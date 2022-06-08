بدلاً من أن تكون عائقًا تقنيًا للدخول ، يجب أن تسمح التكنولوجيا بالإبداع وتشجعه. لا يوجد رمز ورمز منخفض يقومان بهذا العمل. إنه ليس عائقًا تقنيًا للدخول ، لكنه يسرع التحول الرقمي. يتم منح المهندسين المواطنين إمكانية الوصول إلى ميزات سهلة الاستخدام مثل واجهات السحب والإفلات والمحررين من خلال أدوات النظام الأساسي لتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة وعدم وجود تعليمات برمجية. تتيح هذه الأدوات لغير المطورين إمكانية إنشاء تطبيقات برامج المؤسسة ونشرها وصيانتها بسرعة. تشمل الأمثلة على هؤلاء غير المطورين أقسام الموارد البشرية وأقسام التسويق وفرق العمليات.

تسريع التحول الرقمي باستخدام التطوير منخفض التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية

يمكن تحقيق العديد من الأهداف المختلفة من خلال التحول الرقمي ، بما في ذلك تحديد فرص عمل جديدة ، وتخصيص تجارب العملاء ، وتبسيط سير العمل والإجراءات ، واعتماد السلوكيات القائمة على البيانات ، واستكشاف آفاق تكنولوجية جديدة. في معظم الحالات ، لكي تخضع المؤسسة لعملية انتقال رقمي بنجاح ، يجب عليها:

إنشاء برامج جديدة ، ودمج الأنظمة والمهارات التحليلية ؛



قم بتحديث تطبيقاتك حتى تتمكن من العمل في السحابة



تصميم تطبيقات الهاتف المحمول التي تتفاعل مع العملاء



يجب أن تكون عمليات سير العمل تلقائية.

تواجه غالبية الشركات التي تقدم الطلبات صعوبة في توظيف المواهب التقنية المناسبة ؛ تحتاج هذه المنظمات إلى التحقيق في الأساليب المبتكرة لتلبية المتطلبات المتعلقة بالتحول الرقمي. يستغرق بناء الحلول الرقمية الكثير من الوقت والموارد ، ولكن استخدام التعليمات البرمجية المنخفضة يمكن أن يقلل الوقت والموارد اللازمة لهذه العملية. نظرًا لأن بناء التطبيقات متاح للجميع ، بغض النظر عن مستوى قدراتهم التقنية ، يمكن لعدد أكبر من الأشخاص المشاركة في تسريع التحول الرقمي. يمكنك تسريع التحول الرقمي باستخدام منصات تطوير منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية بمساعدة AppMaster. AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يهدف إلى مساعدة المؤسسات في إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج مع إنشاء رمز. تتضمن هذه التطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

سيكون لديك سيطرة كاملة على الموقع الذي يتم فيه نشر تطبيقك مع AppMaster.io ، وستكون قادرًا على الحفاظ على استقلاليتك عن النظام الأساسي عن طريق تصدير كود المصدر الذي سيسمح لك بالتوسع من الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) إلى حل مؤسسي قادر على معالجة ملايين الطلبات في الدقيقة.





تدعم الشركات فرق المؤسسات الخاصة بها ولديها برامج تطوير برمجيات لا تحتوي على كود تقوم ببناء برامج أبسط بشكل أسرع ، مما يسمح لها بمواكبة التطور السريع للتطبيقات. يمكن للأشخاص غير التقنيين تطوير التطبيقات دون استخدام أي رمز لمؤسستهم. قدمت إحدى شركات الخدمات المالية إمكانات رقمية جديدة لبوابة عملائها أسرع بمرتين مما كان متوقعًا منذ أن أنشأ رجال الأعمال معظمها بدون مساعدة من تكنولوجيا المعلومات.

