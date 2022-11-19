تتطور التكنولوجيا والبرامج دائمًا ، لكنها لا تصبح أكثر تعقيدًا كل يوم. على العكس من ذلك ، فإن تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات يعمل على تحسين تجربة المستخدم ، مما يجعل المزيد والمزيد من الأشخاص قادرين على استخدام هذه التكنولوجيا.

بمعنى آخر ، بينما من ناحية ، أصبحت أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات أكثر قوة ، إلا أنها أصبحت أيضًا أسهل وأسهل في الاستخدام. اليوم ، على سبيل المثال ، لم تعد البرمجة حقًا حصريًا لمهندسي البرمجيات ذوي الخبرة ؛ بسبب الأدوات التي يمكننا نشرها اليوم ، يمكن للأشخاص مثلي أن يصبحوا مطورين ، أو بالأحرى مطورين مواطنين.

هذا هو المكان الذي تُعرف به الظاهرة ، وينبع تطور المواطن. في هذه المقالة ، سوف نستكشف ما هو عليه ، وفوائد تنمية المواطن للأعمال التجارية ، والمهارات المطلوبة لمطور مواطن ، والأدوات التي تسمح بهذه العملية داخل الشركة.

ما هي تنمية المواطن؟

تطوير المواطن هو مصطلح يمكننا استخدامه لوصف اتجاه متزايد يمكننا ملاحظته داخل الشركات من أي نوع: إنها العملية التي تريد من المطورين غير المحترفين أن يصبحوا مطوري برامج لتلبية احتياجات شركاتهم أو أعمالهم. ماذا يعني ذلك؟

اليوم ، تحتاج جميع الأعمال والشركات والمهنيين في أي قطاع إلى برامج وأتمتة . سواء كان ذلك لإنشاء تطبيقات لعملائهم أو لأتمتة بعض العمليات التجارية ، فإنهم جميعًا بحاجة إليها. طالما كان تطوير التطبيقات أمرًا صعبًا ، وهو أمر لا يمكن للمطورين المحترفين التعامل معه إلا إذا احتاجت الشركة لإنشاء تطبيقات أو إنشاء برامج ، فقد اضطروا إلى توظيف مطور محترف أو ، في حالة الشركات الكبرى ، إنشاء مشروع كامل قسم تكنولوجيا المعلومات داخل الشركة.

الآن ، الأمور مختلفة. اليوم ، تسمح الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود لأي شخص ببناء برامج بدون كتابة تعليمات برمجية. ماذا يعني ذلك للشركات؟ حتى إذا لم يكن هناك أفراد حاصلون على تعليم في تطوير البرمجيات ، فلا يزال بإمكان هؤلاء الأفراد الشروع في عملية تطوير التطبيق لأنها لم تعد تتطلب سنوات من التعليم والمعرفة العميقة. وبالتالي ، فإن المطورين المواطنين هم أفراد يتمتعون ببعض المهارات فقط في تطوير التطبيقات ويمكنهم إجراء تغييرات على التطبيقات الحالية أو إنشاء تطبيقات جديدة بفضل الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية.

ما هي المنصات بدون كود؟

كما يمكنك أن تخمن بسهولة ، فإن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود لها دور مركزي في اتجاه تنمية المواطن. لكن ما هم؟

كما يوحي اسمها ، فإن الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية هي تطبيقات سطح مكتب أو ويب تم إنشاؤها للسماح للمطورين المواطنين ومستخدمي الأعمال بالشروع في عملية تطوير التطبيق دون كتابة تعليمات برمجية ولكن باستخدام واجهة مرئية وكتل بناء مسبقة الصنع للتجميع.

عندما يتمكن أي مستخدم من رجال الأعمال من استخدام برنامج تطوير المواطن لبناء البرامج ، لم يعد أصحاب الأعمال والمهنيون بحاجة إلى توظيف مطورين محترفين ، ويمكنهم تخفيف إدارة تكنولوجيا المعلومات لديهم عن طريق تقليل تكاليف الإدارة .

