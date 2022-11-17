تعد صناعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة واحدة من أسرع القطاعات تطورًا في جميع أنحاء العالم. أدت الثورة الرقمية والحاجة إلى التطبيقات من قبل الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء إلى زيادة الطلب على أنواع مختلفة من التطبيقات في مختلف الصناعات.

إلى جانب الأعمال التجارية ، أصبح من الشائع أيضًا أن يطور الناس تطبيقات للاستخدام الشخصي. يتيح لك إدخال أدوات وتقنيات التطوير no-code إنشاء مجموعة واسعة من التطبيقات المخصصة التي يمكنك من خلالها تلبية متطلبات العمل والمتطلبات الشخصية المختلفة.

تتوفر العديد من منصات التطوير no-code والتي تساعدك على إحياء فكرتك دون أي مهارات في البرمجة. نتيجة لذلك ، أدى نهج التطوير no-code إلى تسوية مجال تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة إلى حد كبير.

ومع ذلك ، لا يزال لدى العديد من الأشخاص مخاوف بشأن ما إذا كانت أدوات no-code جيدة بما يكفي لإنشاء تطبيقات تلبي احتياجاتهم. في هذه المقالة ، ستتعرف على بعض أهم جوانب تطوير التطبيق no-code لتحديد ما إذا كان هذا هو أفضل نهج بالنسبة لك.

أهمية تطوير no-code

تنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات العالمية بسرعة بسبب تحول المزيد والمزيد من الشركات إلى رقمنة وازدهار صناعة التجارة الإلكترونية . نتيجة لذلك ، تواجه حتى الشركات الأكثر رسوخًا منافسة كبيرة وأوضاع سوق معقدة.

تحتاج الشركات والشركات الصغيرة ورجال الأعمال الناشئون إلى إنشاء برامج وتطبيقات لأعمالهم. يعد تطبيق أحدث التقنيات أمرًا ضروريًا لتعزيز كفاءة الشركات وإنتاجيتها وربحيتها.

علاوة على ذلك ، تشير الدراسات أيضًا إلى أن الشركات التي تتمتع بالدهاء التكنولوجي أكثر نجاحًا وربحًا من الشركات التي لا تستثمر في الأدوات الحديثة مثل التطبيقات المخصصة. يعد إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب إحدى طرق تعزيز الوجود الرقمي للعلامة التجارية وضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف. ظهرت أدوات إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة No-code كطريقة موثوقة وفعالة لضمان قدرة الشركات والمؤثرين على تطوير التطبيقات بسرعة والبدء في بيع المنتجات والخدمات المختلفة.

الابتكارات في no-code التطوير no-code ومنشئي التطبيقات بدون تعليمات برمجية ، مثل القدرة على إضافة عناصر drag-and-drop ، تعني أن هذه الأنظمة الأساسية هي أكثر بكثير من مجرد إنشاء تطبيقات بسيطة. في الواقع ، باستخدام أداة تطوير فعالة no-code مثل AppMaster ، يمكنك تحويل أفكار تطبيقاتك المعقدة إلى واقع من خلال التطوير السريع للتطبيق. استمر في القراءة لتتعلم كيف يمكنك استخدام أدوات no-code لإنشاء برنامج بدون أي مهارات برمجية وكيف يختلف عن تقنيات تطوير الكود الكامل التقليدية.

أبواب مفتوحة No-code للمؤسسين غير التقنيين

قبل الغوص في التحليل التفصيلي لنهج التطوير no-code والدور الذي تلعبه أدوات drag-and-drop في إنشاء تطبيقات مخصصة ، من المهم التعرف على بعض الأساسيات. في الوقت الحاضر ، بدأ العديد من الأشخاص في استخدام المصطلحين low-code no-code بالتبادل ، ولكن هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين هذين المصطلحين.

يُقصد بتطوير Low-code للأشخاص ذوي المهارات التقنية في الترميز ، حتى لو كانت هذه المهارات محدودة النطاق. ومع ذلك ، فتح التطوير no-code أبواب تطوير التطبيقات لجميع أنواع الأفراد غير التقنيين الذين ليس لديهم مهارات في البرمجة.

لست مضطرًا إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية لتطوير الواجهة الخلفية والواجهة عبر أدوات no-code. الغرض الأساسي من أدوات التطوير no-code هو تسهيل تحويل المبدعين غير التقنيين ومؤسسي الأعمال إلى فكرة تطبيقاتهم إلى تطبيقات جوال فعلية أو تطبيقات ويب تقدمية دون كتابة تعليمات برمجية.

