De industrie voor de ontwikkeling van mobiele apps is een van de snelst ontwikkelende sectoren wereldwijd. De digitale revolutie en de behoefte aan apps door zowel kleine als grote bedrijven drijven de vraag naar verschillende soorten apps in diverse sectoren op.

Naast bedrijven wordt het ook populair voor mensen om apps te ontwikkelen voor persoonlijk gebruik. De introductie van no-code ontwikkeltools en -technieken kunt u een breed scala aan aangepaste apps bouwen waarmee u verschillende zakelijke en persoonlijke vereisten kunt vervullen.

Er zijn veel no-code ontwikkelingsplatforms beschikbaar die u helpen uw idee tot leven te brengen zonder coderingsvaardigheden. Als gevolg hiervan heeft de no-code ontwikkelingsaanpak het speelveld van de ontwikkeling van mobiele apps in grote mate gelijkgetrokken.

Toch maken veel mensen zich nog steeds zorgen of de no-code tools wel goed genoeg zijn om apps te bouwen die aan hun behoeften voldoen. In dit artikel leert u enkele van de belangrijkste aspecten van no-code app ontwikkeling kennen om te bepalen of het de beste aanpak voor u is.

Belang van no-code ontwikkeling

De wereldwijde IT-industrie groeit snel doordat steeds meer bedrijven gedigitaliseerd worden en de e-commerce industrie een hoge vlucht neemt. Als gevolg daarvan worden zelfs de meest gevestigde bedrijven geconfronteerd met aanzienlijke concurrentie en complexe marktsituaties.

Bedrijven, kleine bedrijven en beginnende ondernemers moeten software en apps maken voor hun bedrijf. De implementatie van geavanceerde technologie is essentieel om de efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid van bedrijven te verhogen.

Bovendien blijkt uit onderzoek dat technisch onderlegde bedrijven veel succesvoller en winstgevender zijn dan bedrijven die niet investeren in moderne hulpmiddelen zoals aangepaste apps. Het maken van mobiele en web apps is een manier om de digitale aanwezigheid van een merk te versterken en ervoor te zorgen dat het de doelgroep bereikt. No-code mobiele app builder tools zijn naar voren gekomen als een betrouwbare en efficiënte manier om ervoor te zorgen dat bedrijven en influencers snel apps kunnen ontwikkelen en kunnen beginnen met het verkopen van verschillende producten en diensten.

Innovaties in no-code ontwikkeling en no-code app builders, zoals de mogelijkheid om drag-and-drop elementen, betekenen dat deze platforms veel meer zijn dan het maken van eenvoudige apps. In feite kunt u met een efficiënte no-code ontwikkeltool zoals AppMaster uw complexe app-ideeën werkelijkheid laten worden door middel van snelle applicatieontwikkeling. Blijf lezen om te leren hoe u no-code tools kunt gebruiken om software te maken zonder programmeervaardigheden en hoe het verschilt van traditionele full-code ontwikkelingstechnieken.

No-code deuren openen voor niet-technische oprichters

Voordat we duiken in de gedetailleerde analyse van de no-code ontwikkelingsaanpak en de rol die drag-and-drop tools spelen bij het bouwen van aangepaste apps, is het belangrijk om vertrouwd te raken met enkele basisprincipes. Tegenwoordig gebruiken veel mensen de termen low-code en no-code door elkaar, maar er zijn enkele grote verschillen tussen deze twee.

Low-code ontwikkeling is bedoeld voor mensen met technische codeervaardigheden, ook al zijn die vaardigheden beperkt. no-code ontwikkeling heeft echter de deuren van app-ontwikkeling geopend voor allerlei niet-technische personen zonder coderingsvaardigheden.

Je hoeft geen enkele regel code te schrijven voor backend en frontend ontwikkeling via no-code tools. Het primaire doel van de no-code ontwikkelingstools is om niet-technische makers en bedrijfsoprichters te faciliteren bij het omzetten van hun app idee in daadwerkelijke mobiele apps of progressieve web apps zonder code te schrijven.

De innovatie en populariteit van de no-code ontwikkelingstools hebben ze ook populair gemaakt onder ervaren ontwikkelaars. Professionele ontwikkelaars kunnen de no-code tools gebruiken om verschillende drag-and-drop elementen toe te voegen om nieuwe aangepaste apps te bouwen of bestaande apps voortdurend bij te werken.

Wat is no-code?

