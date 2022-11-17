Mobil uygulama geliştirme endüstrisi, dünya çapında en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Dijital devrim ve hem küçük hem de büyük ölçekli şirketlerin uygulamalara olan ihtiyacı, çeşitli sektörlerde farklı türden uygulamalara olan talebi artırıyor.

İşletmelerin yanı sıra, kişisel kullanım için uygulamalar geliştirmek insanlar için de popüler hale geliyor. no-code geliştirme araçlarının ve tekniklerinin tanıtılması, çeşitli iş ve kişisel gereksinimleri karşılayabileceğiniz çok çeşitli özel uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

Herhangi bir kodlama becerisi olmadan fikrinizi hayata geçirmenize yardımcı olan birçok no-code geliştirme platformu mevcuttur. Sonuç olarak, no-code geliştirme yaklaşımı, mobil uygulama geliştirmenin oyun alanını büyük ölçüde eşitledi.

Bununla birlikte, birçok kişi, kodsuz araçların ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar oluşturmak için yeterince iyi olup no-code konusunda hala endişelere sahiptir. Bu makalede, sizin için en iyi yaklaşım olup olmadığını belirlemek için no-code geliştirmenin en önemli yönlerinden bazılarını öğreneceksiniz.

no-code geliştirmenin önemi

Küresel BT endüstrisi, giderek daha fazla işletmenin dijitalleşmesi ve e-ticaret endüstrisinin patlaması nedeniyle hızla büyüyor. Sonuç olarak, en köklü işletmeler bile önemli rekabet ve karmaşık pazar durumlarıyla karşı karşıyadır.

Şirketler, küçük işletmeler ve gelişmekte olan girişimcilerin işletmeleri için yazılım ve uygulamalar oluşturmaları gerekir. En son teknolojiyi uygulamak, şirketlerin etkinliğini, üretkenliğini ve karlılığını artırmak için çok önemlidir.

Ayrıca araştırmalar, teknolojiden anlayan şirketlerin, özel uygulamalar gibi modern araçlara yatırım yapmayan şirketlerden çok daha başarılı ve kârlı olduğunu gösteriyor. Mobil ve web uygulamaları oluşturmak, bir markanın dijital varlığını geliştirmenin ve hedef kitleye ulaşmasını sağlamanın bir yoludur. No-code mobil uygulama oluşturucu araçları, şirketlerin ve etkileyicilerin hızlı bir şekilde uygulamalar geliştirmesini ve çeşitli ürün ve hizmetleri satmaya başlamasını sağlamanın güvenilir ve verimli bir yolu olarak ortaya çıktı.

drag-and-drop öğeleri ekleme yeteneği gibi kodsuz geliştirme ve no-code no-code oluşturuculardaki yenilikler, bu platformların basit uygulamalar oluşturmaktan çok daha fazlası olduğu anlamına gelir. Aslında, AppMaster gibi verimli no-code kodsuz geliştirme aracıyla, hızlı uygulama geliştirme yoluyla karmaşık uygulama fikirlerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Herhangi bir programlama becerisi olmadan yazılım oluşturmak için no-code araçları nasıl kullanabileceğinizi ve bunun geleneksel tam kod geliştirme tekniklerinden nasıl farklı olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin.

Teknik olmayan kurucular için No-code açılan kapılar

Kodsuz geliştirme yaklaşımının ve drag-and-drop araçlarının özel no-code oluştururken oynadığı rolün ayrıntılı analizine dalmadan önce, bazı temel bilgilere aşina olmak önemlidir. Günümüzde birçok kişi low-code ve no-code terimlerini birbirinin yerine kullanmaya başladı, ancak bu ikisi arasında bazı büyük farklılıklar var.

Low-code geliştirme, teknik kodlama becerilerine sahip kişiler içindir, bu becerilerin kapsamı sınırlı olsa bile. Bununla birlikte, no-code geliştirme, kodlama becerisi olmayan her türlü teknik olmayan kişi için uygulama geliştirmenin kapılarını açmıştır.

