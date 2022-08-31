في السنوات الأخيرة ، نمت شعبية منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية بسرعة. تسمح منصات تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة للشركات بتطوير التطبيقات دون الحاجة إلى أساليب تطوير تقليدية باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً. النظام الأساسي منخفض الكود عبارة عن برنامج يتيح للمستخدمين إنشاء التطبيقات وتطويرها بقليل من الترميز. يتم استخدامه عادةً من قبل الشركات لتطوير التطبيقات الداخلية ، مثل أدوات إدارة سير العمل أو أنظمة CRM. توفر منصات تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة العديد من الفوائد مقارنة بأساليب التطوير التقليدية. غالبًا ما تكون أسرع وأسهل في الاستخدام ، وتتطلب خبرة فنية أقل ، ويمكن نشرها دون الحاجة إلى اختبار وتصحيح مكثف. هناك العديد من منصات التطوير منخفضة الكود المتاحة ، ومن المتوقع أن يزداد العدد في السنوات القادمة.

بالنسبة لأصحاب الأعمال ، لا يزال اختيار أفضل منصة منخفضة التعليمات البرمجية يمثل تحديًا. بالإضافة إلى حقيقة أن هناك العديد من خيارات الأنظمة الأساسية منخفضة الترميز المتاحة ، فإن العديد منها له هياكل تسعير عالية ، مما يجعلها غير مناسبة لبعض الشركات. ستساعدك هذه المقالة في تحديد أكثر التطبيقات ذات الأكواد المنخفضة تكلفة والتي يمكن أن تحدث ثورة رقمية في عمليات الشركة دون فقدان الجودة.

ما هي منصات تطوير الكود المنخفض؟

تسمح منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية للمطورين بإنشاء تطبيقات برمجية بقليل من الترميز. في معظم الحالات ، يستخدم البرنامج واجهة مستخدم رسومية وأدوات السحب والإفلات لبناء التطبيق. تحظى برامج التطوير منخفضة الكود بشعبية كبيرة لأنها تتيح التطوير الأسرع وتتطلب تدريبًا أقل وتساعد المطورين على العمل بشكل أسرع.

فوائد منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية

تتيح بيئة ترميز تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة للشركات إصدار التطبيقات بسرعة دون الحاجة إلى إنفاق مجموعة كاملة من الأموال على البرمجة الإضافية.

تتيح المنصات ذات الرموز المنخفضة إمكانية تطوير التطبيقات ونشرها بعدد أقل من الموظفين الدائمين.

أخيرًا ، تسمح الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية للصناعات بنشر التطبيقات لاستخدامها على مجموعة متنوعة من البرامج والأجهزة ، بما في ذلك برامج الجوال والويب والبرامج المستندة إلى السحابة.

10 منصات تطوير برموز منخفضة رخيصة

منصة تطوير Microsoft PowerApps

Microsoft PowerApps هو تطبيق تطوير برمز منخفض يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات أعمال دون كتابة تعليمات برمجية. إنه يعمل على واجهة السحب والإفلات ، مما يسمح للمطورين بإنشاء تطبيقات من أجزاء مختلفة تم إنشاؤها مسبقًا. يتوافق PowerApps مع مصادر البيانات المختلفة ، مثل Microsoft Excel و OneDrive و SharePoint ، ويمكن استخدامه للاتصال بخدمات البيانات المستندة إلى مجموعة النظراء مثل Azure SQL. هذا البرنامج هو أحد موارد الأكواد المنخفضة الأعلى تصنيفًا للشركات التي ترغب في تطوير تطبيقات أعمال مخصصة دون دفع التكاليف المرتفعة للبرمجة التقليدية المخصصة. إنه يمنح نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا.

سمات:

يمكن أن تساعدك PowerApps على تطوير تطبيقات مخصصة بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى معرفة الترميز.

يمكنك نشر تطبيقات PowerApps على الأجهزة المحمولة ، بحيث يمكن لموظفيك العمل من أي مكان.

يتكامل PowerApps مع منتجات Microsoft الأخرى مثل Office 365 و Dynamics 365 ، بحيث يمكنك بسهولة إضافة البيانات من هذه المنتجات إلى تطبيقاتك.

منصة تطوير Zoho Creator

Zoho Creator هو واحد من أوسع البرامج منخفضة الكود. إنه خيار جيد للخدمات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إلى جانب الميزانية المنخفضة ، فإن البرنامج سهل الاستخدام ويوفر خدمات تطوير التطبيقات البديهية لجعل الوظائف مباشرة. لا يمتلك المطورون العديد من القوالب الجاهزة للاختيار من بينها ، لذلك يتعين على المبرمجين إنشاء بعض تصميماتهم لتغيير مظهر برامجهم. تبدأ تكلفة القسط من 25 دولارًا شهريًا للمستخدمين المحترفين.

