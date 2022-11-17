Индустрия разработки мобильных приложений - одна из наиболее быстро развивающихся отраслей во всем мире. Цифровая революция и потребность в приложениях как малых, так и крупных компаний повышают спрос на различные виды приложений в различных отраслях.

Помимо бизнеса, становится популярной разработка приложений для личного пользования. Внедрение no-code инструментов и методов разработки позволяет создавать широкий спектр пользовательских приложений, с помощью которых можно удовлетворить различные деловые и личные потребности.

Существует множество платформ разработкиno-code , которые помогают воплотить вашу идею в жизнь без каких-либо навыков кодирования. В результате no-code подход к разработке в значительной степени выровнял игровое поле в сфере разработки мобильных приложений.

Тем не менее, многие люди все еще сомневаются, достаточно ли хороши инструменты no-code для создания приложений, отвечающих их потребностям. В этой статье вы узнаете о некоторых наиболее важных аспектах разработки приложений на no-code, чтобы определить, является ли этот подход лучшим для вас.

Важность разработки no-code

Мировая ИТ-индустрия стремительно развивается благодаря тому, что все больше предприятий переходят на цифровые технологии и бурно развивается электронная коммерция. В результате даже самые устоявшиеся предприятия сталкиваются со значительной конкуренцией и сложной рыночной ситуацией.

Компании, малые предприятия и начинающие предприниматели нуждаются в создании программного обеспечения и приложений для своего бизнеса. Внедрение современных технологий необходимо для повышения эффективности, производительности и прибыльности компаний.

Более того, исследования показывают, что технологически подкованные компании гораздо более успешны и прибыльны, чем компании, которые не инвестируют в современные инструменты, такие как пользовательские приложения. Создание мобильных и веб-приложений - один из способов усилить цифровое присутствие бренда и обеспечить его охват целевой аудитории. No-code инструменты для создания мобильных приложений стали надежным и эффективным способом обеспечить компаниям и влиятельным лицам возможность быстро разрабатывать приложения и начинать продавать различные продукты и услуги.

Инновации в разработке no-code и конструкторах приложений no-code, такие как возможность добавления drag-and-drop элементов, означают, что эти платформы позволяют гораздо больше, чем просто создавать простые приложения. На самом деле, используя эффективный инструмент разработки no-code, такой как AppMaster, вы можете воплотить свои идеи сложных приложений в реальность с помощью быстрой разработки приложений. Продолжайте читать, чтобы узнать, как можно использовать инструменты no-code для создания программного обеспечения без каких-либо навыков программирования и чем это отличается от традиционных методов разработки полного кода.

No-code открывая двери для нетехнических основателей

Прежде чем приступить к детальному анализу подхода к разработке no-code и роли, которую играют инструментыdrag-and-drop в создании пользовательских приложений, важно ознакомиться с некоторыми основами. В настоящее время многие люди стали использовать термины low-code и no-code как взаимозаменяемые, но между ними есть несколько существенных различий.

Low-code разработка предназначена для людей с техническими навыками кодирования, даже если эти навыки ограничены. Однако разработка no-code открыла двери разработки приложений для всех видов нетехнических людей, не имеющих навыков кодирования.

Вам не нужно писать ни строчки кода для разработки бэкенда и фронтенда с помощью инструментов no-code. Основная цель инструментов разработки no-code - помочь нетехническим творцам и основателям бизнеса превратить их идеи приложений в реальные мобильные приложения или прогрессивные веб-приложения без написания кода.

Инновационность и популярность инструментов разработки no-code сделали их весьма востребованными и среди опытных разработчиков. Профессиональные разработчики могут использовать инструменты no-code для добавления различных drag-and-drop элементов для создания новых пользовательских приложений или постоянного обновления существующих.

Что такое no-code?

Проще говоря, no-code - это быстрый и простой способ создания мобильных приложений и веб-приложений без написания кода. No-code инструменты предназначены для нетехнических разработчиков, чтобы воплотить свои уникальные идеи приложений в реальность, не проходя через трудоемкую и дорогостоящую традиционную разработку с использованием технических знаний и языков программирования.