Kodsuz araçlarla arka uç ve ön uç geliştirme için tek satır no-code yazmak zorunda değilsiniz. no-code geliştirme araçlarının birincil amacı, teknik olmayan içerik oluşturucuların ve işletme kurucularının uygulama fikirlerini kod yazmadan gerçek mobil uygulamalara veya aşamalı web uygulamalarına dönüştürmelerini kolaylaştırmaktır.

no-code geliştirme araçlarının yenilikçiliği ve popülaritesi, onları deneyimli geliştiriciler arasında da oldukça popüler hale getirdi. Profesyonel geliştiriciler, yeni özel uygulamalar oluşturmak veya mevcut uygulamaları sürekli güncellemek için çeşitli drag-and-drop öğeleri eklemek için no-code araçları kullanabilir.

no-code nedir?

Basit bir ifadeyle, no-code geliştirme yaklaşımı, kod yazmadan mobil uygulamalar oluşturmanın ve web uygulamaları geliştirmenin hızlı ve kolay bir yoludur. No-code gerektirmeyen araçlar, teknik bilgisi olmayan içerik oluşturucuların, teknik bilgi ve programlama dillerini içeren zaman alıcı ve pahalı geleneksel geliştirme sürecinden geçmeden benzersiz uygulama fikirlerini gerçeğe dönüştürmesi içindir.

no-code geliştirme yaklaşımının sağladığı esneklik, diğer geliştirme tekniklerinin çoğunda mümkün değildir. Artık, profesyonel uygulama geliştiricileri tutmanıza gerek kalmadan bir iş kurabilir ve bir uygulama oluşturabilirsiniz. Bunun yerine, kodlama becerilerine sahip olmadan tüm uygulamayı sıfırdan kendi başınıza oluşturabilirsiniz.

Kod olmaması yeni bir fikir mi?

Pek çok kişi, no-code kullanmamanın geliştirme endüstrisinde yeni bir fikir olduğunu varsayar. Aslında, bu kalkınma yaklaşımının bazı eleştirmenleri de bunun yakında geçecek bir akım olduğunu ilan ettiler. Ancak, no-code kullanmamanın yepyeni bir fikir olmadığına dikkat etmek önemlidir. no-code geliştirme araçlarındaki yenilikler ve iyileştirmeler, onları her zamankinden daha popüler hale getirdi.

WordPress ve Google Docs, uzun yıllardır var olan iki popüler platformdur. Dünya çapında birçok kişi bu iki popüler BT çözümünü düzenli olarak kullanıyor. no-code geliştirmenin tamamen yeni bir konsept olmadığını, ancak kesinlikle daha verimli ve kullanıcı dostu olacak şekilde geliştiğini gösteriyor.

Kod olmadan ne yapabilirsiniz?

No-code platformlar pek çok vaatte bulunur, ancak birçok kişi arasında bu platformların bu vaatleri yerine getirip getiremeyeceği konusunda hala gerçek endişeler vardır. Siz de no-code ile neler yapabileceğinizi merak ediyorsanız, bu konuda her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin.

no-code ilerleme

Geçmişin WYSIWYG editörlerinden, no-code web geliştirme platformları önemli ölçüde gelişmiştir. Bu web siteleri basitti ve tek yönlü bir kullanıcı deneyimi sağlıyordu ve o dönem için saygın tasarımlar geliştirdiler. Günümüzde, geliştirme endüstrisinde daha gelişmiş web sitesi oluşturucuları mevcuttur ve ilk no-code platformların yapamadığı karmaşık görsel özelliklere, animasyonlara ve etkileşimlere sahip web sitelerinin oluşturulmasını sağlar.

No-code, uygulamalarının basit web sayfaları oluşturmaktan çok daha fazla olması nedeniyle birçok farklı şekilde geliştirildi. Dahili araçlar, entegrasyonlar, ses uygulamaları, mobil uygulamalar, aşamalı web uygulamaları ve otomasyon oluşturmak, tümü onunla yapılabilir. Herhangi bir kod ve programlama becerisi öğrenmeden, Voiceflow'u sohbet botları geliştirmek için, Zapier'i birkaç uygulamayı birbirine bağlamak ve otomatik prosedürler yapmak için ve Shopify'ı çevrimiçi işletmeleri yönetmek için kullanmak mümkündür.