سمات:

IDE عالي الأداء ومنخفض التعليمات البرمجية لأجهزة الكمبيوتر المكتبية ومواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول مع القدرة على تشغيل الأدوات المستخدمة في تطوير التطبيقات ونشرها وتكاملها.

إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وأسهل وبتكلفة أقل من الطرق التقليدية الأخرى.

اختبارات واسعة النطاق ، والنشر ، والإشراف على التكامل. تستخدم من قبل الآلاف من المنظمات في جميع أنحاء العالم.

منصة تطوير LANSA المرئية

يعد Visual LANSA إدخالًا فريدًا لمنصة تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة في هذه القائمة لأنه يشتمل على كل من الترميز التقليدي والرمز المنخفض في سياق IDE واحد. إنها فعالة في إدارة الوقت. وهو يتضمن مجموعة متنوعة من التقنيات لتسريع التحول الرقمي ، مما يجعل من السهل جدًا تصميم ونشر تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بكامل طاقتها بسرعة.

في الوقت الحاضر ، تعد Visual LANSA بيئة منصة تطوير برمجية منخفضة رائدة تدعم خدمات IBM المتكاملة. كما أنه يجعل تطوير التطبيقات المعقدة ونشرها أمرًا بسيطًا مع دعم خدمات استضافة الويب لـ Windows والخدمات المستندة إلى السحابة وخدمات الجسر. ميزة أخرى ملحوظة لـ LANSA هي قدرات جسر النظام التي تساعد الشركات والمستخدمين على نقل التطبيقات الحالية المكتوبة باستخدام ملحقات أخرى.

سمات:

بيئة تطوير متكاملة: توفر Visual LANSA مجموعة كاملة من الأدوات لتطوير التطبيقات ، بما في ذلك المحرر المرئي ومصحح الأخطاء والمترجم. هذا يجعل من السهل البدء في إنشاء التطبيقات على النظام الأساسي.

مجموعة شاملة من المكتبات: يتضمن Visual LANSA مجموعة واسعة من المكتبات المضمنة التي توفر وظائف لمهام المؤسسة الشائعة مثل الوصول إلى البيانات والأمان وتطوير واجهة المستخدم. هذا يعني أنك لست مضطرًا للبدء من نقطة الصفر عند إنشاء تطبيقاتك.

منصة تطوير OutSystems

OutSystems هي عبارة عن نظام أساسي متعدد القنوات برمز منخفض ، مما يعني أن الشركات قد تنشئ تطبيقات لعدة وسائط. تتضمن بعض الميزات الأكثر طلبًا للمنصة لوحات معلومات للأداء في الوقت الفعلي وقياسات أمان قوية ، فضلاً عن القدرة على التطوير السريع.

سمات:

المراقبة والإبلاغ عن كل استخدام وأداء للتطبيق في الوقت الفعلي

توفر واجهات برمجة التطبيقات قابلية التوسع الكاملة

أداء آمن تمامًا

أتمتة DevOps بالكامل

إدارة الوصول والتصاريح

دعم تطوير Native Agile

محرك التصحيح متكامل

منصة تطوير Web.com

للحفاظ على توسيع نطاق عملك ، يقدم Web.com أفضل تصميم للمواقع الإلكترونية وحماية البريد الإلكتروني والعلامة التجارية ووسائل التواصل الاجتماعي وأدوات أتمتة التسويق وخدمات الاستضافة. ستكمل هويتك عبر الإنترنت أهداف شركتك وتعطي مظهرًا وشعورًا موحدًا عبر جميع أصولك عبر الإنترنت بمساعدة هذا النظام الأساسي منخفض الرمز. لا يوفر موقع Web.com فترة تجريبية مجانية: يكلف أقل سعر 1.95 دولارًا أمريكيًا على الأقل شهريًا لكل مستخدم.

سمات:

يجعل إدارة الأعمال أبسط

يمكن أن يتكامل مع برامج CRM و ERP

يوفر أداة تصميم سير عمل رسومية

إنتاج النماذج المحمولة ومواقع SharePoint

حل شامل للموقع

منصة تطوير Appian

Appian عبارة عن نظام أساسي منخفض الكود يسمح للشركات بتطوير تطبيقات مخصصة بسرعة وبترميز أقل. تم تصميم تطبيقات Appian باستخدام نهج قائم على النموذج يسهل تعلمه واستخدامه. يمكّن النظام الأساسي منخفض الكود المستخدمين من تطوير أي شيء من تطبيق جوّال إلى نظام على مستوى المؤسسة ويمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من الابتكار بسهولة مع إدارة دورة حياة تطوير البرامج بالكامل في نفس الوقت.