Гибкость, обеспечиваемая подходом к разработке no-code, невозможна в большинстве других методов разработки. Теперь вы можете начать бизнес и создать приложение без необходимости нанимать профессиональных разработчиков приложений. Вместо этого, вы можете создать все приложение с нуля самостоятельно, не имея навыков кодирования.

Является ли отсутствие кода новой идеей?

Многие считают, что no-code - это новая идея в индустрии разработки. На самом деле, некоторые критики этого подхода к разработке также заявляют, что это тенденция, которая скоро пройдет. Однако важно отметить, что no-code не является какой-то совершенно новой идеей. Инновации и усовершенствования в инструментах разработки no-code сделали их более популярными, чем когда-либо прежде.

WordPress и Google Docs - две популярные платформы, которые существуют уже много лет. Многие люди по всему миру регулярно пользуются этими двумя популярными IT-решениями. Это показывает, что разработка no-code не является абсолютно новой концепцией, но она, безусловно, эволюционировала, став более эффективной и удобной для пользователей.

Что можно сделать без кода?

No-code Платформы дают много обещаний, но многие люди все еще искренне обеспокоены тем, смогут ли эти платформы выполнить эти обещания. Если вам тоже интересно, что можно сделать с помощью no-code, продолжайте читать, чтобы узнать все об этом.

Прогресс no-code

По сравнению с WYSIWYG-редакторами прошлого, платформы для веб-разработки no-code значительно продвинулись вперед. Эти сайты были простыми и предоставляли односторонний пользовательский опыт, в них разрабатывались респектабельные для того времени дизайны. Сегодня в индустрии разработки существуют более продвинутые конструкторы сайтов, позволяющие создавать сайты со сложными визуальными функциями, анимацией и взаимодействием, на которые первоначальные платформы no-code были не способны.

No-code усовершенствовались во многих отношениях, благодаря чему их применение - это гораздо больше, чем создание простых веб-страниц. С его помощью можно создавать внутренние инструменты, интеграции, голосовые приложения, мобильные приложения, прогрессивные веб-приложения и автоматизацию. Не изучая никакого кода и навыков программирования, можно использовать Voiceflow для разработки чат-ботов, Zapier для связывания нескольких приложений и создания автоматизированных процедур, а Shopify для работы с онлайн-бизнесом.

Создание специализированных инструментов для команд с целью повышения эффективности их бизнес-операций возможно благодаря платформам low-code, таким как Airtable. Возможности No-code становятся все более широкими благодаря таким платформам, как AppMaster, которые позволяют создавать как бэкэнд, так и фронтэнд мобильного или веб-приложения, а также полную документацию, генерируемую искусственным интеллектом.

С разработчиков и других людей с глубокими техническими знаниями снимается нагрузка, связанная с разработкой большого количества кода с нуля, что позволяет им сосредоточить свое время на многочисленных сложных задачах по ведению бизнеса или управлению приложением. Они по-прежнему необходимы даже при отсутствии кода. Их знания в области проектирования и оптимизации ИТ-решений всегда будут востребованы.

Ценность, которую разработчики внесли в мир благодаря приложениям и ИТ-решениям, огромна. Наконец, люди, не имеющие опыта работы с кодом, могут вносить свои идеи благодаря инструментам и платформам no-code. Отсутствие кода позволяет каждому создавать приложения, будь то предоставление дизайнерам контроля над веб-сайтом, помощь в создании компании или просто возможность для разработчиков сосредоточиться на других вопросах ИТ.

Прототипирование

Платформы, позволяющие создавать приложения с помощью подхода к разработке no-code, позволяют создавать приложения с помощью drag and drop, не имея дела с кодом. Другими словами, они превращают основы кодирования в удобные инструменты визуального редактирования, позволяя разработчикам создавать передовые приложения и веб-приложения в графическом виде.

