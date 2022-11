La industria del desarrollo de aplicaciones móviles es uno de los sectores que más rápidamente se está desarrollando en todo el mundo. La revolución digital y la necesidad de aplicaciones por parte de pequeñas y grandes empresas están impulsando la demanda de diferentes tipos de aplicaciones en diversos sectores.

Además de las empresas, también se está haciendo popular el desarrollo de aplicaciones para uso personal. La introducción de no-code de herramientas y técnicas de desarrollo le permite crear una amplia gama de aplicaciones personalizadas con las que puede satisfacer diversos requisitos empresariales y personales.

Existen muchas plataformas de desarrollo deno-code que le ayudan a dar vida a su idea sin necesidad de conocimientos de codificación. Como resultado, el enfoque de desarrollo de no-code ha nivelado el campo de juego del desarrollo de aplicaciones móviles en gran medida.

Sin embargo, a mucha gente le sigue preocupando si las herramientas de no-code son lo suficientemente buenas para crear aplicaciones que satisfagan sus necesidades. En este artículo, conocerás algunos de los aspectos más importantes del desarrollo de aplicaciones en no-code para determinar si es el mejor enfoque para ti.

Importancia del desarrollo de no-code

La industria mundial de las tecnologías de la información está creciendo rápidamente debido a que cada vez más empresas se digitalizan y al auge de la industria del comercio electrónico. Como resultado, incluso las empresas más consolidadas se enfrentan a una importante competencia y a complejas situaciones de mercado.

Las empresas, los pequeños negocios y los emprendedores en ciernes necesitan crear software y aplicaciones para sus negocios. La implementación de tecnología punta es esencial para impulsar la eficiencia, la productividad y la rentabilidad de las empresas.

Además, los estudios también sugieren que las empresas conocedoras de la tecnología tienen mucho más éxito y son más rentables que las empresas que no invierten en herramientas modernas, como las aplicaciones personalizadas. La creación de aplicaciones móviles y web es una forma de mejorar la presencia digital de una marca y garantizar que llegue al público objetivo. Las herramientas de creación de aplicaciones móviles de No-code han surgido como una forma fiable y eficiente de garantizar que las empresas y los influencers puedan desarrollar rápidamente aplicaciones y empezar a vender diversos productos y servicios.

Las innovaciones en el desarrollo de no-code y los constructores de aplicaciones de no-code, como la capacidad de añadir drag-and-drop elementos, hacen que estas plataformas sean mucho más que la simple creación de aplicaciones. De hecho, con una herramienta de desarrollo eficaz de no-code como AppMaster, puedes convertir tus complejas ideas de apps en una realidad a través del desarrollo rápido de aplicaciones. Siga leyendo para saber cómo puede utilizar las herramientas de no-code para crear software sin conocimientos de programación y en qué se diferencia de las técnicas tradicionales de desarrollo de código completo.

No-code Abrir las puertas a los fundadores no técnicos

Antes de entrar en el análisis detallado del enfoque de desarrollo de no-code y del papel que desempeñan las herramientas dedrag-and-drop en la creación de aplicaciones personalizadas, es importante familiarizarse con algunos aspectos básicos. Hoy en día, mucha gente ha empezado a utilizar los términos low-code y no-code indistintamente, pero hay algunas diferencias importantes entre ambos.

Low-code El desarrollo de está destinado a personas con conocimientos técnicos de codificación, aunque estos conocimientos tengan un alcance limitado. Sin embargo, el desarrollo de no-code ha abierto las puertas del desarrollo de aplicaciones a todo tipo de personas sin conocimientos técnicos de codificación.

No es necesario escribir ni una sola línea de código para el desarrollo de backend y frontend a través de las herramientas de no-code. El objetivo principal de las herramientas de desarrollo de no-code es facilitar a los creadores no técnicos y a los fundadores de empresas la conversión de su idea de aplicación en aplicaciones móviles reales o aplicaciones web progresivas sin necesidad de escribir código.

La innovación y la popularidad de las herramientas de desarrollo de no-code también las han hecho muy populares entre los desarrolladores experimentados. Los desarrolladores profesionales pueden utilizar las herramientas de no-code para añadir varios elementos de drag-and-drop para crear nuevas aplicaciones personalizadas o actualizar continuamente las existentes.

¿Qué es no-code?

