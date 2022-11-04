如果有人告诉你，一些神奇的机器可以从头开始创建一个软件应用，你可能会认为它是一些未来主义的发明。很久以前，人们对可以大规模制造产品的行业可能就是这么想的。今天，大多数行业在制造汽车、衣服、化学品等东西时，不会再考虑机器所节省的时间和能源。它就是这么普遍。

人类的智慧具有独特的潜力，可以提出巧妙的想法，任何企业都会从在管理层面采用其最聪明的资源中受益。如果这种水平的自动化也能应用于编程语言和编码，那会怎么样呢？这正是源代码生成的能力。除了释放人们的时间，让他们专注于更高级的工作之外，源代码生成还可以消除软件开发和编程语言的构建过程的神秘感。在这里，我们将详细探讨所有源代码生成的内容，它的众多好处，以及一些可以帮助你开始使用源代码生成的好平台。

什么是源代码生成器？

生成式编码和源代码生成的原理是，可以设计程序，以自动化的方法创建软件系统。这种平台可以生成代码，这可以在很大程度上提高开发人员的生产力。你将不必用编程语言编写代码，也不必使用复杂的数据库模式。这种生成的代码可以在运行时设置中与生成系统分开利用。这种水平的代码生成也可以在Visual Studio等平台上完成。Visual Studio ，让你编码，它的一些附加模块让你自动完成你的代码。

工程师可以看到用户生成的代码，同时使用源码生成器而不是使用编程语言来编码。他们可以生成代码，其中新的源文件可以在飞行中被引入到用户的汇编中。然后，你可以生成在编译时执行的代码。它检查你的软件以创建新的源文件，然后与你程序的其他部分一起编译。也有许多开源的代码生成器可用。程序员每天都在改进这些开源生成器，使它们更容易使用。

源代码生成器可以实现两个关键功能。它能做的第一件事是为当前正在编译的所有用户生成的代码获得一个编译对象。就像今天的扫描器一样，你可以检查这个对象，并开发与当前正在编译的程序的语法和语义框架互动的软件。它的第二个功能是创建可用于补充编译对象的源文件。这意味着，你可以在编译仍在进行中的时候向编译添加额外的源代码。

这两个因素很好地结合在一起，使源代码生成比编程语言更实用。这可能比学习整个编程语言要容易得多。编译器在编译过程中积累的所有详细信息都可以用来分析用户程序。你的代码生成器中的程序，基于你所评估的信息，然后被送入同一个编译器。一些常见的开源生成器包括FreeVASIC 编译器。你也可以使用开放源码工具，如Visual Studio 。

源代码生成器的历史

与任何新技术一样，源代码生成器也有优点和缺点。如果在没有任何控制的情况下使用，它们可能会让人有些沮丧。它们可能不会给你带来使用编程语言所能达到的对细节的关注。然而，有了正确的代码生成工具，你可以比用传统的编程语言更容易地建立好产品。每当新的功能、数据库模式或技术被引入时，它的用户都要克服一些路障，但结果是值得这些障碍的。

现在有几个代码生成器，它们被用于 .NET 5，甚至微软也开始了这一细分领域的工作。一个正在使用的源代码生成工具的常见例子是ADO.NET的实体数据模型设计器。它是一个可视化的软件开发工具，可以让你建立表和它们的关系。然后，该表类可能会在你生成的代码中被利用，并将自动创建。这为你节省了大量的精力，这些精力本来是用来制作无数个相对相似的类来管理你所有的实体。它也不需要任何编程语言的知识。

源代码生成的好处

源代码生成有几个好处，使它对其用户有吸引力。除了能够在不懂任何编程语言的情况下使用之外，以下是它们的一些主要好处。

节省时间

代码生成可以有一个更快的发布周期。因为计算机是自动化设备，使用它们编写生成的代码可能非常节省时间。你不需要自己动手，也不需要记住关于手工编码任务的随机信息。你也不需要花大量的时间学习编程语言。

更少的人为错误

模式被用于开发应用程序。机器可以利用这些结构来消除人工程序，理解常见的工作。这使得错误明显少于用编程语言手动编码程序。

代码重用

生成的代码可以适应各种应用。通过这样做，我们可以在当前和未来的计划中节省时间和精力。循环使用生成的代码可以帮助你提高盈利能力，并保持你的应用程序的一致性。

改进测试和标准

使用模型进行测试可以提高定制代码的质量。企业可以为定制化添加测试，并使用测试来确认生成的代码按预期运行。自定义代码生成使之更容易，并确保更好的质量，而且可以提高性能。

稳定的架构和一致性

大型系统的统一配置有助于降低技术债务。经过有组织的培训，有才能的开发人员可以变得更有生产力。每次采用相同的布局会使你生成的代码显得更加专业和一致。这对于源代码生成工具来说尤其如此，这些工具从文件夹或文件中构建了一个树状结构，使多个导航项目更加简单。在使用传统的编程语言时，你可能需要对每个组件单独编码。