Eenvoudig gezegd is de no-code ontwikkelingsaanpak een snelle en eenvoudige manier om mobiele apps en webapps te ontwikkelen zonder code te schrijven. No-code tools zijn bedoeld voor niet-technische makers om hun unieke app-ideeën te realiseren zonder de tijdrovende en dure traditionele ontwikkeling waarbij technische kennis en programmeertalen komen kijken.

Het soort flexibiliteit dat de no-code ontwikkelingsaanpak biedt, is niet mogelijk bij de meeste andere ontwikkelingstechnieken. Nu kunt u een bedrijf starten en een app maken zonder professionele app-ontwikkelaars in te huren. In plaats daarvan kunt u een volledige app vanaf nul op uw eigen bouwen zonder codering vaardigheden.

Is no code een nieuw idee?

Veel mensen gaan ervan uit dat no-code een nieuw idee is in de ontwikkelingsindustrie. In feite hebben sommige critici van deze ontwikkelingsaanpak ook verklaard dat het een trend is die snel voorbij zal gaan. Het is echter belangrijk op te merken dat no-code geen gloednieuw idee is. Innovaties en verbeteringen in no-code ontwikkeltools hebben ze populairder gemaakt dan ooit tevoren.

WordPress en Google Docs zijn twee populaire platforms die al vele jaren bestaan. Veel mensen over de hele wereld maken regelmatig gebruik van deze twee populaire IT-oplossingen. Hieruit blijkt dat no-code ontwikkeling niet helemaal een nieuw concept is, maar zeker geëvolueerd is om efficiënter en gebruiksvriendelijker te worden.

Wat kun je doen zonder code?

No-code platforms doen veel beloftes, maar veel mensen vragen zich toch oprecht af of deze platforms deze beloftes kunnen waarmaken. Als u zich ook afvraagt wat u kunt doen met no-code, blijf dan lezen om er alles over te weten te komen.

Vooruitgang van no-code

Van de WYSIWYG-editors uit het verleden zijn de no-code platforms voor webontwikkeling aanzienlijk vooruitgegaan. Deze websites waren rechttoe rechtaan en boden een eenzijdige gebruikerservaring, waarbij ze voor die tijd respectabele ontwerpen ontwikkelden. Tegenwoordig zijn er meer geavanceerde websitebouwers beschikbaar in de ontwikkelingsindustrie, waarmee websites kunnen worden gemaakt met complexe visuele functies, animaties en interacties waartoe de oorspronkelijke no-code platforms niet in staat waren.

No-code is op veel verschillende manieren verbeterd, waardoor hun toepassingen veel meer zijn dan het maken van eenvoudige webpagina's. Het bouwen van interne tools, integraties, voice apps, mobiele apps, progressive web apps en automatisering kan er allemaal mee gedaan worden. Zonder enige vorm van code en programmeervaardigheden te leren, is het haalbaar om Voiceflow te gebruiken om chatbots te ontwikkelen, Zapier om verschillende apps te koppelen en geautomatiseerde procedures te maken, en Shopify om online bedrijven af te handelen.

Het bouwen van gespecialiseerde tools voor teams om hun bedrijfsvoering te verbeteren is haalbaar dankzij low-code platforms zoals Airtable. No-code mogelijkheden worden steeds uitgebreider met platforms zoals AppMaster waarmee je zowel de backend als de frontend van een mobiele app of webapp kunt bouwen, samen met uitgebreide AI-gegenereerde documentatie.

De druk van het ontwikkelen van veel code vanaf nul wordt weggenomen van ontwikkelaars en andere mensen met diepere technische kennis, waardoor ze hun tijd kunnen richten op tal van ingewikkelde taken van het runnen van een bedrijf of het beheren van een app. Zelfs zonder code zijn ze nog steeds nodig. Hun kennis in het ontwerpen en optimaliseren van IT-oplossingen zal altijd gevraagd blijven.

De waarde die ontwikkelaars aan de wereld hebben bijgedragen via apps en IT-oplossingen is enorm. Tenslotte kunnen mensen zonder codeerervaring hun eigen ideeën inbrengen dankzij no-code tools en platforms. Dankzij no-code kan iedereen apps maken, of het nu is door ontwerpers controle te geven over een website, iemand te helpen een bedrijf op te zetten, of ontwikkelaars gewoon in staat te stellen zich meer op andere IT-zaken te richten.

Prototyping

Platforms waarmee je apps kunt maken met de no-code ontwikkelingsaanpak stellen je in staat apps te maken via drag and drop zonder je bezig te houden met de code. Met andere woorden, ze transformeren de basis van het coderen in gebruiksvriendelijke visuele bewerkingstools, waardoor ontwikkelaars geavanceerde apps en webapps grafisch kunnen maken.