كما أن ابتكار وشعبية أدوات التطوير no-code جعلها تحظى بشعبية كبيرة بين المطورين ذوي الخبرة أيضًا. يمكن للمطورين المحترفين استخدام أدوات no-code لإضافة عناصر drag-and-drop متنوعة لإنشاء تطبيقات مخصصة جديدة أو تحديث التطبيقات الحالية باستمرار.

ما هو no-code ؟

بعبارات بسيطة ، يعد نهج التطوير no-code طريقة سريعة وسهلة لإنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة وتطوير تطبيقات الويب دون كتابة تعليمات برمجية. أدوات No-code مخصصة للمبدعين غير التقنيين لتحويل أفكار تطبيقاتهم الفريدة إلى واقع دون المرور بالتطوير التقليدي الذي يستغرق وقتًا طويلاً والمكلف والذي يتضمن المعرفة التقنية ولغات البرمجة.

نوع المرونة التي يوفرها نهج التطوير no-code غير ممكن في معظم تقنيات التطوير الأخرى. الآن ، يمكنك بدء عمل تجاري وإنشاء تطبيق دون الحاجة إلى توظيف مطوري تطبيقات محترفين. بدلاً من ذلك ، يمكنك إنشاء تطبيق كامل من البداية بنفسك دون الحاجة إلى مهارات البرمجة.

ليس رمز فكرة جديدة؟

يفترض الكثير من الناس أن no-code هو فكرة جديدة في صناعة التطوير. في الواقع ، أعلن بعض منتقدي هذا النهج التنموي أيضًا أنه اتجاه سيمر قريبًا. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أن no-code ليس فكرة جديدة تمامًا. جعلت الابتكارات والتحسينات في أدوات التطوير no-code أكثر شهرة من أي وقت مضى.

WordPress و Google Docs هما نظامان أساسيان شائعان موجودان منذ سنوات عديدة حتى الآن. يستخدم العديد من الأشخاص حول العالم هذين الحلين الرائعين لتكنولوجيا المعلومات بانتظام. إنه يوضح أن تطوير عدم no-code ليس مفهومًا جديدًا تمامًا ، ولكنه تطور بالتأكيد ليصبح أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام.

ماذا يمكنك أن تفعل بدون رمز؟

تقدم المنصات الخالية No-code العديد من الوعود ، ولكن لا تزال هناك مخاوف حقيقية بين العديد من الأشخاص حول ما إذا كانت هذه المنصات قادرة على الوفاء بهذه الوعود. إذا كنت تتساءل أيضًا عما يمكنك فعله no-code ، فاستمر في القراءة لتتعلم كل شيء عنه.

تقدم no-code

من محرري WYSIWYG في الماضي ، تقدمت منصات تطوير الويب no-code بشكل ملحوظ. كانت مواقع الويب هذه واضحة ومباشرة وقدمت تجربة مستخدم من اتجاه واحد ، حيث طوروا تصميمات محترمة في ذلك الوقت. في الوقت الحاضر ، يتوفر بناة مواقع ويب أكثر تقدمًا في صناعة التطوير ، مما يتيح إنشاء مواقع ويب ذات ميزات مرئية معقدة ورسوم متحركة وتفاعلات no-code من القيام بها.

تم تحسين No-code بعدة طرق مختلفة ، نظرًا لأن تطبيقاتهم تعد أكثر بكثير من مجرد إنشاء صفحات ويب بسيطة. يمكن إنشاء الأدوات الداخلية والتكاملات والتطبيقات الصوتية وتطبيقات الأجهزة المحمولة وتطبيقات الويب التقدمية والأتمتة باستخدامها. بدون تعلم أي نوع من الكود ومهارات البرمجة ، من الممكن استخدام Voiceflow لتطوير روبوتات الدردشة ، و Zapier لربط العديد من التطبيقات واتخاذ الإجراءات الآلية ، و Shopify للتعامل مع الأعمال التجارية عبر الإنترنت.

يمكن بناء أدوات متخصصة للفرق لتحسين عملياتها التجارية بفضل منصات low-code مثل Airtable. أصبحت إمكانات No-code أكثر شمولاً مع منصات مثل AppMaster التي تتيح لك إنشاء الواجهة الخلفية والأمامية لتطبيق الهاتف أو تطبيق الويب ، إلى جانب الوثائق الشاملة التي تم إنشاؤها بواسطة AI.

