Python هي لغة برمجة كمبيوتر للأغراض العامة تُستخدم في خوارزمية توصية Netflix ، مما يبرز استخدامها على نطاق واسع في بيئة لغات البرمجة والحوسبة.

تعد Python من بين أسهل لغات الحوسبة التي يستخدمها المبرمجون غالبًا لتطوير البرامج. في دراسة استقصائية أجرتها Red Monk ، تم اعتبارها ثاني أكثر لغات البرمجة شيوعًا. يمكنك التفكير في تطوير البرامج أو استخدام Python لأتمتة المهام الصغيرة ، حتى كمبتدئ. دعنا نراجع ماهية لغة برمجة Python:

ما هي Python - كل ما تريد أن تعرفه

Python هي لغة تعلم آلي عالية المستوى ومكتوبة ديناميكيًا. وهو يدعم نماذج برمجة متعددة مع آلية استرداد تلقائية لجمع القمامة في الواجهة الخلفية. على الرغم من أن Python تدعم الكثير من الأبعاد ، إلا أنها مصممة فقط لتوفير بعض الوظائف الأساسية. تتوفر امتدادات لغات برمجة Python الأساسية وتستخدم على نطاق واسع لتحسين وظائفها ، سواء كان ذلك لتطوير البرامج أو غيرها من المهام المماثلة.

ينتج بناء جملة Python البسيط والأقل تشوشًا عن فلسفة "هناك طريقة واحدة للقيام بذلك" ، وهذا ليس هو الحال في معظم لغات البرمجة الشائعة. إنها بساطة لغة برمجة Python التي يميل المطورون إلى استخدامها كثيرًا وإنشاء وظائف متنوعة يعتمد عليها المطورون.

تاريخ Python

يزيد Python عن ثلاثة عقود ؛ ظهرت فكرة إنشاء لغة التعلم الآلي هذه باعتبارها وريثة للغة برمجة ABC في الثمانينيات. العقل المدبر وراء تطوير لغة برمجة Python هو Guido van Rossum. فكرة لغة البرمجة هذه مستوحاة من SETL وتهدف إلى استخدام نظام تشغيل Amoeba. تم تقديمه بالفعل في ديسمبر 1989. كان فان روسوم مطورها الرئيسي حتى 12 يوليو 2018 ، عندما أعلن عن إجازته الدائمة وتم إعفاؤه من لقب " ديكتاتور خير مدى الحياة ".

بعد تقاعده ، تم اختيار لجنة توجيهية مكونة من 5 أعضاء لمواصلة مشروع Python. تم إصدار إصدارات مختلفة من لغة برمجة Python في السنوات القادمة. يوضح الجدول التالي إصدار إصدارات Python الأساسية:

لغات برمجة Python إصدار تواريخ إصدارات Python تحديثات Python Python 2.0 16 أكتوبر 2000 تمت إضافة ميزات جديدة إلى Python 1.0 Python 3.0 3 ديسمبر 2008 العديد من الميزات الرئيسية backported إلى Python 2.6.x و Python 2.7x ؛ كانت الأداة المساعدة من 2 إلى 3 جزءًا من التحديث الذي يترجم تلقائيًا Python 2.0 إلى 3.0 Python 3.9.2 و Python 3.8.8 2021 الإمكانية تم تقليل تنفيذ التعليمات البرمجية عن بُعد وإفساد ذاكرة التخزين المؤقت على الويب في لغات البرمجة هذه Python 3.10.4 و Python 3.9.12 2022 تم إضافة تحديثات أمنية Python 3.9.13 مايو 2022 تم تحسين الأمن Python 3.10.7 و Python 3.9.14 و Python 3.8.14 و Python 3.7.14 7 سبتمبر 2022 هجوم محتمل لرفض الخدمة على إصدارات Python السابقة

ماذا تستطيع Python أن تفعل؟

كمبتدئ ، فإن أحد الأشياء المهمة التي ترغب في معرفتها هو ما يمكن أن تفعله Python. لذلك ، لكل من لديه فضول بشأن تطبيقه ، يمكن أن تساعد لغة التعلم الآلي لبرمجة Python في الأنشطة التالية:

تحليل البيانات والتعلم الآلي باستخدام كود Python

مع البيانات المتزايدة التي لدينا اليوم ، من الضروري الاستفادة منها في صنع القرار. من خلال التعلم الآلي وتكنولوجيا تحليل البيانات ، يمكننا تحقيق هذا الغرض. ستكون مهتمًا بمعرفة أن لغة برمجة Python هي القوة الدافعة وراء جمع هذه البيانات وتنظيمها ومعالجتها.

تطوير الويب وتطوير البرمجيات

تساعد لغة Python أيضًا في تطوير الويب وتطوير البرامج. وهو يدعم أطر عمل متعددة مثل Pyramid و Django و Flask. ساهمت هذه الأطر بالفعل في إنشاء مواقع الويب الشهيرة مثل Spotify و Reddit و Mozilla. من خلال إدارة المحتوى ، وإجازة قاعدة البيانات والوصول إليها ، تعد الإصدارات المختلفة من لغات برمجة Python هي اللغات الرائدة لتطوير الويب.

أتمتة أو البرمجة النصية باستخدام كود Python

يُعرف إنشاء رمز لتنفيذ المهام الآلية باسم البرمجة النصية. يمكنك استخدام Python لهذا الغرض. غالبًا ما يتم استخدام البرمجة النصية في الوظائف المتكررة. يمكن أن تساعدك شفرة Python في أتمتة العملية. يساعد في توفير الوقت والموارد والجهد اليدوي.