En términos sencillos, el enfoque de desarrollo de no-code es una forma rápida y sencilla de crear aplicaciones móviles y desarrollar aplicaciones web sin escribir código. Las herramientas de No-code están pensadas para que los creadores no técnicos conviertan sus ideas de aplicaciones únicas en una realidad sin tener que pasar por el largo y costoso desarrollo tradicional que implica conocimientos técnicos y lenguajes de programación.

El tipo de flexibilidad que proporciona el enfoque de desarrollo de no-code no es posible en la mayoría de las otras técnicas de desarrollo. Ahora, puede iniciar un negocio y crear una aplicación sin necesidad de contratar a desarrolladores de aplicaciones profesionales. En su lugar, puede construir una aplicación completa desde cero por su cuenta sin tener conocimientos de codificación.

¿Sin código es una idea nueva?

Mucha gente asume que no-code es una idea nueva en la industria del desarrollo. De hecho, algunos críticos de este enfoque de desarrollo también han declarado que es una tendencia que pasará pronto. Sin embargo, es importante señalar que no-code no es una idea nueva. Las innovaciones y mejoras en las herramientas de desarrollo de no-code las han hecho más populares que nunca.

WordPress y Google Docs son dos plataformas populares que existen desde hace muchos años. Muchas personas de todo el mundo utilizan regularmente estas dos soluciones informáticas populares. Esto demuestra que el desarrollo en no-code no es un concepto totalmente nuevo, pero sin duda ha evolucionado para ser más eficiente y fácil de usar.

¿Qué se puede hacer sin código?

No-code Las plataformas de desarrollo sin código hacen muchas promesas, pero todavía hay una verdadera preocupación entre muchas personas sobre si estas plataformas pueden cumplir estas promesas. Si tú también te preguntas qué puedes hacer con no-code, sigue leyendo para saberlo todo.

Progreso de no-code

Desde los editores WYSIWYG del pasado, las plataformas de desarrollo web no-code han avanzado significativamente. Estos sitios web eran sencillos y proporcionaban una experiencia de usuario unidireccional, donde se desarrollaban diseños respetables para la época. Hoy en día, existen constructores de sitios web más avanzados en la industria del desarrollo, que permiten la creación de sitios web con características visuales complejas, animaciones e interacciones que las plataformas iniciales de no-code no podían hacer.

No-code ha mejorado en muchos aspectos, por lo que sus aplicaciones son mucho más que la creación de simples páginas web. La construcción de herramientas internas, integraciones, aplicaciones de voz, aplicaciones móviles, aplicaciones web progresivas, y la automatización se puede hacer con ella. Sin necesidad de aprender ningún tipo de código y conocimientos de programación, es factible utilizar Voiceflow para desarrollar chatbots, Zapier para enlazar varias apps y hacer procedimientos automatizados, y Shopify para manejar negocios online.

Construir herramientas especializadas para que los equipos mejoren sus operaciones comerciales es posible gracias a las plataformas low-code. Las capacidades de No-code son cada vez más completas con plataformas como AppMaster, que permiten construir tanto el backend como el frontend de una aplicación móvil o web, junto con una completa documentación generada por la IA.

Los desarrolladores y otras personas con conocimientos técnicos más profundos se quitan de encima la presión de desarrollar mucho código desde cero, lo que les permite centrar su tiempo en numerosas tareas complicadas de dirigir un negocio o gestionar una aplicación. Siguen siendo necesarios incluso sin código. Sus conocimientos en el diseño y la optimización de soluciones informáticas siempre serán demandados.

El valor que los desarrolladores han aportado al mundo a través de aplicaciones y soluciones informáticas es enorme. Por último, las personas sin experiencia en codificación pueden aportar sus propias ideas gracias a las herramientas y plataformas de no-code. La ausencia de código permite a todo el mundo crear aplicaciones, ya sea dando a los diseñadores el control de un sitio web, ayudando a alguien a crear una empresa o simplemente permitiendo a los desarrolladores centrarse más en otras cuestiones informáticas.

Creación de prototipos

Las plataformas que permiten crear aplicaciones con el enfoque de desarrollo no-code permiten crear aplicaciones a través de drag and drop sin tener que lidiar con el código. En otras palabras, transforman los fundamentos de la codificación en herramientas de edición visual fáciles de usar, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones de vanguardia y aplicaciones web de forma gráfica.

