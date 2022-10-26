هل كان لديك ما يكفي من سوء الإدارة باستخدام برامج إدارة متعددة؟ كل فرد في فريقك مرتبك بحق بشأن أحدث جدول بيانات يجب اتباعه ، والحفاظ على سجل العميل ، والتعاون مع الفريق. يؤدي مثل هذا السيناريو في المنظمة إلى سوء التواصل ، وتكرار أو إغفال المهام المهمة ، وعدم الرضا بين عملائك وموظفيك. لذلك ، هذا هو الوقت المناسب لاستخدام no-code لإنشاء أدوات داخلية يمكن أن تساعدك على التخلص من أدوات الإدارة والاتصال المتعددة.

ما هو برنامج no-code ؟

يعني المصطلح الذي تمت صياغته لأول مرة داخل إدارة شركة برمجيات أنك لست بحاجة إلى أي رمز لتطوير التطبيقات أو البرامج للاستخدام الداخلي. تتطلب هذه العمليات دعمًا ضئيلًا أو معدومًا من المطورين أثناء إنشاء التطبيق أو بعده. علاوة على ذلك ، فهي أقل تكلفة من CRM ويمكن إدارتها بشكل كبير من أوراق Excel ومجموعة من برامج الإنتاجية.

يمكنك استخدام عمليات no-code لإنشاء أدوات للاتصال الداخلي ومعالجة المشروع. يمكنه أتمتة المهام المتكررة في المنظمة. أيضًا ، يمكنك الإبلاغ عن التحليلات بالتنسيق المطلوب لاتخاذ قرارات فعالة.

أنواع أدوات عدم وجود كود

يمكننا تقسيم أدوات عدم وجود رمز إلى فئات الأدوات القوية التالية لمساعدتك في العثور على أفضل حل لعملك. ضمن كل فئة ، توجد قائمة بأفضل الأدوات المتاحة التي يمكن أن تساعدك في الأتمتة لإدارة عملك دون الكثير من المتاعب.

أدوات BPM - تساعد في إنشاء إطار عمل يدور حول الأشخاص والأنظمة

- تساعد في إنشاء إطار عمل يدور حول الأشخاص والأنظمة منشئو النماذج - تم إنشاء نماذج آلية لجمع الردود

- تم إنشاء نماذج آلية لجمع الردود الأتمتة - مهام متكررة مختلفة آليًا

- مهام متكررة مختلفة آليًا أداة إنشاء الواجهة الأمامية - تساعد في إنشاء واجهة أمامية لتجربة مستخدم أفضل

- تساعد في إنشاء واجهة أمامية لتجربة مستخدم أفضل أدوات إنشاء التطبيقات - أدوات الإنشاء ، بما في ذلك تطبيقات الويب ذات التعليمات البرمجية المخصصة

- أدوات الإنشاء ، بما في ذلك تطبيقات الويب ذات التعليمات البرمجية المخصصة تطبيقات Field Force - تتيح لك إدارة الأصول المختلفة

- تتيح لك إدارة الأصول المختلفة منشئ الامتدادات - يمكن إنشاء ملحقات مفيدة

- يمكن إنشاء ملحقات مفيدة أتمتة الاختبار - من الممكن تشغيل العمليات الآلية

- من الممكن تشغيل العمليات الآلية أدوات قاعدة البيانات عبر الإنترنت - تصبح إدارة Dbs أسهل بدون مطورين

- تصبح إدارة Dbs أسهل بدون مطورين منشئ مواقع الويب - يساعد في إنشاء مواقع الويب باستخدام drag-and-drop

أسباب عدم استخدام كود في التطبيقات الداخلية

لا يمكن أن تكون جميع الشركات متشابهة ، ولكن لا يزال بإمكانها استخدام عمليات no-code. يكمن جمال هذه المنصات في قابليتها للتخصيص والمرونة التي توفرها. قد تحتاج إلى تنسيق فريقك كوكالة تسويق أو محامٍ أو طبيب. في كل حالة ، ستكون أولوياتك وأدواتك الداخلية ومتطلبات البيانات مختلفة. ولكن يمكنك أن تتوقع برنامجًا فعالاً no-code للتعامل معه بأدق التفاصيل. يمكن لهذه الأدوات تطوير تطبيقات مخصصة وإنشاء تطبيقات ويب في وقت قصير دون الحاجة إلى مطورين.

فيما يلي حالات الاستخدام الأساسية للأدوات الداخلية بدون رمز:

قيود SaaS

غالبًا ما تكون SaaS solutions مكلفة ، خاصة إذا كنت بحاجة إلى تخصيصها بالكامل وفقًا لاحتياجات مؤسستك. لا تحتوي الاختلافات العامة من SaaS المتوفرة بأسعار معقولة على الميزات التي تحتاجها. وبالتالي ، يمكنك استخدام الأدوات الداخلية no-code للتخلي عن SaaS تمامًا وإنشاء تطبيقات ذات قيمة كبيرة لمؤسستك.

