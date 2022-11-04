إذا أخبرك شخص ما أن آلة سحرية يمكنها إنشاء تطبيق برمجي من الصفر ، فقد تفكر في الأمر على أنه اختراع مستقبلي. منذ فترة طويلة ، ربما كان هذا هو ما اعتقده الناس حول الصناعات التي يمكن أن تصنع المنتجات على نطاق واسع. لا تفكر معظم الصناعات اليوم مرتين في الوقت والطاقة اللذين توفرهما الآلات عندما تصنع أشياء مثل السيارات والملابس والمواد الكيميائية وغير ذلك. هذا شائع.

يتمتع الذكاء البشري بإمكانية فريدة للتوصل إلى أفكار بارعة ، وسوف يستفيد أي عمل تجاري من توظيف أذكى موارده على المستوى الإداري. ماذا لو كان من الممكن أيضًا تطبيق هذا المستوى من الأتمتة على لغات البرمجة والترميز؟ هذا هو بالضبط ما يمكن أن يقوم به إنشاء شفرة المصدر. علاوة على توفير وقت الأشخاص للتركيز على عمل أكثر تقدمًا ، يمكن أن يؤدي إنشاء الكود المصدري أيضًا إلى إزالة الغموض عن عملية بناء تطوير البرمجيات ولغات البرمجة. هنا ، سوف نستكشف بالتفصيل ما يستلزمه كل إنشاء شفرة المصدر ، وفوائده العديدة ، بالإضافة إلى بعض الأنظمة الأساسية الجيدة التي يمكن أن تساعدك على البدء في إنشاء كود المصدر.

ما هو منشئ شفرة المصدر؟

يتمثل المبدأ الكامن وراء الترميز التوليفي وإنشاء الكود المصدري في أنه يمكن تصميم البرامج لإنشاء أنظمة برمجية بطريقة آلية. يمكن لمثل هذه الأنظمة الأساسية إنشاء رمز ، وهذا يمكن أن يعزز إنتاجية المطور إلى حد كبير. لن تضطر إلى كتابة التعليمات البرمجية بلغات البرمجة واستخدام مخططات قواعد البيانات المعقدة. يمكن استخدام هذا الرمز الذي تم إنشاؤه بشكل منفصل عن نظام التوليد أثناء إعداد وقت التشغيل. يمكن أيضًا إجراء هذا المستوى من إنشاء الكود على منصات مثل Visual Studio. يتيح لك Visual Studio الترميز ، وتتيح لك بعض الوحدات الإضافية الخاصة به إكمال التعليمات البرمجية تلقائيًا.

يمكن للمهندسين رؤية الكود الذي أنشأه المستخدم أثناء إنشائه باستخدام مولدات المصدر بدلاً من استخدام لغات البرمجة للتشفير. يمكنهم إنشاء رمز يمكن من خلاله تقديم ملفات المصدر الجديدة إلى مجموعة المستخدم بشكل سريع. يمكنك بعد ذلك إنشاء رمز يتم تنفيذه أثناء التجميع. يقوم بفحص برنامجك لإنشاء ملفات مصدر جديدة ، والتي يتم تجميعها بعد ذلك جنبًا إلى جنب مع بقية البرنامج. هناك أيضًا العديد من مولدات الشفرات مفتوحة المصدر المتاحة. يقوم المبرمجون بتحسين هذه المولدات مفتوحة المصدر يوميًا ، مما يجعلها أسهل في الاستخدام.

يتيح مولد الكود المصدري وظيفتين رئيسيتين. أول شيء يمكن أن يفعله هو الحصول على كائن تجميع لجميع التعليمات البرمجية التي ينشئها المستخدم والتي يتم تجميعها حاليًا. تمامًا كما هو الحال مع الماسحات الضوئية اليوم ، يمكنك فحص هذا الكائن وتطوير البرامج التي تتفاعل مع الأطر النحوية والدلالات للبرنامج الذي تم تجميعه حاليًا. الوظيفة الثانية التي تقوم بها هي إنشاء ملفات مصدر يمكن استخدامها لتكملة كائن تجميع. هذا يعني أنه يمكنك إضافة شفرة مصدر إضافية إلى مجموعة بينما لا تزال قيد التقدم.

يعمل هذان العاملان معًا بشكل جيد لجعل إنشاء كود المصدر أكثر عملية من لغات البرمجة. يمكن أن يكون هذا أسهل بكثير في المتابعة من تعلم لغات برمجة كاملة. يمكن استخدام جميع المعلومات التفصيلية التي يجمعها المترجم أثناء التجميع لتحليل برامج المستخدم. يتم تسليم البرنامج من إنشاء الكود الخاص بك ، والذي يعتمد على المعلومات التي قمت بتقييمها ، في نفس المترجم. تتضمن بعض المولدات الشائعة مفتوحة المصدر مترجم FreeVASIC. يمكنك أيضًا استخدام أدوات مفتوحة المصدر مثل Visual Studio.