يتم التخلص من ضغط تطوير الكثير من التعليمات البرمجية من البداية عن طريق المطورين وغيرهم من الأشخاص ذوي المعرفة التقنية الأعمق ، مما يمكنهم من تركيز وقتهم على العديد من المهام المعقدة لإدارة الأعمال أو إدارة التطبيق. لا تزال ضرورية حتى مع عدم وجود رمز. ستكون معرفتهم في تصميم حلول تكنولوجيا المعلومات وتحسينها مطلوبة دائمًا.

ساهم مطورو القيمة في العالم من خلال التطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات هائلة. أخيرًا ، قد يساهم الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة في الترميز بأفكارهم الخاصة بفضل الأدوات والأنظمة الأساسية بدون تعليمات no-code. لا يسمح أي رمز للجميع بإنشاء تطبيقات ، سواء كان ذلك من خلال منح المصممين التحكم في موقع ويب ، أو مساعدة شخص ما في إنشاء شركة ، أو ببساطة تمكين المطورين من التركيز بشكل أكبر على مشكلات تكنولوجيا المعلومات الأخرى.

النماذج

تتيح لك الأنظمة الأساسية التي تتيح لك إنشاء تطبيقات باستخدام أسلوب التطوير no-code إنشاء تطبيقات عن طريق drag and drop دون التعامل مع الكود. بمعنى آخر ، يقومون بتحويل أسس الترميز إلى أدوات تحرير مرئية سهلة الاستخدام ، مما يتيح للمطورين إنشاء تطبيقات وتطبيقات ويب متطورة بشكل رسومي.

غالبًا ما لا تحتاج النماذج الأولية للمنتج الرقمي إلى قدر كبير من المعرفة التقنية كما هو الحال في مرحلة الإطلاق. في وقت مبكر ، قد تكون بعض الرسومات المصممة جيدًا هي كل ما هو مطلوب لنقل المفهوم الأساسي بفعالية إلى الممولين المحتملين والمستخدمين الأوائل وأعضاء الفريق المستقبليين. ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الواقعية مع تطور الفكرة. ومع ذلك ، قد توفر أدوات مثل Webflow و Bubble تجارب غنية للغاية قد تكون أكثر من كافية لإثارة الاهتمام وتأكيد النظريات.

انطلاق سريع مع الحد الأدنى من التبعيات

إن قدرة الأدوات no-code على استبعاد أو تقييد المطور المواطن من عمليات المشروع المختلفة هو ما يمنحها قيمتها. قد تمثل فرق التسويق محتواها في قاعدة بيانات قابلة للاستخدام بدلاً من مجرد رسم تخطيطي أو جدول بيانات إذا كان لديهم الأدوات اللازمة تحت تصرفهم. بغض النظر عن الموضوع الذي يعملون فيه ، يدرك كل شخص أدار مشروعًا أن آليات تسليمه في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية تصبح أكثر صعوبة كلما زاد عدد الأشخاص الذين تحتاج إلى الحصول على عمل منهم.

بدلاً من مطالبة مهندس بإنشاء قاعدة بيانات وربطها بمواقع المحتوى الديناميكي الخاصة بك ، يمكن لفرق التصميم والإعلان إنشاء نماذج مختلفة بسرعة ، مثل نماذج التسجيل ، وربطها بالتطبيق وقواعد البيانات.

سيتم تحرير فريق التسويق الخاص بك من الحاجة إلى الاعتماد على الآخرين لإكمال المهام ، مما سيسرع عملية الإطلاق ويبسطها. ليست هناك حاجة للخوض في عملية تستغرق وقتًا طويلاً لمطالبة المطورين المحترفين بإنشاء نماذج. بدلاً من ذلك ، يمكنك تصميم وتنفيذ التغييرات اللازمة بنفسك.

يمكن أن يعتني استراتيجي المحتوى الخاص بك بالنمذجة والهيكل بدلاً من إحضار مهندس لإنشاء قاعدة بيانات وربطها بمواقع المحتوى الديناميكي الخاصة بك. في النهاية ، يعني الإطلاق السريع أنك ستحصل على مزيد من الوقت والطاقة للتركيز على أنشطة الأعمال الأساسية مثل الترويج للتطبيقات.

