管理项目的最佳方法之一是敏捷项目管理。这是由于在工作中附加了方法论的灵活性和进化因素。敏捷方法在2001年兴起。当时的想法是在开发中实施敏捷方法。这个计划是针对软件开发的。随着时间的推移，敏捷管理的实施和适应变得顺利。

总结一下敏捷方法论背后的整个理念。我们可以说，它是一种迭代的方法，随着时间的推移而趋于增加。虽然，敏捷方法使项目经理更容易使他们的团队的任务和工作条例保持一致。任何敏捷项目管理的整个想法都是基于持续和灵活的改进。

什么是敏捷方法。主要好处和优势

2018年收集的数据表明，许多项目已经在使用敏捷方法。也许企业实施有效的方法，比其他组织的成功率高28%。这也表明，现在约有71%的组织在各种前景中使用方法论。

那么，敏捷到底是如何变得如此成功的，为什么项目经理只依赖这一个方面的技术呢？这可以用一个精确的方法来定义：你用敏捷得到的控制权是很重要的。他们有效地使所有管理人员的工作变得更容易。当涉及到做决定、拥有权力和发展对项目的控制时，敏捷是你可靠的选择。然而，当涉及到交付有关客户所期望的价值的质量时，敏捷项目经理会将其记录在案。这篇文章涵盖了为什么你应该选择敏捷项目经理的主要方面和原因。

优质的产品



敏捷方法学认为测试是开发项目的可靠方法，这意味着敏捷了解项目所涵盖的关于最终结果的价值。 在整个开发程序中，你将与一个一直参与的客户相关。这个客户的功能是保持检查所有由于市场现实而发生的变化，因为我们知道敏捷是一个迭代过程。它是由能够自我管理的团队成员组成。

客户满意



敏捷方法监督下的所有项目都能确保给予客户决策权。如果你利用这些方法，你将只给客户参与计划阶段的空间。也许，如果他们不能影响决策，就会影响到敏捷适应服务的灵活性和方式。

假设你设法用方法论让客户与你保持联系。你将体验到优质产品的效率的提高。同时，你也会觉得你能够提供更好的反馈，为你的客户提供价值。 敏捷方法论带来的其他一些好处是大大减少了市场时间。这最终使每个产品的所有者能够方便地保持产品的资本化。

更好的控制



当涉及到团队成员和他们的管理时，敏捷方法允许整个项目的透明度和有效的反馈。因此，有了可靠的方法论，最终的控制权和监控整个项目的每个方面的能力就更容易了。此外，质量被确保在安全的手中，导致利益相关者的信任。

改善项目的可预测性



一旦你使用敏捷的方法论，你将体验到更多的可见性。这保证了你可以预测未来的风险，并制定长期有效的质量产品的缓解计划。不仅如此作为一个管理者，你还能确定长期的预测和制定决策的策略，使项目管理者顺利工作。例如，Scrum流程利用sprint backlogs和burndown图表使项目更加明显，使管理者能够预测绩效并做出适当的计划。

减少风险



该理论表明，利用你的方法论将使你能够帮助很大程度上降低失败率。能够看塘这样巨大的风险，并在这样的基础上做出决定，几乎在所有情况下都可能成功。这个角色的重点是在小冲刺阶段覆盖任务。这最终确保了持续交付和不间断的性能，保证了产品的质量。

增加灵活性



一旦你在团队中实施了敏捷项目管理，你会看到改进和无可比拟的灵活性的实现。此外，你会看到团队成员在一起工作，小规模的突发事件被执行，同时还有持续的反馈支持。所有的产品拥有者都感到充分参与到项目中来。 将项目划分为较短的冲刺阶段，使得敏捷能够以可管理的方式运作。所有的团队都能够采取积极的措施，并针对发生的小会计问题创建解决方案。

可预测的成本和进度



由于敏捷中的所有冲刺设计都有一个固定的期限，所以成本更容易预测。然而，这些工作仅限于团队成员和他们的固定时间表。一旦你把这些工作与每个冲刺阶段的总体估计结合起来，你就会发现总体工作及其成本的有效近似值。使用这种方法和敏捷为你提供的好处将使你能够为你的客户取得满意的结果。

持续改进



一旦你将自己与高质量产品的持续反馈保持一致，你将看到事情的运作方式发生了重大变化。反馈对你的整体表现的提高起着至关重要的作用。 自我反省和能够在内部改进是敏捷框架所设定的许多原则之一。

它允许自我管理



由于敏捷团队是自我管理的，他们将需要依赖他人的自主权和决定。敏捷允许团队对他们的决定拥有权力。这导致在管理上增加了对赞助商的屏蔽干扰。 团队之间最后的功能性质允许你提高团队成员的技能来创造高质量的产品。与他人并肩工作可以完全增强个人的能力。此外，他们可以学习到新的角色，可以与他们的表现相一致。敏捷为你提供的其他好处是一个具有灵活结构的团队封闭环境。

更多相关指标



敏捷框架是管理者、团队成员和客户的一个有用工具。它可以协助团队避免陷阱，如失控的费用和范围蠕变。敏捷产生的关键指标，如准备时间、周期时间和吞吐量，有助于评估团队的有效性。 敏捷团队利用比传统方法更精确和相关的指标来预测项目时间和成本，监测项目绩效。

为什么选择它而不是其他方法论？

在交通发展方面，敏捷是最强大的工具之一。敏捷为你提供的好处对开发团队来说是非常有效的。 敏捷允许项目团队更有效地管理几个最典型的项目问题。它可能包括成本、时间表的可预测性和范围蠕变。

最后的结论。

计划任何事情的 "小件 "方法，包括产品的创造，已经显示出相当成功。团队可能会更快地完成任务，并减少障碍。你会选择什么方法来实施你的项目，如果实施速度对你起决定性作用，除了敏捷方法，我们建议考虑开发没有代码的应用程序。

这个有前途的方向可以让你在某些时候加快进程。作为额外的奖励，无代码也会节省你的预算，因为你不必雇用许多开发人员。现在，无代码平台不仅可以创建MVP，还可以创建大型、高负荷的企业级系统。例如，AppMaster平台。这个平台允许你创建网络应用、移动应用和后台。而且，与大多数同类产品不同，AppMaster给你提供源代码。

常见问题。



敏捷的好处是什么？



以下是敏捷的主要优势，以及为什么领先的企业选择使用它来管理他们的项目。

高质量的商品



客户满意



改进指挥



项目的可预测性更强



减少了危险



更大的适应性



不断发展



增强团队精神



敏捷最重要的好处是什么？



使用敏捷方法可以实现的最好的事情之一是能够定位整个系统发生的问题。你将能够有效地、前瞻性地创建基本的解决方案。

敏捷测试的优势是什么？



敏捷方法论的五大优势。

测试过程中，测试人员立即参与其中



敏捷测试使早期测试成为可能



敏捷项目管理减少了成本，节省了时间



方法论现在有额外的时间来开发和执行测试案例



缺陷的成本大大降低



敏捷开发中的重要内容是什么？



敏捷框架导致准备时间的重要改善。你需要能够识别系统周围的瓶颈。这样，你就可以在敏捷项目管理的帮助下，做出数据驱动的决定，导致准确的形式。

敏捷中最重要的是什么？



简化事情以尽量减少所需劳动量的艺术在敏捷框架中是至关重要的。其目的是用足够的工作完成所需的工作。