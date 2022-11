A indústria de desenvolvimento de aplicações móveis é um dos sectores que mais rapidamente se desenvolvem a nível mundial. A revolução digital e a necessidade de aplicações tanto por pequenas como grandes empresas estão a impulsionar a procura de diferentes tipos de aplicações em várias indústrias.

Para além das empresas, está também a tornar-se popular que as pessoas desenvolvam aplicações para uso pessoal. A introdução de no-code ferramentas e técnicas de desenvolvimento permitem-lhe construir uma vasta gama de aplicações personalizadas através das quais pode satisfazer vários requisitos empresariais e pessoais.

Muitas no-code plataformas de desenvolvimento estão disponíveis que o ajudam a dar vida à sua ideia sem qualquer capacidade de codificação. Como resultado, a abordagem de desenvolvimento no-code nivelou em grande medida o campo de jogo do desenvolvimento de aplicações móveis.

No entanto, muitas pessoas ainda têm preocupações sobre se as ferramentas no-code são suficientemente boas para construir aplicações que satisfaçam as suas necessidades. Neste artigo, conhecerá alguns dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de aplicações no-code para determinar se esta é a melhor abordagem para si.

Importância do desenvolvimento de no-code

A indústria global de TI está a crescer rapidamente devido à digitalização de cada vez mais empresas e ao boom da indústria do comércio electrónico. Como resultado, mesmo as empresas mais bem estabelecidas estão a enfrentar uma concorrência significativa e situações de mercado complexas.

Empresas, pequenas empresas, e empresários em início de actividade precisam de criar software e aplicações para os seus negócios. A implementação de tecnologia de ponta é essencial para aumentar a eficiência, produtividade e rentabilidade das empresas.

Além disso, os estudos também sugerem que as empresas de tecnologia são muito mais bem sucedidas e lucrativas do que as empresas que não investem em ferramentas modernas, tais como aplicações personalizadas. A criação de aplicações móveis e web é uma forma de melhorar a presença digital de uma marca e assegurar que esta chega ao público alvo. No-code As ferramentas de construção de aplicações móveis surgiram como uma forma fiável e eficiente de assegurar que as empresas e os influenciadores podem desenvolver rapidamente aplicações e começar a vender vários produtos e serviços.

Inovações em no-code desenvolvimento e no-code construtores de aplicações, tais como a capacidade de adicionar drag-and-drop elementos, significam que estas plataformas são muito mais do que apenas a criação de simples aplicações. De facto, com uma ferramenta de desenvolvimento eficiente no-code como AppMaster, pode transformar as suas ideias complexas de aplicações numa realidade através do desenvolvimento rápido de aplicações. Continue a ler para aprender como pode utilizar as ferramentas no-code para criar software sem qualquer habilidade de programação e como difere das técnicas tradicionais de desenvolvimento de código completo.

No-code abrindo portas a fundadores não técnicos

Antes de mergulhar na análise detalhada da abordagem de desenvolvimento no-code e do papel que as ferramentasdrag-and-drop desempenham na construção de aplicações personalizadas, é importante familiarizar-se com algumas noções básicas. Hoje em dia, muitas pessoas começaram a utilizar os termos low-code e no-code permutavelmente, mas existem algumas grandes diferenças entre estes dois termos.

Low-code O desenvolvimento destina-se a pessoas com competências técnicas de codificação, mesmo que estas competências sejam limitadas no seu âmbito. No entanto, o desenvolvimento no-code abriu as portas do desenvolvimento de aplicações para todo o tipo de indivíduos não técnicos sem competências de codificação.

Não é necessário escrever uma única linha de código para o desenvolvimento de backend e frontend através das ferramentas no-code. O principal objectivo das ferramentas de desenvolvimento no-code é facilitar aos criadores não técnicos e aos fundadores de empresas a transformação da sua ideia de aplicação em aplicações móveis reais ou aplicações web progressivas sem escrever código.

A inovação e popularidade das ferramentas de desenvolvimento no-code tornaram-nas também bastante populares entre os criadores experientes. Os programadores profissionais podem utilizar as ferramentas no-code para adicionar vários elementos drag-and-drop para construir novas aplicações personalizadas ou actualizar continuamente as já existentes.

O que é no-code?

