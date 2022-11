Branża tworzenia aplikacji mobilnych jest jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Rewolucja cyfrowa i zapotrzebowanie na aplikacje zarówno przez małe, jak i duże firmy napędzają popyt na różnego rodzaju aplikacje w różnych branżach.

Oprócz firm, popularne staje się również tworzenie aplikacji przez ludzi do użytku osobistego. Wprowadzenie no-code narzędzi i technik rozwoju pozwala na budowanie szerokiej gamy niestandardowych aplikacji, dzięki którym można spełnić różne wymagania biznesowe i osobiste.

Dostępnych jest wiele no-code platform rozwojowych, które pomagają wprowadzić w życie swój pomysł bez umiejętności kodowania. W rezultacie podejście do rozwoju no-code w dużym stopniu wyrównało pole gry w zakresie rozwoju aplikacji mobilnych.

Niemniej jednak wiele osób nadal ma obawy, czy narzędzia no-code są wystarczająco dobre, aby budować aplikacje, które spełniają ich potrzeby. W tym artykule poznasz niektóre z najważniejszych aspektów rozwoju aplikacji no-code, aby określić, czy jest to najlepsze podejście dla Ciebie.

Znaczenie rozwoju no-code

Globalna branża IT szybko się rozwija ze względu na coraz większą liczbę przedsiębiorstw, które stają się zdigitalizowane i boom branży e-commerce. W rezultacie nawet najbardziej ugruntowane firmy muszą stawić czoła znacznej konkurencji i złożonej sytuacji rynkowej.

Firmy, małe przedsiębiorstwa i początkujący przedsiębiorcy muszą tworzyć oprogramowanie i aplikacje dla swoich firm. Wdrożenie najnowocześniejszych technologii jest niezbędne do zwiększenia efektywności, wydajności i rentowności firm.

Co więcej, badania sugerują, że firmy zaawansowane technologicznie odnoszą większe sukcesy i zyski niż firmy, które nie inwestują w nowoczesne narzędzia, takie jak aplikacje na zamówienie. Tworzenie aplikacji mobilnych i internetowych jest jednym ze sposobów na zwiększenie obecności cyfrowej marki i zapewnienie, że dotrze ona do docelowej grupy odbiorców. No-code mobile app builder tools has emerged as a reliable and efficient way of ensuring companies and influencers can quickly develop apps and start selling various products and services.

Innowacje w rozwoju no-code i no-code app builders, takie jak możliwość dodawania drag-and-drop elementów, oznaczają, że platformy te są czymś więcej niż tylko tworzeniem prostych aplikacji. W rzeczywistości, dzięki skutecznemu narzędziu do tworzenia no-code, takim jak AppMaster, możesz przekształcić swoje złożone pomysły na aplikacje w rzeczywistość poprzez szybkie tworzenie aplikacji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak możesz używać narzędzi no-code do tworzenia oprogramowania bez umiejętności programowania i jak różni się to od tradycyjnych technik rozwoju pełnego kodu.

No-code otwarcie drzwi dla założycieli nietechnicznych

Przed zanurzeniem się w szczegółową analizę podejścia do rozwoju no-code i roli, jaką narzędziadrag-and-drop odgrywają w budowaniu niestandardowych aplikacji, ważne jest, aby zapoznać się z pewnymi podstawami. W dzisiejszych czasach wiele osób zaczęło używać terminów low-code i no-code zamiennie, ale istnieje między nimi kilka istotnych różnic.

Low-code rozwój jest przeznaczony dla osób posiadających techniczne umiejętności kodowania, nawet jeśli te umiejętności są ograniczone w zakresie. Jednak rozwój no-code otworzył drzwi rozwoju aplikacji dla wszelkiego rodzaju osób nietechnicznych, które nie mają umiejętności kodowania.

Nie musisz pisać ani jednej linii kodu do rozwoju backendu i frontu za pomocą narzędzi no-code. Podstawowym celem narzędzi rozwojowych no-code jest ułatwienie nietechnicznym twórcom i założycielom firm przekształcania ich pomysłów na aplikacje w rzeczywiste aplikacje mobilne lub progresywne aplikacje internetowe bez pisania kodu.