Airtable gibi low-code platformlar sayesinde, ekiplerin iş operasyonlarını geliştirmeleri için özel araçlar oluşturmak mümkün. No-code mobil uygulamanın veya web uygulamasının hem arka ucunu hem de ön ucunu oluşturmanıza olanak tanıyan AppMaster gibi platformlar ve yapay zeka tarafından oluşturulan kapsamlı belgelerle kodsuz yetenekler giderek daha kapsamlı hale geliyor.

‍Sıfırdan çok sayıda kod geliştirmenin baskısı, geliştiricilerin ve daha derin teknik bilgiye sahip diğer kişilerin üzerinden kalkarak, zamanlarını bir iş yürütme veya bir uygulamayı yönetme gibi çok sayıda karmaşık göreve odaklamalarını sağlar. Kod olmasa bile hala gereklidirler. BT çözümlerini tasarlama ve optimize etme konusundaki bilgileri her zaman talep görecek.

Geliştiricilerin uygulamalar ve BT çözümleri aracılığıyla dünyaya kattıkları değer çok büyük. Son olarak, kodlama deneyimi no-code kişiler, kodsuz araçlar ve platformlar sayesinde kendi fikirleriyle katkıda bulunabilirler. İster tasarımcılara bir web sitesi üzerinde kontrol sağlayarak, ister birinin şirket kurmasına yardım ederek, ister yalnızca geliştiricilerin diğer BT sorunlarına daha fazla odaklanmasını sağlayarak, hiçbir kod herkesin uygulama oluşturmasına izin vermez.

prototipleme

Kodsuz geliştirme yaklaşımıyla uygulama oluşturmanıza olanak sağlayan platformlar, no-code uğraşmadan drag and drop uygulama oluşturmanıza olanak tanır. Başka bir deyişle, kodlamanın temellerini kullanıcı dostu görsel düzenleme araçlarına dönüştürerek, geliştiricilerin grafiksel olarak son teknoloji uygulamalar ve web uygulamaları oluşturmasına olanak tanır.

Bir dijital ürünün ilk prototipleri genellikle lansman aşamasında olduğu kadar teknik bilgiye ihtiyaç duymaz. Başlangıçta, temel konsepti olası fon sağlayıcılara, erken kullanıcılara ve gelecekteki ekip üyelerine etkili bir şekilde iletmek için gereken tek şey birkaç iyi tasarlanmış grafik olabilir. Fikir geliştikçe daha fazla gerçekçiliğe ihtiyaç duyulacaktır. Yine de, o zaman bile, Webflow ve Bubble gibi araçlar, ilgi uyandırmak ve teorileri doğrulamak için fazlasıyla yeterli olabilecek son derece zengin deneyimler sağlayabilir.

Minimum bağımlılıkla hızlı başlatma

no-code araçların vatandaş geliştiriciyi çeşitli proje operasyonlarından dışlama veya kısıtlama yeteneği, onlara değerini veren şeydir. Pazarlama ekipleri, ellerinde gerekli araçlara sahiplerse, içeriklerini basit bir diyagram veya elektronik tablo yerine kullanılabilir bir veri tabanında gösterebilirler. Hangi konuda çalışırlarsa çalışsınlar, bir projeyi yönetmiş olan herkes, işi zamanında ve bütçe dahilinde teslim etme mekanizmasının, daha fazla insandan iş almanız gerektiğinde daha da zorlaştığını bilir.

Reklam ve tasarım ekipleri, bir mühendisten bir veritabanı oluşturup dinamik içerik sitelerinize bağlamasını istemek yerine, kayıt formları gibi farklı formları hızlı bir şekilde oluşturabilir ve bunları uygulamaya ve veritabanlarına bağlayabilir.

Pazarlama ekibiniz, lansman sürecini hızlandıracak ve basitleştirecek görevleri tamamlamak için başkalarına güvenme ihtiyacından kurtulacak. Profesyonel geliştiricilerden form oluşturmalarını istemek gibi zaman alıcı bir süreçten geçmenize gerek yoktur. Bunun yerine, gerekli değişiklikleri kendiniz tasarlayabilir ve uygulayabilirsiniz.

İçerik stratejistiniz, dinamik içerik sitelerinize bir veritabanı oluşturmak ve bağlamak için bir mühendis getirmek yerine modelleme ve yapıyla ilgilenebilir. Sonuç olarak, hızlı başlatma, uygulamaları tanıtmak gibi temel iş faaliyetlerine odaklanmak için daha fazla zaman ve enerjiye sahip olacağınız anlamına gelir.