更好的文档

通常情况下，在使用典型的编程语言时，文档是在开发之后。你可以使用源代码生成工具创建文档，以保证你在编写代码时的一致性。这将使你的应用程序的维护和人事变动的情况下更容易。

源代码生成的缺点

源代码生成有一些缺点，而不是使用编程语言。这些是你应该注意的代码生成的一些缺点。

黑匣子的混乱

当程序员无法理解代码时，就会出现黑盒混乱。生成的代码必须是用户友好的，以便开发人员能够进行定制。定制的代码不能太复杂，以至于人们不能理解它。

复杂的模型

源代码生成工具中采用的模型可能会越来越复杂，尤其是数据库模式。

臃肿的代码

代码生成工具可能会产生太多的代码。为了确保生成的代码是有效的，自定义代码必须通过审查。如果定制的代码不必要地冗长，就会造成以后的复杂化和混乱。

代码生成器是如何工作的？

为网页生成HTML的最普遍的方法为代码生成器的工作方式也做了一个很好的例子。几乎所有当代的网络服务中都有某种类型的自定义模板系统，帮助你构建应用程序。这也是典型的目标框架的工作方式。

为了生成任何代码，要使用这样的自定义模板，并给予一些信息来工作。模板通常包括执行常见编程语言操作的方法，如循环和选择，以及一些处理信息的方法。因此，与其花一周时间手动编码非常相同而又不同的HTML文件，不如使用代码生成器来节省大量的时间。

什么是最好的代码生成器？

AppMaster如果你正在寻找一个好的 no-code软件开发工具来简化你的工作。你可以将同一个软件项目分配给一个程序员团队以及一个 no-code工具，并从该平台获得更好的收益。 no-code平台。对于从简单的操作到API集成的任何事情。 AppMaster可以为你开发生成代码。该平台将更快、更有效地完成你的项目，并且花更少的钱。

你甚至不需要质疑生成的代码是否属于你。 AppMaster允许你掌握源代码的权利。由于该平台的极端耐用性，你可以用它来编写任何应用程序的代码，甚至那些需要复杂后台的应用程序。 AppMaster毫无疑问，它是你能找到的最好的代码生成器之一。

如何 AppMaster生成代码？

该 AppMaster平台可以生成代码，因为该平台包含了对后台、数据库模式、前端、移动应用、甚至数据结构的所有要求。当用户点击发布按钮时，我们的平台从一个数据模型开始。它收集所有的数据模型。基于这些数据模型，它建立了一个标准的数据库模式，将被放置在应用程序的后台二进制中。在主表结构和 SQL查询建立后，一旦数据库模式查询完成，系统内的所有业务流程就开始生成代码。因为该 AppMaster平台完全在RAM ，我们已经实现了每秒22,000行代码的源代码生成率。

一旦大部分的源代码被生成，我们的智能算法（我们有一个训练有素的ai）会浏览整个源代码的代码库，并尝试优化所有在主要代码生成通道中生成的低效位。

在最初的代码生成过程中，源代码中的非最佳位置被创造出来，因为我们专注于一个人创建的业务流程，作为一项规则，很少有用户和开发人员能够在第一次就做出一个好的抽象水平，并正确放置所有的块，从一开始就建立逻辑。但由于我们有人工智能，我们通过所谓的后处理，再次浏览代码库，改进整个代码库。这导致二进制文件缩小，意味着它们变得更小。他们加载得更快。这可以提高性能，因为它们工作得更好，而且，一般来说，后期优化对我们来说是最高水平的工作。

代码生成的最大好处之一是，当需求改变时，不需要重写源代码。从技术上讲，我们的平台只是把所有的条件再一次，为新的功能和应用生成代码。也就是说，在这个代码生成中没有旧的代码，没有旧的依赖关系，也没有旧的需求。该平台从头开始做一切，因为它做得非常快。这种方法可以让你完全避免技术债务，而技术债务在重要的开发中要承担超过30%的预算。因此，我们做得更快，并节省了大量 的软件产品支持费用，从而降低了总拥有成本。

典型的代码生成方法可以非常简单，特别是当所有的需求已经在我们的系统里面显示出来的时候，也就是说，先生成模型，然后生成业务流程，再生成端点，最后，所有这些都被优化和编译了。然而，最大的挑战是改变用户需求。系统中存在很多交叉依赖。例如，业务逻辑非常依赖于数据模型，而端点则依赖于业务逻辑和数据模型。 UI反过来，元素又依赖于一切，包括数据模型和业务逻辑的端点。而很多时候，我们的平台要自动解决当用户做出非常大的剧烈变化时该怎么办的问题。例如，在数据模型中，它删除了一些实体，改变了字段的类型，等等。也就是说，我们的系统根据以往的经验和我们的神经网络，自动重建业务逻辑块、端点的所有连接，在某些情况下。 UI元素也是如此。

结论

我们总结了一些你应该了解的关于源代码生成的重要事项。了解源代码生成是如何工作的，以及它的优点和缺点是什么，这很重要。通过了解这些，你可以建立更好的网络服务和应用程序。