Innowacyjność i popularność narzędzi deweloperskich no-code sprawiły, że są one również dość popularne wśród doświadczonych deweloperów. Profesjonalni programiści mogą używać narzędzi no-code do dodawania różnych elementów drag-and-drop do budowania nowych niestandardowych aplikacji lub ciągłego aktualizowania istniejących.

Czym jest no-code?

W prostych słowach, podejście do rozwoju no-code jest szybkim i łatwym sposobem tworzenia aplikacji mobilnych i aplikacji internetowych bez pisania kodu. Narzędzia No-code są przeznaczone dla nietechnicznych twórców, aby przekształcić swoje unikalne pomysły na aplikacje w rzeczywistość bez przechodzenia przez czasochłonne i kosztowne tradycyjne tworzenie wymagające wiedzy technicznej i języków programowania.

Rodzaj elastyczności zapewniany przez podejście do rozwoju no-code nie jest możliwy w większości innych technik rozwoju. Teraz możesz rozpocząć działalność i stworzyć aplikację bez konieczności zatrudniania profesjonalnych programistów. Zamiast tego możesz zbudować całą aplikację od podstaw na własną rękę bez posiadania umiejętności kodowania.

Czy brak kodu to nowy pomysł?

Wiele osób zakłada, że no-code to nowy pomysł w branży deweloperskiej. W rzeczywistości niektórzy krytycy tego podejścia do rozwoju oświadczyli również, że jest to trend, który wkrótce przeminie. Należy jednak zauważyć, że no-code nie jest jakimś zupełnie nowym pomysłem. Innowacje i ulepszenia w narzędziach rozwoju no-code sprawiły, że stały się one bardziej popularne niż kiedykolwiek wcześniej.

WordPress i Google Docs to dwie popularne platformy, które istnieją już od wielu lat. Wiele osób na całym świecie regularnie korzysta z tych dwóch popularnych rozwiązań informatycznych. Pokazuje to, że rozwój no-code nie jest całkowicie nową koncepcją, ale z pewnością ewoluował, aby stać się bardziej wydajnym i przyjaznym dla użytkownika.

Co można zrobić bez kodu?

No-code Platformy składają wiele obietnic, ale wśród wielu osób nadal istnieją autentyczne obawy, czy te platformy mogą spełnić te obietnice. Jeśli zastanawiasz się również, co możesz zrobić z no-code, czytaj dalej, aby dowiedzieć się wszystkiego na ten temat.

Postęp no-code

Od edytorów WYSIWYG z przeszłości, platformy do tworzenia stron internetowych no-code znacznie się rozwinęły. Te strony internetowe były proste i zapewniały jednokierunkowe doświadczenie użytkownika, w którym opracowały szanowane projekty dla czasu. Obecnie w branży deweloperskiej dostępne są bardziej zaawansowane konstruktory stron internetowych, umożliwiające tworzenie stron internetowych ze złożonymi funkcjami wizualnymi, animacjami i interakcjami, których początkowe platformy no-code nie były w stanie zrobić.

No-code udoskonaliła się na wiele różnych sposobów, dzięki czemu ich zastosowania to znacznie więcej niż tworzenie prostych stron internetowych. Budowanie wewnętrznych narzędzi, integracji, aplikacji głosowych, aplikacji mobilnych, progresywnych aplikacji internetowych i automatyzacji może być wykonane za jego pomocą. Bez uczenia się jakiegokolwiek kodu i umiejętności programowania realne jest wykorzystanie Voiceflow do tworzenia chatbotów, Zapier do łączenia kilku aplikacji i tworzenia zautomatyzowanych procedur, a także Shopify do obsługi firm internetowych.

Budowanie specjalistycznych narzędzi dla zespołów w celu usprawnienia ich działań biznesowych jest osiągalne dzięki platformom low-code takim jak Airtable. No-code możliwości stają się coraz bardziej kompleksowe dzięki platformom takim jak AppMaster, które pozwalają na budowanie zarówno backendu, jak i frontu aplikacji mobilnej lub aplikacji internetowej, wraz z kompleksową dokumentacją generowaną przez AI.

