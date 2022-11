Servizi cloud di AppMaster.io

Per migliorare l'esperienza di sviluppo delle applicazioni e ridurre al minimo i problemi, abbiamo creato AppMaster.io Cloud Services per distribuire ed eseguire le vostre applicazioni. AppMaster.io Cloud Services è un servizio di cloud hosting all-in-one, ottimizzato per lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni senza codice.

La nostra costellazione di server è distribuita in diverse regioni e fornisce un set completo di funzionalità necessarie: distribuzione automatica, monitoraggio dello stato di salute, backup e un ambiente containerizzato sicuro. I server dei servizi cloud sono disponibili in quasi tutte le regioni del pianeta: Nord America, Europa, Asia e Australia.

Se la vostra applicazione richiede la conformità alle normative locali, offriamo piani di hosting specifici per ogni Paese, che soddisfano tutti i requisiti legali. In Russia, ad esempio, disponiamo di un centro dati speciale che soddisfa tutti i requisiti del Servizio Federale per la Supervisione delle Comunicazioni, della Tecnologia dell'Informazione e dei Mass Media (RosComNadzor).