من هو المواطن المطور وماذا يفعل؟

قلنا أن تنمية المواطن هي عملية تسمح للأفراد ، للمطورين غير المحترفين ، بإنشاء تطبيقات وبرامج وأن يصبحوا مطوري برامج . هؤلاء الأفراد هم المطورين المواطنين. كما يمكن للمطور المواطن أن يكون شخصًا يعمل بالفعل في شركتك ويمكنه ، بفضل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية ، إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة لأنفسهم ولزملائهم وعملائهم. يمكن للمطورين المواطنين أن يكون لديهم معرفة قليلة بالبرمجيات ومعرفة وخبرة في مجال الترميز . سيكونون متحمسين تمامًا ويركزون على إنشاء تطبيقات مخصصة لاحتياجات الشركة وأهدافها.

مع وجود برامج تطوير المواطن التي لا تحتوي على كود تحت تصرفهم ، يتمتع المطورون المواطنون بصلاحيات كبيرة:

لم يعد عليهم انتظار الموافقة أو التعاون مع مطور برامج محترف لتقديم أفكارهم.

يمكنهم العمل في مشاريعهم الخاصة.

يمكنهم استخدام البرامج لحل مشاكل العمل باستقلالية كاملة.

كما أننا على وشك أن نكتشف في الفقرة التالية ، فإن تنمية المواطن لا تعود بفوائد على المطورين المواطنين فقط.

فوائد تنمية المواطن

تنمية المواطن لها فوائد في كثير من مجالات الأعمال ، من تمكين الموظفين إلى تقليل التكاليف إلى الابتكار. دعونا نحلل أهمها بالتفصيل.

هو حاجة

الحقيقة الأولى التي نحتاج إلى الاعتراف بها هي كيف يلبي تطوير المواطن الحاجة المتزايدة لشركات اليوم: تلك الخاصة بتكنولوجيا المعلومات ، وأدوات التعلم الآلي ، وموارد البرامج. سواء كان الأمر يتعلق بإدارة وحل مشاكل العمل ، أو تطوير التطبيقات للعملاء ، أو لمستخدمي الأعمال ، فإن الرقمنة هي موضوع مركزي في كل عمل من كل بُعد وفي كل قطاع.

تزايد الحاجة إلى التطبيقات

بخلاف البرامج بشكل عام ، تحتاج الشركات اليوم إلى المزيد من تطبيقات الهاتف المحمول أكثر من أي وقت مضى: يمتلك كل واحد منا هاتفًا ذكيًا واحدًا على الأقل ، وعندما يكون لدى كل من موظفيك وجميع عملائك هاتف محمول ، فأنت بحاجة إلى استغلال ذلك كفرصة لـ ، من ناحية ، قم بتحسين عمليات عملك ، ومن ناحية أخرى ، قم بزيادة حركة المرور والجمهور والمبيعات. مع برامج تنمية المواطنين ، يصبح تطوير تطبيقات الأعمال وتطبيقات الأجهزة المحمولة لعملائك أسهل وأقل تكلفة لأي مطور مواطن.

تمكين الموظفين

تمامًا كما ناقشنا في الفقرة السابقة ، يمكن أن يساعد تطوير المواطن في إزالة الكثير من الإحباط من الموظفين ذوي التفكير المستقبلي. عندما يأتي الإحباط من عدم القدرة على تحقيق الأهداف ، وفقدان الميزة التنافسية ، واستحالة العمل على فكرتهم الخاصة ولكن الاضطرار إلى انتظار توفر قسم تطوير البرمجيات ، يمكن لتطوير المواطن وضع أدوات تطوير التطبيقات المهمة في أيدي المطورين المواطنين.

تقليل تكاليف تطوير التطبيق

عندما لا تحتاج إلى توظيف فريق تطوير تطبيق أو مطورين محترفين على الإطلاق ، يمكنك أنت وعملك توفير الكثير من المال. ومع ذلك ، فإن مطور المواطن الذي يقوم بتطوير تطبيقات لعملك يحدد خفض التكاليف حتى لو كان هذا الفرد المعين لديه تعليم في قطاع تطوير التطبيقات. هذا لأن المنصات التي لا تحتوي على كود وبرامج تطوير المواطن هي أدوات رائعة ، بالطبع ، حتى عندما تكون في أيدي المبرمجين المتعلمين. إنهم يسهلون عملهم ، ويجعلونه أكثر سلاسة ، ويقصرون ويسهلون مراحل الاختبار ومراجعة الكود. جميع الجوانب تقلل حتما من تكاليف تطوير التطبيق .