ما هو تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة؟

يشير المصطلح "رمز منخفض" إلى تطوير البرامج التي تتطلب عدم وجود رمز لإنشاء التطبيقات والإجراءات. بدلاً من استخدام لغات البرمجة المعقدة ، تستخدم منصة التطوير منخفضة الكود واجهات المستخدم الرسومية. تمكّن هذه الأدوات سهلة الاستخدام الأشخاص الذين ليس لديهم فهم رسمي للكود أو تطوير البرامج من إنشاء تطبيقات لأسباب مختلفة ، مثل تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الأعمال ، دون الحاجة إلى أي خبرة سابقة في أي من هذين المجالين. وفقًا للبحث ، يمكن للشفرة المنخفضة أن تعيد مشاريع البرامج الكبيرة إلى المسار الصحيح مع الحفاظ على انخفاض التكاليف والاستفادة من الخبرة الفنية المخفية للمؤسسة.

ما هو تطوير لا كود؟

لا يحتاج تطوير التطبيقات واستخدامها من قبل المطورين أو استخدام طريقة تُعرف باسم "no-code" إلى أن يكون لدى المستخدمين أي خبرة سابقة في الكود أو فهم لغات البرمجة. هذا النوع من البرامج هو مثال لاتجاه الخدمة الذاتية ، والذي يمنح مستخدمي الأعمال القدرة على إنشاء وتعديل والاستفادة من التطبيقات التي تعتمد على البيانات لتحسين جودة عملهم.

بدون رمز ، قد تتبنى شركتك التطوير السريع. يسمح No-code للأشخاص بتصميم حلول مبتكرة لتغيير عمليات الشركة وتلبية طلبات العملاء. أيضًا ، عندما لا يكون هناك رمز في تطوير البرنامج ، فإن تطوير البرنامج يتجاوز النظام الأساسي أو التقنية. يُقال أيضًا أن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والتي تتطلب عدم وجود رمز تعد خيارًا جيدًا لإنشاء تطبيق بسيط. إذا كان هناك نقص في السيطرة ، فسوف تظهر ثغرات أمنية. لأنك طورت الكود حتى تعرف أنه يمكنك الاعتماد عليه على نطاق واسع أثناء تطويره. لا يوجد مطورو أكواد يوفرون قاعدة مطورين أكبر. مطلوب قاعدة مطور أكبر لتسريع الأعمال.

ألقِ نظرة على بعض الكيفية التي تساعد بها الحلول منخفضة التعليمات البرمجية في تسريع التحول الرقمي أدناه:

تعزيز النمو البصري والتنمية

يمكن أن تقلل الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية حجم العمل المطلوب لإنشاء تطبيقات جديدة بنسبة 90٪ ، مما يقلل الوقت الإجمالي من أكثر من 6 أشهر إلى أقل من 4 أسابيع. يمكن استخدام ميزة السحب والإفلات في إنشاء تطبيقات الواجهة الأمامية أثناء التنقل من قبل المطورين وكذلك غير المطورين. تسمح الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية للمستخدمين ببناء واختبار العمل بسرعة على الحلول المحتملة ، والتي تعد واحدة من أكثر القدرات المفيدة التي توفرها هذه الأنظمة الأساسية. من خلال توزيع الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية على مستخدمي الأعمال - الأشخاص الذين يعرفون ويفهمون القضايا التشغيلية بشكل أفضل - تساهم الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية في إطلاق الابتكار. يمكن للمستخدمين في عالم المؤسسات تطوير نماذج أولية وتكرار طريقهم نحو تطبيقات تعمل بكامل طاقتها.





قد يتم تسليم غالبية خطط تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية في وقت قصير مع وجود رمز صغير جدًا أو بدون رمز ضروري لأنه تمت إزالة جزء كبير منه. يوفر استخدام أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة العديد من الفوائد ، أحدها القدرة على إعادة استخدام المكونات. تشمل المزايا الأخرى مكتبة من المكونات المبنية مسبقًا والوحدات النمطية مسبقة التكوين.

دمقرطة تطوير التطبيقات

لا تستطيع قدرة تقنية المعلومات الحالية مواكبة الحاجة إلى التطبيقات المتصلة بتشغيل مؤسسة. يشير هذا إلى أن الافتقار إلى المهارات المتاحة هو العائق الرئيسي أمام التحول الرقمي. يمكن للشركات التي تقدم التطبيقات تمكين الفرق من إنشاء حلول عالية الجودة للعمليات اليومية من خلال تحويل عدد كبير من عمالها التقنيين إلى مطورين للمواطنين. للمطورين المواطنين دور رئيسي في تطوير التطبيقات.