Em termos simples, a abordagem de desenvolvimento no-code é uma forma rápida e fácil de criar aplicações móveis e desenvolver aplicações web sem escrever código. As ferramentas No-code destinam-se a criadores não técnicos a transformar as suas ideias únicas de aplicações numa realidade sem passar pelo moroso e dispendioso desenvolvimento tradicional envolvendo conhecimentos técnicos e linguagens de programação.

O tipo de flexibilidade proporcionado pela abordagem de desenvolvimento no-code não é possível na maioria das outras técnicas de desenvolvimento. Agora, é possível iniciar um negócio e criar uma aplicação sem necessidade de contratar criadores profissionais de aplicações. Em vez disso, pode construir uma aplicação inteira a partir do zero por si próprio, sem ter conhecimentos de codificação.

Não é o código uma ideia nova?

Muitas pessoas assumem que no-code é uma ideia nova na indústria de desenvolvimento. De facto, alguns críticos desta abordagem de desenvolvimento também a declararam como sendo uma tendência que irá passar em breve. No entanto, é importante notar que no-code não é uma ideia nova em folha. As inovações e melhorias nas ferramentas de desenvolvimento no-code tornaram-nas mais populares do que nunca.

WordPress e Google Docs são duas plataformas populares que já existem há muitos anos. Muitas pessoas em todo o mundo utilizam regularmente estas duas populares soluções de TI. Isto mostra que o desenvolvimento de no-code não é um conceito inteiramente novo, mas evoluiu certamente para se tornar mais eficiente e de fácil utilização.

O que se pode fazer sem código?

No-code As plataformas fazem muitas promessas, mas ainda há preocupações genuínas entre muitas pessoas sobre se estas plataformas podem cumprir estas promessas. Se também está a pensar o que pode fazer com no-code, continue a ler para aprender tudo sobre o assunto.

Progresso de no-code

Dos editores da WYSIWYG do passado, no-code as plataformas de desenvolvimento web avançaram significativamente. Estes websites eram simples e proporcionavam uma experiência de utilizador unidireccional, onde desenvolveram designs respeitáveis para a época. Hoje em dia, estão disponíveis construtores de sítios web mais avançados na indústria de desenvolvimento, permitindo a criação de sítios web com características visuais complexas, animações, e interacções que as plataformas iniciais no-code não eram capazes de fazer.

No-code tem melhorado de muitas formas diferentes, devido ao qual as suas aplicações são muito mais do que a criação de simples páginas web. A construção de ferramentas internas, integrações, aplicações de voz, aplicações móveis, aplicações web progressivas, e automatização podem ser feitas com ele. Sem aprender qualquer tipo de código e conhecimentos de programação, é viável utilizar Voiceflow para desenvolver chatbots, Zapier para ligar várias aplicações e fazer procedimentos automatizados, e Shopify para lidar com negócios em linha.

A construção de ferramentas especializadas para equipas para melhorar as suas operações comerciais é possível graças a low-code plataformas como a Airtable. No-code as capacidades estão a tornar-se cada vez mais abrangentes com plataformas como AppMaster que permitem construir tanto o backend como o front end de uma aplicação móvel ou aplicação web, juntamente com documentação abrangente gerada por IA.

A pressão de desenvolver muito código do zero é aliviada dos programadores e de outras pessoas com conhecimentos técnicos mais profundos, permitindo-lhes concentrar o seu tempo em numerosas tarefas complicadas de gerir um negócio ou de gerir uma aplicação. Continuam a ser necessárias, mesmo sem código. Os seus conhecimentos na concepção e optimização de soluções informáticas serão sempre solicitados.

Os criadores de valor têm contribuído para o mundo através de aplicações e as soluções informáticas são enormes. Finalmente, as pessoas sem experiência em codificação podem contribuir com as suas próprias ideias graças a no-code ferramentas e plataformas. Nenhum código permite a todos criar aplicações, seja dando aos criadores o controlo sobre um website, ajudando alguém a criar uma empresa, ou simplesmente permitindo aos criadores concentrarem-se mais em outras questões de TI.

Prototipagem

As plataformas que lhe permitem criar aplicações com a abordagem de desenvolvimento no-code permitem criar aplicações via drag and drop sem lidar com o código. Por outras palavras, transformam as bases da codificação em ferramentas de edição visual de fácil utilização, permitindo aos programadores criar aplicações de vanguarda e aplicações web graficamente.

