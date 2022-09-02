في السنوات القليلة الماضية ، ظهرت المنصات الخالية من التعليمات البرمجية والمنصات ذات الشفرات المنخفضة ، وغيرت هذه التكنولوجيا النهج المتبع في تطوير البرمجيات الحديثة: جعلتها أرخص وأسرع وأكثر ديمقراطية. وفقًا لـ Statista ، في دراسة استقصائية عالمية أجريت في عام 2021 ، وافق 42٪ من المطورين بشدة على أنهم يعتزمون تطوير أدوات داخلية في المستقبل باستخدام منصات منخفضة أو بدون تعليمات برمجية. بشكل عام ، يقول المطورون إن منصات الأدوات التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض تلبي احتياجات التطوير الأساسية الخاصة بهم مع السماح لهم بالتركيز على تحسين البرنامج.

لا توجد منصات تطوير كود تجلب العديد من الفوائد إلى الطاولة. يمكنك إنشاء تطبيقات بدون مهارات البرمجة أو الترميز باستخدام أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية. في الوقت الحاضر ، يفضل العديد من المطورين استخدام هذه الأنظمة الأساسية لتطوير تطبيقات جذابة لأنها أسرع بثلاث مرات وأسهل في الاستخدام من الترميز التقليدي. دعنا نتعمق أكثر في الموضوعات.

كيف تزيد الإنتاجية في الترميز؟

فيما يلي بعض المشكلات الشائعة في الترميز التقليدي:

قضاء الكثير من الوقت في فهم الكود الحفاظ على التعليمات البرمجية القديمة أخطاء في الكود ناتجة عن إهمال بشري

تساعد أدوات عدم وجود رمز في حل هذه المشكلات: فهي تتيح تطوير أسرع بثلاث مرات وابتكار مستمر لبناء تطبيقات مخصصة. على سبيل المثال ، يتم إخفاء العديد من الأخطاء التي يتم ارتكابها بسبب عدم الانتباه في آلاف سطر من التعليمات البرمجية ، ويستغرق الأمر وقتًا طويلاً للعثور عليها وإعادة كتابتها. إذا لم يكن هناك ألف سطر من التعليمات البرمجية ، فلا مشكلة في ذلك. أيضًا ، ليست هناك حاجة للحفاظ على التعليمات البرمجية القديمة. وبالطبع ، من الأسهل فهم كيفية عمل عدم وجود رمز بدلاً من تعلم لغة برمجة وقراءة عدد كبير جدًا من أسطر التعليمات البرمجية التقليدية. يمكنك تطوير برنامج مثالي فقط باستخدام كتل عمليات العمل بالسحب والإفلات وتقليل الأخطاء التي تحدث في التعليمات البرمجية المكتوبة.

تعد الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية نعمة للمطورين الذين ليسوا ماهرين في الترميز ، أحد أسباب ذلك هو عدم وجود تعليمات برمجية وأدوات منخفضة التعليمات البرمجية . تعمل ميزة السحب والإفلات على تسهيل الاستخدام والبدء بسرعة في مشاريع بناء التطبيقات الخاصة بهم. أخيرًا ، تعد الأدوات بدون تعليمات برمجية طريقة ممتازة لتحسين إنتاجيتك وتسهيل مهمة التطوير لديك.

تطوير الوظائف المشتركة بدون كود

يدعم نهج التطوير بدون كود مجموعة واسعة من التطبيقات. ربما تكون التطبيقات الخاصة باحتياجات الأعمال الصغيرة هي الأكثر انتشارًا. يمكن أن تكون هذه التطبيقات أدوات لإدارة الموارد البشرية ، أو جدولة التطبيقات أو التجارب الأخرى ، واحتياجات العمل الفردية ، وما إلى ذلك. مع عدم وجود رمز يمكن للمؤسسات الصغيرة إنشاء تطبيقاتها الخاصة بسهولة. والشركات الكبيرة التي قد يكون لديها حزم باهظة الثمن أو برامج مصممة خصيصًا من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات تستخدم أيضًا تطوير بدون كود لتقليل تكلفة التطوير وجعله أسرع.

