أحد أفضل الأساليب لإدارة المشاريع هو Agile project management. هذا يرجع إلى المرونة والعوامل التطورية في المنهجيات المرتبطة بالعمل. انطلقت الأساليب الرشيقة في عام 2001. وكانت الفكرة هي تنفيذ منهجيات Agile في التطوير. كانت هذه الخطة لتطوير البرمجيات. مع مرور الوقت ، أصبح تنفيذ الإدارة الرشيقة وتكييفها سلسًا.

لتلخيص الفكرة الكاملة وراء منهجيات Agile. يمكننا القول إنه نهج تكراري يميل إلى الزيادة بمرور الوقت. على الرغم من أن الأساليب الرشيقة تجعل من السهل على مديري المشاريع الحفاظ على مهام فريقهم وأنظمة العمل الخاصة بهم متسقة. تعتمد الفكرة الكاملة لأي إدارة مشروع رشيقة على التحسين المستمر والمرن.

ما هي منهجية Agile: الفوائد والمزايا الرئيسية

أشارت البيانات التي تم جمعها في عام 2018 إلى أن العديد من المشاريع تستخدم منهجيات رشيقة. ربما نفذت الشركة طريقة فعالة لتكون أكثر نجاحًا بنسبة 28٪ من المنظمات الأخرى. يشار أيضًا إلى أن حوالي 71 ٪ من المنظمة تستخدم الآن منهجيات في آفاق مختلفة.

إذن ، كيف أصبحت أجايل ناجحة جدًا ، ولماذا يعتمد مديرو المشاريع فقط على هذا الجانب من التكنولوجيا؟ يمكن تحديد ذلك بطريقة دقيقة: التحكم الذي تحصل عليه من خلال الرشاقة مهم. إنهم يجعلون مهمة جميع المديرين أسهل بشكل فعال. Agile هو خيارك الموثوق به عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات ، وامتلاك السلطة ، وتطوير السيطرة على المشاريع. ومع ذلك ، فإن مديري المشاريع الرشيقة يحتفظون بها في السجلات عندما يتعلق الأمر بتقديم الجودة فيما يتعلق بالقيمة التي يتوقعها العميل. تتناول هذه المقالة الجوانب الرئيسية والأسباب التي تجعلك تختار مديري المشاريع الرشيقة:

منتج عالي الجودة



تنظر منهجيات Agile في اختبار نهج موثوق لتطوير المشاريع ، مما يعني أن Agile يفهم القيمة التي يغطيها المشروع فيما يتعلق بالنتيجة النهائية. خلال إجراءات التطوير ، سوف تكون مرتبطًا بعميل يظل مشاركًا. تتمثل وظيفة هذا العميل في مراقبة جميع التغييرات التي تحدث بسبب واقع السوق ، حيث نعلم أن Agile هي عملية تكرارية. وهي تتألف من أعضاء الفريق الذين يمكنهم إدارة أنفسهم.

رضا العملاء



يتم ضمان جميع المشاريع تحت إشراف منهجيات Agile لمنح العميل سلطة اتخاذ القرار. إذا كنت تستخدم الأساليب ، فستمنح العملاء مساحة للمشاركة في مرحلة التخطيط فقط. ربما ، إذا لم يتمكنوا من التأثير على عملية صنع القرار ، فإنه يؤثر على المرونة والطريقة التي يتكيف بها البرنامج الرشيق مع الخدمات.

لنفترض أنك تمكنت من إبقاء العملاء على اطلاع بالمنهجية معك. ستشهد زيادة في معدل الكفاءة لمنتج عالي الجودة. إلى جانب ذلك ، ستشعر أيضًا أنك قادر على تقديم تعليقات أفضل تخدم قيمة عميلك. بعض الفوائد الأخرى التي تجلبها منهجيات Agile هي التخفيض الكبير في وقت السوق. يمكّن هذا في النهاية مالك كل منتج من الحفاظ على رسملة المنتج بشكل ملائم.

تحكم أفضل



عندما يتعلق الأمر بأعضاء الفريق وإدارتهم ، فإن منهجيات Agile تسمح بالشفافية والتغذية الراجعة الفعالة طوال المشروع. ومن ثم ، فإن السلطة النهائية للتحكم والقدرة على مراقبة كل جانب من جوانب المشروع بأكمله أسهل مع منهجية موثوقة. علاوة على ذلك ، الجودة مضمونة لتكون في أيد أمينة ، مما يؤدي إلى ثقة أصحاب المصلحة.

