом рабочем месте.

Трудности в карьере фрилансера без кода

Помимо гибкого рабочего графика и независимой работы, у no-code фрилансинга есть свои трудности. Вы можете получить отказ или долго ждать, когда будете искать проекты no-code на платформах фриланса. Более того, фрилансинг no-code - это не только создание приложений для бизнеса. Помимо разработки приложений no-code, вам придется управлять маркетингом, отзывами и командой для поддержания вашей работы на платформе фриланса. Кроме того, у вас должна быть большая страсть к созданию приложений, чтобы добиться большей беглости и последовательности в ваших фриланс-проектах. Но самое главное, что вы получите множество проектов без кода, которые помогут вам зарабатывать прибыльные деньги. Таким образом, фриланс дает возможность усовершенствовать свои навыки без кодирования.

Допустим, вы не сильны в создании приложений, но все равно есть возможность заработать на инструментах no-code. Эти инструменты no-code помогают новичкам создавать приложения без кодирования, просто используя возможности перетаскивания. Мы надеемся, что вы достаточно мотивированы, чтобы начать карьеру в качестве фрилансера no-code. Не так ли? Ваш ответ будет положительным!

Как начать работу без кода?

Возможно, вы задаетесь вопросом о том, как начать карьеру фрилансера без кода. Начало карьеры в качестве фрилансера без кода не требует кодирования для создания приложений. Существует растущий рынок инструментов no-code, которые могут помочь новичкам начать фриланс без кода. Даже вы не являетесь исключением! Вы можете начать фрилансить как no-code фрилансер, не требуя обширных навыков кодирования.

Основные причины начать фриланс-программирование

В последние годы большинство людей проявляют повышенный интерес к началу карьеры программиста-фрилансера по нескольким причинам. Вы можете начать работать фрилансером, потому что это удаленная работа, и вам не нужно никуда переезжать для создания приложений. Вы можете предлагать услуги фрилансера из Южной Америки, Австралии и любой точки земного шара. Более того, вам может понравиться идея фриланса за гибкий график работы. Таким образом, вы сами себе хозяин и можете работать свободно, не испытывая давления со стороны руководителя.

Топ-7 шагов для начала карьеры программиста-фрилансера

Чтобы начать карьеру программиста-фрилансера, получить своего первого клиента и зарабатывать деньги на создании приложений, выполните следующие шаги:

Шаг 1. Выберите нишу

Первый шаг в начале карьеры программиста - это выбор ниши для приложений. Очень важно определиться с рабочей нишей, которая поможет вам выбрать работу фрилансера в соответствии с вашими навыками. Во фрилансе без кода, наличие базовых знаний программирования поможет вам разобраться в бэкенде и некоторых фронтендах приложений. Например, с помощью такого инструмента no-code, как AppMaster, вы можете получить исходный код приложений no-code и настроить его для получения более персонализированных приложений для бизнеса. Если вы не можете решить, какие услуги фрилансера вы будете предлагать, вы можете изучить наиболее популярные приложения, созданные с помощью инструментов no-code, и наиболее популярные языки программирования для настройки.

Шаг 2: Создайте портфолио

Когда у вас появятся навыки для начала карьеры программиста-фрилансера, вам нужно будет создавать мобильные приложения, чтобы сделать портфолио своих работ. Более того, будет полезно, если вы также создадите портфолио кодирования, чтобы продемонстрировать клиентам свою надежность.

Когда вы изучаете инструмент no-code или осваиваете новый язык программирования, всегда стоит создать портфолио, чтобы свободно приступить к другому проекту no-code. Кроме того, клиенты захотят посмотреть на образцы ваших работ, прежде чем начать с вами сотрудничество по созданию no-code приложений.

Шаг 3: Создайте свой сайт

Чтобы преуспеть в качестве программиста-фрилансера, вам необходимо наладить связь с клиентами через онлайн-пространство, например, через веб-сайт. Вы можете создать свой сайт портфолио с помощью кодирования или без кода. Эти платформы для создания сайтов без кода позволяют пользователям создавать свои сайты с помощью существующих шаблонов.

Кроме того, это будет отличная возможность попрактиковаться в навыках работы без кода, создав свой собственный сайт. После создания сайта вы, возможно, зададитесь вопросом о доменном имени для вашего сайта. Мы рекомендуем вам добавить свое имя или фамилию для личного брендинга. Создание веб-сайта поможет вам продемонстрировать свои no-code проекты с помощью сильного портфолио.