وظيفة أخرى شائعة هي القدرة على التشغيل الآلي على نطاق صغير بسرعة أكبر 3 مرات. يجب أن يقوم مطورو البرامج المحترفون بدون كود برقمنة عمليات المؤسسة على نطاق واسع. وجدت دراسة أجرتها شركة McKinsey & Company أن تنفيذ التقنيات الحالية يمكن أن يؤدي إلى أتمتة ما يصل إلى 45٪ من أنشطة الموظفين. في مكان العمل الرقمي الأول اليوم ، تعتبر الأتمتة والتكامل ضروريين لتوسيع نطاق الإنتاج والكفاءة مع الحفاظ على جودة تطبيقاتك. توفر الأدوات الخالية من التعليمات البرمجية والأكواد المنخفضة بيئة تطوير سهلة الاستخدام تجعل من السهل إعداد قواعد الأتمتة التي تقلل عبء العمل وتساعدك على إكمال عملك بشكل أسرع 3 مرات.

استخدامات المنصات بدون كود

تعد الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية مفيدة لأسباب مختلفة:

تعزيز تعاون الفريق متعدد الوظائف وإدارة سير العمل

أتمتة المهام وقوائم انتظار التذكير والتكامل مع سوق التطبيقات الأخرى

تقليل أوقات الانتظار وتحسين الموارد من خلال السماح للمطورين الذين لا يمتلكون تعليمات برمجية بتطوير حلول أسرع بثلاث مرات بدلاً من الاعتماد على فريق تكنولوجيا المعلومات

تقليل المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً بحيث يمكن إنفاق المزيد على الأعمال المهمة والاستراتيجية والإبداعية

سد فجوة تطوير البرمجيات والمهارات الفنية للمطورين

نماذج البناء

توفير وسيلة للشركات لبناء سوق تطبيقات جديدة ونشرها بسرعة

تكامل سلس مع تطبيقات الطرف الثالث

تتيح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية للمطورين إنشاء تطبيقات أسرع بثلاث مرات من البرمجة. فيما يلي العديد من الأمثلة لما يمكنك إنشاؤه باستخدام منصات بدون تعليمات برمجية:

مواقع التجارة الإلكترونية تطبيقات السوق سرد الدلائل تطبيقات المراسلة جدولة المواعيد مواقع المدونة تطبيقات الفيديو مواقع الأخبار والتطبيقات

أحد المفاهيم الخاطئة الشائعة حول سوق التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية هو أنها مخصصة فقط للتطبيقات البسيطة. هذا ليس صحيحا. أصبح منشئو التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية متطورين بشكل لا يصدق لدعم الوظائف الغنية في جميع التطبيقات لتلبية متطلبات المؤسسات عندما تتقدم التكنولوجيا بسرعة. يمكن الآن إنشاء العديد من تطبيقات المؤسسات الشاملة باستخدام نظام أساسي بدون تعليمات برمجية.

ما هو أفضل برنامج بدون كود؟

يتحرك العالم بسرعة ، ومن الصعب مواكبة كل الابتكارات. هناك العديد من الخيارات للمنصات التي لا تحتوي على كود. كيف يمكنك اتخاذ قرار بشأن العديد من المنتجات التي تدعي أنها الأفضل؟ أفضل طريقة هي مقارنة المزايا التي تناسب احتياجاتك ، ولكن هناك العديد من الميزات المشتركة التي يجب أن تتوفر في أفضل منصة خالية من التعليمات البرمجية. المرونة وسهولة الاستخدام والقدرة على عدم التقيد بالمنصة. كل هذه الميزات لها AppMaster. AppMaster هو برنامج بدون رمز يمنحك كل قوة البرمجة دون متاعب أو مخاطرة. مع AppMaster ، لا توجد مشكلة في عدم وجود رمز! كل ما عليك فعله هو سحب الكتل وإفلاتها ، مما يلغي الحاجة إلى التعلم عن ظهر قلب ، وساعات طويلة ، ودورات تدريبية باهظة الثمن تستغرق سنوات لإكمالها.