No-code ve tam kod

No-code esasen reklamını yaptığı şeyi yapar: programcı olmayanların herhangi bir kod yazmadan uygulamalar oluşturmasını sağlar. Uygulamalar, bu platformlarda önceden hazırlanmış bileşenler ve şablonlar kullanılarak oluşturulur. Bu stratejinin faydaları vardır. Daha hızlı geliştirme sağlar, uygulama değişikliklerini basitleştirir ve programlama bilgisine olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Ancak bu stratejinin de sınırları vardır.

Uygulama değiştirme ve entegrasyon olanakları no-code olarak kısıtlanmıştır. no-code bir platformda önceden oluşturulmuş bir bileşen olarak sunulmazsa hiçbir şey gerçekleştiremezsiniz. Hız ve geliştirme kolaylığı için karmaşıklık feda edilir. Ek olarak, bir platform her firmanın ihtiyaç duyabileceği her potansiyel çözümü destekleyemeyeceğinden, no-code bir platform kullanırken ihtiyacınız olanı oluşturamayabilirsiniz.

Yukarıdakilerin tümü çoğu AppMaster no-code geçerli değildir. AppMaster, kod oluşturma özelliğine sahip bir yazılım oluşturma aracıdır. Bu, AppMaster sizin için geliştirme ekibiyle aynı şeyi yaptığı anlamına gelir. Aynı kurallara göre çalışır. Sizin için kod ve bu kod için belgeler yazar, ancak bunu geliştiricilerden çok daha hızlı ve daha iyi yapar. AppMaster ile teknik borcunuz yok.

Uygulama tasarlamak için tam kod geliştirmede geleneksel kodlama kullanılır. Kodsuz veya low-code no-code ile karşılaştırıldığında bu, yazılım mühendislerinin bilgisine ihtiyaç duyar ve daha fazla zaman, para ve kaynak gerektirir. Ek olarak, uygulamaları geliştirmek ve sürdürmek zorlu ve karmaşık olabilir.

Öte yandan, tam kod, belirli ve karmaşık iş hedeflerini karşılayan ayırt edici, güçlü ve karmaşık programlar geliştirmek için kullanılabilir. Tam kod aynı zamanda, hayati önem taşıyan eski sistemlere sahip işletmeler için çok önemli olan karmaşık bağlantılara izin verir.

Bazı önemli yönler açısından kodsuz ve tam no-code arasında ayrım yapalım:

Öğrenme eğrisi

no-code içermeyen bir Hizmet Olarak Platform (PaaS) çözümü, çok az veya hiç kodlama becerisi olmayan teknik olmayan bir kişi (vatandaş geliştirici) tarafından oluşturulabilir. Baştan itibaren kod oluşturmak ve optimize etmek için uygulamalı bir yaklaşım gerektiren tam kodlu ve low-code projeler, tecrübeli ve deneyimli geliştiriciler için çok uygundur.

Kodsuz bir uygulama oluşturmak için gerekli teknik bilgi yoktur. Hiçbir ön bilgi gerekli değildir; basitçe devam edin ve gelişmeye başlayın. Low-code platformlar ise karmaşık araçlara sahip oldukları ve erişim kodunu değiştirebildikleri için yalnızca geliştirme deneyimi olanlar için uygundur.

Yazılım mühendislerine ihtiyaç vardır çünkü tam kod, çok zorlu kodlama merkezli bir stratejidir. Uygulamaları oluşturmak ve yönetmek zor olabilir, bu nedenle onları çok fazla uzmanlığa sahip bilgili uzmanların gözetimine bırakmak daha iyidir. Aynısı düşük kod için de geçerlidir. Bununla birlikte, belirli basit faaliyetlerin otomasyonuna izin verdiği için biraz daha az kodlamaya ihtiyaç duyulacaktır. Geleneksel geliştirme yaklaşımlarıyla ilişkili dik öğrenme eğrisi türü, günümüzde birçok kişinin kodsuz mobil no-code geliştirmeyi tercih etmesinin ana nedenidir.

