في الوقت الحاضر ، اكتسبت تقنية عدم وجود رمز شعبية هائلة في الترويج لفكرة تنمية المواطن. هذه التقنية هي أكثر المولد المرئي والنصوص التي تستخدم أدوات بدون تعليمات برمجية لإحداث ثورة في مساحة العمل الرقمية بأكملها.

في عام 2020 ، لاحظ العالم تحولًا هائلاً في جميع المجالات بسبب الوباء ، ولم يكن مجال التكنولوجيا استثناءً. No-code هو مصطلح شائع لأصحاب المشاريع الناشئين الذين يرغبون في بناء برامجهم الخاصة ولكن ليس لديهم مهارات تقنية. لذا ، فهم يفضلون استخدام أدوات عدم وجود كود لبناء مجتمع من تقنية عدم وجود كود. في هذه المقالة ، سوف نشارك التنبؤات حول مستقبل تقنية عدم وجود رمز من كبار الخبراء في هذا المجال.

ما هو مستقبل عدم وجود كود؟ آراء خبراء عدم وجود كود.

إن صناعة عدم وجود كود في مسارها العالي ، ويقترح الخبراء أنها ستصل إلى 21 مليار دولار في عام 2022. يتوقع جيسون بلومبيرج ، رئيس Intellyx ، أن تزدهر صناعة الأكواد المنخفضة / التي لا تحتوي على أكواد في عام 2022 ، مما يساهم في تقدمهم في تطوير البرمجيات لقطاع الأعمال. تتوقع شركة Gartner ، وهي شركة أبحاث واستشارات تكنولوجية ، أنه بحلول عام 2024 ، سيكون 65٪ من تطوير التطبيقات بشكل عام من خلال أدوات بدون تعليمات برمجية. اليوم ، تزدهر التقنيات الخالية من التعليمات البرمجية لبناء مجتمع من المطورين. هذه التقنيات تزدهر لاختراق الأعمال لزيادة الكفاءة.

تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2024 ، سيستخدم 75٪ من صناعة الأعمال على الأقل أربع أدوات بدون تعليمات برمجية. علاوة على ذلك ، ستركز هذه المنصات على الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بدقة أفضل. لكن الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي باهظة الثمن. وفقًا لتقرير Deloitte ، لا يمكن لأي رمز توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر فعالية من حيث التكلفة باستخدام التعلم الآلي.

شارك توماس ، وهو رائد أعمال مشهور ، أفكاره حول كيف يمكن للتكامل المحسن بين الأدوات الشائعة أن يحدث ثورة في المجتمع في السنوات القادمة. بالنسبة له ، يعد عدم وجود رمز ذا قيمة لأنها تدمج الأدوات الأخرى بكفاءة. يعد Zapier و IFTTT من أبرز الأمثلة على مدى تكاملهما مع التطبيقات الأخرى. بالنسبة لعام 2021 ، توقع أن يضمن رواد الأعمال في الخطوط الأمامية استخدام تكامل الأدوات لتقديم تجربة جديرة بعملائهم. علاوة على ذلك ، فإنهم سيقطعون شوطا إضافيا من خلال مناقشة البنية التحتية للمنتج والقرارات مع شركائهم الاستراتيجيين. سيكون التكامل الموثوق بين الأنظمة الأساسية أمرًا رائعًا للعملاء ، ولكن سيكون من الصعب على الأدوات الجديدة التنافس مع الأدوات الحالية إذا لم تكن متكاملة بإحكام.

وفقًا لـ Harvard Business Review ، أدت التكنولوجيا الخالية من التعليمات البرمجية إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم إنشاء برامج في شركة بدون مهارات تقنية. هذه التكنولوجيا مناسبة لرجال الأعمال الذين ليس لديهم معرفة تقنية ، والمعروفين أيضًا بالمطورين المواطنين. يمكنهم استخدام أدوات خاصة بالوظائف لأتمتة أعمالهم بعد إنشاء برنامج جديد بدون رمز.

يتوقع David Adkins ، المؤسس المشارك لـ Adalo ، أنه لن تفتح أي تقنية أكواد حقبة جديدة لوكالات تطوير التطبيقات المستقلة. إنه يعتقد أن الوقت قد حان لرجال الأعمال لبدء التفكير في التطبيقات بشكل مختلف. ويذكر كذلك أن تاريخ عدم وجود رمز يسمح للأشخاص بالعثور على حل كان يتطلب حلهم تقنيًا في السابق. يقارن نمو تقنية عدم وجود رمز مرة أخرى بجداول البيانات بمواقع الويب النموذجية البسيطة ومواقع الويب المخصصة الأكثر تعقيدًا. قدمت دراسة حديثة أجراها Adalo بعض الإحصائيات المثيرة للاهتمام حول مستقبل تقنية عدم وجود كود حيث يعتقد 20٪ من خبراء عدم وجود كود أن هذه التكنولوجيا ستصبح شائعة مثل إنشاء عرض تقديمي لـ PowerPoint في السنوات الثلاث المقبلة.