Los primeros prototipos de un producto digital no suelen necesitar tantos conocimientos técnicos como en la fase de lanzamiento. Al principio, unos pocos gráficos bien diseñados pueden ser todo lo que se necesita para transmitir eficazmente el concepto fundamental a posibles financiadores, primeros usuarios y futuros miembros del equipo. Se necesitará más realismo a medida que se desarrolle la idea. Aun así, incluso entonces, herramientas como Webflow y Bubble pueden proporcionar experiencias inmensamente ricas que pueden ser más que adecuadas para despertar el interés y confirmar las teorías.

Lanzamiento rápido con mínimas dependencias

La capacidad de las herramientas de no-code para excluir o restringir al ciudadano desarrollador de varias operaciones del proyecto es lo que les da su valor. Los equipos de marketing pueden representar su contenido en una base de datos utilizable en lugar de un simple diagrama u hoja de cálculo si disponen de las herramientas necesarias. Independientemente de la materia en la que trabajen, todos los que han gestionado alguna vez un proyecto comprenden que la mecánica de entregarlo a tiempo y dentro del presupuesto se vuelve más difícil cuantas más personas tengan que adquirir el trabajo.

En lugar de pedir a un ingeniero que construya y vincule una base de datos a sus sitios de contenido dinámico, los equipos de publicidad y diseño pueden crear rápidamente diferentes formularios, como los de registro, y conectarlos a la aplicación y a las bases de datos.

Su equipo de marketing se verá liberado de la necesidad de depender de otros para completar las tareas, lo que acelerará y simplificará el proceso de lanzamiento. No es necesario pasar por el largo proceso de pedir a los desarrolladores profesionales que creen formularios. En su lugar, puede diseñar e implementar los cambios necesarios usted mismo.

Su estratega de contenidos puede encargarse del modelado y la estructura en lugar de traer a un ingeniero para construir y conectar una base de datos a sus sitios de contenido dinámico. En última instancia, un lanzamiento rápido significa que tendrá más tiempo y energía para centrarse en las actividades principales del negocio, como la promoción de las aplicaciones.

No-code frente al código completo

No-code esencialmente hace lo que anuncia: permite a los no programadores crear aplicaciones sin escribir ningún código. Las aplicaciones se construyen utilizando componentes y plantillas prefabricadas en estas plataformas. Esta estrategia tiene sus ventajas. Permite un desarrollo más rápido, simplifica las modificaciones de la aplicación y elimina la necesidad de conocimientos de programación. Sin embargo, esta estrategia tiene sus límites.

Las posibilidades de modificación e integración de las aplicaciones están restringidas por no-code. No se puede realizar nada si no se ofrece como componente preconstruido en una plataforma no-code. Se sacrifica la complejidad por la velocidad y la facilidad de desarrollo. Además, es posible que no pueda crear lo que necesita utilizando una plataforma no-code ya que una plataforma no puede soportar todas las soluciones potenciales que cada empresa podría necesitar.

Todo lo anterior es cierto para la mayoría de las plataformas no-code, pero no para AppMaster. AppMaster es una herramienta de creación de software con generación de código. Esto significa que AppMaster hace lo mismo que el equipo de desarrollo. Funciona según las mismas reglas. Escribe código para usted, y documentación para este código, pero lo hace todo mucho más rápido y mejor que los desarrolladores. Con AppMaster, usted no tiene deuda técnica.

La codificación tradicional se utiliza en el desarrollo de código completo para diseñar aplicaciones. En comparación con no-code o low-code, esto necesita los conocimientos de los ingenieros de software y requiere más tiempo, dinero y recursos. Además, el desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones pueden ser difíciles y complicados.

Por otro lado, el código completo puede utilizarse para desarrollar programas distintivos, fuertes y complicados que cumplan objetivos empresariales específicos y sofisticados. El código completo también permite conexiones intrincadas, lo que es crucial para las empresas con sistemas heredados vitales.

Diferenciemos entre no-code y el código completo en cuanto a algunos aspectos importantes:

Curva de aprendizaje

Una solución de Plataforma como Servicio (PaaS) no-code puede ser creada por una persona no técnica (desarrollador ciudadano) con pocos o ningún conocimiento de codificación. Los proyectos de código completo y low-code, que necesitan un enfoque práctico para construir y optimizar el código desde el principio, son más adecuados para los desarrolladores experimentados.