Maliyetler

Kurumsal ölçekli API'ler , web hizmeti katalogları, denenmiş ve doğrulanmış şablon galerileri ve açık veri kümelerinin tümü, no-code geliştirme sürecinin maliyetini ve karmaşıklığını azaltmak için kodsuz uygulama geliştirmede kullanılır. Kodsuz bir çözümle acemiler bile no-code geliştirmeyi yönetebilir, bu nedenle uzman personele çok para harcamanıza gerek kalmayabilir.

Daha az kaynak kullandığınız için kişi başı maliyetleriniz azalır. Düşük kod, biraz kodlama bilgisine ihtiyaç duyar ve bunu doğru şekilde yapmak için yetenekli geliştiricileri işe almak gerekir. Aynı şey Full-code için de geçerlidir çünkü karmaşık kod oluşturmak, konseptinizi konseptten gerçeğe taşıyabilecek yüksek düzeyde eğitimli geliştirici personeli gerektirir. Kıdemli geliştiriciler her zaman en ekonomik olanlar değildir.

Özel geliştirme kullanarak üst düzey özelleştirilmiş uygulamalar oluşturmak zaman alır. Hatalar, düzeltmeler, tekrar çalıştırmalar ve yinelemeler için zaman ve para israf edilir. No-code maliyet etkindir, ancak uygulamanızın yeniden tasarlanmasına veya kitaplıkta bulunmayan ek özelliklere ihtiyacı varsa, masraflar artabilir ve sizi zor bir finansal senaryoya sokabilir. No-code, bu durumda her iki dünyanın da en iyisini sunar.

Market zamanı

drag-and-drop arayüzü ve kodsuz görsel tasarım araçları, mobil no-code geliştirmeyi hızlandırır. Tam kod geliştirme zaman alıcıdır ve sıfırdan başlamayı gerektirir. Bununla birlikte, low-code seçeneği, ikisi arasında lezzetli bir orta yol sunar. Sonuç olarak, tam no-code daha kısa ve kodsuzdan biraz daha uzun sürer.

Tam kod ve low-code, zaman alan eski moda bir şekilde elle kodlama gerektirir. Geliştiricilerin yalnızca, önceden oluşturulmuş no-code bileşenler için grafik bloklarını kullanıcı arayüzüne sürüklemeleri yeterlidir. Low-code platformlar, hızlı ve kolay uygulamalar oluşturma söz konusu olduğunda, geliştirme aşamasındaki uygulamaları yayınlamayı kolaylaştıran müdahaleci tutumları nedeniyle baskındır.

no-code, uygulamaların geliştirilmesini hızlandırmak için ne görürsen onu alırsın uygulama arabirimi sağlar. Önceden oluşturulmuş widget'lar, %100 görsel yetenekler ve kodlama gerektirmemesi nedeniyle uygulama daha hızlı tamamlanabilir. Tüm bunlar düşük kodla sağlanır ve zaten sahip olduklarınızı geliştirmek için komut dosyasını değiştirebilirsiniz. Tam yüksek kodun kodlama karmaşıklığı, geliştirme süresini kısaltmayı daha da zorlaştırır.

Entegrasyon ve taşıma

no-code gibi AppMaster geliştirme araçları, mobil uygulamalarınızı ve özel uygulamalarınızı çok sayıda platforma kolayca bağlayabilmenizi sağlamak için çok çeşitli entegrasyon seçenekleri sunar. Bu sayısız entegrasyondan faydalanmak için çok çaba sarf etmenize gerek yok.

Günümüzde, tam kod geliştirme çerçeveleri ayrıca birçok popüler entegrasyon seçeneği sunmaktadır. Yine de, geleneksel geliştirme prosedürlerinde verimli entegrasyon ve geçiş sağlamak, no-code geliştirme yaklaşımlarından çok daha zordur.

Kodsuz no-code gelecek mi?

Evet, no-code geliştirme ve no-code uygulamalar aşağıdaki nedenlerden dolayı kesinlikle gelecek:

Artan BT taleplerini karşılayın

Gartner'a göre mobil uygulama geliştirme hizmetleri pazarı, BT'nin sağlayabileceğinden en az beş kat daha hızlı büyüyecek. Yazılım geliştirmenin sürekli artan ihtiyaçları, no-code vatandaş geliştirme ile karşılanabilir. Kodsuz vatandaş mobil no-code geliştirme zihinlerini boşalttığı için geliştiriciler önemli sorunlara odaklanabilirler.