يعتقد فلاد ماجدالين ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Webflo w ، أن أدوات عدم وجود رمز هي الطريقة الأكثر فاعلية لأتمتة الأعمال وتحسين سير العمل. في الماضي ، كان على الشركات قضاء شهور أو سنوات في التحقق من وجود مشكلة قبل إنشاء البرامج ، على أمل أن يتحقق المستخدم من صحة ميزاتها. الآن ، مع عدم وجود رمز ، فإن هذا الحاجز أمام الدخول أقل بكثير. انخفض عدد أصحاب المصلحة المشاركين في بناء التطبيق بشكل كبير بسبب الأدوات التي لا تحتوي على كود والتي يمكن للشركات الآن التحقق من صحة أفكارها باستخدام تقنية بدون كود.

يعتقد مايك فيتزموريس ، نائب رئيس أمريكا الشمالية وكبير الإنجيليين في WEBCON ، أن الشركات لا تتبنى أي تقنية أكواد نظرًا لارتفاع الطلب على تطبيقات الأعمال وقلة المعروض من المهنيين. توفر هذه الأنظمة الأساسية الأمان والمراقبة والنشر والصيانة لتلبية احتياجات العمل. الهدف الرئيسي من تقنية عدم وجود رمز هو تحقيق تنمية المواطن التي تمت المحاولة منذ عقد حتى الآن.

يتنبأ ديريك هولت ، المدير العام لشركة Agile and DevOps في Digital.ai ، بشأن التكنولوجيا الخالية من الشفرات بأن عام 2022 هو عام المطورين المواطنين والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. هذه الأدوات قوية بما يكفي لمساعدة أصحاب الأعمال على بناء المنتجات والخدمات دون مواجهة النفقات العامة لتطوير البرامج وكشف النقاب عن الابتكار بطريقة مختلفة تمامًا. بالإضافة إلى ذلك ، ليست هذه هي المرة الأولى التي يصبح فيها التطوير والتنفيذ أسهل. كشركة للتحول الرقمي ، نحن في ازدهار مستمر لسهولة الترميز كل عقد. نظرًا لأن الكود المنخفض هو صناعة سائدة ، فسوف يشق طريقه لتقديم حلول لمشاكل متعددة لتجنب مآزق البرامج الجديدة.

يتوقع ديل ، مؤسس Goodgigs ، أن عدم وجود كود سيجلب المزيد من فرص العمل للخبراء المستقلين. نظرًا لأن عدم وجود كود في ازدهاره ، ستفضل الشركات توظيف خبراء لا يمتلكون كودًا لبناء برمجيات لا تحتوي على كود. يستضيف Goodgigs العديد من الخبراء المستقلين الذين يمكنهم التفوق في حياتهم المهنية لعدم وجود مبرمجين وخبراء في التشغيل الآلي. يوفر Goodgigs مساحة للموظفين المستقلين للتواصل مع عملائهم.

يعتقد Wade Foster ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Zapier ، أن الشركات التي دمجت التكنولوجيا تتحرك بشكل أسرع. تعمل تقنية No-code على تحويل القوة إلى أيدي الناس لبناء برامج بدون كود دون الحاجة إلى المعرفة التقنية. سواء كان ذلك مطعمًا صغيرًا أو وكالة عقارية صغيرة أو محاسبة أو صناعة خدمات ؛ كل صناعة لها احتياجاتها التجارية المحددة. تسمح أدوات عدم وجود رمز للشركات بالحفاظ على وجودها الرقمي ، وهو أمر مهم للغاية لنمو الأعمال.

يتوقع Ben Tossell ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Makerpad ، أن لا توجد تعليمات برمجية ستعمل على أتمتة سير العمل التجاري لتجنب المهام المتكررة. يضيع الموظفون الكثير من وقتهم في نسخ البيانات من مستند إلى مستند آخر. تسمح أدوات عدم وجود كود للموظفين بالتركيز على الإستراتيجية وأجزاء أفضل من وظائفهم بدلاً من تخصيص الوقت على الأشياء المتكررة.