No-code مقابل كود كامل

No-code يقوم بشكل أساسي بما يعلن عنه: فهو يمكّن غير المبرمجين من إنشاء تطبيقات دون كتابة أي رمز. يتم إنشاء التطبيقات باستخدام مكونات وقوالب مسبقة الصنع على هذه الأنظمة الأساسية. هناك فوائد لهذه الاستراتيجية. يتيح التطوير السريع ، ويبسط تعديلات التطبيق ، ويلغي الحاجة إلى معرفة البرمجة. هذه الإستراتيجية ، مع ذلك ، لها حدودها.

إمكانيات تعديل التطبيق وتكامله مقيدة no-code. لا يمكنك أداء أي شيء إذا لم يتم تقديمه كمكوِّن مُصمم مسبقًا في نظام أساسي no-code. يتم التضحية بالتعقيد من أجل سرعة التطوير وسهولةه. بالإضافة إلى ذلك ، قد لا تتمكن من إنشاء ما تحتاجه أثناء استخدام نظام أساسي no-code نظرًا لأن منصة واحدة لا يمكنها دعم كل حل محتمل قد تطلبه كل شركة.

كل ما سبق صحيح بالنسبة لمعظم الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات no-code ، ولكن ليس مع AppMaster. AppMaster هي أداة لإنشاء البرامج مع إنشاء الكود. هذا يعني أن AppMaster يفعل نفس الشيء بالنسبة لك كفريق التطوير. يعمل وفقًا لنفس القواعد. يكتب رمزًا لك ، ويوثق هذا الرمز ، ولكنه يفعل ذلك كله بشكل أسرع وأفضل بكثير من المطورين. مع AppMaster ، ليس لديك ديون فنية.

يستخدم الترميز التقليدي في تطوير التعليمات البرمجية الكاملة لتصميم التطبيقات. بالمقارنة مع no-code أو رمز low-code ، فإن هذا يحتاج إلى معرفة مهندسي البرمجيات ويستغرق المزيد من الوقت والمال والموارد. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون تطوير التطبيقات وصيانتها أمرًا صعبًا ومعقدًا.

من ناحية أخرى ، يمكن استخدام الكود الكامل لتطوير برامج مميزة وقوية ومعقدة تلبي أهداف عمل محددة ومعقدة. يسمح الكود الكامل أيضًا بالاتصالات المعقدة ، وهو أمر بالغ الأهمية للشركات ذات الأنظمة القديمة الحيوية.

دعنا نفرق بين no-code الكامل من حيث بعض الجوانب الهامة:

منحنى التعلم

يمكن إنشاء حل النظام الأساسي كخدمة ( no-code) من قبل شخص غير تقني (مطور مواطن) يتمتع بمهارات قليلة أو معدومة في الترميز. تعتبر المشاريع low-code ، والتي تحتاج إلى نهج عملي لبناء وتحسين التعليمات البرمجية من البداية ، هي الأنسب للمطورين المتمرسين وذوي الخبرة.

لا توجد معرفة فنية مطلوبة لإنشاء تطبيق بدون رمز. لا يلزم معرفة سابقة ؛ ببساطة انطلق وابدأ في التطوير. من ناحية أخرى ، تعد الأنظمة الأساسية Low-code مناسبة فقط لأولئك الذين لديهم خبرة في التطوير نظرًا لأنها تتميز بأدوات معقدة ويمكنها تغيير رمز الوصول.

هناك حاجة لمهندسي البرمجيات لأن الكود الكامل هو إستراتيجية متطلبة للغاية تتمحور حول الترميز. قد يكون من الصعب إنشاء التطبيقات وإدارتها ، لذا من الأفضل تركها في رعاية خبراء مطلعين يتمتعون بالكثير من الخبرة. نفس الشيء صحيح بالنسبة للكود المنخفض. ومع ذلك ، ستكون هناك حاجة إلى ترميز أقل إلى حد ما لأنه يسمح بأتمتة بعض الأنشطة الوضيعة. يعد نوع منحنى التعلم الحاد المرتبط بأساليب التنمية التقليدية سببًا رئيسيًا وراء تفضيل العديد من الأشخاص في الوقت الحاضر لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة no-code.

التكاليف

يتم استخدام واجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسة وكتالوجات خدمات الويب ومعارض القوالب المجربة والصحيحة ومجموعات البيانات المفتوحة في تطوير تطبيقات no-code لتقليل تكلفة عملية تطوير التطبيق وتعقيدها. باستخدام حل no-code ، يمكن حتى للمبتدئين إدارة تطوير التطبيقات ، لذلك قد لا تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال على موظفين متخصصين.