يتيح ذلك للشركات تلبية لوائح أمن تكنولوجيا المعلومات ومعالجة مخاوف الأمن السيبراني مع الاستمرار في تمكين الفرق لإنشاء حلول عالية الجودة. عندما يتعلق الأمر بتصميم التطبيقات ومواقع الويب والعمليات والرموز المنخفضة ، فإنها توفر تجربة مستخدم مباشرة. يمكن للمستخدمين ربط الحلول الخاصة بهم بالعديد من مصادر البيانات وإنشاء بوابات فريدة لمواقع الويب باستخدام بعض الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة الأكثر تقدمًا والتي تقدم أيضًا عمليات تكامل خلفية.

لذلك ، يمتلك المطورون المواطنون القدرة على زيادة موارد التنمية والمساهمة في تسريع القيمة التجارية. بينما يركزون على المطورين للشركات ، يمكن للأشخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات التعامل مع التحديات الأكثر تعقيدًا التي تنشأ. عادةً ما لا يُطلب من المطورين المحترفين أثناء تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة وعدم وجود رمز ما لم يصل التطبيق إلى درجة من التعقيد ومتطلبات الامتثال التي تتطلب اندماجهم في مؤسسة.

خفض التكلفة والقدرة على التطوير

يمكن للمستخدمين ببساطة الاتصال بالمعلومات من مجموعة متنوعة من أنشطة المؤسسة وتنمية التطبيق من خلال الاستفادة من الاتصالات المحددة مسبقًا بالعديد من مصادر البيانات. العمل الذي يجب القيام به لتوسيع وإدارة التطبيقات عبر مؤسسة بأكملها أو لملايين المستهلكين أصبح أسهل باستخدام إستراتيجية منخفضة التعليمات البرمجية. يحتاج المطورون فقط إلى إنشاء أي شيء مرة واحدة لاستخدامه في مكان آخر ؛ هذا يستغرق دقائق فقط. يمكن توسيع مدى وصول التطبيق بسهولة من منطقة إلى أخرى ، بفضل بساطة نشر السحابة.

سهولة تكامل البيانات

التخصيص هو الطريقة التي تنتج أعظم النتائج عند محاولة استخراج أكبر قيمة من الأنظمة الموجودة بالفعل. توفر الأدوات التي تم تطويرها باستخدام تقنية التعليمات البرمجية المنخفضة مستوى عالٍ من التخصيص وقابلية التوسع. تتيح الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية إمكانية التطوير السريع للتطبيقات المصممة خصيصًا لغرض معين. إلى جانب البرامج القديمة ، يمكن توصيل هذه التطبيقات عبر موصلات API أو بواسطة المطورين. النتيجة النهائية هي منتج كامل. يتيح ذلك للفرق الارتباط بأي برنامج مؤسسة موجود مسبقًا مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ، وإدارة علاقات العملاء (CRM) ، والتطبيقات المخصصة ، وقواعد البيانات من خلال توفير تكامل قواعد البيانات و API سهل الاستخدام.

تسهيل إدارة دورات حياة التطبيق

الهدف الأساسي هو تطوير تطبيقات قابلة للتكيف مع الترقيات ، وتكون سريعة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة ، وتكون مبسطة من حيث متطلبات الصيانة الخاصة بها. يمكن للمستخدمين نشر تطبيقات مختلفة مع بعض النقرات باستخدام تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة ، مما يسرع تسليم التطبيقات. هذا يلغي حاجة المستخدمين إلى الاعتماد على فرق هندسية أو تشغيلية.

تعد مرحلة صيانة تطوير البرامج ضرورية لأنها تتيح إجراء تغييرات سريعة على ما تم بناؤه بالفعل ، وهو أمر ضروري لضمان استمرار التطبيق في تلبية احتياجات المؤسسة. يمكن تلخيص مفهوم الكود المنخفض في اسمه: فهو يستلزم كتابة كود أقل ، مما يقلل من مقدار الكود الذي يجب الحفاظ عليه.