لا مزيد من النقص في المطورين المهرة

مع زيادة الحاجة إلى مهارات تطوير التطبيقات في سوق العمل ، عالج سوق العمل النقص في المبرمجين المحترفين المتاحين في السنوات القليلة الماضية. مع تنمية المواطن ، يصبح من السهل تغطية النقص لأنه من الأسهل اكتساب المهارة التي تسمح للموظفين المتحمسين بأن يصبحوا مطورين مواطنين.

زيادة الإنتاجية

عندما يتمكن أي مطور مواطن من إنشاء تطبيقات أعمال بسهولة لتحسين وأتمتة سير العمل ، يمكن أداء المهمة بشكل أكثر كفاءة. هذا صحيح أكثر عندما ، بدلاً من تعديل سير العمل إلى تطبيق تم تنزيله بميزاته الخاصة ، يمكن لمطور مواطن تصميم تطبيق تم إنشاؤه خصيصًا لتلبية احتياجاتهم واحتياجاتهم الوظيفية.

مطور محترف مقابل مطور مواطن

عندما يسمع مستخدمو الأعمال لأول مرة عن تنمية المواطن ، فإن لديهم انطباعًا بأن تطوير المواطن هو نوع من التسوية: عندما لا يمكنك العثور على متخصصين في تطوير التطبيقات لتوظيفهم عندما تريد تقليل تكاليف تطوير التطبيقات ، يمكنك الحصول على مطورين مواطنين داخل شركتك يمكن أن يبذل قصارى جهده ويحصل على نتيجة جيدة تقريبًا مثل النتيجة الاحترافية.

الأمر ليس كذلك على الإطلاق. تنمية المواطن ليست حلاً وسطًا ، وهي اختيار وطريقة لتحسين الموارد الموجودة تحت تصرفك. في كثير من الحالات ، قد يكون المطور المواطن أفضل من المطور المحترف. لماذا ا؟

أولاً ، غالبًا ما يكون المطورون المواطنون أكثر انسجامًا مع احتياجات العمل لأنهم مستخدمون أنفسهم. ثانيًا ، يمكن للمطورين المواطنين أن يكونوا أسرع وأكثر مرونة في تطويرهم لأنهم غير مقيدون بنفس العمليات والبروتوكولات مثل المطورين المحترفين. أخيرًا ، عادةً ما يكلف المطورون المواطنون أقل من المطورين المحترفين.

لذا فإن تنمية المواطن ليست حلاً وسطًا بل هي فرصة لتحقيق أقصى استفادة من مواردك. يمكن استخدامه مع المطورين المحترفين أو كحل مستقل ، حسب احتياجاتك وتفضيلاتك. في كلتا الحالتين ، يجب دائمًا مراعاة تنمية المواطن عندما تحتاج إلى تطوير التطبيقات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة.

خلاصة القول هي أن تنمية المواطن يمكن أن تقدم مزايا هائلة للشركات التي ترغب في الاستفادة من التكنولوجيا لأغراضها الخاصة. من خلال الاستفادة من المطورين المواطنين ، يمكن للشركات ضمان التطوير السريع للتطبيقات وخفض التكاليف في نفس الوقت. لذلك إذا كنت تبحث عن طريقة لإنشاء التطبيقات بسرعة دون توظيف مطورين محترفين ، فقد يكون تطوير المواطن هو ما تحتاجه تمامًا!

لماذا تحتاج إلى تنمية المواطن في مؤسستك؟

هناك عدة أسباب وراء حاجتك إلى تنمية المواطن في مؤسستك:

هناك حاجة متزايدة لتطبيقات الأعمال ، ويأتي الطلب من مستخدمي الأعمال والعملاء. تنمية المواطن هي الإجابة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة. اعتاد العملاء بشكل متزايد على الحصول على أي شيء يريدونه من هواتفهم الذكية. نما الطلب على تطبيقات الهاتف المحمول بشكل كبير ، ومن المتوقع أن ينمو أكثر. مرة أخرى ، تنمية المواطن هي أفضل إجابة. يسمح تطوير تطبيق المواطن لمستخدمي الأعمال العاديين بالشعور بتأييد مؤسستهم. سوف يتحسن الدافع والإنتاجية نتيجة لذلك. يعد تطوير المواطن فعالاً من حيث التكلفة عند مقارنته بعملية تطوير التطبيقات التقليدية. يعد تطوير المواطنة أيضًا أكثر مرونة من البديل لأنه مع عدم وجود منصات تعليمات برمجية ، ليس من الأسهل إنشاء تطبيقات الأعمال فحسب ، بل يسهل أيضًا تحديثها. في عالم تطوير التطبيقات الذي يتطور باستمرار ، يحتاج المطور المواطن إلى أن يكون قادرًا على تحديث التطبيقات والأدوات بسهولة وبسرعة.

ما هي المهارات المطلوبة للمطور المواطن؟

كيف يمكنك تحديد مطور مواطن محتمل ضمن فريقك؟ هذه هي المهارات التي يجب أن تبحث عنها:

بادئ ذي بدء ، المطورون المواطنون ليسوا جزءًا من قسم تكنولوجيا المعلومات لديك (إذا كان لديك قسم). يمكن أن يكونوا مديري تطبيقات ، ومحللي أعمال ، ومصممين لتجربة المستخدم ، ومتخصصين في ذكاء الأعمال ، وأكثر من ذلك.

المطورين المواطنين لديهم معرفة تجارية عميقة. هذا ما يجعلهم قادرين على تصميم الأنواع الدقيقة لتطبيقات الأعمال التي قد تحتاجها.

يجب أن يكون المطورون المواطنون أفرادًا يستخدمون البرامج ، على الرغم من أنهم لا يقومون بالتشفير ، في حياتهم اليومية.

لماذا يعد AppMaster أفضل أداة بدون رمز للمطورين المواطنين؟

الآن بعد أن غطينا أي جانب آخر ، نحتاج إلى التفكير في أفضل منصة بدون رمز لدعم المطورين المواطنين في رحلة تنمية المواطنين.

AppMaster هو النظام الأساسي لتطوير المواطن الذي لا يحتوي على كود موصى به للأسباب التالية:

إنه نظام أساسي لا يحتوي على رمز يوفر كتل إنشاء التطبيقات وواجهة مرئية تسمح بإنشاء تطبيقات الأعمال بدون تشفير.

AppMaster قابل للتطوير: فهو يسمح للشخص بإنشاء تطبيقات بسيطة والعمل على مشاريع الأعمال المعقدة.

يسمح للمطور المواطن بتزويد عملاء الشركة أو مستخدمي الأعمال بتطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة التي تم إنشاؤها لاحتياجاتهم والتي يمكن تحديثها باستمرار.

يوفر AppMaster التحكم الكامل في مشاريع المطورين المواطنين. لديهم حق الوصول الكامل إلى رمز الواجهة الخلفية الذي تم إنشاؤه تلقائيًا للحصول على الخاصية الكاملة لما يقومون بإنشائه.

يُنشئ AppMaster كودًا محسنًا لا يحتاج إلى مراجعة: فهو يقصر ويحسن رحلة تنمية المواطن بشكل أكبر.

بخلاف التطبيقات ، مع AppMaster ، يمكن للمطورين المواطنين تزويد الزملاء والعملاء بكود المصدر والوثائق.

يحتوي AppMaster على منحنى التعلم السريع ، حتى بفضل الوثائق المقدمة من AppMaster نفسه.

حقيقة مثيرة للاهتمام : أطلقت AppMaster جامعتها الخاصة حيث لا يمكنك تعلم هذه المنصة فحسب ، بل يمكنك أيضًا تعلم المعرفة الأساسية في مجال البرمجة. الدورة مجانية تمامًا وتنقسم إلى مستويات مختلفة من الصعوبة. يمكنك البدء من الصفر أو من مستوى متقدم.

تنمية المواطن: الختام

تجعل البرامج الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster تطوير المواطن ممكنًا لآلاف الشركات التي ترغب في التحسين والنمو. الآن بعد أن عرفت جميع المزايا ومن أين تبدأ ، حان الوقت لك ولشركتك لبدء رحلة تنمية مواطنك.