Bulut teknolojisinin artan önemi

Önceden, gelişmiş araçlar ve teknoloji yalnızca varlıklı geliştiriciler ve büyük ölçekli teknoloji şirketleri tarafından kullanılabiliyordu. Büyük BT şirketleri bunu yalnızca mirası korumak ve uygulamalar oluşturmak için kullanabilirdi. Küçük şirketler genellikle donanım ve BT altyapısını satın almak ve mobil uygulama geliştirmeye yatırım yapmak için yeterli kaynağa sahip değildir. Uygulamaları güncellemek de aynı derecede karmaşık ve maliyetliydi. Bu nedenle sistemler esnek değildi ve modern araçlara ve teknolojiye erişim eksikliği nedeniyle küçük şirketler zarar gördü.

Günümüzde çoğu yazılım ve uygulama bulut sistemlerine yönelmiştir. Her tür şirket için oyun alanını eşitledi. Küçük şirketler, no-code platformlara güvenerek ve tüketiciler kadar işletmeler için de faydalı uygulamalar oluşturarak inovasyonun yolunu açıyor.

Kaynaklardan tasarruf edin

BT geliştiricileri veya kodlama uzmanları bulmak, özellikle yeni kuruluşlar için zor ve pahalı olabilir. Geçmişte işletmeler, ticari uygulamaların kodlanması ve geliştirilmesine yardımcı olmaları için yurt dışından programcılar tutardı. Tek bir uygulamanın geliştirilmesi aylar sürdü ve hem zaman hem de para alıcıydı. İşletmeler artık kendi personelinin yardımıyla uygulamalar oluşturmak için no-code platformları kullanabilir. Geliştirme süreci için profesyonelleri inşa etmek veya istihdam etmek ek bir masraf getirmez.

İşbirliği ve üretkenlik

Hem müşteriler hem de işletmeler no-code geliştirme platformları kullanır. Platform, tüm kullanıcılara açık olup, yorum yapmalarına olanak tanır. Kuruluş, gereksinimleri karşılayan bir program oluşturmak için verileri kullanır. En son teknolojileri kullanarak uygulamalar oluşturma yeteneği, temel BT kullanıcıları tarafından kullanılabilir.

Tüm kullanıcılar, dereceleri ve beceri düzeyleri ne olursa olsun No-code kullanabilir. Yararlı görsel modelleme araçları, vatandaş geliştiricilerin ticari uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Yazılıma rağmen BT uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak işyerinde kullandıkları yetenekleri geliştirir. BT programcıları, şirket için farklı ve güvenli bir uygulama geliştirerek güvenlik sorunlarına yardımcı olabilir.

No- no-code, en iyi kodsuz uygulama platformları aracılığıyla çevikliği geliştirerek No-code artırır . Çoğu iş ürünü, firmaların zorlanmadan daha fazla görev yapmasını kolaylaştıran otomatik süreçler içerir. Yazılım, personelin işlerinde teknolojiyi kullanmasını sağlayarak gelir artışına yardımcı olur. Moralleri yükselir. Sonuç olarak, onları daha fazla üretmeye teşvik eder.

no-code geliştirmenin temel yönleri

Aşağıdaki durumlarda size yardımcı olabileceğinden, mobil uygulamalar veya aşamalı web uygulamaları oluşturmak için kesinlikle no-code gibi en iyi AppMaster uygulama platformlarını seçmelisiniz:

Küçük bir kadroyla küçük bir kurulumda çalışan sınırlı finansal kaynaklar veya BT kaynakları.

Basit güncellemeler ve basit çözümler arayışı içinde.

Bu platformlar kısa sürede çözüm üretme iddiasındadır.

Yazılım geliştirme ve mobil no-code geliştirmenin geleceğinin kodsuz araçlar etrafında dönmesi bekleniyor. Vatandaşlar, geliştirme prosedürleri ve iş fonksiyonları boyunca gerekli kontrolü sağlayacak düşük no-code ve kodsuz platformları kullanarak gelecekte giderek daha fazla uygulama oluşturacak. Bu nedenle, modern mobil uygulama geliştirmeden maksimum faydayı elde etmek için kesinlikle en iyi no-code uygulama platformlarını kullanmaya başlamalısınız.