Первые прототипы цифрового продукта часто не требуют столь глубоких технических знаний, как на этапе запуска. На начальном этапе несколько хорошо проработанных графических изображений могут быть всем, что требуется для эффективного донесения основной концепции до возможных спонсоров, первых пользователей и будущих членов команды. По мере развития идеи потребуется больше реализма. Тем не менее, даже тогда такие инструменты, как Webflow и Bubble, могут обеспечить чрезвычайно богатый опыт, который может быть более чем достаточным для того, чтобы вызвать интерес и подтвердить теории.

Быстрый запуск с минимальными зависимостями

Способность инструментов no-code исключить или ограничить участие гражданского разработчика в различных операциях проекта - вот что придает им ценность. Маркетинговые команды могут представить свой контент в виде пригодной для использования базы данных, а не просто диаграммы или электронной таблицы, если в их распоряжении есть необходимые инструменты. Независимо от того, в какой области они работают, все, кто когда-либо руководил проектом, понимают, что механика выполнения проекта в срок и в рамках бюджета становится тем сложнее, чем больше людей вам нужно привлечь к работе.

Вместо того чтобы просить инженера построить и связать базу данных с вашими сайтами с динамическим контентом, рекламные и дизайнерские команды могут быстро создавать различные формы, например, формы регистрации, и подключать их к приложению и базам данных.

Ваша маркетинговая команда будет избавлена от необходимости полагаться на других людей при выполнении задач, что ускорит и упростит процесс запуска. Нет необходимости проходить через трудоемкий процесс обращения к профессиональным разработчикам для создания форм. Вместо этого вы можете сами разработать и внедрить необходимые изменения.

Ваш контент-стратег может позаботиться о моделировании и структуре, вместо того чтобы привлекать инженера для создания и подключения базы данных к вашим сайтам с динамическим контентом. В конечном итоге, быстрый запуск означает, что вы получите больше времени и энергии, чтобы сосредоточиться на основных видах деятельности, таких как продвижение приложений.

No-code по сравнению с полным кодом

No-code по сути, делает то, что рекламирует: он позволяет непрограммистам создавать приложения без написания кода. На этих платформах приложения создаются с использованием готовых компонентов и шаблонов. У этой стратегии есть свои преимущества. Она позволяет ускорить разработку, упрощает модификацию приложений и устраняет необходимость в знаниях программирования. Однако эта стратегия имеет свои ограничения.

Возможности модификации и интеграции приложений ограничены no-code. Вы не сможете ничего сделать, если это не предлагается в качестве предварительно созданного компонента в платформе no-code. Сложность приносится в жертву скорости и простоте разработки. Кроме того, вы не сможете создать то, что вам нужно, используя платформу no-code, поскольку одна платформа не может поддерживать все потенциальные решения, которые могут потребоваться каждой фирме.

Все вышесказанное справедливо для большинства платформ no-code, но не для AppMaster. AppMaster - это инструмент создания программного обеспечения с генерацией кода. Это означает, что AppMaster делает то же самое для вас, как для команды разработчиков. Он работает по тем же правилам. Пишет для вас код и документацию к этому коду, но делает все это гораздо быстрее и лучше, чем разработчики. С AppMaster у вас нет технического долга.

Традиционное кодирование используется в полнокодовой разработке для проектирования приложений. По сравнению с no-code или low-code, это требует знаний инженеров-программистов и занимает больше времени, денег и ресурсов. Кроме того, разработка и поддержка приложений может быть сложной и трудной.

С другой стороны, полный код может быть использован для разработки отличительных, сильных и сложных программ, которые отвечают конкретным и сложным бизнес-целям. Полный код также позволяет создавать сложные соединения, что очень важно для предприятий с жизненно важными унаследованными системами.

Давайте проведем различие между no-code и полным кодом с точки зрения некоторых важных аспектов:

Кривая обучения

Решение no-code Platform as a Service (PaaS) может быть создано нетехническим специалистом (гражданским разработчиком), не имеющим практически никаких навыков кодирования. Проекты с полным кодом и low-code, которые требуют практического подхода к созданию и оптимизации кода с самого начала, лучше всего подходят для опытных и опытных разработчиков.