Os primeiros protótipos de um produto digital muitas vezes não precisam de quase tanto conhecimento técnico como na fase de lançamento. Desde cedo, alguns poucos gráficos bem concebidos podem ser tudo o que é necessário para transmitir eficazmente o conceito fundamental a possíveis financiadores, primeiros utilizadores e futuros membros da equipa. Será necessário mais realismo à medida que a ideia se desenvolve. Mesmo assim, ferramentas como Webflow e Bubble podem proporcionar experiências imensamente ricas que podem ser mais do que adequadas para despertar o interesse e confirmar teorias.

Lançamento rápido com o mínimo de dependências

A capacidade das ferramentas no-code de excluir ou restringir o cidadão desenvolvedor de várias operações de projecto é o que lhes dá o seu valor. As equipas de marketing podem representar o seu conteúdo numa base de dados utilizável em vez de simplesmente um diagrama ou folha de cálculo se tiverem as ferramentas necessárias à sua disposição. Independentemente do assunto em que trabalham, todos aqueles que já geriram um projecto compreendem que a mecânica de o entregar a tempo e dentro do orçamento é tanto mais desafiante quanto mais pessoas precisarem de adquirir trabalho.

Em vez de pedir a um engenheiro para construir e ligar uma base de dados aos seus sites de conteúdo dinâmico, as equipas de publicidade e design podem criar rapidamente diferentes formulários, tais como formulários de registo, e ligá-los à aplicação e às bases de dados.

A sua equipa de marketing será libertada da necessidade de confiar em outros para completar tarefas, o que acelerará e simplificará o processo de lançamento. Não há necessidade de passar por um processo moroso de pedir a criadores profissionais que criem formulários. Em vez disso, pode conceber e implementar as alterações necessárias por si próprio.

O seu estratega de conteúdo pode tomar conta da modelagem e estrutura em vez de trazer um engenheiro para construir e ligar uma base de dados aos seus sites de conteúdo dinâmico. Em última análise, um lançamento rápido significa que terá mais tempo e energia para se concentrar nas actividades centrais do negócio, tais como a promoção das aplicações.

No-code vs. código completo

No-code faz essencialmente o que anuncia: permite aos não-programadores criar aplicações sem escrever qualquer código. As aplicações são construídas utilizando componentes e modelos pré-fabricados nestas plataformas. Há benefícios para esta estratégia. Permite um desenvolvimento mais rápido, simplifica modificações de aplicações, e elimina a necessidade de conhecimentos de programação. Esta estratégia tem, no entanto, os seus limites.

As possibilidades de modificação e integração de aplicações são restritas por no-code. Não se pode executar nada se não for oferecido como componente pré-construído numa plataforma no-code. A complexidade é sacrificada pela rapidez e facilidade de desenvolvimento. Além disso, poderá não ser possível criar o que necessita ao utilizar uma plataforma no-code, uma vez que uma plataforma não pode suportar todas as soluções potenciais que qualquer empresa poderia exigir.

Tudo isto é verdade para a maioria das plataformas no-code, mas não para AppMaster. AppMaster é uma ferramenta de criação de software com geração de código. Isto significa que AppMaster faz o mesmo por si que a equipa de desenvolvimento. Funciona de acordo com as mesmas regras. Escreve código para si, e documentação para este código, mas fá-lo tudo muito mais rápido e melhor do que os programadores. Com AppMaster, não tem nenhuma dívida técnica.

A codificação tradicional é utilizada no desenvolvimento de códigos completos para conceber aplicações. Em comparação com no-code ou low-code, isto necessita dos conhecimentos dos engenheiros de software e leva mais tempo, dinheiro e recursos. Além disso, desenvolver e manter as aplicações pode ser desafiante e complicado.

Por outro lado, o código completo pode ser utilizado para desenvolver programas distintos, fortes e complicados que satisfaçam objectivos empresariais específicos e sofisticados. O código completo também permite ligações intrincadas, o que é crucial para as empresas com sistemas legados vitais.

Vamos diferenciar entre no-code e código completo em termos de alguns aspectos importantes:

Curva de aprendizagem

Uma solução de Plataforma como Serviço (PaaS) no-code pode ser criada por uma pessoa não técnica (desenvolvedor cidadão) com pouca ou nenhuma capacidade de codificação. Os projectos Full-code e low-code, que necessitam de uma abordagem prática à construção e optimização do código desde o início, são mais adequados para programadores experientes e experientes.