تحسين القدرة على التنبؤ بالمشروع



بمجرد استخدام Agile للمنهجيات ، ستشهد زيادة في الرؤية. يضمن لك هذا التنبؤ بالمخاطر في المستقبل ووضع خطط التخفيف التي تكون فعالة في منتج عالي الجودة على المدى الطويل. ليس هذا فقط كونك مديرًا ، ولكنك أيضًا ستكون قادرًا على تحديد التنبؤات طويلة المدى وتطوير استراتيجيات لصنع القرار لجعل مديري المشروع يعملون بسلاسة. على سبيل المثال ، تستفيد عملية Scrum من تراكم الأعمال المتراكمة ومخططات التوقف لجعل المشروع أكثر وضوحًا ، وتمكين المديرين من التنبؤ بالأداء ووضع الخطط المناسبة.

تقليل المخاطر



تقترح النظرية أن استخدام منهجيتك سيمكنك من مساعدة هامش كبير في تقليل معدل الفشل. إن القدرة على النظر إلى البركة مثل هذا الخطر الهائل واتخاذ القرارات على هذا الأساس من المرجح أن تنجح في جميع الحالات تقريبًا. يركز الدور على تغطية المهام في سباقات السرعة الصغيرة. وهذا يضمن في النهاية التسليم المستمر والأداء المستمر ، مما يضمن جودة المنتج.

زيادة المرونة



بمجرد تنفيذك لإدارة المشاريع Agile في فرق ، سترى أنه قد تم تحقيق تحسن ومرونة لا مثيل لها. علاوة على ذلك ، سترى أعضاء الفريق يعملون معًا ، ويتم تنفيذ رشقات نارية صغيرة ، جنبًا إلى جنب مع دعم التعليقات المستمر. يشعر جميع مالكي المنتجات بالمشاركة الكافية في المشاريع. يمكّن تقسيم المشروع إلى سباقات سريعة أقصر من العمل بطريقة يمكن التحكم فيها. جميع الفرق قادرة على اتخاذ تدابير فعالة وخلق حلول لمشاكل المحاسبة البسيطة فيما يتعلق بحدوثها.

التكاليف المتوقعة والجدول الزمني



نظرًا لأن جميع تصميمات Sprint في Agile لها مدة محددة ، فمن السهل التنبؤ بالتكلفة. ومع ذلك ، يقتصر العمل على أعضاء الفريق والجداول الزمنية الثابتة الخاصة بهم. بمجرد دمج هذه الجهود مع التقدير الإجمالي المخصص لكل سباق ، ستصادف تقديرًا تقريبيًا فعالًا للعمل الإجمالي وتكلفته. إن استخدام هذه المنهجيات والفوائد التي توفرها لك أجايل سيمكنك من تحقيق نتائج مرضية لعملائك.

تحسن مستمر



بمجرد مواءمة نفسك مع التعليقات المتسقة لمنتج عالي الجودة ، سترى تغييرًا كبيرًا في كيفية عمل الأشياء. تلعب التعليقات دورًا حيويًا في التحسين العام لأدائك. يعد التفكير الذاتي والقدرة على التحسين داخليًا أحد المبادئ العديدة التي وضعها إطار العمل الرشيق.

يسمح بالإدارة الذاتية



نظرًا لأن فرق Agile تتم إدارتها ذاتيًا ، فسوف يحتاجون إلى الاعتماد على استقلالية وقرارات الآخرين. يسمح Agile للفرق بأن يكون لها سلطة على قراراتهم. وهذا يؤدي إلى زيادة الحماية من التدخل في الإدارة مع الرعاة. تسمح لك الطبيعة الوظيفية الأخيرة بين الفرق بتعزيز مهارات أعضاء الفريق لإنشاء منتج عالي الجودة. العمل جنبًا إلى جنب مع الآخرين يعزز قدرات الفرد تمامًا. علاوة على ذلك ، يتعلمون أدوارًا جديدة يمكن أن تتماشى مع أدائهم. المزايا الأخرى التي يوفرها لك Agile هي بيئة مغلقة من الفرق ذات الهياكل المرنة.

