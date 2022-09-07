إذا كنت تخطط لأن تصبح مطور برامج ، فلن تقوم فقط بإنشاء برامج ولكن سيُطلب منك أيضًا مراجعة كود زملائك. تعد مراجعة الكود ممرًا أساسيًا لتحسين جودة الكود ، ونتيجة لذلك ، جودة البرنامج الذي تقوم بإنشائه. كما أن لها مزايا أخرى ، مثل تقليل تكاليف التطوير واكتشاف الأخطاء في وقت مبكر من العملية. إنها أيضًا فرصة للتعلم والمشاركة وتحسين مهاراتك.

ما هي مراجعة الكود؟

مراجعة الكود هي عملية فحص مقصود من التعليمات البرمجية بحثًا عن الأخطاء والأخطاء. بعد كل شيء ، يعد الترميز نشاطًا بشريًا ، وبالتالي فهو مليء بالأخطاء. يمكن إجراء مراجعات الكود بواسطة أدوات / برامج مراجعة الكود والبشر. عندما يقوم مطور بشري بتشغيل مراجعة الكود ، من المهم ألا يكون الشخص الذي يقوم بفحص الكود واختباره هو نفس الشخص الذي كتب الكود في المقام الأول. هذا هو السبب في أنه يمكن أن يُطلب منك ، بصفتك مطورًا ، مراجعة الأكواد التي كتبها زملاؤك. ولهذا أيضًا من المهم أن تعرف كيف تعمل عملية مراجعة الكود.

لتبسيط عملية مراجعة الكود ، غالبًا ما يستخدم المطورون قائمة مراجعة لمراجعة الكود: قائمة بالأشياء التي يريدون التحقق منها أثناء العملية. إن وجود قائمة مراجعة لمراجعة الكود يساعد مراجع الكود على عدم الإشراف على أي جانب والتحقق من أي تفاصيل.

أهمية مراجعة الكود

هل مراجعة الكود مهمة جدا؟ هل يمكننا الحصول على برنامج لمراجعة الكود يقوم بالعمل نيابةً عنا؟ يمكن لأدوات مراجعة التعليمات البرمجية أن تقدم يدًا عظيمة ، ولكن - كما يحدث في أي سياق آخر - يمكن للبشر دائمًا اكتشاف الأشياء التي تفوتها الآلات. علاوة على ذلك ، فإن الحصول على فرصة للنظر في عمل زميل يمنحك فرصة لتحسين مهاراتك وتعلم بعض الحيل. من ناحية أخرى ، عندما يكون لديك مراجعات التعليمات البرمجية الخاصة بك من زميل ، يمكنك الحصول على تعليقات ونصائح قيمة حول التحسين.

تعمل مراجعة الكود دائمًا على تحسين النتائج النهائية: فهي ، بشكل عام ، فرصة لتحسين الكود الخاص بك ، وبالتالي جودة البرنامج أو التطبيق الذي تقوم ببنائه. كما ذكرنا ، تساعد مراجعة الكود في اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر من عملية التطوير: يمكن أن يقلل ذلك من وقت وتكاليف عملية التطوير نفسها. كما نرى ، لا توجد سلبيات لمراجعة الكود. حان الوقت لمناقشة كيفية القيام بذلك.

استثمر مهاراتك في مراجعة الكود

أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبتك في معرفة كيفية تشغيل عملية مراجعة الكود هو أنه يمكنك الحصول على أموال مقابل ذلك. نادرًا ما تكون مراجعات الكود مجانية: إذا كان لديك صديق مبرمج يعمل أيضًا في مشروع ، فيمكنك أن تصبح مراجعًا للكود.

هذا هو الظرف الوحيد حيث يمكنك أن تأمل في مراجعة الكود الخاص بك مجانًا: في كل مناسبة أخرى ، ستحتاج إلى توظيف مطور زميل (خارجي أو عن طريق إضافة عضو واحد إلى فريق التطوير). إذا نظرنا إلى هذا من وجهة نظر معاكسة ، كونك مطورًا ، فإن مراجعة الكود هي فرصة عمل لك!

كيفية إجراء مراجعة مدونة

استعد لمراجعة الكود

قبل أن تبدأ في مراجعة الكود ، عليك التأكد من أن لديك كل المعلومات التي تحتاجها لإكمال العملية. البدء في التحقق من المراجعة دون معرفة السياق ، ونوع التطبيق أو البرنامج الذي يعمل عليه المطور ، وما هي الشكوك الرئيسية لديه ، وما هي أولوياته التي ستجعل عملك غير فعال ، وقد تخاطر بالتعثر في منتصف العملية.

لتجنب الاضطرار إلى التوقف في منتصف الطريق للاتصال بمؤلف الرمز وطلب المعلومات ، تأكد من أن تسأل عن كل شيء مقدمًا:

ما نوع البرنامج الذي يتم إنشاؤه

ما هو الهدف

ما هو السياق

ما هي أولويات المؤلف (جماليات؟ أداء؟)

علاوة على ذلك ، قبل البدء في عملية مراجعة الكود ، يمكنك إجراء اختبار للحصول على فهم أعمق لكيفية عمل الكود والحصول على نظرة عامة أولية للأخطاء المحتملة.

