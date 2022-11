L'industrie du développement d'applications mobiles est l'un des secteurs qui se développe le plus rapidement dans le monde. La révolution numérique et le besoin d'applications par les petites et grandes entreprises font augmenter la demande de différents types d'applications dans divers secteurs.

Outre les entreprises, le développement d'applications à des fins personnelles devient de plus en plus populaire. L'introduction d'outils et de techniques de développement no-code vous permet de créer un large éventail d'applications personnalisées qui répondent à diverses exigences professionnelles et personnelles.

Il existe de nombreuses plateformes de développementno-code qui vous aident à donner vie à votre idée sans aucune compétence en codage. Par conséquent, l'approche du développement de no-code a permis d'uniformiser dans une large mesure les règles du jeu du développement d'applications mobiles.

Néanmoins, de nombreuses personnes se demandent encore si les outils de no-code sont suffisamment performants pour créer des applications qui répondent à leurs besoins. Dans cet article, vous découvrirez certains des aspects les plus importants du développement d'applications no-code afin de déterminer s'il s'agit de la meilleure approche pour vous.

Importance du développement de no-code

Le secteur mondial de l'informatique connaît une croissance rapide en raison de la numérisation d'un nombre croissant d'entreprises et de l'essor du commerce électronique. Par conséquent, même les entreprises les mieux établies sont confrontées à une concurrence importante et à des situations de marché complexes.

Les entreprises, les petites entreprises et les entrepreneurs en herbe ont besoin de créer des logiciels et des applications pour leurs activités. La mise en œuvre de technologies de pointe est essentielle pour stimuler l'efficacité, la productivité et la rentabilité des entreprises.

En outre, des études suggèrent également que les entreprises à la pointe de la technologie sont beaucoup plus prospères et rentables que celles qui n'investissent pas dans des outils modernes tels que des applications personnalisées. La création d'applications mobiles et web est un moyen de renforcer la présence numérique d'une marque et de s'assurer qu'elle atteint le public cible. No-code Les outils de création d'applications mobiles se sont imposés comme un moyen fiable et efficace de s'assurer que les entreprises et les influenceurs peuvent rapidement développer des applications et commencer à vendre divers produits et services.

Les innovations dans le développement de no-code et les créateurs d'applications de no-code, telles que la possibilité d'ajouter des éléments, signifient que ces plateformes sont beaucoup plus faciles à utiliser. drag-and-drop font que ces plates-formes sont bien plus que la simple création d'applications. no-code En fait, avec un outil de développement efficace comme AppMaster, vous pouvez concrétiser vos idées d'applications complexes grâce au développement rapide d'applications. Poursuivez votre lecture pour découvrir comment vous pouvez utiliser les outils no-code pour créer des logiciels sans aucune compétence en programmation et en quoi ils diffèrent des techniques traditionnelles de développement en code complet.

Avant de plonger dans l'analyse détaillée de l'approche de développement no-code et du rôle que jouent les outilsdrag-and-drop dans la création d'applications personnalisées, il est important de se familiariser avec certaines notions de base. De nos jours, de nombreuses personnes ont commencé à utiliser les termes low-code et no-code de manière interchangeable, mais il existe des différences majeures entre les deux.

Low-code Le développement est destiné aux personnes ayant des compétences techniques en matière de codage, même si ces compétences sont limitées. Cependant, le développement no-code a ouvert les portes du développement d'applications à toutes sortes de personnes non techniques ne possédant pas de compétences en codage.

Vous n'avez pas besoin d'écrire une seule ligne de code pour le développement backend et frontend via les outils no-code. L'objectif principal des outils de développement no-code est de faciliter les créateurs non techniques et les fondateurs d'entreprise qui transforment leurs idées d'applications en applications mobiles réelles ou en applications Web progressives sans écrire de code.

L'innovation et la popularité des outils de développement no-code les ont également rendus très populaires auprès des développeurs expérimentés. Les développeurs professionnels peuvent utiliser les outils no-code pour ajouter divers éléments drag-and-drop afin de créer de nouvelles applications personnalisées ou de mettre à jour en permanence les applications existantes.