تنخفض تكاليف الفرد الخاصة بك نظرًا لاستخدام موارد أقل. سيحتاج الرمز المنخفض إلى بعض المعرفة بالشفرة ، ومن الضروري تعيين مطورين مهرة للقيام بذلك بشكل صحيح. وينطبق الشيء نفسه على الكود الكامل لأن إنشاء كود معقد يتطلب موظفين مطورين مدربين تدريباً عالياً يمكنهم نقل مفهومك من المفهوم إلى الواقع. كبار المطورين ليسوا دائمًا الأكثر اقتصادا.

يستغرق إنشاء تطبيقات مخصصة عالية الجودة باستخدام التطوير المخصص وقتًا طويلاً. يضيع الوقت والمال على الأخطاء والتصحيحات والتكرار والتكرار. No-code فعال من حيث التكلفة ، ولكن إذا كان تطبيقك يحتاج إلى إعادة تصميم أو ميزات إضافية غير موجودة في المكتبة ، فقد ترتفع النفقات ، مما يضعك في سيناريو مالي صعب. يقدم No-code أفضل ما في العالمين في هذه الحالة.

حان وقت التسوق

تعمل واجهة drag-and-drop وأدوات التصميم المرئي في no-code تسريع تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يستغرق تطوير الكود الكامل وقتًا طويلاً ويتطلب البدء من نقطة الصفر. ومع ذلك ، فإن خيار low-code يوفر أرضية وسطية لذيذة بين الاثنين. نتيجة لذلك ، يستغرق الأمر وقتًا أقل من التعليمات البرمجية الكاملة ووقتًا أطول قليلاً من no-code.

يحتاج الكود الكامل والشفرة low-code إلى ترميز يدوي بالطريقة القديمة ، الأمر الذي يستغرق وقتًا. يحتاج المطورون فقط إلى سحب الكتل الرسومية إلى واجهة المستخدم للمكونات no-code سابقة الإنشاء. تهيمن الأنظمة الأساسية Low-code عندما يتعلق الأمر بإنشاء تطبيقات سريعة وسهلة بسبب موقفها المتمثل في عدم التدخل ، مما يجعل من الأسهل إصدار التطبيقات عند التطوير.

للإسراع في تطوير التطبيقات ، no-code واجهة تطبيق ما تراه هو ما تحصل عليه. قد يتم الانتهاء من التطبيق بسرعة أكبر بسبب الأدوات المصممة مسبقًا ، والإمكانيات المرئية بنسبة 100٪ ، وعدم الحاجة إلى ترميز. يتم توفير كل هذا من خلال رمز منخفض ، ويمكنك تغيير البرنامج النصي لتحسين ما لديك بالفعل. يجعل تعقيد الترميز الكامل للشفرة من الصعب تقليل وقت التطوير.

الاندماج والهجرة

توفر أدوات التطوير الحديثة no-code تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster مجموعة واسعة من خيارات التكامل لضمان إمكانية توصيل تطبيقات الجوال والتطبيقات المخصصة بسهولة مع العديد من الأنظمة الأساسية. لا يتعين عليك بذل الكثير من الجهود للاستفادة من عمليات الدمج العديدة هذه.

في الوقت الحاضر ، توفر أطر تطوير التعليمات البرمجية الكاملة أيضًا العديد من خيارات التكامل الشائعة. ومع ذلك ، فإن ضمان التكامل الفعال والهجرة في إجراءات التنمية التقليدية هو أكثر صعوبة بكثير من نهج التنمية no-code.

هل تطبيقات no-code هي المستقبل؟

نعم ، تطوير التطبيقات no-code no-code والتطبيقات التي لا تحتوي على أكواد هي بالتأكيد المستقبل للأسباب التالية:

تلبية متطلبات تكنولوجيا المعلومات المتزايدة

سيتوسع سوق خدمات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بمعدل خمس مرات على الأقل أسرع مما يمكن أن توفره تكنولوجيا المعلومات ، وفقًا لشركة Gartner. قد يتم تلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار لتطوير البرامج من خلال تطوير المواطن no-code. قد يركز المطورون على المشكلات المهمة نظرًا لأن تطوير تطبيقات الهاتف المحمول للمواطنين no-code يحرر عقولهم.