مزايا استخدام تطوير بدون كود

ما مدى دقة تطوير المواطن ، وتطوير التعليمات البرمجية المنخفضة ، وعدم وجود رمز ، في تسريع جهود المؤسسة لبناء التطبيقات والعمليات والتكامل والتحليلات في سياق التحول الرقمي؟ فيما يلي بعض المزايا الرئيسية لتطوير بدون كود في التحول الرقمي:

تسريع عملية الحصول على الاحتياجات. تسمح الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية للمطورين بوضع نماذج أولية سريعة لتجارب المستخدم ، وقضاء وقت أقل على الإطارات السلكية وتصميمات أكثر تعقيدًا. من المرجح أن يقدم العملاء النهائيون الذين يظهرون نموذجًا أوليًا سريعًا مدخلات حول ما يرغبون فيه حقًا ، مما يؤدي في النهاية إلى احتياجات أكثر تحديدًا.

كرر بمرونة. تعد الأساليب الرشيقة مكونًا أساسيًا للتحولات الرقمية لأنها تسمح للفرق بتحسين التطبيقات بناءً على الملاحظات التي تم جمعها خلال كل سباق. نظرًا لأن الكود المنخفض يشجع التطوير السريع للتطبيق ويلخص العديد من التفاصيل الفنية ، يمكن لفرق أجايل إظهار التغييرات لأصحاب المصلحة في مراجعات العدو وإنتاج منتج قابل للتطبيق بسرعة أكبر.

تعزيز تجارب المحمول. تتميز التعليمات البرمجية المنخفضة عادةً بالأدوات اللازمة لتحسين التجارب عبر العديد من البرامج الأخرى ، بما في ذلك الويب والأجهزة المحمولة والأجهزة اللوحية. يقوم العديد منهم بتجميع أفضل تجربة للمستخدم وتقنيات التصميم.

بناء مع حواجز واقية. يعد إنشاء تطبيق أكثر من مجرد كتابة كود ؛ بدلاً من ذلك ، يستلزم تنفيذ إجراءات لضمان موثوقية التجربة وأدائها وأمانها.

قد يتم التخلص من جزء من هذا التعقيد من خلال تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة والأدوات التي تتماشى معها ، ولكن فقط إلى النقطة التي يقوم فيها المطورون بتضمين التعليمات البرمجية المخصصة الخاصة بهم في التطبيق.

تقديم الدعم والتحسينات بدون تعقيد البرمجة. تصبح صيانة التطبيقات وتحديثها أكثر صعوبة بشكل ملحوظ عندما تضطر إلى العمل باستخدام كود معقد غير موثق. مقارنةً ببديل القراءة عبر مئات الأسطر من التعليمات البرمجية ، فإن استخدام أداة مرئية يجعل فهم منطق الأعمال والعمليات وتحويلات البيانات أسهل بكثير.

استنتاج

ساعدت التكنولوجيا منخفضة الشفرة وغير المشفرة المنظمات في التكيف مع مناخ المؤسسات في مرحلة ما بعد الجائحة مع الحفاظ على القدرة التنافسية. حسنًا ، ستمثل الحلول منخفضة التعليمات البرمجية 65٪ من إنشاء التطبيقات قريبًا لأسباب مختلفة ، أهمها مشاكل الإنتاجية ونقص المهارات وتراكم مشاريع الأعمال. عندما نفكر في المستقبل ، يمكننا أن نرى أن المنصات منخفضة الكود ستلعب دورًا أساسيًا في تسهيل تسريع التحول الرقمي.

تستخدم الخطط منخفضة الكود واجهات مستخدم رسومية تتضمن المنطق الأساسي وقدرات السحب والإفلات بدلاً من استخدام لغات برمجة معقدة. هذا يجعل من الممكن للمستخدمين أن يصبحوا ماهرين في نظام واحد ، مما يجعلهم سهلاً بما يكفي ليتم استخدامها من قبل جميع العاملين داخل المؤسسة. استخدام التعليمات البرمجية المنخفضة لا يلغي الحاجة إلى المطورين لأنهم لا يقلون أهمية عن ذلك. إنه يحرر الناس من الأعمال الروتينية التي يخشونها أكثر ، مما يمكنهم من التركيز على جوانب وظائفهم التي تجعلهم مهمين حقًا وجوانب وظائفهم التي تتحدىهم وتثير اهتمامهم.