مقاييس أكثر صلة



يعد إطار العمل Agile أداة مفيدة للمديرين وأعضاء الفريق والعملاء. إنه يساعد الفرق في تجنب الفخاخ مثل النفقات الخارجة عن السيطرة وزحف النطاق. يولد Agile مؤشرات مهمة مثل المهلة الزمنية ووقت الدورة والإنتاجية التي تساعد في تقييم فعالية الفريق. تستخدم الفرق الرشيقة مقاييس أكثر دقة وذات صلة من تلك التي تستخدمها الأساليب التقليدية للتنبؤ بوقت المشروع وتكلفته ومراقبة أداء المشروع.

لماذا تختاره على منهجيات أخرى؟

Agile هي واحدة من أقوى الأدوات عندما يتعلق الأمر بتطوير حركة المرور. الفوائد التي يوفرها لك تطبيق Agile فعالة بشكل كبير لفريق التطوير. يسمح Agile لفرق المشروع بإدارة العديد من مشكلات المشروع الأكثر شيوعًا بشكل أكثر فعالية. قد يشمل التكلفة وجدولة التنبؤ وزحف النطاق.

الحكم النهائي:

أثبتت طريقة "القطع الصغيرة" في تخطيط أي شيء ، بما في ذلك إنشاء المنتجات ، نجاحها تمامًا. قد تكمل الفرق المهام بسرعة أكبر وبعوائق أقل. ما هي المنهجية التي ستختارها لتنفيذ مشروعك إذا لعبت سرعة التنفيذ دورًا حاسمًا بالنسبة لك ، بالإضافة إلى منهجية Agile ، نقترح التفكير في تطوير التطبيقات بدون رمز.

يتيح لك هذا الاتجاه الواعد تسريع العملية في بعض الأحيان. كمكافأة إضافية ، سيوفر رمز no-code أيضًا ميزانيتك حيث لن تضطر إلى توظيف العديد من المطورين. في الوقت الحاضر ، لا تستطيع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية إنشاء MVPs فحسب ، بل أيضًا أنظمة كبيرة ومحملة على مستوى المؤسسة . على سبيل المثال ، منصة AppMaster. يتيح لك هذا النظام الأساسي إنشاء تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والخلفية. وعلى عكس معظم النظائر ، يمنحك AppMaster شفرة المصدر.

أسئلة مكررة:



ما هي فوائد أجايل؟



فيما يلي المزايا الرئيسية لـ Agile ولماذا تختار الشركات الرائدة استخدامها لإدارة مشاريعها:

سلع من العيار الثقيل



رضا العملاء



قيادة محسنة



المزيد من القدرة على التنبؤ بالمشروع



تقليل الأخطار



قدرة أكبر على التكيف



التطوير المستمر



زيادة روح الفريق



ما هي أهم فائدة من Agile؟



من أفضل الأشياء التي يمكنك تحقيقها باستخدام منهجية Agile هي القدرة على تحديد المشكلات التي تحدث في جميع أنحاء النظام. ستكون قادرًا على إنشاء الحلول الأساسية بشكل فعال ومستقبلي.

ما هي مزايا اختبار Agile؟



أهم خمس مزايا للمنهجيات الرشيقة:

تتضمن عملية الاختبار المختبرين على الفور



الاختبار المبكر ممكن مع اختبار رشيق



تعمل إدارة المشاريع الرشيقة على تقليل التكاليف وتوفير الوقت



تمتلك المنهجيات الآن وقتًا إضافيًا لتطوير حالات الاختبار وتنفيذها



العيوب أقل تكلفة بكثير



ما هو المهم في تطوير Agile؟



يؤدي إطار العمل المرن إلى تحسين مهم في المهلة الزمنية. يجب أن تكون قادرًا على تحديد الاختناقات حول الأنظمة. بهذه الطريقة ، يمكنك اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات تؤدي إلى نماذج دقيقة بمساعدة إدارة المشاريع السريعة.

ما هو أهم شيء في Agile؟



يعد فن تبسيط الأشياء لتقليل حجم العمل المطلوب أمرًا بالغ الأهمية في إطار رشيق. الهدف هو إنهاء العمل المطلوب بما يكفي من العمل.