Для создания приложения без кода не требуется никаких технических знаний. Никаких предыдущих знаний не требуется; просто приступайте и начинайте разработку. Платформы Low-code, с другой стороны, подходят только для тех, кто имеет опыт разработки, поскольку они имеют сложные инструменты и могут изменять код доступа.

Необходимы инженеры-программисты, поскольку full-code - это очень требовательная стратегия, ориентированная на кодирование. Такие приложения могут быть сложны в создании и управлении, поэтому их лучше доверить специалистам с большим опытом. То же самое справедливо и для низкого кода. Однако в этом случае потребуется несколько меньше кодирования, поскольку он позволяет автоматизировать некоторые рутинные действия. Крутая кривая обучения, связанная с традиционными подходами к разработке, является основной причиной, по которой многие люди сегодня предпочитают разработку мобильных приложений на сайте no-code.

Затраты

API корпоративного уровня, каталоги веб-служб, проверенные галереи шаблонов и открытые наборы данных - все это используется при разработке приложений no-code для снижения стоимости и сложности процесса разработки приложений. С помощью решения no-code разработкой приложений может управлять даже новичок, поэтому вам не придется тратить много денег на специализированный персонал.

Ваши расходы на одного сотрудника снижаются, поскольку вы используете меньше ресурсов. Низкий код требует определенных знаний в области кодирования, и для его правильного выполнения необходимо нанять квалифицированных разработчиков. То же самое справедливо и для Full-code, поскольку для создания сложного кода требуется высококвалифицированный персонал разработчиков, способный довести вашу концепцию от замысла до реальности. Старшие разработчики не всегда самые экономичные.

Для создания высококлассных специализированных приложений с помощью индивидуальной разработки требуется время. Время и деньги тратятся на ошибки, исправления, повторные запуски и итерации. No-code экономически эффективен, но если вашему приложению требуется редизайн или дополнительные функции, которых нет в библиотеке, расходы могут резко возрасти, поставив вас в затруднительное финансовое положение. No-code предлагает лучшее из двух миров в этой ситуации.

Время выхода на рынок

Интерфейс drag-and-drop и инструменты визуального проектирования в no-code ускоряют разработку мобильных приложений. Разработка полного кода отнимает много времени и требует начинать все с нуля. Вариант low-code, однако, предлагает вкусную золотую середину между этими двумя вариантами. В результате он занимает меньше времени, чем полный код, и немного больше, чем no-code.

Полный код и low-code требуют ручного кодирования по старинке, что требует времени. Разработчикам нужно просто перетащить графические блоки в пользовательский интерфейс для предварительно созданных компонентов no-code. Платформы Low-code доминируют, когда речь заходит о создании быстрых и простых приложений, благодаря своему "безрукому" отношению, что упрощает выпуск приложений в разработку.

Чтобы ускорить разработку приложений, no-code предоставляет интерфейс приложения по принципу "что видишь - то и получаешь". Приложение может быть готово быстрее благодаря заранее созданным виджетам, 100% визуальным возможностям и отсутствию необходимости кодирования. Все это обеспечивается низким кодом, и вы можете изменить сценарий, чтобы улучшить то, что у вас уже есть. Сложность кодирования в full-high code затрудняет сокращение времени разработки.

Интеграция и миграция

Современные средства разработки no-code, такие как AppMaster, предоставляют широкий спектр возможностей интеграции, чтобы вы могли легко соединить свои мобильные приложения и пользовательские приложения с многочисленными платформами. Вам не придется прилагать много усилий, чтобы воспользоваться преимуществами этих многочисленных интеграций.

В настоящее время фреймворки для разработки полного кода также предлагают множество популярных вариантов интеграции. Тем не менее, обеспечить эффективную интеграцию и миграцию в традиционных процедурах разработки гораздо сложнее, чем в подходах разработки no-code.