Voor de eerste prototypes van een digitaal product is vaak lang niet zoveel technische kennis nodig als in de lanceringsfase. In het begin kunnen een paar goed ontworpen afbeeldingen al voldoende zijn om het fundamentele concept effectief over te brengen aan mogelijke financiers, vroege gebruikers en toekomstige teamleden. Meer realisme zal nodig zijn naarmate het idee zich verder ontwikkelt. Maar zelfs dan kunnen tools als Webflow en Bubble enorm rijke ervaringen opleveren die meer dan voldoende zijn om interesse te wekken en theorieën te bevestigen.

Snelle start met minimale afhankelijkheden

Het vermogen van no-code tools om de burgerontwikkelaar uit te sluiten of te beperken van verschillende projecthandelingen is wat hen hun waarde geeft. De marketingteams kunnen hun inhoud weergeven in een bruikbare database in plaats van in een diagram of spreadsheet als ze over de nodige tools beschikken. In welk vakgebied men ook werkt, iedereen die ooit een project heeft geleid, begrijpt dat het een grotere uitdaging wordt om het op tijd en binnen het budget op te leveren naarmate je meer mensen nodig hebt om werk te verwerven.

In plaats van een ingenieur te vragen een database te bouwen en te koppelen aan uw sites met dynamische inhoud, kunnen reclame- en ontwerpteams snel verschillende formulieren maken, zoals registratieformulieren, en deze koppelen aan de app en databases.

Uw marketingteam is niet langer afhankelijk van anderen om taken uit te voeren, wat het lanceringsproces versnelt en vereenvoudigt. Het is niet nodig om een tijdrovend proces te doorlopen en professionele ontwikkelaars te vragen om formulieren te maken. In plaats daarvan kunt u zelf de nodige wijzigingen ontwerpen en doorvoeren.

Uw contentstrateeg kan zorgen voor de modellering en structuur in plaats van een ingenieur in te schakelen om een database te bouwen en te koppelen aan uw dynamische contentsites. Uiteindelijk betekent een snelle lancering dat u meer tijd en energie krijgt om u te richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf, zoals het promoten van de apps.

No-code vs. volledige code

No-code doet in wezen wat het adverteert: het stelt niet-programmeurs in staat apps te maken zonder code te schrijven. Op deze platforms worden applicaties gebouwd met behulp van vooraf gemaakte componenten en sjablonen. Deze strategie heeft voordelen. Het maakt snellere ontwikkeling mogelijk, vereenvoudigt app-aanpassingen, en elimineert de noodzaak van programmeerkennis. Deze strategie heeft echter zijn beperkingen.

De mogelijkheden voor wijziging en integratie van applicaties worden beperkt door no-code. Je kunt niets uitvoeren als het niet als pre-built component wordt aangeboden in een no-code platform. Complexiteit wordt opgeofferd voor snelheid en ontwikkelingsgemak. Bovendien is het mogelijk dat u niet kunt creëren wat u nodig hebt terwijl u een no-code platform gebruikt, aangezien één platform niet elke potentiële oplossing kan ondersteunen die elk bedrijf nodig zou kunnen hebben.

Al het bovenstaande geldt voor de meeste no-code platforms, maar niet voor AppMaster. AppMaster is een software creatie tool met code generatie. Dit betekent dat AppMaster hetzelfde doet voor u als het ontwikkelingsteam. Het werkt volgens dezelfde regels. Schrijft code voor u, en documentatie voor deze code, maar doet dit alles veel sneller en beter dan ontwikkelaars. Met AppMaster heeft u geen technische schuld.

Bij full-code ontwikkeling wordt traditionele codering gebruikt om apps te ontwerpen. In vergelijking met no-code of low-code vereist dit de kennis van software engineers en kost het meer tijd, geld en middelen. Bovendien kan het ontwikkelen en onderhouden van de apps uitdagend en ingewikkeld zijn.

Aan de andere kant kan volledige code worden gebruikt om onderscheidende, sterke en ingewikkelde programma's te ontwikkelen die voldoen aan specifieke en geavanceerde zakelijke doelstellingen. Volledige code maakt ook ingewikkelde verbindingen mogelijk, wat cruciaal is voor bedrijven met vitale legacysystemen.