قائمة مراجعة مراجعة التعليمات البرمجية

تبدأ الآن عملية مراجعة التعليمات البرمجية الفعلية. كما ذكرنا سابقًا ، يستخدم جميع المطورين الذين يقومون بإجراء مراجعات التعليمات البرمجية قوائم تحقق للتأكد من قيامهم بفحص واختبار جميع الجوانب التي يجب فحصها واختبارها.

إزالة الشوائب

الرقم 1 في قائمة مراجعة الكود الخاص بك هو التصحيح دائمًا. كما رأينا ، هناك العديد من الأسباب التي تجعلك ترغب في إجراء مراجعة للكود ، ولكن بالتأكيد ، تصحيح الأخطاء وإزالتها هو أولويتك.

يمكن أن تأتي الأخطاء من المتغيرات التي بها أخطاء إملائية ، والمعلمات بترتيب خاطئ ، وأخطاء بسيطة أخرى ؛ لا يستطيع مؤلف الكود عادةً اكتشافهم لأنهم متعبون ولأنهم مروا بهذا الرمز مرارًا وتكرارًا (وهو نفس السبب الذي يجعل مؤلف النص ليس هو الشخص الذي يجب عليه التحقق من الأخطاء المطبعية!) .

لذا ، فإن أول شيء تريد شطبه من قائمة مراجعة الكود الخاص بك هو إزالة الأخطاء (يمكنك أيضًا استخدام أدوات برنامج تصحيح الأخطاء في هذه المرحلة ، وتأكد من أنك تقوم أيضًا بالاطلاع على الكود بأم عينيك ؛ هذا أيضًا فرصة لإلقاء نظرة أولية على الكود بأكمله وجعل نفسك أول انطباع عام).

حماية

أثناء مراجعة الكود ، يختبر المطورون أيضًا أمان الكود ، لذلك هذا هو رقم اثنين في قائمة مراجعة مراجعة الكود لأن هذا يعتبر أيضًا أولوية. في هذه الخطوة ، تريد إجراء اختبارات للتحقق من وجود نقاط ضعف متعددة: تقوم بعض المكونات الإضافية بذلك تلقائيًا ، وتريد استخدام أكثر من واحد منها.

قراءة الكود

عندما تتحقق من قابلية قراءة الكود ، فأنت تقوم بتحليل ما إذا كانت الشفرة واضحة بذاتها ، وما إذا كانت واضحة وموجزة ، وما إذا تم اتباع جميع اصطلاحات اللغة والمشروع. إذا عمل فريق من المطورين على الكود ، فأنت تريد أيضًا مراجعة والتأكد من أن جميع أعضاء الفريق قد اتبعوا نفس القواعد والاتفاقيات. إذا كان لديك انطباع بأن الشفرة غير مرتبة ، فيمكنك اقتراح تقسيمها وإعادة تنظيمها لتحسين إمكانية القراءة.

تكرار الكود

يمكنك اعتبار هذه النقطة هي النقطة الرابعة في قائمة مراجعة مراجعة الكود أو التحقق من تكرار الكود أثناء التحقق من سهولة قراءة الكود. ومع ذلك ، فإن أهمية وجود قائمة مراجعة لمراجعة الكود تكمن في إجبارك على القيام بشيء واحد في كل مرة. قد يبدو هذا غير مهم ، لكنه في الواقع يجبرك على مراجعة الكود مع التركيز على جانب واحد في كل مرة: هذه هي الطريقة الأكثر فعالية لإجراء فحص يقظ.

تسمية

كما ذكرنا ، عندما نجري مراجعة للكود ، فإننا لا نبحث فقط عن الأخطاء ولكن أيضًا عن طرق تحسين الكود. في هذه المرحلة من قائمة مراجعة التعليمات البرمجية الخاصة بك ، يمكنك مراجعة أسماء المتغيرات والثوابت وحقول الفصل والخصائص (وما إلى ذلك ...) والبحث عن فرص لتحسينها بجعلها أكثر وصفية.

الاختبارات

الاختبارات الآلية هي أجزاء من التعليمات البرمجية ، وعلى هذا النحو ، تحتاج إلى مراجعتها أيضًا. لذلك ، في هذه المرحلة من قائمة مراجعة التعليمات البرمجية الخاصة بك ، تريد مراجعة:

ما إذا كانت هناك اختبارات في الكود أم لا

جودة تلك الاختبارات

سهولة قراءة الاختبارات

التسمية ضمن الاختبارات.

توثيق

بادئ ذي بدء ، إذا كان المشروع مصحوبًا بأي وثائق ، فأنت تريد التأكد من مراجعة ومراجعة الوثائق أيضًا. ثانيًا ، إذا كانت التغييرات التي تجريها على الرمز تتضمن إضافة ميزة جديدة ، فتأكد من تحديث الوثائق ثم مراجعة التحديثات الخاصة بك.