أفضل شيء في AppMaster هو أنه يمكنك أخذ كود المصدر والوثائق الفنية ، والتي تتم كتابتها تلقائيًا وليست مرتبطة بالمنصة. إنه مرن للغاية ومريح! يسمح لك بإنشاء تطبيق جوالك دون أي خبرة في الترميز. إنه يوفر واجهة سحب وإفلات لتصميم تخطيط التطبيق الخاص بك ، حتى تتمكن من التركيز على ما هو أكثر أهمية - إبداعك وأفكارك. علاوة على ذلك ، فإن التطبيقات التي تقوم بإنشائها باستخدام AppMaster قابلة للمقارنة من حيث الحجم والسرعة مع التطبيقات المطورة باستخدام الترميز التقليدي: فهي أيضًا سريعة وصغيرة.

مستقبل بلا كود

تطوير منتج برمجي يستهلك الوقت والمال والجهد. أحيانًا يستغرق الأمر سنوات من العرق والدموع قبل أن نرى عائدًا على استثماراتنا. يحاول الجيل الأخير من تطوير no-code لتقليل نقاط الألم في هذه العملية من خلال تقديم مكونات مسبقة الصنع يمكنك تخصيصها لتناسب احتياجاتك. وفقًا للخبراء ، ستغير هذه الموجة من التكنولوجيا طريقة تفكيرنا في الترميز والبرمجة والتطوير. دعونا نناقش عاملًا رئيسيًا واحدًا سيشرح كيف ستغير أدوات عدم وجود كود في المستقبل.

رشاقة

مع ظروف العمل المتغيرة باستمرار واحتياجات العملاء المتغيرة ، يجب أن تصبح الشركات أكثر مرونة. على عكس التطوير التقليدي ، تسمح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية لمستخدمي الأعمال بإجراء تغييرات على التطبيقات بسرعة وسهولة. تعمل إمكانية التطوير بالسحب والإفلات البسيطة للمنصات الخالية من التعليمات البرمجية على تسهيل تحديث التطبيقات وإعادة تصميمها. وهذا يمكّن الشركات من الاستفادة من فرص السوق مع تجنب المخاطر.

No-code هو أفضل بديل على الإطلاق للتطوير التقليدي. نمت شعبية No-code في السنوات الأخيرة. سيستمر نهج عدم وجود رمز في الازدياد في شعبيته لأنه يقلل من الاعتماد على محترفي تكنولوجيا المعلومات ويوفر طريقة سهلة للشركات لإنشاء تطبيقاتها الخاصة. يسمح No-code أيضًا بالتكامل مع الأنظمة الأساسية الأخرى لتوفير الوقت والتكاليف. يمكنك استخدامها لأتمتة المهام المتكررة وتبسيط عملية التطوير.

استنتاج

No-code هو مستقبل التطوير لأنه يوفر العديد من الفوائد للمطورين والشركات على حد سواء. تعمل الأنظمة الأساسية بدون رمز على زيادة إنتاجيتك عن طريق تقليل كمية التعليمات البرمجية التي يجب عليك كتابتها. هذا لأنه يمكنك أتمتة عملية الاختبار والنشر الخاصة بك باستخدام أدوات تكامل بدون تعليمات برمجية. يمكنك أيضًا تقليل مخاطر الأخطاء في التعليمات البرمجية الخاصة بك عند استخدام هذه الأدوات. النظام الأساسي بدون رمز هو أداة تطوير من الدرجة الأولى تستخدمها الشركات في العديد من الصناعات.