Python 是一种用于Netflix 推荐算法的通用计算机编程语言，突出了它在计算和编程语言环境中的广泛使用。

Python 是程序员在软件开发中经常使用的最简单的计算语言之一。在Red Monk进行的一项调查中，它被认为是第二最受欢迎的编程语言。你可以考虑软件开发或使用 ，以实现小的任务自动化，即使是初学者。让我们回顾一下什么是 编程语言。Python Python

什么是Python - 你需要知道的一切

Python 是一种高级的、动态类型的机器学习语言。它支持多种编程范式，在后端有一个垃圾收集的自动恢复机制。虽然 支持很多维度，但它的建立只是为了提供其核心的一些功能。核心 编程语言的扩展是可用的，并被广泛用于增强其功能，无论是软件开发还是其他此类任务。Python Python

Python的简单和不那么杂乱的语法来自于 "只有一种方法 "的哲学，而大多数流行的编程语言不是这样的。正是由于Python 编程语言的简单性，开发人员倾向于经常使用，并创造出开发人员所依赖的各种功能。

的历史Python

Python 有三十多年的历史；创建这种机器学习语言作为ABC编程语言的继承者的想法是在20世纪80年代酝酿的。开发 编程语言的幕后策划者是Guido van Rossum。这种编程语言的想法受到SETL的启发，打算利用阿米巴操作系统。它实际上是在1989年12月推出的。Van Rossum是它的首席开发者，直到2018年7月12日，他宣布永久休假，并被解除了Python "终身仁慈的独裁者"称号。

在他退休后，一个由5人组成的指导委员会被选为继续进行Python 项目。在接下来的几年里，Python 编程语言的不同版本被发布。下表强调了基本的Python 版本的发布情况。

Python 编程语言 Python 版本的发布日期 Python 更新 Python 2.0 2000年10月16日 在 Python 1.0中加入了新的功能 Python 3.0 2008年12月3日 许多主要功能被回传到 Python 2.6.x和 Python 2.7x；2到3的效用也是更新的一部分，自动将 Python 2.0翻译成3.0 Python 3.9.2和 3.8.8 Python 2021 在这些编程语言中减少了远程代码执行和网络缓存中毒的可能性 Python 3.10.4和 3.9.12 Python 2022 增加了安全更新 Python 3.9.13 2022年5月 安全性得到了提高 Python 3.10.7, 3.9.14, 3.8.14, 和 3.7.14 Python Python Python 2022年9月7日 对以前的 Python 版本有潜在的拒绝服务攻击

Python 能做什么？

作为一个初学者，你想知道的关键事情之一是Python 能做什么。因此，对于每个对其应用感到好奇的人来说，Python 编程机器学习语言可以帮助进行以下活动。

用Python 代码进行数据分析和机器学习

随着我们今天拥有的数据的增加，在决策中利用它是至关重要的。通过机器学习和数据分析技术，我们可以实现这一目的。你会有兴趣知道，Python 编程语言是收集、组织和操作这些数据的驱动力。

网络开发和软件开发

Python 语言也有助于网络开发和软件开发。它支持多种框架，如 、 、 。这些框架已经为Spotify、Pyramid Django FlaskReddit和Mozilla等著名网站的创建做出了贡献。随着内容管理、数据库授权和访问，不同版本的 编程语言是网络开发的主要语言。Python

使用Python 代码的自动化或脚本化

创建一个代码来完成自动化任务被称为脚本化。你可以利用Python 来达到这个目的。脚本的使用通常是在重复性工作中进行的。Python 代码可以帮助你实现流程的自动化。它有助于节省时间、资源和人工努力。

软件测试和原型设计

错误跟踪、构建控件、网络开发、软件开发和测试软件是Python 可以处理的重要方面。有了Python 代码的帮助，所有这些活动所需的时间可以减少到最低限度，从而使你能够专注于重要的事情。

为什么Python ？

当我们有多种其他流行的编程语言供我们使用时，为什么要利用Python 代码？以下是原因。

易于学习

Python 编码是简单和容易学习的。它简洁的语法和对英语的依赖使它易于理解。因此，将其应用于执行不同的任务，如软件开发，变得相对更直接。

提供活跃的社区支持

与其他语言不同的是，你可以在Python 语言中找到积极的社区支持。因此，在软件开发的自动化阶段，如果你发现一些问题，你可以到论坛上寻求专业帮助。这样一个社区的存在确保你能找到与Python 有关的所有问题。

提供灵活的环境

使用Python 代码，你不必将自己限制在一个特定的领域。它被描述为通用的编程语言之一，可用于网络开发、软件开发或自动化解决方案，而不考虑其复杂性或领域。

有多种库和框架可用

随着时间的推移，Python 软件基金会已经开发了多个库和框架，包括但不限于NumPy 和，SciPy ，Django 。在这些编程语言库的帮助下，你不必从头开始软件开发的编码过程，从而让你节省时间。

Python 软件基础有助于复杂技术

在学习了Python 代码之后，你可以期待复杂的技术变得更容易一些。像自动化这样需要大量时间和专业知识的任务，可以通过最好的Python 编程语言之一轻松管理。

Python 代码的语法和语义

Python 语法指的是编程规则，在此基础上，语言将被编写和解释，而语义是书面语句的含义。对于 ，其规定和含义比其他流行的编程语言要简单。Python

在语法中使用可读的语言可以让开发人员清楚地了解它，并确保初学者可以更容易地解释编程语言和代码。此外，Python 语义缩进中的空白存在，以及只提供单一方式来完成特定任务的限制，减少了混淆的机会。由于Python 软件基础是通用的编程语言之一，开发人员保持了它的全面性和简单性，供大家使用。

集成了Python的软件开发环境

这些编程语言平台或软件开发环境允许程序员用全面的工具来开发不同的软件和应用程序。已经建立的基本Python 框架使开发人员和非开发人员能够轻松地定制或创建一个新的应用程序、服务或数字产品。

总结

Python 软件基础为开发人员提供了最简单的编程语言，以达到软件开发的目的。 ，有助于网络开发，并优化了错误检测和自动化等任务。 代码在执行机器学习和其他相关任务时节省了时间。有了所有这些好处，对于对不同编程语言感兴趣的初学者来说， 是一种很好的语言。Python Python Python

你是否曾想过，是否有一种编程语言比Python 更容易？尽管事实上，Python 是相当容易学习的，但我们的答案是肯定的。如果你正在寻找一种会更快、更容易掌握的工具，这就是可视化编程。市场上有大量的 no-code市场上有大量的平台，但AppMaster 在它们的背景中脱颖而出，因为它提供了开发网页、移动应用程序和后台的能力。除此之外，AppMaster 还提供源代码，这意味着它不仅仅是一个创建简单MVP的工具；它是一个帮助你创建真正的应用程序的工具，与你使用传统的编程语言完全一样。