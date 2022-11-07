يوفر Scrum آلية تطوير منتج Agile لأفراد أو فرق مختلفة للتعاون في مشروع معين. على الرغم من أنه يمكن استخدام مبادئ Scrum في سياقات مختلفة ، فإن المجال الأساسي لأعمال هذه المنهجية هو تطوير البرمجيات. دعنا نستكشف فوائد Scrum للمؤسسة وإطار عمل سكروم الأساسي ، الذي يقود العملية برمتها.

ما هو Scrum ؟

مشروع Scrum هو إطار عمل Agile لتصنيع المنتجات ، وخاصة تطوير البرمجيات. إنه يركز على التعليمات الواضحة ، والمواعيد النهائية الصارمة ، والإدماج المستمر للتعليقات في عملية إكمال المنتج النهائي.

إنها عملية سريعة ومرنة وقابلة للتكيف وفعالة نحو هدف محدد جيدًا ، والذي يشمل أقصى قدر من التعليقات ، لذلك تظل العملية بأكملها على المسار الصحيح. في الوقت نفسه ، يشتمل أيضًا على تراكم المنتجات لمساعدة فريق التطوير على التعويم وتصفح الأفكار بسهولة أكبر. في عملية Scrum ، يجب إكمال الأنشطة النهائية في الفترة المحددة مسبقًا. تُعرف هذه الفترات باسم سباقات السرعة وهي جزء مهم من منهجية سكروم.

نبذة تاريخية عن Scrum

يعود تاريخ مشروع Scrum إلى بضعة عقود فقط. بدأت في عام 1986 ، ونشرت Harvard Business Review (HBR) مقالاً بعنوان " لعبة تطوير المنتجات الجديدة " ، يشرح الآلية التي تتبعها شركات مثل Honda و Canon لتطوير المنتجات .

بناءً على الموضوعات التي تمت مناقشتها في هذه المقالة ، تم تطوير العديد من المفاهيم المستخدمة في منهجية Scrum. أنشأ Jeff Sutherland إطار عمل Scrum الحالي لعملية تطوير البرامج في عام 1993. ومنذ ذلك الحين ، تبنت صناعات مختلفة هذه العملية لإنشاء مرونة الفريق ومنتج يركز على العملاء.

القطع الأثرية Scrum

توفر مصنوعات Scrum تفاصيل حول كيفية تنفيذ المراحل المختلفة للعملية. إنه يعمل كأداة لجعل العملية الكاملة أكثر قابلية للإدارة. تعتبر مصنوعات Scrum نقطة مرجعية لتقييم وتكييف والحفاظ على الشفافية في تطوير البرمجيات. يحدد فريق سكرم القطع الأثرية لمشروع معين. عادة ، ثلاث قطع أثرية رئيسية قابلة للتطبيق في أي مشروع يعطي نظرة ثاقبة على الأداء.

وتشمل هذه:

المنتج Backlog

يتكون تراكم المنتج من التغييرات المطلوبة في المنتج الحالي. على وجه التحديد لتطوير البرامج وإصلاحات الأخطاء وإضافات الميزات وتحسين السرعة والمهام الضرورية الأخرى التي يتعين إكمالها لتحسين المنتج النهائي. تظل دائمًا حية ومتطورة بسبب الترقيات المستمرة المدمجة في العملية. غالبًا ما يكون مصدر تراكم المنتج هو مدخلات المستخدمين أو المعلومات التي تم جمعها في مرحلة الاختبار - إلى جانب تحليل المنافس وبيئة الأعمال العامة.

سباق المتراكمة

يمكنك الرجوع إلى تراكم الركض باعتباره المرحلة التالية من القطع الأثرية ، حيث يتم تحديد المعلومات أو المهام من تراكم المنتج ليتم تلبيتها في إطار زمني معين ، يشار إليه باسم العدو. بمجرد اكتمال تراكم العدو ، يتم تعيين المخرجات لدورة التحسين التالية ؛ لا توجد إضافات للأهداف النهائية. ومع ذلك ، قد تتغير الأنشطة اللازمة لتحقيق تلك التسليمات إلى حد ما عندما يبدأ العمل الفعلي في تطوير البرمجيات.

زيادة المنتج

هذا هو أحد المصنوعات اليدوية Scrum التي تشير إلى نهاية السباق ، حيث يتم تمييز المخرجات اعتمادًا على تعريف تم تعيينه في المراحل السابقة. يجب أن تشير أداة scrum التي يحتمل أن تكون معقولة في المنتج إلى تحسين في الوقت الفعلي بدلاً من إصلاح الأخطاء الطفيفة. بنهاية كل سباق ، يجب أن يكون هناك زيادة واحدة على الأقل في القائمة.

منهجية وعملية Scrum

منهجية Scrum هي تطور للعملية الرشيقة التي تقسم الأنشطة المتضمنة في عملية تطوير البرمجيات الرشيقة إلى مراحل أصغر ومؤقتة ، السباقات السريعة. للعملية نقطة انطلاق محددة ومجموعة واضحة من الأهداف التي تضمن إمكانية تسليم المشروع. ومع ذلك ، هناك مجال للتعلم والتطور المستمر. الأشياء التي لم يكن فريق سكرم على علم بها في البداية ، عادة ما يتعلمونها في نهاية المطاف أثناء تنفيذ المشروع.