Presja związana z tworzeniem dużej ilości kodu od podstaw zostaje zdjęta z programistów i innych osób o głębszej wiedzy technicznej, umożliwiając im skupienie swojego czasu na licznych skomplikowanych zadaniach związanych z prowadzeniem firmy lub zarządzaniem aplikacją. Są oni nadal potrzebni nawet bez kodu. Ich wiedza w zakresie projektowania i optymalizacji rozwiązań IT zawsze będzie potrzebna.

Wartość, jaką deweloperzy wnieśli do świata poprzez aplikacje i rozwiązania IT jest ogromna. Wreszcie, ludzie bez doświadczenia w kodowaniu mogą wnieść swój własny pomysł dzięki narzędziom i platformom no-code. No code pozwala każdemu tworzyć aplikacje, czy to dając projektantom kontrolę nad stroną internetową, pomagając komuś założyć firmę, czy po prostu umożliwiając programistom skupienie się na innych kwestiach IT.

Prototypowanie

Platformy, które pozwalają na tworzenie aplikacji z podejściem deweloperskim no-code pozwalają na tworzenie aplikacji poprzez drag and drop bez zajmowania się kodem. Innymi słowy, przekształcają podstawy kodowania w przyjazne dla użytkownika narzędzia do edycji wizualnej, umożliwiając programistom graficzne tworzenie najnowocześniejszych aplikacji i aplikacji internetowych.

Pierwsze prototypy produktu cyfrowego często nie wymagają aż tak dużej wiedzy technicznej, jak w fazie wprowadzania na rynek. Na początku, kilka dobrze zaprojektowanych grafik może być wszystkim, co jest wymagane, aby skutecznie przekazać podstawową koncepcję potencjalnym fundatorom, wczesnym użytkownikom i przyszłym członkom zespołu. Więcej realizmu będzie potrzebne w miarę rozwoju pomysłu. Jednak nawet wtedy narzędzia takie jak Webflow i Bubble mogą dostarczyć niezwykle bogatych doświadczeń, które mogą być więcej niż wystarczające do wzbudzenia zainteresowania i potwierdzenia teorii.

Szybkie uruchomienie przy minimalnych zależnościach

Zdolność narzędzi no-code do wyłączenia lub ograniczenia dewelopera obywatelskiego z różnych operacji projektowych jest tym, co nadaje im wartość. Zespoły marketingowe mogą reprezentować swoje treści w użytecznej bazie danych, a nie tylko w postaci diagramu lub arkusza kalkulacyjnego, jeśli mają do dyspozycji niezbędne narzędzia. Niezależnie od tego, w jakim temacie pracują, każdy, kto kiedykolwiek zarządzał projektem, rozumie, że mechanika dostarczenia go na czas i w ramach budżetu staje się tym trudniejsza, im więcej osób trzeba pozyskać do pracy.

Zamiast prosić inżyniera o zbudowanie i połączenie bazy danych z Twoimi stronami z dynamiczną treścią, zespoły reklamowe i projektowe mogą szybko tworzyć różne formularze, takie jak formularze rejestracyjne, i łączyć je z aplikacją i bazami danych.

Twój zespół marketingowy zostanie uwolniony od konieczności polegania na innych w celu wykonania zadań, co przyspieszy i uprości proces uruchamiania. Nie ma potrzeby przechodzenia przez czasochłonny proces proszenia profesjonalnych programistów o stworzenie formularzy. Zamiast tego, możesz sam zaprojektować i wdrożyć niezbędne zmiany.

Twój strateg treści może zająć się modelowaniem i strukturą, zamiast sprowadzać inżyniera, aby skonstruować i podłączyć bazę danych do witryn z dynamiczną treścią. Ostatecznie, szybkie uruchomienie oznacza, że zyskasz więcej czasu i energii, aby skupić się na podstawowych działaniach biznesowych, takich jak promocja aplikacji.