Шаг 4: Создайте свой бренд

Ваше присутствие в сообществе кодеров сделает вас гораздо более надежным. Вы можете создать свой личный бренд, добавив раздел блога на свой сайт. Ведение блога поможет вам охватить большую аудиторию, используя лучшие теги, определяющие ваши фриланс-услуги. Помимо блогов, вы можете присоединиться к популярным блогам по кодингу, чтобы обсудить последние тенденции в создании приложений. Кроме того, вы можете присоединиться к Quora, чтобы помогать другим, отвечая на вопросы о кодировании и развивая свой бренд в качестве эксперта по приложениям. Наконец, никогда не недооценивайте силу ваших профилей в социальных сетях и делитесь интригующим контентом о последних тенденциях в индустрии приложений.

Шаг 5: Управляйте своей внештатной работой

Помимо создания бренда, управление работой фрилансера - это ключ к успеху в качестве фрилансера. Речь идет об организации вашего no-code проекта, и вы должны управлять им как фрилансер. Более того, вам нужно будет связываться с клиентами, чтобы отслеживать ход выполнения no-code проектов. Прежде всего, вам также понадобится контракт фрилансера и метод выставления счетов. Вам не нужно возиться с управлением проектами вручную. Для фрилансеров существуют отличные инструменты, позволяющие отслеживать выполнение проектов. Например, вы можете использовать Google Calendar или stack для управления проектами фрилансеров.

Шаг 6: Создайте профиль на портале фрилансеров

Когда у вас есть базовые навыки кодирования, портфолио и личный сайт, самое время искать клиентов для проектов по созданию приложений без кода. Чтобы начать свою карьеру в качестве фрилансера no-code, вам необходимо создать аккаунты на фриланс-платформах для получения заказов от клиентов. Мы приводим список самых популярных фриланс-порталов для заработка с помощью no-code инструментов:

Freelancer.com

Freelancer.com - самый популярный портал для фрилансеров, предлагающий клиентам услуги no-code. Эта платформа для фрилансеров обеспечивает безопасные платежи, и здесь размещаются миллионы заданий по созданию приложений.

Fiverr.com

Fiverr.com - это сайт фриланса, который предоставляет возможность фрилансерам начать свою карьеру в качестве разработчиков приложений no-code. Это лучшая платформа для создания портфолио, которое можно продемонстрировать клиентам.

Upwork.com

Upwork.com помогает фрилансерам найти работу не только у частных клиентов, но и у организаций, чтобы получить их поддержку. Вы можете зарегистрировать свой профиль в качестве фрилансера на этой платформе, чтобы сотрудничать с командами организационного уровня.

Guru.com

Guru.com - один из крупнейших порталов фриланса, где вы можете искать проекты без кода с фильтрацией.

Peopleperhour.com

Peopleperhour - это портал фриланса, где вы можете зарегистрироваться, чтобы начать свою карьеру в качестве фрилансера no-code. Вы можете предоставлять качественное программное обеспечение, такое как мобильные приложения и веб-приложения, чтобы привлечь больше клиентов.

Шаг 7: Поиск клиентов и начало работы

После создания своего профиля вы можете приступать к поиску клиентов. Заметный момент заключается в том, что вы можете не получить работу после заполнения профилей фрилансеров. Поэтому будет полезно, если вы последовательно получите свой первый заказ. Выполнив эти шаги, вы можете начать свою карьеру фрилансера без кода и получать доход. Если вас интересует рынок фриланса, вы можете попробовать любой из них, чтобы наилучшим образом использовать свой потенциал.

Заключительные размышления

Мы надеемся, что вы хорошо осведомлены о ценности инструментов no-code в вашей карьере фрилансера и о том, как добиться успеха в качестве фрилансера no-code. Мы рекомендуем вам попробовать AppMaster, популярный инструмент no-code, чтобы создавать приложения для развития бизнеса. AppMaster - лучший no-code инструмент в его списке инструментов, потому что он позволяет владельцам бизнеса создавать MVP, простые приложения, а также сложные высоконагруженные решения уровня предприятия. Создание приложений с помощью AppMaster быстрее и дешевле, чем традиционная разработка приложений. Более того, он генерирует 22 000 строк кода в секунду. Вы можете использовать инструменты no-code для создания приложений для основных сервисов компании, CRM и ERP систем. Вы можете автоматизировать рабочий процесс и получать доход как фрилансер no-code.