حضر ديفيد أدكين ، الرئيس التنفيذي لشركة Adalo ، قمة لا كود في 22 يناير 2020 ، قبل أزمة الوباء مباشرة. حصل على فرصة للتحدث مع الخبراء حول عدم وجود كود. قال إن النتيجة من هذه المحادثات كانت مدى اهتمام الجميع بعدم وجود كود. وذكر كذلك أنه لم يتم التعرف على أي رمز حتى الآن عندما بدأ Adalo مرة أخرى في 2018. كانت المنصة مجرد تكامل للشركات ذات السمعة الطيبة (Shopify ، Zapier ، إلخ) وعدد قليل من رواد الأعمال الجدد الذين يحاولون إنشاء حلول بدون رمز. بعد عام دار حديث حول ذلك ، قمة عالمية! لقد كان الوقت الذي بدأ فيه الناس يتحدثون عنه. في السنوات الأخيرة ، أصبحت تقنية عدم وجود رمز سائدة ، وتقوم العديد من الشركات بتبنيها لأتمتة عمليات أعمالها. وهو يعتقد أيضًا أنه لن يكون لأي رمز تأثير على العالم إذا بدأت شركات مثل Adalo و Zapier و Makerpad و Webflow في العمل معًا.

يعتقد Arindam Ray Chaudhuri ، الرئيس التنفيذي والرئيس العالمي لممارسات التكنولوجيا في AgreeYa ، أن عدم قبول تقنية عدم وجود رمز سيترك ندبة سلبية على الوضع المالي لشركة تعمل على المنصة الرقمية. لتلبية ديناميكيات السوق المتغيرة ، سيتعين على المؤسسات اعتماد حلول بدون رمز لتطوير التطبيقات بشكل أسرع ، أو يمكن أن يضيعوا وقتهم في البحث عن مطور يتمتع بمهارات تقنية.

يعتقد ستيفن جيفرسون ، مستشار الحلول الاستشارية في ServiceNow ، أن عام 2022 سيكون عامًا لبناء الثقة بدون رمز عبر الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والتنمية. بمجرد أن تشهد الشركات أداءً عاليًا من التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ، فإنها ستظهر ثقة أكبر في هذه التطبيقات. على سبيل المثال ، سيتلقى قسم التصنيع بإحدى الشركات تحديثات فورية عندما تكون المنتجات جاهزة ، وسيتلقى قسم سلسلة التوريد تحديثات حول المواد المطلوبة. ستضيف هذه المكاسب الصغيرة قيمة إلى عملية الأعمال ، وستقوم المزيد من الشركات بدمج سير عملها مع أدوات بدون تعليمات برمجية بدلاً من تعيين محترفين.

يعتقد أوليج سوتنيكوف ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة AppMaster ، أن ما سيفجر السوق هو عدم وجود كود مع إنشاء الكود. الآن هي واحدة من أكثر التقنيات التي يتم التقليل من شأنها. أنت تفعل كل شيء بنفس الطريقة ؛ فقط الناتج هو تطبيق يعمل بكامل طاقته مع كود مصدر يمكن إطلاقه على الفور في الإنتاج. مستقبل تطوير البرمجيات متفائل وسعيد. سيؤدي الانتقال النشط إلى بدون رمز مع إنشاء رمز إلى تحرير العديد من المطورين من عمليات كتابة التعليمات البرمجية الروتينية وزيادة طلب أصحاب العمل على مهندسي التطبيقات. لم يعد مهندسو التطبيقات بحاجة إلى معرفة لغات البرمجة والأساليب داخل اللغات والأطر. ستكون الشركات قادرة على إنشاء العديد من التطبيقات للمستخدمين ، والأتمتة الداخلية ، وحتى الخدمات الصغيرة التي كانت مؤسفة على الوقت والمال.

استنتاج

بعد الاطلاع على النبوءات التي قدمها خبراء عدم وجود رمز ، من الواضح أن السنوات العشر القادمة ستكون عقدًا من التكنولوجيا الخالية من الشفرات. ستقوم الشركات بدمج التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لأتمتة عملياتها وتحسين سير عملها. لا يقدم أي برنامج رمز ميزات لتلبية متطلبات العمل بغض النظر عن المعرفة التقنية. إنه ميسور التكلفة وسهل البناء وقيِّم للشركات.

علاوة على ذلك ، يقترح الخبراء أنه من المستحسن دمج ميزات عدم وجود رمز التي تلبي احتياجات العمل بأفضل طريقة مناسبة. تحتاج الشركات إلى مراجعة النظام الأساسي بدون رمز قبل دمجه مع التطبيقات الحالية. نوصيك بتجربة AppMaster لبناء التطبيقات. يكمن جمال هذا النظام الأساسي الذي لا يحتوي على رمز في أنه يوفر التوثيق والخلفية للتطبيق. يجب أن تحاول إنشاء تطبيق مخصص لنمو عملك.