No-code vs. pełny kod

No-code zasadniczo robi to, co reklamuje: umożliwia nieprogramistom tworzenie aplikacji bez pisania jakiegokolwiek kodu. Aplikacje są budowane przy użyciu gotowych komponentów i szablonów na tych platformach. Ta strategia ma swoje zalety. Umożliwia ona szybszy rozwój, upraszcza modyfikacje aplikacji i eliminuje konieczność posiadania wiedzy programistycznej. Strategia ta ma jednak swoje ograniczenia.

Możliwości modyfikacji i integracji aplikacji są ograniczone przez no-code. Nie można wykonać czegoś, jeśli nie jest to oferowane jako prefabrykat w platformie no-code. Złożoność jest poświęcana na rzecz szybkości i łatwości rozwoju. Dodatkowo, możesz nie być w stanie stworzyć tego, czego potrzebujesz podczas korzystania z platformy no-code, ponieważ jedna platforma nie może wspierać każdego potencjalnego rozwiązania, które każda firma może wymagać.

Wszystko to jest prawdziwe dla większości platform no-code, ale nie dla AppMaster. AppMaster jest narzędziem do tworzenia oprogramowania z generowaniem kodu. Oznacza to, że AppMaster robi to samo dla Ciebie jako zespołu programistów. Działa według tych samych zasad. Pisze dla Ciebie kod i dokumentację do tego kodu, ale robi to wszystko znacznie szybciej i lepiej niż deweloperzy. Dzięki AppMaster, nie masz długu technicznego.

Tradycyjne kodowanie jest używane w pełnym rozwoju kodu do projektowania aplikacji. W porównaniu z no-code lub low-code, wymaga to wiedzy inżynierów oprogramowania i zabiera więcej czasu, pieniędzy i zasobów. Dodatkowo, rozwój i utrzymanie aplikacji może być wyzwaniem i skomplikowane.

Z drugiej strony, pełny kod może być używany do tworzenia charakterystycznych, silnych i skomplikowanych programów, które spełniają specyficzne i wyrafinowane cele biznesowe. Pełny kod pozwala również na zawiłe połączenia, co jest kluczowe dla firm posiadających ważne systemy dziedzictwa.

Rozróżnijmy pomiędzy no-code a pełnym kodem pod względem kilku ważnych aspektów:

Krzywa uczenia się

Rozwiązanie no-code Platform as a Service (PaaS) może być stworzone przez osobę nietechniczną (citizen developer) z niewielkimi lub żadnymi umiejętnościami kodowania. Projekty typu full-code i low-code, które wymagają praktycznego podejścia do budowania i optymalizacji kodu od samego początku, najlepiej nadają się dla wytrawnych i doświadczonych programistów.

Do stworzenia aplikacji bez kodu nie jest wymagana żadna wiedza techniczna. Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza; po prostu ruszaj i zacznij tworzyć. Platformy Low-code, z drugiej strony, są odpowiednie tylko dla osób z doświadczeniem programistycznym, ponieważ posiadają skomplikowane narzędzia i mogą zmieniać kod dostępu.

Inżynierowie oprogramowania są potrzebni, ponieważ full-code jest bardzo wymagającą strategią kodowania. Aplikacje mogą być trudne do stworzenia i zarządzania, więc lepiej zostawić je pod opieką ekspertów z dużą wiedzą. Podobnie jest w przypadku low code. Jednak w tym przypadku potrzeba nieco mniej kodowania, ponieważ pozwala ono na automatyzację pewnych męskich czynności. Stroma krzywa uczenia się związana z tradycyjnym podejściem do rozwoju jest głównym powodem, dla którego wiele osób preferuje obecnie no-code mobile app development.

Koszty

APIna skalę przedsiębiorstwa, katalogi usług internetowych, sprawdzone galerie szablonów i otwarte zbiory danych są wykorzystywane w tworzeniu aplikacji no-code, aby zmniejszyć koszty i złożoność procesu tworzenia aplikacji. Dzięki rozwiązaniu no-code nawet nowicjusze mogą zarządzać tworzeniem aplikacji, więc może nie trzeba wydawać dużo pieniędzy na wyspecjalizowany personel.