Não há conhecimentos técnicos necessários para criar uma aplicação sem código. Nenhum conhecimento prévio é necessário; basta começar e começar a desenvolver. Low-code plataformas, por outro lado, só são apropriadas para aqueles com experiência de desenvolvimento, uma vez que apresentam ferramentas complicadas e podem alterar o código de acesso.

Os engenheiros de software são necessários porque o código completo é uma estratégia muito exigente, centrada na codificação. As aplicações podem ser difíceis de criar e gerir, por isso é melhor deixá-las ao cuidado de peritos com conhecimentos e experiência. O mesmo é verdade para o código baixo. No entanto, haveria um pouco menos de codificação necessária, uma vez que permite a automatização de certas actividades de menagem. O tipo de curva de aprendizagem íngreme associada às abordagens tradicionais de desenvolvimento é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas hoje em dia preferem no-code desenvolvimento de aplicações móveis.

Custos

APIsà escala empresarial, catálogos de serviços web, galerias de modelos experimentados e verdadeiros, e conjuntos de dados abertos são todos utilizados no desenvolvimento de aplicações no-code para diminuir o custo e a complexidade do processo de desenvolvimento da aplicação. Com uma solução no-code, mesmo os novatos podem gerir o desenvolvimento de aplicações, pelo que poderá não precisar de gastar muito dinheiro em pessoal especializado.

Os seus custos por cabeça diminuem à medida que utiliza menos recursos. Código baixo necessitaria de algum conhecimento de codificação, e é necessário contratar programadores qualificados para o fazer correctamente. O mesmo se aplica ao código completo, uma vez que gerar código complicado exige pessoal de desenvolvimento altamente treinado que possa levar o seu conceito do conceito à realidade. Os programadores seniores nem sempre são os mais económicos.

É preciso tempo para criar aplicações personalizadas de alta qualidade utilizando desenvolvimento personalizado. Tempo e dinheiro são desperdiçados em erros, correcções, repetições e iterações. No-code é rentável, mas se a sua aplicação precisa de um redesenho ou de funcionalidades adicionais que não estão presentes na biblioteca, as despesas podem disparar, colocando-o num cenário financeiro difícil. No-code oferece o melhor de dois mundos nesta situação.

Tempo para comercializar

A interface drag-and-drop e as ferramentas de design visual em no-code aceleram o desenvolvimento de aplicações móveis. O desenvolvimento de código completo consome tempo e necessita de começar do zero. A opção low-code, no entanto, oferece um delicioso meio termo entre os dois. Como resultado, leva menos tempo do que o código completo e um pouco mais do que no-code.

O código completo e low-code precisam de codificação manual à moda antiga, o que leva tempo. Os programadores apenas precisam de arrastar blocos gráficos para a interface do utilizador para os componentes no-code pré-construídos. As plataformas Low-code dominam quando se trata de criar aplicações rápidas e fáceis devido à sua atitude de mãos livres, o que torna mais simples o lançamento de aplicações em desenvolvimento.

Para acelerar o desenvolvimento de aplicações, no-code fornece uma interface de aplicação what-you-see-is-what-you-get. A aplicação pode ser concluída mais rapidamente devido aos widgets pré-construídos, capacidades visuais a 100%, e sem necessidade de codificação. Tudo isto é fornecido por código baixo, e pode alterar o script para melhorar o que já tem. A complexidade de codificação de código elevado torna mais difícil a redução do tempo de desenvolvimento.

Integração e migração

Ferramentas de desenvolvimento modernas no-code como AppMaster fornece uma vasta gama de opções de integração para garantir que pode facilmente ligar as suas aplicações móveis e aplicações personalizadas com numerosas plataformas. Não tem de fazer muitos esforços para beneficiar destas numerosas integrações.

Hoje em dia, as estruturas de desenvolvimento de código completo também oferecem muitas opções de integração populares. No entanto, assegurar uma integração e migração eficientes nos procedimentos de desenvolvimento tradicionais é muito mais difícil do que as abordagens de desenvolvimento no-code.

As aplicações no-code são o futuro?