No se requieren conocimientos técnicos para crear una aplicación sin código. No es necesario tener conocimientos previos; basta con ponerse en marcha y empezar a desarrollar. Las plataformas Low-code, en cambio, sólo son apropiadas para quienes tienen experiencia en el desarrollo, ya que cuentan con herramientas complicadas y pueden cambiar el código de acceso.

Se necesitan ingenieros de software porque el código completo es una estrategia centrada en la codificación muy exigente. Las aplicaciones pueden ser difíciles de crear y gestionar, por lo que es mejor dejarlas al cuidado de expertos con mucha experiencia. Lo mismo ocurre con el código bajo. Sin embargo, se necesitaría algo menos de codificación, ya que permite la automatización de ciertas actividades serviles. La curva de aprendizaje asociada a los enfoques de desarrollo tradicionales es una de las principales razones por las que mucha gente prefiere hoy en día el desarrollo de aplicaciones móviles en no-code.

Costes

Las APIa escala empresarial, los catálogos de servicios web, las galerías de plantillas probadas y los conjuntos de datos abiertos se utilizan en el desarrollo de aplicaciones de no-code para reducir el coste y la complejidad del proceso de desarrollo de aplicaciones. Con una solución de no-code, incluso los novatos pueden gestionar el desarrollo de aplicaciones, por lo que no es necesario gastar mucho dinero en personal especializado.

Sus costes por persona disminuyen al utilizar menos recursos. El código bajo necesitaría algunos conocimientos de codificación, y la contratación de desarrolladores cualificados es necesaria para hacerlo correctamente. Lo mismo ocurre con el código completo, ya que la generación de código complicado exige personal de desarrollo altamente capacitado que pueda llevar su concepto de la idea a la realidad. Los desarrolladores senior no siempre son los más económicos.

Se necesita tiempo para crear aplicaciones personalizadas de alto nivel utilizando el desarrollo a medida. Se pierde tiempo y dinero en errores, correcciones, repeticiones e iteraciones. No-code es rentable, pero si su aplicación necesita un rediseño o características adicionales que no están presentes en la biblioteca, los gastos podrían dispararse, poniéndole en un escenario financiero difícil. No-code ofrece lo mejor de ambos mundos en esta situación.

Tiempo de comercialización

La interfaz de drag-and-drop y las herramientas de diseño visual de no-code aceleran el desarrollo de aplicaciones móviles. El desarrollo de código completo lleva mucho tiempo y requiere empezar desde cero. La opción low-code, sin embargo, ofrece un delicioso punto intermedio entre ambos. Como resultado, lleva menos tiempo que el código completo y un poco más que no-code.

Full-code y low-code requieren una codificación manual a la antigua usanza, lo que lleva tiempo. Los desarrolladores sólo tienen que arrastrar bloques gráficos a la interfaz de usuario para los componentes preconstruidos de no-code. Las plataformas Low-code dominan cuando se trata de crear aplicaciones rápidas y sencillas debido a su actitud de no intervención, que hace más sencillo el lanzamiento de aplicaciones en desarrollo.

Para agilizar el desarrollo de aplicaciones, no-code proporciona una interfaz de aplicación "lo que ves es lo que obtienes". La aplicación puede terminarse más rápidamente gracias a los widgets preconstruidos, a las capacidades 100% visuales y a que no se requiere codificación. Todo esto lo proporciona el código bajo, y puedes cambiar el script para mejorar lo que ya tienes. La complejidad de codificación del código completo hace más difícil reducir el tiempo de desarrollo.

Integración y migración

Las modernas herramientas de desarrollo de no-code, como AppMaster, ofrecen una amplia gama de opciones de integración para garantizar que puedas conectar fácilmente tus aplicaciones móviles y personalizadas con numerosas plataformas. No tiene que hacer muchos esfuerzos para beneficiarse de estas numerosas integraciones.

Hoy en día, los marcos de desarrollo de código completo también ofrecen muchas opciones de integración populares. Sin embargo, garantizar una integración y una migración eficaces en los procedimientos de desarrollo tradicionales es mucho más difícil que los enfoques de desarrollo de no-code.

¿Son las aplicaciones de no-code el futuro?