Twoje koszty na głowę spadają, ponieważ używasz mniej zasobów. Niski kod wymagałby pewnej wiedzy z zakresu kodowania, a zatrudnienie wykwalifikowanych programistów jest konieczne, aby zrobić to poprawnie. To samo dotyczy pełnego kodu, ponieważ generowanie skomplikowanego kodu wymaga wysoko wykwalifikowanego personelu programistów, który może przenieść Twoją koncepcję z pomysłu do rzeczywistości. Starsi programiści nie zawsze są najbardziej ekonomiczni.

Stworzenie wysokiej klasy aplikacji dostosowanych do potrzeb klienta za pomocą custom development wymaga czasu. Czas i pieniądze są marnowane na błędy, poprawki, powtórzenia i iteracje. No-code jest opłacalny, ale jeśli Twoja aplikacja wymaga przeprojektowania lub dodatkowych funkcji, które nie są obecne w bibliotece, wydatki mogą gwałtownie wzrosnąć, stawiając Cię w trudnej sytuacji finansowej. No-code oferuje w tej sytuacji najlepsze z obu światów.

Czas wprowadzania na rynek

Interfejs drag-and-drop i narzędzia do projektowania wizualnego w no-code przyspieszają tworzenie aplikacji mobilnych. Tworzenie pełnego kodu jest czasochłonne i wymaga rozpoczynania od podstaw. Opcja low-code oferuje jednak pyszny środek pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami. W rezultacie zajmuje mniej czasu niż pełne kodowanie i nieco więcej niż no-code.

Full-code i low-code wymagają ręcznego kodowania w starym stylu, co zabiera czas. Programiści muszą jedynie przeciągnąć bloki graficzne do interfejsu użytkownika dla wstępnie zbudowanych komponentów no-code. Platformy Low-code dominują, jeśli chodzi o tworzenie szybkich i łatwych aplikacji ze względu na ich podejście "hands-off", które ułatwia wypuszczanie aplikacji na rynek.

Aby przyspieszyć rozwój aplikacji, no-code zapewnia interfejs aplikacji typu "what-you-see-is-what-you-get". Aplikacja może być szybciej ukończona ze względu na wstępnie zbudowane widżety, 100% możliwości wizualnych i brak konieczności kodowania. Wszystko to zapewnia niski kod, a ty możesz zmienić skrypt, aby poprawić to, co już masz. Złożoność kodowania full-high code utrudnia skrócenie czasu rozwoju.

Integracja i migracja

Nowoczesne narzędzia do rozwoju no-code, takie jak AppMaster, zapewniają szeroki zakres opcji integracji, dzięki czemu możesz łatwo połączyć swoje aplikacje mobilne i niestandardowe aplikacje z wieloma platformami. Nie musisz podejmować wielu wysiłków, aby skorzystać z tych licznych integracji.

Obecnie frameworki do pełnego kodu oferują również wiele popularnych opcji integracji. Jednak zapewnienie wydajnej integracji i migracji w tradycyjnych procedurach rozwoju jest znacznie trudniejsze niż podejścia do rozwoju no-code.

Czy aplikacje no-code to przyszłość?

Tak, rozwój no-code i aplikacje no-code to zdecydowanie przyszłość z następujących powodów:

Spełnienie rosnących wymagań IT

Rynek usług rozwoju aplikacji mobilnych będzie się rozwijał co najmniej pięć razy szybciej niż IT może je zapewnić, jak podaje Gartner. Ciągle rosnące potrzeby w zakresie rozwoju oprogramowania mogą zostać zaspokojone dzięki rozwojowi obywateli no-code. Programiści mogą skupić się na ważnych problemach, ponieważ no-code citizen mobile app development uwalnia ich umysły.