اختبار البرمجيات والنماذج الأولية

يعد تتبع الأخطاء وعناصر التحكم في البناء وتطوير الويب وتطوير البرامج واختبار البرنامج جوانب مهمة يمكن أن تتعامل معها Python. باستخدام كود Python لإنقاذك ، يمكن تقليل الوقت المطلوب في كل هذه الأنشطة إلى الحد الأدنى ، مما يتيح لك التركيز على ما هو ضروري.

لماذا Python ؟

لماذا يجب عليك استخدام كود Python عندما يكون لدينا عدة لغات برمجة شائعة أخرى تحت تصرفنا؟ فيما يلي الأسباب:

سهل التعلم

Python بسيطة وسهلة التعلم. تركيبها النظيف والاعتماد على اللغة الإنجليزية يجعلها مفهومة. وبالتالي ، فإن تطبيقه على تنفيذ مهام مختلفة مثل تطوير البرامج يصبح أكثر وضوحًا نسبيًا.

يوفر دعم المجتمع النشط

على عكس اللغات الأخرى ، يمكنك العثور على دعم مجتمعي نشط للغة Python. لذلك ، أثناء تطوير البرنامج لمرحلة الأتمتة ، إذا وجدت بعض المشكلات ، يمكنك الذهاب إلى المنتدى وطلب المساعدة المهنية. يضمن وجود مثل هذا المجتمع العثور على أسئلة لجميع مشاكلك المتعلقة Python.

يوفر بيئة مرنة

باستخدام كود Python ، لا يتعين عليك تقييد نفسك بحقل معين. توصف بأنها إحدى لغات البرمجة ذات الأغراض العامة التي يمكن استخدامها في تطوير الويب أو تطوير البرامج أو الحل الآلي ، بغض النظر عن التعقيد أو المجال.

تتوفر العديد من المكتبات والأطر

بمرور الوقت ، طورت Python Software Foundation العديد من المكتبات والأطر ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر NumPy و SciPy و Django. بمساعدة مكتبات لغات البرمجة هذه ، لن تضطر إلى بدء عملية الترميز من البداية لتطوير البرامج ، مما يتيح لك توفير الوقت.

تساعد مؤسسة برامج Python في التقنيات المعقدة

بعد تعلم كود Python ، يمكنك أن تتوقع أن تصبح التقنيات المعقدة أسهل قليلاً. المهام مثل الأتمتة التي تتطلب وقتًا طويلاً وخبرة مهنية يمكن إدارتها بسهولة من خلال واحدة من أفضل لغات برمجة Python.

بناء جملة كود Python ودلالاتها

يشير Python Syntax إلى قواعد البرمجة التي سيتم على أساسها كتابة اللغة وتفسيرها ، في حين أن الدلالات هي معنى البيانات المكتوبة. بالنسبة إلى Python ، فإن اللوائح والتأثيرات أبسط من لغات البرمجة الشائعة الأخرى.

يسمح استخدام لغة قابلة للقراءة في بناء الجملة للمطورين بفهمها بوضوح ويضمن أن المبتدئين يمكنهم تفسير لغات البرمجة والأكواد بسهولة أكبر. إلى جانب ذلك ، فإن وجود مسافة بيضاء في المسافة البادئة لدلالات Python وتقييد توفير طريقة واحدة فقط للقيام بمهمة معينة يقلل من فرص حدوث ارتباك. نظرًا لأن Python Software Foundation هي إحدى لغات البرمجة ذات الأغراض العامة ، فقد أبقى المطورون عليها شاملة وبسيطة ليستخدمها الجميع.

بيئات تطوير البرامج المتكاملة بيثون

تسمح منصات لغة البرمجة أو بيئات تطوير البرامج للمبرمجين الذين لديهم أدوات شاملة بتطوير برامج وتطبيقات مختلفة. يُسهل إطار عمل Python الأساسي الذي تم إعداده بالفعل للمطورين وغير المطورين تخصيص أو إنشاء تطبيق أو خدمة أو منتج رقمي جديد.

تلخيص لما سبق

تقدم مؤسسة برامج Python أسهل لغة برمجة للمطورين بغرض تطوير البرامج. يساعد Python في تطوير الويب وتحسين المهام مثل اكتشاف الأخطاء والأتمتة. يوفر كود Python الوقت أثناء تنفيذ التعلم الآلي والمهام الأخرى ذات الصلة. مع كل هذه الفوائد ، تعد Python لغة رائعة للمبتدئين المهتمين بلغات البرمجة المختلفة.

هل تساءلت يومًا ما إذا كانت هناك لغة برمجة أسهل من لغة Python ؟ على الرغم من أن تعلم Python سهل للغاية ، فإن إجابتنا هي نعم. إذا كنت تبحث عن أداة ستكون أسرع وأسهل في إتقانها ، فهذه هي البرمجة المرئية . هناك عدد كبير من المنصات no-code في السوق ، لكن AppMaster تبرز على خلفيتها نظرًا لأنها توفر القدرة على تطوير الويب وتطبيقات الهاتف المحمول والخلفية. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر AppMaster الكود المصدري ، مما يعني أنه ليس مجرد أداة لإنشاء نماذج MVP بسيطة ؛ إنها أداة تساعدك على إنشاء تطبيق حقيقي تمامًا كما لو كنت تستخدم لغات البرمجة التقليدية.