سمات:

نظام سحب وإفلات ديناميكي

يمكن أن تتكامل مع أنظمة الأعمال المختلفة

وهو متوافق مع العشرات من برامج الجهات الخارجية الأخرى

منصة تطوير Retool

Retool هو نظام أساسي منخفض الكود تتيح لك مكونات البناء بالسحب والإفلات إنشاء أدوات داخلية قائمة على الويب أثناء توصيلها بقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات. تحتوي كل خطة على وضع تحرير يسمح لك بإنشاء استعلامات وإجراءات واجهة المستخدم. يمكن للمرء الاتصال بأي قاعدة بيانات أو API باستثناء Salesforce.

سمات:

تسمح الدرجة العالية من التخصيص للمستهلكين بتخصيص تصميم التطبيق بشكل أكثر دقة لتفضيلاتهم

تطوير فعال من جانب الخادم مع الكثير من عناصر السحب والإفلات

SAML وسجلات التدقيق للحصول على أفضل أمان ممكن للبيانات

الأدوات الداخلية للنظام الأساسي ليست مثالية لبعض الأجهزة ، وقد يتعين على المستخدمين أيضًا معرفة القليل من معرفة الترميز للحصول على أفضل النتائج من النظام الأساسي. يعتمد السعر على الميزات التي يطلبها المستخدمون ، ويختلف من مؤسسة إلى فرق تطوير. ومع ذلك ، فإن الأسعار أقل للأفراد وفرق التطوير مقارنة بمستخدم الأعمال الفردي.

منصة Salesforce

باستخدام منصة Salesforce ، يمكنك إنشاء تطبيقات للقيام بأي شيء تريده ، من جمع البيانات إلى أتمتة التسويق. Salesforce هي واحدة من أفضل المنصات لتطوير برامج الكمبيوتر باستخدام نهج الكود المنخفض. يمكن إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة الذكية وتطبيقات سطح المكتب بسهولة باستخدام أداة إنشاء النظام الأساسي ، مما يمكّن المستخدمين من تخصيص تجربة العملاء التي يقدمونها وتقديم المزيد من القيمة.

تتيح هذه المنصة ذات الشفرة المنخفضة للعملاء تطوير تطبيقاتهم البرمجية بأقل جهد ، حتى يتمكنوا من طرح تطبيقات جديدة في فترة قصيرة. هذا يجعل من الممكن للشركات تشغيل تطبيقاتها بسرعة دون الحاجة إلى تخصيص قدر كبير من المال لموارد التطوير المعنية.

سمات:

يوفر واجهة سحب وإفلات لإنشاء التطبيقات

يأتي مع مجموعة من الوحدات مسبقة الصنع

يأتي مع مجموعة مختارة من المكونات مسبقة الصنع

منديكس

يدعم Mendix تطوير تطبيقات أي جهاز. هناك خيار للسحابة الخاصة والسحابة العامة والنشر المحلي. إلى جانب إصدار المؤسسة ، فإنه يوفر ميزات النسخ الاحتياطي التلقائي والتحجيم الأفقي.

سمات:

إدارة المشاريع الرشيقة

برامج النمذجة المرئية

مكونات قابلة لإعادة الاستخدام

قبلة منصة تطوير التدفق

Kissflow هو نظام أساسي منخفض الكود / بدون رمز يقوم بأتمتة العمليات التجارية وتتبع الأداء. إنه مناسب لجميع أحجام وقطاعات الأعمال. يساعد هذا النظام الأساسي في بدء عملية الطلب وعرض الأشياء التي تتطلب إجراءات المستخدم والموافقة على المهام المعلقة. كما أنه يساعد في العديد من العمليات مثل إعداد الموظفين وإدارة الجدول الزمني والموافقات على طلبات الإجازة وعمل الفاتورة.

سمات:

إدارة Backlog

إدارة الوقت

مؤشر الأداء المرجح

كيف تختار أفضل منصة تطوير منخفضة الكود؟

أنت بحاجة إلى النظام الأساسي الصحيح إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق باستخدام تطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية. ومع ذلك ، ليس كل الناس متأكدين من النظام الأساسي الذي يجب اختياره نظرًا لأن هذا أسلوب شائع مؤخرًا ولكنه أيضًا نهج جديد لبناء التطبيقات. من الضروري تحديد النظام الأساسي الصحيح للبرامج منخفضة التعليمات البرمجية لعملياتك. استخدم قائمة النصائح المفيدة هذه لمساعدتك في اختيار أحد الخيارات.

توقع مشاركة المطورين

عند اختيار نظام أساسي منخفض الكود لمؤسستك ، من المهم مراعاة مستوى مشاركة المطورين المطلوب. تم تصميم بعض الأنظمة الأساسية ليتم استخدامها من قبل المطورين المبتدئين الذين يتمتعون بخبرة قليلة في الترميز ، بينما يتطلب البعض الآخر مهارات تشفير أكثر تقدمًا.