تاريخ مولدات كود المصدر

كما هو الحال مع أي تقنية جديدة ، فإن إنشاء كود المصدر له إيجابيات وسلبيات. إذا تم استخدامها بدون أي تحكم ، فقد تكون محبطة إلى حد ما. قد لا يعطونك الاهتمام بالتفاصيل التي يمكنك تحقيقها باستخدام لغات البرمجة. ومع ذلك ، باستخدام أداة إنشاء التعليمات البرمجية الصحيحة ، يمكنك إنشاء منتجات جيدة أسهل بكثير من استخدام لغات البرمجة التقليدية. عندما يتم تقديم ميزات أو مخططات قواعد بيانات أو تقنية جديدة ، فهناك بعض العوائق التي سيتعين على مستخدميها التغلب عليها ، لكن النتيجة تستحق هذه العقبات.

تتوفر العديد من مولدات الأكواد ، ويتم استخدامها في .NET 5 ، وحتى Microsoft بدأت في هذا المجال. أحد الأمثلة الشائعة لأداة إنشاء التعليمات البرمجية المصدر التي كانت قيد الاستخدام هو مصمم نموذج بيانات الكيان الخاص بـ ADO.NET. إنها أداة تطوير برامج مرئية تتيح لك إنشاء جداول وعلاقاتها. يمكن بعد ذلك استخدام فئة الجدول في الكود الذي تم إنشاؤه وسيتم إنشاؤه تلقائيًا. يوفر لك هذا الكثير من الجهد الذي كان من الممكن إنفاقه في إنشاء العديد من الفصول المتشابهة نسبيًا لإدارة جميع الكيانات الخاصة بك. كما أنه لا يتطلب أي معرفة بلغات البرمجة.

فوائد إنشاء كود المصدر

إنشاء كود المصدر له العديد من الفوائد التي تجعله جذابًا لمستخدميه. بخلاف القدرة على استخدامها حتى دون معرفة أي لغة برمجة ، فإليك بعض مزاياها الرئيسية:

يوفر الوقت

يمكن أن يؤدي إنشاء الكود إلى تحول أسرع للإفراج عنه. نظرًا لأن أجهزة الكمبيوتر هي أجهزة آلية ، فقد تكون كتابة التعليمات البرمجية المُنشأة مفيدة للغاية من حيث الوقت عند استخدامها. لن تضطر إلى القيام بذلك بنفسك أو حفظ المعلومات العشوائية المتعلقة بمهام الترميز اليدوي. لا تحتاج أيضًا إلى قضاء الكثير من الوقت في تعلم لغة البرمجة.

أخطاء بشرية أقل

تستخدم الأنماط لتطوير التطبيقات. يمكن للآلات الاستفادة من هذه الهياكل للتخلص من الإجراءات اليدوية وفهم الوظائف الشائعة. ينتج عن هذا أخطاء أقل بكثير من الترميز اليدوي لبرنامج بلغة برمجة.

إعادة استخدام الكود

الكود الذي تم إنشاؤه قابل للتكيف مع التطبيقات المختلفة. من خلال القيام بذلك ، يمكننا توفير الوقت والجهد في كل من المبادرات الحالية والمستقبلية. يمكن أن تساعدك إعادة التدوير التي تم إنشاؤها على زيادة الربحية والحفاظ على التناسق في تطبيقاتك.

تحسين الاختبار والمعيار

يمكن أن يؤدي الاختبار باستخدام النماذج إلى تحسين جودة الشفرة المخصصة. يمكن للشركات إضافة اختبارات للتخصيصات واستخدام الاختبارات للتأكد من أن التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها تعمل على النحو المنشود. يجعل إنشاء الكود المخصص هذا الأمر أسهل ويضمن جودة أفضل ويمكن أن يحسن الأداء.

بنية ثابتة واتساق

يساعد التكوين الموحد للأنظمة الكبيرة على خفض الديون التكنولوجية. بعد التدريب المنظم ، يمكن للمطورين الموهوبين أن يصبحوا أكثر إنتاجية. سيؤدي استخدام نفس التصميم في كل مرة إلى جعل الكود الذي تم إنشاؤه يبدو أكثر احترافية واتساقًا. ينطبق هذا بشكل خاص على أدوات إنشاء التعليمات البرمجية المصدر التي تنشئ بنية شبيهة بالشجرة من المجلدات أو الملفات لجعل العديد من مشاريع التنقل أكثر بساطة. قد تحتاج إلى ترميز كل مكون بشكل منفصل عند استخدام لغات البرمجة التقليدية.