فوائد مبادئ Scrum

فيما يلي الفوائد الرئيسية لمنهجية سكرم والآلية التي يعمل من خلالها فريق Scrum:

العمل بروح الفريق الواحد

أثناء استخدام مبادئ سكروم ، يمكنك توقع عمل جماعي أفضل. يرجع ذلك إلى شفافية وصف المهام ، مع وجود عملية مباشرة تم إنشاؤها لتنفيذ مهمة تطوير البرامج. إلى جانب ذلك ، تم وضع خط واضح للتواصل بين فرق تطوير البرمجيات أو الأعضاء الفرديين من خلال اعتماد هذه الآلية.

نهج مرن

يتطلب Scrum من المطورين وفرق تطوير البرامج العاملة في المشروع تعديل تعريفاتهم للمفاهيم وفقًا لمراحل التطوير. إلى جانب ذلك ، يسمح تراكم المنتج لفرق سكرم بتحديد أولويات المهام قبل إضافتها إلى مرحلة العدو. لذلك ، حتى لا تتم إضافة المهام إلى مرحلة العدو ، فهي مرنة.

تقليل المخاطر

اعتماد منهجية سكروم يقلل من المخاطر في العملية إلى حد كبير. هناك مواعيد نهائية محددة مع مخرجات محددة مسبقًا في عملية تطوير البرامج. لذا ، فإن فرص الخروج عن المسار أو الابتعاد عن الأهداف محدودة.

دمج التغذية الراجعة المستمرة

نظرًا لأن عملية التطوير بأكملها مقسمة إلى سباقات السرعة الأصغر حيث يتم دمج التعليقات الجديدة ، فإنها تضمن تقديم نتائج عالية الجودة وإعادة صياغة أقل.

ROI أعلى

العائد على الاستثمار المتوقع في المشاريع التي تم إنشاؤها باستخدام إطار عمل Scrum أعلى لأن دمج التعليقات يسمح لفرق سكروم بفهم ما هو مطلوب. إلى جانب ذلك ، يتم ارتكاب أخطاء أقل بسبب هذا الإطار الذي يؤدي إلى انخفاض التكاليف. كل ذلك ينعكس في ROI أعلى.

احتفالات أو أحداث Scrum

تُعرف المهام المتسلسلة أو المتكررة التي يُتوقع أن يؤديها فريق التطوير باسم الاحتفالات أو الأحداث. على الرغم من أن هذه الاحتفالات ضرورية لإطار عمل سكروم ، يمكنك تعديلها وفقًا لاحتياجات مشروعك ومتطلبات فريق التطوير. لا تتبع جميع فرق تطوير البرامج الاحتفالات في كل سباق.

فيما يلي بعض الاحتفالات الحيوية ؛ يمكنك أن تكون جزءًا منهم لبضع سباقات السرعة قبل أن تقرر أخيرًا ما إذا كانت هذه الأحداث ستكون جزءًا من سباقات السرعة المستقبلية.

Sprint Backlog Grooming

غالبًا ما يتم النظر في أحد الأحداث الهامة في Scrum هو أن مالك المنتج يجب أن يحافظ على تراكم السباق والمضي قدمًا في الاقتراحات التي تم قبولها من قبل جميع أصحاب المصلحة أو التوافق مع أهداف تطوير البرامج الشاملة المحددة. الاجتماع المحدد لهذا الغرض هو اجتماع Sprint backlog.

اجتماع التخطيط السريع

اجتماع تخطيط العدو هو حدث رئيسي آخر تقوم به فرق سكرم. في هذه العملية ، يتم تخطيط تفاصيل العدو. غالبًا ما تكون مسؤولية رئيس سكرم ، اجتماعات السباق تسند المهام إلى كل عضو في الفريق وتوضح أي ارتباك.

Scrum اليومي أو الوقوف

قد تختار أو لا تختار هذه الاجتماعات. ولكن تم تصميم هذا الحدث لتوضيح خطة العمل لمدة 24 ساعة القادمة بناءً على تخطيط العدو. هذه الاجتماعات سريعة وغالبًا ما يتم إجراؤها في الصباح للإجابة على أسئلة محددة وشرح المهام اليومية المتعلقة باستفسارات تطوير البرامج.

مراجعة Sprint

بعد الانتهاء من العدو ، يقوم أعضاء فريق التطوير بتقييم العدو والأنشطة التي يتم إجراؤها خلالها. ببساطة ، يتم إجراء مراجعة العدو. الغرض من هذا الحدث هو تحديد ما إذا كان يجب تحرير الزيادة وتتوافق مع تخطيط العدو. يمكن لجميع الأعضاء تقديم الاقتراحات ، لكن صاحب المشروع هو السلطة لاتخاذ القرار.