تحسين المطور الداخلي

سيتطلب تطوير أدواتك الداخلية من خلال مطور داخلي ترك مسار العمل العام وقضاء وقت إضافي في استخدام الأدوات الداخلية. يعد هذا إهدارًا للموارد لعملك ، خاصةً عندما يمكنك بسهولة الحصول على الأدوات الداخلية بدون تعليمات no-code بدون مطورين.

صيانة النظام

يتطلب استخدام برامج مطورة خصيصًا أو CMS متطور أن تستثمر في الصيانة. وبالمثل ، قد تكون ترقيات الأجهزة ضرورية في بعض الحالات. ولكن هذا ليس هو الحال مع الأدوات الداخلية التي no-code. إنها تتيح لك العمل بدون رعاية ، وبالتالي توفير مهمة إضافية وموارد شركتك. يمكنك بسهولة إنشاء أدوات داخلية باستخدام لوحات إدارة بديهية.

ترقيات الورق وجداول البيانات

إذا كنت تستخدم جداول البيانات أو الورق للاحتفاظ بسجلاتك ، فستثبت الأدوات الداخلية no-code أنها تقدم كبير في نموك ونجاحك. باستخدام هذه الأدوات ، سيكون لديك كل شيء رقميًا ، مما يضمن الوصول المناسب لجميع أصحاب المصلحة.

ما الذي يجعل عدم وجود كود لبناء أدوات داخلية حلاً للشركات؟

تأتي أدوات الأعمال No-code بمزايا متعددة لبناء الأدوات الداخلية. لنلقي نظرة:

منخفض الكلفة

لن تضطر إلى الإنفاق على نظامك الحالي أو تكبد تكاليف التطوير للحصول على برامج متخصصة لتلبية احتياجات عملك. تقدم معظم المنصات no-code المرفق بتكلفة معقولة. لذلك يمكن للشركات الصغيرة استخدامها بسهولة لاكتساب الوظائف المطلوبة.

تقليل الاعتماد على الفريق الهندسي

غالبًا ما تكون البرامج الثقيلة ونظام CMS الذي صممه المطورون غير وظيفيين مع البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة. لذلك ، غالبًا ما يأتي دمج CMS مصحوبًا بترقية تكنولوجيا المعلومات. وبالمثل ، يمكن تجنب تكاليف التطوير لإنشاء الأدوات وتطبيقات الأعمال المخصصة ، من حيث الموارد والوقت لفريق التطوير الداخلي ، باستخدام الأنظمة الأساسية no-code.

انطلق بسرعة

ليس عليك انتظار التطوير والنماذج الأولية والاختبار وتثبيت الأخطاء لبدء العمل. تتوفر الخدمات no-code على الفور لتتمكن من إنشائها والبدء في العمل عليها. وبالتالي ، توفر الكثير من وقتك في إنشاء تطبيقات أعمال مخصصة من خلال حلول no-code.

التخصيص

تتيح لك الأدوات الداخلية No-code تطوير تطبيقات أعمال مخصصة. يمكنك ضبط كل شيء وفقًا لمتطلباتك من وجهة النظر الوظيفية أو التخطيط. كل ذلك ممكن من خلال وظيفة التعليمات البرمجية المخصصة لهذه الأدوات.

يدعم قابلية التوسع

عادةً ما تخدمك CRM s المصممة للشركات الصغيرة على مستوى معين ؛ أنها تدمج التغييرات بمجرد نمو المنظمة. لكن الأدوات الداخلية التي no-code بسيطة ووفقًا لتقديرك دائمًا. يتيح لك ذلك تحسينها لمؤسسة أكبر كلما تطورت.

التمكين التنظيمي

تتيح لك أدوات no-code الاستمتاع بالتمكين التنظيمي. لا يتعين عليك الاعتماد على طرف ثالث لتسوية العمليات الخاصة بعملك. تظل جميع البيانات والمعلومات الحساسة الأخرى معك أثناء تطوير نظام إدارة أفضل باستخدام أدوات داخلية بدون مطورين.

رضاء الموظف

يمكن للأدوات الداخلية تبسيط العمليات ونطاق العمل للموظفين بشكل أكثر وضوحًا من الوسائل التقليدية (جداول البيانات أو الأوراق). علاوة على ذلك ، لا يتعين على الموظفين بذل أي جهد إضافي لاستخدام الأدوات الداخلية التي تم تطويرها بدون رمز. يزيد من رضا الموظفين وإنتاجيتهم.

