AppMaster.io บริการคลาวด์

เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การพัฒนาแอปพลิเคชันและลดความยุ่งยาก เราได้สร้าง AppMaster.io Cloud Services เพื่อปรับใช้และเรียกใช้แอปพลิเคชันของคุณ AppMaster.io Cloud Services เป็นบริการโฮสติ้งบนคลาวด์แบบ all-in-one ซึ่งปรับให้เหมาะกับการพัฒนาและรันแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

กลุ่มดาวเซิร์ฟเวอร์ของเราได้รับการปรับใช้ในหลายภูมิภาค มีคุณลักษณะที่จำเป็นครบชุด: การปรับใช้อัตโนมัติ การตรวจสอบสถานภาพ การสำรองข้อมูล และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เซิร์ฟเวอร์ Cloud Services มีให้บริการเกือบทุกภูมิภาคในโลกของเรา: อเมริกาเหนือ ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย

หากใบสมัครของคุณต้องเป็นไปตามข้อบังคับท้องถิ่น เราขอเสนอแผนโฮสติ้งเฉพาะประเทศที่เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ในรัสเซีย เรามีศูนย์ข้อมูลพิเศษที่ตรงตามข้อกำหนดของ Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media (RosComNadzor)