سبرينت بأثر رجعي

يقدم هذا الحدث نظرة عامة على العدو ، بما في ذلك الأشياء التي نجحت وتلك التي لم تنجح ، بما في ذلك التقنيات والأدوار والعلاقات. الغرض من منهجية العدو بأثر رجعي هو إنشاء بيئة تعاونية أفضل يمكنها تحسين روح الفريق والمساعدة في تحقيق نتائج أفضل للمشروع. يلعب مالك المنتج وسيد سكرم دورًا مهمًا أثناء العملية.

ثلاثة أدوار أساسية لنجاح Scrum

تقوم الأدوار الثلاثة البارزة بإجراء العملية بأكملها: مدير سكروم ، ومالك المنتج ، والفريق.

مصدر الصورة: scrum.org / المؤلف Jasper Alblas

سيد Scrum

سيد سكرم مسؤول عن تحديد الأهداف والحفاظ على Scrum محدثًا. إنهم يعملون كمدرب أو مرشد لفريقهم. تتمثل مسؤولية الدور الآخر في مساعدة الفريق بأكمله في إدارة الأشياء والحفاظ على المشروع سلسًا من التخطيط السريع حتى النهاية. كما أنه يرتب الموارد اللازمة لتنفيذ الهدف والحفاظ على الروح العالية.

مالك المنتج

يتولى مالك المنتج جزء التنفيذ. هذا الدور هو أيضًا ممثل أصحاب المصلحة العاملين في المشروع وهو مسؤول عن تحديد أولويات تراكم المنتج للحصول على نتائج أفضل وتعظيم عائد الاستثمار. بصفتك مالكًا للمنتج ، يجب أن يكون الفرد خبيرًا في الأنشطة التجارية وأن يكون واضحًا بشأن الأهداف التي يجب تحقيقها.

فرق Scrum

فريق سكروم هو التركيز التنفيذي في هذا النموذج. هم الذين ينفذون التعليمات ويحققون النتائج. غالبًا ما يعمل فريق سكرم في مجموعة من 5-7 أفراد. من الناحية المثالية ، يجب أن يكون فريق سكرم في موقع مشترك ومتصل جيدًا.

ضمن هذا الفريق الصغير ، يكون الأشخاص ذوو القدرات المتنوعة جزءًا من مشروع سكرم. إنها تساعد في التدريب المتبادل لبعضها البعض لتقليل الاختناقات. إن المسؤولية الجماعية والمرونة الفردية تجعل فريق سكرم مميزًا.

Scrum ، Kanban ، Agile

غالبًا ما يتم استخدام Scrum و Kanban و Agile قابلة للتبديل. لكن هذا ليس الواقع. إطار عمل Scrum Kanban هي أطر عمل Agile التي تعتمد على تطوير البرمجيات الرشيقة ، حيث المرونة في العملية هي الدافع الرئيسي نحو تحقيق الهدف النهائي.

يؤمن كلا الإطارين ، Kanban و Scrum ، بتقسيم المهام الرئيسية إلى أنشطة أصغر وتضمين أعضاء الفريق لتحقيق أفضل النتائج. بالنسبة لـ Scrum ، يتم ذلك من خلال التخطيط السريع ، بينما في مرحلة إدخال Kanban تساعد في القيام بذلك. ومع ذلك ، في Scrum ، تعد سباقات السرعة الأصغر جزءًا من إطار العمل الرشيق. لكن لا يوجد شيء من هذا القبيل في Kanban ، وهي عملية مستمرة.

لماذا تختار Scrum ؟

إذا كنت تشك في التفكير في منهجية Scrum لمواصلة مشاريعك ، فإليك بعض الأسباب التي تجعلك تختارها. مشروع Scrum سهل الفهم. بمجرد فهمها ، يمكن بسهولة تطبيق الأدوار (سيد سكروم ، مالك المنتج ، فريق التطوير) ، القطع الأثرية ، والأحداث على مشروع سكروم.

إلى جانب ذلك ، فإن الأدوار والمهام التي يجب أن يقوم بها كل عضو في الفريق واضحة ، مما يضمن تعاونًا أفضل ووضوحًا للأهداف. الشفافية والملكية الجماعية كلاهما فوائد يمكن تحقيقها من خلال عملية Scrum.

علاوة على ذلك ، فإن السباقات هي أنشطة قصيرة المدة مع تسليم واضح. يساعد في الحفاظ على تحفيز فريق التطوير بأكمله لمواصلة العمل وتحقيق الهدف الأكبر. ضع في اعتبارك أن هناك منحنى تعليمي أولي قبل أن تتمكن من الحصول على هذه الفوائد ، ولكن الفوائد على المدى الطويل أكثر أهمية من الوقت الذي ستقضيه لإتقان عملية سكروم.

تلخيص لما سبق

يمكن أن تساعد مبادئ Scrum في عمليات تطوير البرمجيات. عادة ، تجد فرق التطوير تطبيقات عبر الإنترنت توفر وسيلة لإنشاء عملية سكرم مخصصة. AppMaster هي إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد في تطوير البرامج من خلال تقليل الوقت اللازم للتسويق بشكل كبير بالإضافة إلى تكلفة التطوير وتكاليف الصيانة .