تزايد أهمية التكنولوجيا السحابية

في السابق ، كانت الأدوات والتكنولوجيا المتطورة متاحة فقط للمطورين الأثرياء وشركات التكنولوجيا الكبيرة. يمكن لشركات تكنولوجيا المعلومات الكبيرة استخدامه فقط للحفاظ على التراث وإنشاء التطبيقات. لا تمتلك الشركات الصغيرة عادةً موارد كافية لشراء الأجهزة والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. كان تحديث التطبيقات معقدًا ومكلفًا بنفس القدر. وهكذا ظلت الأنظمة غير مرنة وعانت الشركات الصغيرة بسبب نقص الوصول إلى الأدوات والتكنولوجيا الحديثة.

في الوقت الحاضر ، تحولت معظم البرامج والتطبيقات نحو الأنظمة السحابية. لقد أدى إلى تسوية الملعب لجميع أنواع الشركات. تمهد الشركات الصغيرة الطريق للابتكار من خلال الاعتماد على الأنظمة الأساسية الخالية no-code وإنشاء تطبيقات مفيدة للأعمال التجارية وكذلك المستهلكين.

وفر الموارد

قد يكون العثور على مطوري تكنولوجيا المعلومات أو خبراء البرمجة أمرًا صعبًا ومكلفًا ، خاصة بالنسبة للمؤسسات الجديدة. في الماضي ، استأجرت الشركات مبرمجين من الخارج للمساعدة في الترميز وتطوير التطبيقات التجارية. كان تطوير تطبيق واحد يتطلب شهورًا وكان يستهلك الوقت والمال. قد تستخدم الشركات الآن منصات no-code لإنشاء تطبيقات بمساعدة موظفيها. لا يأتي بناء أو توظيف المهنيين لعملية التطوير بنفقات إضافية.

التعاون والإنتاجية

يستخدم كل من العملاء والشركات منصات تطوير no-code. المنصة مفتوحة لجميع المستخدمين ، مما يسمح لهم بتقديم التعليقات. تستخدم المنظمة البيانات لإنشاء برنامج يلبي المتطلبات. القدرة على إنشاء تطبيقات باستخدام أحدث التقنيات متاحة لمستخدمي تكنولوجيا المعلومات الأساسيين.

يمكن لجميع المستخدمين استخدام No-code بغض النظر عن درجتهم ومستوى مهارتهم. تتيح أدوات النمذجة المرئية المفيدة للمطورين المواطنين إنشاء تطبيقات تجارية. لا يزال هناك حاجة لخبراء تكنولوجيا المعلومات على الرغم من البرنامج. لكنه يحسن القدرات التي يستخدمونها في مكان العمل. قد يساعد مبرمجو تكنولوجيا المعلومات في حل المشكلات الأمنية من خلال تطوير تطبيق مميز وآمن للشركة.

تعمل خاصية No-code تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين خفة الحركة من خلال أفضل الأنظمة الأساسية للتطبيقات no-code. تتضمن معظم منتجات الأعمال عمليات آلية تسهل على الشركات القيام بمزيد من المهام دون إجهاد. من خلال تمكين الموظفين من استخدام التكنولوجيا في عملهم ، تساعد البرامج في نمو الإيرادات. ترتفع معنوياتهم. نتيجة لذلك ، يشجعهم على توليد المزيد.

الجوانب الرئيسية لتطوير no-code

يجب عليك بالتأكيد اختيار أفضل الأنظمة الأساسية للتطبيقات الخالية no-code مثل AppMaster لإنشاء تطبيقات جوال أو تطبيقات ويب تقدمية لأنها يمكن أن تساعدك في المواقف التالية:

موارد مالية أو تكنولوجيا معلومات محدودة تعمل في إعداد صغير مع عدد قليل من الموظفين.

بحثًا عن تحديثات مباشرة وحلول بسيطة.

تدعي هذه المنصات أنها تنتج حلولًا في فترة زمنية قصيرة.

من المتوقع أن يدور مستقبل تطوير البرمجيات وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة حول أدوات no-code. سيقوم المواطنون ببناء المزيد والمزيد من التطبيقات في المستقبل باستخدام منصات منخفضة أو no-code ، والتي ستوفر التحكم المطلوب في جميع إجراءات التطوير ووظائف الأعمال. لذلك ، يجب أن تبدأ بالتأكيد في استخدام أفضل منصات التطبيقات الخالية no-code للحصول على أقصى قدر من الفوائد من تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الحديثة.