توثيق أفضل

عادة ، تأتي الوثائق بعد التطوير أثناء استخدام لغات البرمجة النموذجية. يمكنك إنشاء وثائق باستخدام أدوات إنشاء التعليمات البرمجية المصدر لضمان الاتساق أثناء كتابة التعليمات البرمجية. هذا سيجعل الأمور أسهل أثناء صيانة التطبيقات الخاصة بك وفي حالة تغيير الموظفين.

عيوب توليد كود المصدر

هناك بعض العيوب في إنشاء كود المصدر بدلاً من استخدام لغات البرمجة. هذه بعض عيوب إنشاء الشفرة التي يجب أن تكون على دراية بها:

صندوق الطين الأسود

تحدث فوضى الصندوق الأسود عندما لا يستطيع المبرمج فهم الكود. يجب أن يكون الرمز الذي تم إنشاؤه سهل الاستخدام للمطورين لتمكين التخصيصات. يجب ألا يكون الرمز المخصص معقدًا لدرجة أن الأشخاص لا يفهمونه.

نماذج معقدة

قد تصبح النماذج المستخدمة في أدوات إنشاء التعليمات البرمجية المصدر أكثر تعقيدًا ، خاصةً مع مخططات قاعدة البيانات.

كود متضخم

قد تنتج أدوات إنشاء الكود الكثير من التعليمات البرمجية. للتأكد من أن الشفرة التي تم إنشاؤها فعالة ، يجب أن يمر الرمز المخصص بالمراجعات. إذا كانت الشفرة المخصصة طويلة بشكل غير ضروري ، فقد تتسبب في حدوث تعقيدات وارتباك لاحقًا.

كيف تعمل مولدات الكود؟

تعد الطريقة الأكثر شيوعًا لإنشاء HTML لصفحات الويب مثالًا ممتازًا لكيفية عمل مولدات الأكواد أيضًا. هناك نوع من أنظمة القوالب المخصصة في جميع خدمات الويب المعاصرة تقريبًا والتي تساعدك في إنشاء التطبيقات. هذه أيضًا طريقة عمل الأطر المستهدفة النموذجية.

لإنشاء أي رمز ، يتم استخدام هذه القوالب المخصصة وإعطائها بعض المعلومات للعمل معها. سيتضمن النموذج عادةً طريقة لأداء عمليات لغة البرمجة الشائعة مثل التكرار والتحديد بالإضافة إلى بعض الطرق لمعالجة المعلومات. لذلك ، بدلاً من قضاء أسبوع في ترميز ملفات HTML متطابقة جدًا ولكنها مميزة يدويًا ، يمكنك توفير الكثير من الوقت باستخدام إنشاء التعليمات البرمجية.

ما هو أفضل مولد كود؟

AppMaster هو الحل الأمثل إذا كنت تبحث عن أداة جيدة لتطوير البرامج no-code لتبسيط عملك. يمكنك تعيين نفس مشروع البرنامج لفريق من المبرمجين بالإضافة إلى أداة no-code والحصول على مزايا أفضل من النظام الأساسي no-code. لأي شيء من العمليات المباشرة إلى تكامل API ، يمكن AppMaster تطوير الكود الذي تم إنشاؤه لك. ستكمل المنصة مشروعك بشكل أسرع وأكثر فعالية وبأموال أقل.

ليس عليك حتى أن تتساءل عما إذا كانت الشفرة التي تم إنشاؤها ملكك أم لا. يسمح لك AppMaster بالحصول على حقوق الكود المصدري. نظرًا لقوة التحمل القصوى للنظام الأساسي ، يمكنك استخدامه لكتابة التعليمات البرمجية لأي تطبيق ، حتى تلك التي تتطلب واجهة خلفية معقدة. يعد AppMaster ، بلا شك ، أحد أفضل برامج إنشاء الأكواد التي يمكنك العثور عليها.

كيف يقوم AppMaster بإنشاء رمز؟

يمكن لمنصة AppMaster إنشاء رمز لأن النظام الأساسي يحتوي على جميع متطلبات الواجهة الخلفية ومخططات قاعدة البيانات والواجهة الأمامية وتطبيقات الهاتف المحمول وحتى هياكل البيانات. تبدأ منصتنا بنموذج بيانات عندما ينقر المستخدم على زر النشر. يجمع كل نماذج البيانات. استنادًا إلى نماذج البيانات هذه ، فإنه ينشئ مخطط قاعدة بيانات قياسيًا سيتم وضعه في الملف الثنائي الخلفي للتطبيق. بعد بناء هيكل الجدول الرئيسي واستعلامات SQL ، وبمجرد اكتمال استعلامات مخطط قاعدة البيانات ، تبدأ جميع العمليات التجارية الموجودة داخل النظام في إنشاء التعليمات البرمجية. نظرًا لأن منصة AppMaster تقوم بكل شيء بالكامل في RAM ، فقد حققنا معدل إنشاء كود مصدر يبلغ 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية .

بمجرد إنشاء الجزء الأكبر من الكود المصدري ، تمر خوارزمياتنا الذكية (لدينا ذكاء اصطناعي مُدرَّب) عبر قاعدة شفرة المصدر بالكامل وتحاول تحسين جميع البتات غير الفعالة التي تم إنشاؤها في تمرير إنشاء الكود الرئيسي.

تم إنشاء الأماكن غير المثلى في الكود المصدري أثناء إنشاء الكود الأولي لأننا نركز على العمليات التجارية التي أنشأها الشخص ، وكقاعدة عامة ، يمكن لعدد قليل من المستخدمين والمطورين إنشاء مستوى تجريد جيد في المرة الأولى ووضع جميع الكتل بشكل صحيح وبناء المنطق منذ البداية. ولكن بفضل حقيقة أن لدينا ذكاءً اصطناعيًا ، فإننا نمر بما يسمى المعالجة اللاحقة ، ونمر عبر قاعدة الكود مرة أخرى ونحسن قاعدة الكود بالكامل. يؤدي هذا إلى تقليص الثنائيات ، مما يعني أنها تصبح أصغر. يتم تحميلها بشكل أسرع. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الأداء لأنها تعمل بشكل أفضل ، وبشكل عام ، يعمل ما بعد التحسين على أعلى مستوى بالنسبة لنا.

واحدة من أكبر فوائد إنشاء الكود هو أنه عندما تتغير المتطلبات ، ليست هناك حاجة لإعادة كتابة الكود المصدري. من الناحية الفنية ، تأخذ منصتنا جميع الشروط مرة أخرى وتقوم بإنشاء رمز للميزات والتطبيقات الجديدة. أي ، لا يوجد رمز قديم ، ولا تبعيات قديمة ، ولا توجد متطلبات قديمة في إنشاء الكود هذا. المنصة تفعل كل شيء من الصفر لأنها تفعل ذلك بسرعة كبيرة. يتيح لك هذا النهج تجنب الديون الفنية تمامًا ، والتي تعد مسؤولة عن أكثر من 30٪ من الميزانية في التطورات الهامة. لذلك نحن نقوم بذلك بشكل أسرع ونوفر قدرًا هائلاً من المال على دعم منتج البرامج ، مما يقلل التكلفة الإجمالية للملكية.

يمكن أن يكون نهج إنشاء الكود النموذجي بسيطًا جدًا ، خاصةً عندما يتم عرض جميع المتطلبات بالفعل داخل نظامنا ، أي ، يتم إنشاء النماذج ، ثم يتم إنشاء العمليات التجارية ، ثم نقاط النهاية ، وأخيرًا ، يتم تحسين كل هذا وتجميعه. ومع ذلك ، فإن التحدي الأكبر هو تغيير متطلبات المستخدم. هناك الكثير من التبعية المتبادلة في النظام. على سبيل المثال ، يعتمد منطق الأعمال بشكل كبير على نموذج البيانات ، وتعتمد نقاط النهاية على منطق الأعمال ونماذج البيانات. تعتمد عناصر UI بدورها على كل شيء ، بما في ذلك نقاط نهاية نموذج البيانات ومنطق الأعمال. وغالبًا ، يتعين على نظامنا الأساسي تلقائيًا حل مشكلة ما يجب فعله عندما يقوم المستخدم بإجراء تغييرات جذرية كبيرة جدًا. على سبيل المثال ، في نموذج البيانات ، يقوم بحذف بعض الكيانات وتغيير نوع الحقول وما إلى ذلك. أي أن نظامنا ، بناءً على الخبرة السابقة وشبكتنا العصبية ، يعيد تلقائيًا بناء جميع الاتصالات في كتل من منطق الأعمال ونقاط النهاية وفي بعض الحالات ، عناصر UI أيضًا.

استنتاج

لقد لخصنا بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تكون على دراية بها حول إنشاء الكود المصدري. من المهم أن نفهم كيف يعمل إنشاء الكود المصدري وما هي إيجابياته وسلبياته. يمكنك بناء خدمات وتطبيقات ويب أفضل من خلال فهم ذلك.