Sim, no-code desenvolvimento e no-code aplicações são definitivamente o futuro, devido às seguintes razões:

Satisfazer as crescentes exigências das TI

O mercado de serviços de desenvolvimento de aplicações móveis irá expandir-se pelo menos cinco vezes mais rapidamente do que as TI os podem fornecer, tal como afirma o Gartner. As necessidades continuamente crescentes de desenvolvimento de software podem ser satisfeitas com no-code desenvolvimento de cidadãos. Os programadores podem concentrar-se em problemas importantes, uma vez que o desenvolvimento de aplicações móveis para o cidadão no-code liberta as suas mentes.

Crescente importância da tecnologia das nuvens

Anteriormente, só existiam ferramentas e tecnologia sofisticadas para os criadores ricos e empresas tecnológicas de grande escala. As grandes empresas de TI só podiam utilizá-la para preservar o património e criar aplicações. As pequenas empresas normalmente não dispõem de recursos suficientes para comprar o hardware e a infra-estrutura de TI e investir no desenvolvimento de aplicações móveis. A actualização das aplicações era igualmente complexa e dispendiosa. Os sistemas permaneciam assim inflexíveis e as pequenas empresas sofriam devido à falta de acesso a ferramentas e tecnologia modernas.

Hoje em dia, a maioria do software e aplicações mudaram para sistemas de nuvem. Nivelou o campo de jogo para todos os tipos de empresas. As pequenas empresas estão a preparar o caminho para a inovação, confiando nas plataformas no-code e criando aplicações que são úteis tanto para o negócio como para os consumidores.

Poupar recursos

Encontrar programadores de TI ou peritos em codificação pode ser difícil e dispendioso, particularmente para novas organizações. No passado, as empresas contratavam programadores do estrangeiro para ajudar a codificar e desenvolver aplicações comerciais. O desenvolvimento de uma única aplicação exigia meses e consumia tempo e dinheiro. As empresas podem agora utilizar no-code plataformas para criar aplicações com a ajuda do seu próprio pessoal. A construção ou o emprego de profissionais para o processo de desenvolvimento não tem um custo adicional.

Colaboração e produtividade

Tanto os clientes como as empresas utilizam no-code plataformas de desenvolvimento. A plataforma está aberta a todos os utilizadores, permitindo-lhes fornecer comentários. A organização faz uso dos dados para criar um programa que satisfaça os requisitos. A capacidade de criar aplicações utilizando tecnologias de ponta está disponível para os utilizadores de TI básicos.

Todos os utilizadores podem utilizar No-code, independentemente do seu grau e nível de competências. As úteis ferramentas de modelação visual permitem aos criadores de cidadãos a criação de aplicações comerciais. Os peritos em TI ainda são necessários apesar do software. Mas melhora as capacidades que eles utilizam no local de trabalho. Os programadores de TI podem ajudar com questões de segurança desenvolvendo uma aplicação distinta e segura para a empresa.

No-code aumenta a produtividade ao aumentar a agilidade através das melhores plataformas de aplicação no-code. A maioria dos produtos empresariais inclui processos automatizados que facilitam às empresas a realização de mais tarefas sem esforço. Ao permitir que o pessoal utilize a tecnologia no seu trabalho, o software ajuda ao crescimento das receitas. O seu moral é elevado. Como resultado, encoraja-os a gerar mais.

Aspectos chave do desenvolvimento no-code

Deve definitivamente escolher as melhores plataformas de aplicação no-code como AppMaster para criar aplicações móveis ou aplicações web progressivas porque pode ajudá-lo nas seguintes situações:

Recursos financeiros ou informáticos limitados, trabalhando numa pequena configuração com um pequeno pessoal.

Em busca de actualizações simples e de soluções simples.

Estas plataformas afirmam produzir soluções num curto período de tempo.

O futuro do desenvolvimento de software e do desenvolvimento de aplicações móveis deverá girar em torno de no-code ferramentas. Os cidadãos construirão cada vez mais aplicações no futuro utilizando plataformas baixas e no-code, as quais oferecerão o controlo necessário ao longo dos procedimentos de desenvolvimento e funções empresariais. Por conseguinte, deverá definitivamente começar a utilizar as melhores plataformas de aplicações no-code para obter o máximo de benefícios do desenvolvimento de aplicações móveis modernas.