سيعتمد النظام الأساسي المناسب منخفض التعليمات البرمجية للمؤسسة على مهارات الفريق ومستوى التحكم الذي تحتاجه في عملية التطوير. إذا كان لديك مطورون ذوو خبرة من بين الموظفين الذين لديهم الرغبة والقدرة على المشاركة في عملية التطوير ، فمن المحتمل أن ترغب في نظام أساسي يوفر المزيد من المرونة والقابلية للتخصيص. ومع ذلك ، إذا لم يكن لديك مطورون ذوو خبرة في الموظفين أو كنت بحاجة إلى عملية تطوير أسرع وأكثر انسيابية ، فقد يكون النظام الأساسي الذي يتطلب مشاركة أقل للمطورين هو الخيار الأفضل أو حتى نظام أساسي بدون رمز.

تقييم حالات الاستخدام المتعددة

عند تقييم منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية ، من المهم مراعاة حالات الاستخدام المتعددة. على سبيل المثال ، إذا كنت تبحث عن نظام أساسي لمساعدتك في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، فستحتاج إلى اختيار نظام أساسي يوفر إمكانات قوية لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. من ناحية أخرى ، إذا كان هدفك الرئيسي هو إنشاء نماذج أولية أو إثباتات للمفهوم بسرعة ، فستحتاج إلى اختيار نظام أساسي يجعل من السهل إنشاء النماذج الأولية وتكرارها.

نهج الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية الأسئلة الشائعة

ما هي تكلفة منصات التطوير منخفضة الكود؟

قد تختلف تكاليف النظام الأساسي للتطوير منخفض الكود وغالبًا ما يتم محاسبتها على أساس الاشتراك. تزداد التكلفة عندما تقوم الشركة بتشغيل المزيد من التطبيقات. إنها تختلف من شركة إلى أخرى. تتراوح تقديرات البرامج على مستوى المؤسسة من حوالي 25 دولارًا شهريًا إلى أكثر من 5000 دولار.

كيف تختار منصة تطوير مجانية منخفضة الكود؟

هناك العديد من منصات التطوير منخفضة الكود في السوق ، ولكن لا توجد مثل هذه المنصات التي تقدم منصات تطوير منخفضة الكود مجانية مدى الحياة أو طويلة المدى. توفر بعض الأنظمة تجارب مجانية لمدة شهر ، بينما يقدمها البعض الآخر لمدة 15 يومًا فقط. لاختيار برنامج تطوير برمجي منخفض جيد ، تحتاج إلى مراعاة احتياجاتك وأهدافك. بعض الأشياء التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرار:

ما نوع التطبيقات التي تريد إنشاء / إنشاءها؟

ما مقدار التحكم الذي تحتاجه في مظهر ووظائف تطوير تطبيقك؟

ما نوع الدعم الذي يقدمه البرنامج للمستخدمين؟

هل يوجد مجتمع من المستخدمين يمكنهم تقديم المساعدة والمشورة؟

بمجرد النظر في احتياجاتك ، يمكنك البدء في البحث عن منصات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية المجانية المختلفة واختيار أفضلها لك!

هل تمتلك Google نظامًا أساسيًا منخفض التعليمات البرمجية؟

جوجل ليست من بين أفضل الأنظمة الأساسية لتطوير منخفضة أو بدون كود. تشمل الشركات الرائدة في سوق تطبيقات الشركات منخفضة التعليمات البرمجية OutSystems و Mendix و Microsoft و Salesforce و ServiceNow.

استنتاج

اليوم ، تستخدم العديد من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات منصات منخفضة التعليمات البرمجية لإنشاء تطبيقات داخلية على مستوى المستهلك. يساعد في تقليل تكلفة التطوير ، ولكن لا تزال هناك حاجة للمطورين ذوي المعرفة بالشفرة. ولكن يمكنك اكتشاف طريقة أسهل وأرخص وأسرع لإنشاء تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة وهي عبارة عن نظام أساسي بدون رمز ، على سبيل المثال ، AppMaster. إنها منصة لا تحتوي على كود ، حيث يأتي التميز من حقيقة أنها تنشئ الكود المصدري ، ولا يحتاج المستخدمون إلى القلق بشأن تقييدهم على النظام الأساسي إذا أرادوا ذلك ؛ يمكنهم دائمًا أخذ شفرة المصدر الخاصة بهم. تجعلك معظم الأنظمة الأساسية تختار بين تطبيق الويب والجوال. يتيح لك AppMaster الحصول على كليهما ، ويمكنك إنشاءهما دون معرفة لغة الترميز. إنه الخيار الأمثل لإنشاء تطبيق ويب أو جوال!