Rosnące znaczenie technologii chmury

Wcześniej zaawansowane narzędzia i technologie były dostępne tylko dla bogatych programistów i dużych firm technologicznych. Duże firmy informatyczne mogły je wykorzystywać tylko do zachowania dziedzictwa i tworzenia aplikacji. Małe firmy zazwyczaj nie mają wystarczających zasobów, aby kupić sprzęt i infrastrukturę IT oraz zainwestować w rozwój aplikacji mobilnych. Aktualizacja aplikacji była równie skomplikowana i kosztowna. Systemy pozostawały więc nieelastyczne, a małe firmy cierpiały z powodu braku dostępu do nowoczesnych narzędzi i technologii.

Obecnie większość oprogramowania i aplikacji przesunęła się w stronę systemów chmurowych. Wyrównało to szanse dla wszystkich rodzajów firm. Małe firmy torują sobie drogę do innowacji, polegając na platformach no-code i tworząc aplikacje, które są przydatne zarówno dla biznesu, jak i konsumentów.

Oszczędność zasobów

Znalezienie programistów IT lub ekspertów od kodowania może być trudne i kosztowne, szczególnie dla nowych organizacji. W przeszłości firmy wynajmowały programistów z zagranicy, aby pomóc w kodowaniu i tworzeniu aplikacji komercyjnych. Stworzenie pojedynczej aplikacji wymagało miesięcy i było zarówno czasochłonne, jak i kosztowne. Obecnie firmy mogą wykorzystywać platformy no-code do tworzenia aplikacji z pomocą własnych pracowników. Budowanie lub zatrudnianie specjalistów do procesu rozwoju nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Współpraca i produktywność

Zarówno klienci, jak i firmy korzystają z platform rozwojowych no-code. Platforma jest otwarta dla wszystkich użytkowników, co pozwala im na zgłaszanie uwag. Organizacja korzysta z danych, aby stworzyć program spełniający wymagania. Możliwość tworzenia aplikacji przy użyciu najnowocześniejszych technologii jest dostępna dla podstawowych użytkowników IT.

Wszyscy użytkownicy mogą korzystać z serwisu No-code bez względu na stopień i umiejętności. Użyteczne narzędzia modelowania wizualnego umożliwiają obywatelom-programistom tworzenie komercyjnych aplikacji. Mimo oprogramowania nadal potrzebni są eksperci IT. Ale poprawia ono umiejętności, których używają w miejscu pracy. Programiści IT mogą pomóc w kwestiach bezpieczeństwa, opracowując charakterystyczną i bezpieczną aplikację dla firmy.

No-code zwiększa produktywność, zwiększając zwinność dzięki najlepszym platformom no-code app. Większość produktów biznesowych obejmuje zautomatyzowane procesy, które ułatwiają firmom wykonywanie większej liczby zadań bez obciążenia. Umożliwiając pracownikom wykorzystanie technologii w ich pracy, oprogramowanie wspomaga wzrost przychodów. Ich morale zostaje podniesione. W rezultacie, zachęca ich do generowania więcej.

Kluczowe aspekty rozwoju no-code

Zdecydowanie powinieneś wybrać najlepsze no-code platformy aplikacyjne, takie jak AppMaster, aby stworzyć aplikacje mobilne lub progresywne aplikacje internetowe, ponieważ może to pomóc w następujących sytuacjach:

Ograniczone zasoby finansowe lub informatyczne pracujące w małej konfiguracji z niewielkim personelem.

W poszukiwaniu prostych aktualizacji i prostych rozwiązań.

Te platformy twierdzą, że produkują rozwiązania w krótkim czasie.

Oczekuje się, że przyszłość tworzenia oprogramowania i aplikacji mobilnych będzie się kręcić wokół narzędzi no-code. Obywatele będą w przyszłości konstruować coraz więcej aplikacji wykorzystujących platformy o niskim i no-code poziomie trudności, które będą oferować wymaganą kontrolę w trakcie procedur rozwoju i funkcji biznesowych. Dlatego zdecydowanie powinieneś zacząć korzystać z najlepszych no-code platform aplikacyjnych, aby uzyskać maksymalne korzyści z nowoczesnego rozwoju aplikacji mobilnych.