إمكانية التحسين

أثناء قيامك بمراجعة رمز لم تكتبه مرارًا وتكرارًا ، قد يكون لديك أفكار حول ميزات إضافية ، أو جوانب يمكن أن تعزز الأداء أو الأمان ، أو التحسينات بشكل عام. أثناء قائمة مراجعة الكود الخاصة بك ، لا تقوم فقط بفحص ما هو موجود ، ولكنك تقدم أيضًا نصائح حول كيفية تحسين المشروع بشكل عام أو جوانب فردية منه.

يجب أن تسأل نفسك ، في هذه المرحلة ، ما إذا كانت هناك طرق لتحسين المشروع بحيث يمكنك إما إجراء التغييرات بنفسك أو إبلاغ مؤلف الكود بالإمكانيات التي اكتشفتها.

يتتبع التغييرات

أكثر من المربع الأخير في قائمة التحقق الخاصة بمراجعة الشفرة ، يجب أن تتبع التغييرات التي تجريها على الشفرة خلال عملية المراجعة بأكملها. من المهم أنه عند تقديم ملاحظاتك إلى مؤلف الكود (انظر الفقرة التالية) ، تكون قادرًا على إظهار التغييرات وشرحها لهم.

قدم ملاحظاتك

في نهاية عملية مراجعة الكود ، يمكنك مشاركة ملاحظاتك مع مؤلف الكود. ستساعدك قائمة مراجعة مراجعة الكود في هذا أيضًا. يمكنك مراجعة كل نقطة وكل اختبار لإظهار ما تجده يعمل وما الذي يجب إصلاحه.

أثناء عملية المراجعة ، ربما لاحظت أيضًا وجود طرق للحصول على نفس النتائج بشكل أكثر كفاءة أو ببساطة. يمكنك تقديم هذه المعلومات إلى الزميل الذي وظفك (أو طلب منك خدمة): ستكون هذه قيمة مضافة لعملك كمدقق مراجعة رمز.

إذا أجريت تغييرات داخل الكود أثناء المراجعة ، فأنت تريد التأكد ليس فقط من إبلاغ المؤلف (أو المؤلفين) بالشفرة ولكن أيضًا أنك قادر على شرح سبب وكيفية إجراء هذه التغييرات وماذا نوع التحسين الذي يجلبونه على المشروع.

هل مراجعة الكود ضرورية للبرمجة بدون كود؟

كما تعلم بالفعل ، فأنت لا تكتب رمزًا مباشرةً عند إنشاء تطبيق بنظام أساسي بدون رمز. إذا كنت تستخدم أدوات بدون كود من الدرجة الأولى مثل AppMaster - النظام الأساسي الذي لا يحتوي على كود موصى به في السوق اليوم - يتم إنشاء الكود المصدري تلقائيًا. هل يعني أن هذا الرمز لا يحتاج إلى مراجعة الكود لأنه لم يتم إنشاؤه بواسطة إنسان ولكن بواسطة آلة لا ترتكب أخطاء؟

تتمثل إحدى المزايا الهائلة لمنصة AppMaster في أن النظام الأساسي يولد فورًا رمزًا نظيفًا وجميلًا ، حيث لا يوجد مكان لمراجعة الكود ؛ بشكل عام ، ليست هناك حاجة. لماذا ا؟ نظرًا لأنه في كل من المشاريع مفتوحة المصدر و AppMaster ، تم بالفعل فحص جميع الكتل والعناصر مليون مرة ، ولا يسمح النظام الأساسي بتعليمات برمجية غير صحيحة. هذا هو ، في كثير من الأحيان ، يتم استخدام المراجعة على وجه التحديد لتحسين جودة الكود بحيث يتحقق المزيد من المطورين المحترفين من الكود الذي تم إنشاؤه وبالتالي تجنب مشاكل الأداء مع الأخطاء.

لا يوجد شيء من هذا القبيل في AppMaster لأن كل الكود تم إنشاؤه بشكل احترافي. يتم اختباره وتحسينه بواسطة عدد كبير من الأشخاص ، وفي كل مرة نجد فيها خيارات تحسين ، يتم تطبيق خيارات التحسين هذه على الفور على جميع التطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة النظام الأساسي. لذا استخدم AppMaster ، ولا تنفق المال ، ولا تزيد ملكيتك الإجمالية لمنتج البرنامج.

استنتاج

تعد عملية مراجعة الترميز فرصة نمو لكل من مؤلف الكود والشخص الذي طُلب منه التحقق منه. إنها أيضًا فرصة لتحسين جودة مشروعك. لا يوجد سبب لتجنب القيام بذلك. من خلال هذه المقالة حول مراجعات الكود ، اكتشفنا أيضًا كيف يمكن لأدوات عدم وجود رمز تعزيز عملية التطوير والإبداع وخفض تكاليف البرمجة.