كيف تحصل على أقصى استفادة من no-code؟

حسنًا ، إذا قررت استخدام النظام الأساسي no-code لإنشاء الأدوات الداخلية ، فيجب عليك اعتماد بعض أفضل الممارسات لتحقيق أقصى استفادة منها.

إليك بعض النصائح لمساعدتك في هذا الصدد:

توفير التدريب المناسب

سيكون استخدام الأدوات الداخلية التي تم إنشاؤها من خلال الحلول no-code أمرًا بسيطًا (حيث تعمل عبر واجهة مستخدم السحب والإفلات). ولكن يجب عليك توفير التدريب لأعضاء فريقك لتحقيق أقصى استفادة منه. بعض الناس لا يتمتعون بالذكاء التكنولوجي ، والبعض الآخر قد يقاوم التغيير. في كلتا الحالتين ، يمكن أن يساعدك توفير التدريب في سد الفجوة.

شجع الاستكشاف والتجريب

قد تحتوي الأدوات الداخلية التي قمت بإنشائها على جميع الوظائف ، ولكن هناك دائمًا مجال للنمو والتحسين. لذلك ، يجب أن تسمح لفريقك باستكشاف الجوانب الأخرى التي يمكن تضمينها في الأدوات الداخلية والتفكير فيها. كل هذا التشجيع سيضمن لمستخدمي عملك الاستفادة الكاملة من الأدوات الداخلية.

تطوير دراسات الحالة

نظرًا لأن مفهوم استخدام no-code لإنشاء أداة داخلية جديد ، فقد لا يكون فريقك على دراية بالإمكانيات اللانهائية التي يمكن تحقيقها من خلال أدوات no-code ولوحات الإدارة السهلة. لذلك ، لبدء العمل بها ، من الضروري تطوير بعض دراسات الحالة الداخلية التي ستسلط الضوء على الاستخدامات المحتملة وطرق استخدام الأدوات الداخلية إلى أقصى حد.

إنشاء القوالب

مثل منصات الإنتاجية الأخرى ، تتيح لك الأدوات الداخلية إنشاء القوالب الخاصة بك. لذلك ، من الأفضل استخدام هذه القوالب لتوفير الوقت والحصول على نتائج أفضل. يمكنك إنشاء مهام سير العمل من البداية في البداية ، ولكن بمجرد تسوية الأمور وفقًا لمؤسستك ، يمكن أن يكون إعداد القوالب منقذًا. لذلك ، لن تحتاج حتى إلى مساعدة من المطورين.

مستقبل عدم وجود كود

أصبحت أدوات No-code بارزة في مختلف مجالات الحياة ، بما في ذلك الأعمال التجارية وهندسة البيانات. الأسباب الرئيسية للطفرة المفرطة في هذه الصناعة هي التكلفة العالية لموارد التنمية والوقت الطويل المطلوب للحصول على النتائج المرجوة.

إلى جانب ذلك ، يمكن لأدوات no-code توليد فوائد يصعب إدارتها مع الأنظمة الأساسية الأخرى المتاحة ، وبالتالي تعزيز الطلب بشكل كبير. نظرًا لأنها توفر آلية آمنة وموثوقة وسهلة الاستخدام لإدارة العمليات المختلفة ، تميل الشركات إلى اعتمادها بسهولة أكبر. لا تحتاج إلى مهارات الترميز أو المعرفة التقنية لإنشاء تطبيقات الويب والجوال بواجهات مستخدم سهلة الاستخدام.

AppMaster هي أفضل أداة بدون رمز تتيح لك إنشاء تطبيقات ووضع عملك في وضع التشغيل التلقائي مع عدم مواجهة أوقات تطوير طويلة وتكاليف عالية. تم تصميم لوحة الإدارة مع مراعاة عدم وجود الأشخاص الفنيين. علاوة على ذلك ، فإن ميزات السحب والإفلات لن تتطلب من مستخدمي الأعمال الاستفادة من معرفة الترميز.

منطق الأعمال ولوحة معلومات الويب وتصميم قاعدة البيانات هي الميزات البارزة القليلة التي يقدمها AppMaster. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الميزانية والتوقيت الخاص بإنشاء حلول أعمال داخلية لا مثيل لهما ، مما يجعلها واحدة من أدوات no-code المدهشة المتوفرة في السوق.

استنتاج

يمكن أن يريحك استخدام أدوات داخلية no-code من الضغط المفرط لإدارة المهام الروتينية والتعامل مع أصحاب المصلحة والمسائل الإدارية. يمكنك توقع إمكانية تخصيص أعلى ، وسهولة في الاستخدام (ميزة السحب والإفلات) ، وزيادة رضا الموظفين ، وتحسين الإنتاجية من خلال أدوات no-code.