Sí, el desarrollo de no-code y las aplicaciones de no-code son definitivamente el futuro debido a las siguientes razones:

Satisfacer la creciente demanda de TI

Según Gartner, el mercado de servicios de desarrollo de aplicaciones móviles se expandirá al menos cinco veces más rápido de lo que las TI pueden ofrecer. Las necesidades de desarrollo de software, en continuo aumento, pueden satisfacerse con el desarrollo ciudadano de no-code. Los desarrolladores pueden concentrarse en problemas importantes, ya que no-code desarrollo de aplicaciones móviles para ciudadanos libera sus mentes.

Creciente importancia de la tecnología en la nube

Anteriormente, las herramientas y la tecnología sofisticadas sólo estaban disponibles para los desarrolladores ricos y las empresas tecnológicas a gran escala. Las grandes empresas de TI sólo podían utilizarla para conservar el patrimonio y crear aplicaciones. Las pequeñas empresas no suelen tener recursos suficientes para comprar el hardware y la infraestructura informática e invertir en el desarrollo de aplicaciones móviles. Actualizar las apps era igualmente complejo y costoso. Así, los sistemas seguían siendo inflexibles y las pequeñas empresas sufrían por la falta de acceso a herramientas y tecnologías modernas.

Hoy en día, la mayoría del software y las aplicaciones se han desplazado hacia los sistemas en la nube. Esto ha nivelado el campo de juego para todo tipo de empresas. Las pequeñas empresas están allanando el camino de la innovación confiando en las plataformas de no-code y creando aplicaciones que son útiles tanto para la empresa como para los consumidores.

Ahorro de recursos

Encontrar desarrolladores informáticos o expertos en codificación puede resultar difícil y caro, sobre todo para las nuevas organizaciones. En el pasado, las empresas contrataban a programadores del extranjero para que les ayudaran a codificar y desarrollar aplicaciones comerciales. El desarrollo de una sola aplicación requería meses y consumía tiempo y dinero. Ahora, las empresas pueden utilizar las plataformas de no-code para crear aplicaciones con la ayuda de su propio personal. La construcción o la contratación de profesionales para el proceso de desarrollo no supone un gasto adicional.

Colaboración y productividad

Tanto los clientes como las empresas utilizan las plataformas de desarrollo no-code. La plataforma está abierta a todos los usuarios, lo que les permite aportar comentarios. La organización hace uso de los datos para crear un programa que cumpla los requisitos. La capacidad de crear aplicaciones con tecnologías de vanguardia está al alcance de los usuarios básicos de TI.

Todos los usuarios pueden utilizar No-code independientemente de su grado y nivel de conocimientos. Las útiles herramientas de modelado visual permiten a los desarrolladores ciudadanos crear aplicaciones comerciales. A pesar del software, siguen siendo necesarios los expertos en TI. Pero mejora las habilidades que utilizan en el trabajo. Los programadores informáticos pueden ayudar en cuestiones de seguridad desarrollando una aplicación distintiva y segura para la empresa.

No-code aumenta la productividad mejorando la agilidad a través de las mejores plataformas de aplicaciones no-code. La mayoría de los productos empresariales incluyen procesos automatizados que facilitan a las empresas la realización de más tareas sin esfuerzo. Al permitir que el personal utilice la tecnología en su trabajo, el software ayuda a aumentar los ingresos. Su moral se eleva. Como resultado, les anima a generar más.

Aspectos clave del desarrollo de no-code

Definitivamente debe elegir las mejores plataformas de aplicaciones no-code como AppMaster para crear aplicaciones móviles o aplicaciones web progresivas porque puede ayudarle en las siguientes situaciones:

Recursos financieros o informáticos limitados que trabajan en una instalación pequeña con poco personal.

En busca de actualizaciones sencillas y soluciones simples.

Estas plataformas pretenden producir soluciones en un corto periodo de tiempo.

Se espera que el futuro del desarrollo de software y de aplicaciones móviles gire en torno a las herramientas de no-code. Los ciudadanos construirán cada vez más aplicaciones en el futuro utilizando plataformas de bajo y no-code, que ofrecerán el control necesario a lo largo de los procedimientos de desarrollo y las funciones empresariales. Por lo tanto, debería empezar a utilizar las mejores plataformas de aplicaciones no-code para obtener los máximos beneficios del desarrollo de aplicaciones móviles modernas.