Являются ли no-code приложения будущим?

Да, за no-code -разработкой и no-code -приложениями определенно будущее по следующим причинам:

Удовлетворение растущих требований ИТ

По данным Gartner, рынок услуг по разработке мобильных приложений будет расти как минимум в пять раз быстрее, чем ИТ-отделы смогут их предоставить. Постоянно растущие потребности в разработке программного обеспечения могут быть удовлетворены с помощью no-code разработки для граждан. Разработчики могут сосредоточиться на важных проблемах, так как no-code citizen mobile app development освобождает их мысли.

Растущее значение облачных технологий

Раньше сложные инструменты и технологии были доступны только богатым разработчикам и крупным технологическим компаниям. Крупные IT-компании могли использовать их только для сохранения наследия и создания приложений. Небольшие компании, как правило, не имеют достаточно ресурсов для покупки оборудования и ИТ-инфраструктуры и инвестирования в разработку мобильных приложений. Обновление приложений было столь же сложным и дорогостоящим. Таким образом, системы оставались негибкими, а малые компании страдали из-за отсутствия доступа к современным инструментам и технологиям.

В настоящее время большинство программного обеспечения и приложений перешли на облачные системы. Это выровняло условия игры для всех видов компаний. Небольшие компании прокладывают путь к инновациям, полагаясь на платформы no-code и создавая приложения, полезные как для бизнеса, так и для потребителей.

Экономия ресурсов

Поиск ИТ-разработчиков или специалистов по кодированию может быть сложным и дорогостоящим, особенно для новых организаций. В прошлом компании нанимали программистов из-за рубежа для помощи в кодировании и разработке коммерческих приложений. Разработка одного приложения занимала месяцы и требовала больших затрат времени и денег. Теперь предприятия могут использовать платформы no-code для создания приложений силами собственных сотрудников. Создание или наем профессионалов для процесса разработки не требует дополнительных затрат.

Совместная работа и продуктивность

Как клиенты, так и предприятия используют платформы разработки no-code. Платформа открыта для всех пользователей, что позволяет им оставлять комментарии. Организация использует полученные данные для создания программы, отвечающей требованиям. Возможность создавать приложения с использованием передовых технологий доступна базовым пользователям ИТ.

Все пользователи могут использовать No-code независимо от степени и уровня квалификации. Полезные инструменты визуального моделирования позволяют гражданским разработчикам создавать коммерческие приложения. Несмотря на то, что программное обеспечение по-прежнему необходимо ИТ-экспертам. Но оно улучшает возможности, которые они используют на рабочем месте. ИТ-программисты могут помочь в решении вопросов безопасности, разработав для компании уникальное и безопасное приложение.

No-code повышает производительность за счет повышения гибкости с помощью лучших платформ приложений no-code. Большинство бизнес-продуктов включают в себя автоматизированные процессы, которые позволяют фирмам выполнять больше задач без напряжения. Позволяя сотрудникам использовать технологии в своей работе, программное обеспечение способствует росту доходов. Повышается их моральный дух. В результате это стимулирует их к более активной работе.

Ключевые аспекты разработки no-code

Для создания мобильных приложений или прогрессивных веб-приложений вам обязательно следует выбирать лучшие no-code платформы, такие как AppMaster, поскольку они могут помочь вам в следующих ситуациях:

Ограниченные финансовые или ИТ-ресурсы, работа в небольшой организации с небольшим штатом сотрудников.

В поисках простых обновлений и простых решений.

Эти платформы утверждают, что создают решения за короткий промежуток времени.

Ожидается, что будущее разработки программного обеспечения и мобильных приложений будет вращаться вокруг инструментов no-code. В будущем граждане будут создавать все больше и больше приложений, используя низко- и no-code -платформы, которые обеспечат необходимый контроль над всеми процедурами разработки и бизнес-функциями. Поэтому вам обязательно следует начать использовать лучшие no-code платформы для приложений, чтобы получить максимальную выгоду от современной разработки мобильных приложений.