Laten we een onderscheid maken tussen no-code en full-code in termen van enkele belangrijke aspecten:

Leercurve

Een no-code Platform as a Service (PaaS) oplossing kan worden gecreëerd door een niet-technisch persoon (citizen developer) met weinig tot geen coderingsvaardigheden. Full-code en low-code projecten, die een hands-on aanpak vereisen om vanaf het begin code te bouwen en te optimaliseren, zijn het best geschikt voor doorgewinterde en ervaren ontwikkelaars.

Er is geen technische kennis nodig om een applicatie zonder code te maken. Er is geen voorkennis nodig; gewoon aan de slag en beginnen met ontwikkelen. Low-code platforms daarentegen zijn alleen geschikt voor mensen met ontwikkelingservaring, omdat ze ingewikkelde tools bevatten en de toegangscode kunnen veranderen.

Software-ingenieurs zijn nodig omdat full-code een zeer veeleisende coderingsstrategie is. De apps kunnen moeilijk te maken en te beheren zijn, dus het is beter om ze over te laten aan deskundigen met veel expertise. Hetzelfde geldt voor low-code. Er zou echter iets minder codering nodig zijn omdat het de automatisering van bepaalde ondergeschikte activiteiten mogelijk maakt. De steile leercurve die gepaard gaat met traditionele ontwikkelingsbenaderingen is een belangrijke reden waarom veel mensen tegenwoordig de voorkeur geven aan no-code mobiele app ontwikkeling.

Kosten

Enterprise-scale API's, web service catalogi, beproefde template galleries en open data sets worden allemaal gebruikt in no-code applicatie ontwikkeling om de kosten en complexiteit van het app ontwikkelingsproces te verminderen. Met een no-code oplossing kunnen zelfs beginners de app-ontwikkeling beheren, zodat u wellicht niet veel geld hoeft uit te geven aan gespecialiseerd personeel.

Uw kosten per persoon dalen omdat u minder middelen gebruikt. Voor Low-code is enige coderingskennis nodig, en het inhuren van bekwame ontwikkelaars is noodzakelijk om het goed te doen. Hetzelfde geldt voor Full-code, aangezien het genereren van ingewikkelde code hoog opgeleid ontwikkelaarspersoneel vereist dat uw concept van concept tot realiteit kan brengen. Senior ontwikkelaars zijn niet altijd het voordeligst.

Het kost tijd om high-end apps op maat te maken met behulp van maatwerk. Er gaat tijd en geld verloren aan fouten, correcties, herhaalde runs en iteraties. No-code is kosteneffectief, maar als uw app een herontwerp of extra functies nodig heeft die niet in de bibliotheek aanwezig zijn, kunnen de kosten de pan uit rijzen, waardoor u in een lastig financieel scenario terechtkomt. No-code biedt in deze situatie het beste van twee werelden.

Tijd om op de markt te brengen

De interface drag-and-drop en de visuele ontwerptools in no-code versnellen de ontwikkeling van mobiele apps. Full-code ontwikkeling is tijdrovend en vereist dat je vanaf nul begint. De optie low-code biedt echter een heerlijke middenweg tussen beide. Daardoor kost het minder tijd dan full-code en iets langer dan no-code.

Full-code en low-code vereisen handmatige codering op de ouderwetse manier, wat tijd kost. Ontwikkelaars hoeven alleen maar grafische blokken in de gebruikersinterface te slepen voor de vooraf gebouwde no-code componenten. Low-code platforms domineren als het gaat om het maken van snelle en gemakkelijke apps vanwege hun hands-off houding, waardoor het eenvoudiger is om apps op ontwikkeling los te laten.

Om de ontwikkeling van apps te versnellen, biedt no-code een what-you-see-is-what-you-get app-interface. De app kan sneller klaar zijn vanwege de vooraf gebouwde widgets, 100% visuele mogelijkheden en geen codering nodig. Dit alles wordt geleverd door lage code, en je kunt het script wijzigen om te verbeteren wat je al hebt. De codeercomplexiteit van volledige hoge code maakt het moeilijker om de ontwikkelingstijd te verkorten.

Integratie en migratie

Moderne no-code ontwikkeltools zoals AppMaster bieden een groot aantal integratiemogelijkheden om ervoor te zorgen dat u uw mobiele apps en aangepaste apps gemakkelijk kunt verbinden met tal van platforms. U hoeft niet veel moeite te doen om te profiteren van deze talrijke integraties.

Tegenwoordig bieden full-code ontwikkelingsframeworks ook veel populaire integratieopties. Toch is een efficiënte integratie en migratie bij traditionele ontwikkelingsprocedures veel moeilijker dan bij de no-code ontwikkelingsbenaderingen.

Zijn no-code apps de toekomst?

Ja, no-code ontwikkeling en no-code apps zijn zeker de toekomst om de volgende redenen:

Voldoen aan de groeiende IT-eisen

Volgens Gartner zal de markt voor diensten voor de ontwikkeling van mobiele apps minstens vijf keer zo snel groeien als IT kan leveren. Aan de voortdurend stijgende behoeften van softwareontwikkeling kan worden voldaan met no-code burgerontwikkeling. Ontwikkelaars kunnen zich concentreren op belangrijke problemen omdat no-code citizen mobile app development hun gedachten vrijmaakt.

Toenemend belang van cloud-technologie

Voorheen waren geavanceerde tools en technologie alleen beschikbaar voor rijke ontwikkelaars en grootschalige techbedrijven. Grote IT-bedrijven konden er alleen gebruik van maken om het erfgoed te bewaren en apps te maken. Kleine bedrijven hebben doorgaans niet genoeg middelen om de hardware en IT-infrastructuur te kopen en te investeren in de ontwikkeling van mobiele apps. Het updaten van de apps was al even complex en duur. Systemen bleven dus inflexibel en kleine bedrijven leden onder een gebrek aan toegang tot moderne tools en technologie.

Tegenwoordig zijn de meeste software en toepassingen verschoven naar cloudsystemen. Dit heeft het speelveld voor alle soorten bedrijven gelijkgetrokken. Kleine bedrijven effenen het pad voor innovatie door te vertrouwen op no-code platforms en apps te maken die nuttig zijn voor zowel het bedrijf als de consument.

Middelen besparen

Het vinden van IT-ontwikkelaars of coderingsexperts kan moeilijk en duur zijn, vooral voor nieuwe organisaties. In het verleden huurden bedrijven programmeurs uit het buitenland om te helpen bij het coderen en ontwikkelen van commerciële toepassingen. Het ontwikkelen van een enkele applicatie nam maanden in beslag en kostte zowel tijd als geld. Bedrijven kunnen nu gebruik maken van no-code platforms om met behulp van hun eigen personeel applicaties te maken. Het bouwen of in dienst nemen van professionals voor het ontwikkelingsproces brengt geen extra kosten met zich mee.

Samenwerking en productiviteit

Zowel klanten als bedrijven gebruiken no-code ontwikkelingsplatforms. Het platform staat open voor alle gebruikers, zodat zij commentaar kunnen leveren. De organisatie maakt gebruik van de gegevens om een programma te maken dat aan de eisen voldoet. De mogelijkheid om toepassingen te creëren met behulp van geavanceerde technologieën is beschikbaar voor basis IT-gebruikers.

Alle gebruikers kunnen No-code gebruiken, ongeacht hun graad en vaardigheidsniveau. De handige visuele modelleertools stellen burgerontwikkelaars in staat om commerciële toepassingen te creëren. Ondanks de software zijn er nog steeds IT-experts nodig. Maar het verbetert de vaardigheden die zij op de werkplek gebruiken. IT-programmeurs kunnen helpen met beveiligingsproblemen door een onderscheidende en veilige applicatie voor het bedrijf te ontwikkelen.

No-code verhoogt de productiviteit door het verbeteren van de wendbaarheid via de beste no-code app platforms. De meeste zakelijke producten omvatten geautomatiseerde processen die het voor bedrijven gemakkelijker maken om meer taken uit te voeren zonder belasting. Door het personeel in staat te stellen technologie te gebruiken in hun werk, helpt de software bij de omzetgroei. Hun moreel wordt verhoogd. Daardoor worden ze aangemoedigd om meer te genereren.

Belangrijkste aspecten van no-code ontwikkeling

U moet zeker kiezen voor de beste no-code app platforms zoals AppMaster om mobiele apps of progressieve web apps te maken omdat het u kan helpen in de volgende situaties:

Beperkte financiële of IT-middelen die werken in een kleine opstelling met een kleine staf.

Op zoek naar eenvoudige updates en eenvoudige oplossingen.

Deze platforms beweren oplossingen te produceren in een korte tijdspanne.

De toekomst van softwareontwikkeling en de ontwikkeling van mobiele apps zal naar verwachting draaien om no-code tools. Burgers zullen in de toekomst meer en meer toepassingen bouwen met behulp van lage- en no-code platforms, die de vereiste controle bieden gedurende de ontwikkelingsprocedures en bedrijfsfuncties. Daarom moet u zeker de beste no-code app platforms gaan gebruiken om maximaal voordeel te halen uit de moderne mobiele app ontwikkeling.