Qu'est-ce que no-code?

En termes simples, l'approche de développement no-code est un moyen rapide et facile de créer des applications mobiles et de développer des applications Web sans écrire de code. Les outils No-code sont destinés aux créateurs non techniques qui peuvent ainsi concrétiser leurs idées d'applications uniques sans passer par le développement traditionnel, long et coûteux, impliquant des connaissances techniques et des langages de programmation.

Le type de flexibilité offert par l'approche de développement no-code n'est pas possible dans la plupart des autres techniques de développement. Désormais, vous pouvez créer une entreprise et une application sans avoir besoin d'engager des développeurs d'applications professionnels. Au lieu de cela, vous pouvez construire une application entière à partir de rien, sans avoir de compétences en codage.

L'absence de code est-elle une idée nouvelle ?

Beaucoup de gens pensent que no-code est une idée nouvelle dans le secteur du développement. En fait, certains détracteurs de cette approche du développement ont également déclaré qu'il s'agissait d'une tendance qui allait bientôt disparaître. Cependant, il est important de noter que no-code n'est pas une idée toute neuve. Les innovations et les améliorations apportées aux outils de développement no-code les ont rendus plus populaires que jamais.

WordPress et Google Docs sont deux plateformes populaires qui existent depuis de nombreuses années maintenant. De nombreuses personnes dans le monde utilisent régulièrement ces deux solutions informatiques populaires. Cela montre que le développement de no-code n'est pas un concept entièrement nouveau, mais qu'il a certainement évolué pour devenir plus efficace et plus convivial.

Que pouvez-vous faire sans code ?

No-code Les plates-formes informatiques font de nombreuses promesses, mais de nombreuses personnes s'inquiètent encore de savoir si ces plates-formes peuvent tenir ces promesses. Si vous vous demandez également ce que vous pouvez faire avec no-code, continuez à lire pour tout savoir.

Progrès de no-code

Depuis les éditeurs WYSIWYG du passé, les plateformes de développement web no-code ont considérablement progressé. Ces sites Web étaient simples et offraient une expérience utilisateur unidirectionnelle, où ils développaient des designs respectables pour l'époque. Aujourd'hui, des constructeurs de sites Web plus avancés sont disponibles dans l'industrie du développement, permettant la création de sites Web avec des caractéristiques visuelles, des animations et des interactions complexes que les plateformes initiales no-code étaient incapables de faire.

No-code se sont améliorées de nombreuses manières différentes, ce qui fait que leurs applications vont bien au-delà de la création de simples pages web. Il est possible de créer des outils internes, des intégrations, des applications vocales, des applications mobiles, des applications Web progressives et des automatismes. Sans avoir besoin d'apprendre le moindre code ou de maîtriser la programmation, il est possible d'utiliser Voiceflow pour développer des chatbots, Zapier pour relier plusieurs applications et créer des procédures automatisées, et Shopify pour gérer les commerces en ligne.

La création d'outils spécialisés pour les équipes afin d'améliorer leurs opérations commerciales est réalisable grâce à low-code plateformes comme Airtable. No-code capacités deviennent de plus en plus complètes avec des plateformes comme AppMaster qui vous permettent de construire à la fois le back-end et le front-end d'une application mobile ou web, ainsi qu'une documentation complète générée par l'IA.

Les développeurs et les autres personnes ayant des connaissances techniques approfondies n'ont plus à s'occuper du développement d'un grand nombre de codes à partir de rien, ce qui leur permet de se consacrer à de nombreuses tâches complexes liées à la gestion d'une entreprise ou d'une application. Ils sont toujours nécessaires, même sans code. Leurs connaissances en matière de conception et d'optimisation des solutions informatiques seront toujours demandées.

La valeur que les développeurs ont apportée au monde par le biais des applications et des solutions informatiques est énorme. Enfin, les personnes sans expérience du codage peuvent apporter leurs propres idées grâce aux outils et plateformes no-code. No code permet à tous de créer des applications, que ce soit en donnant aux concepteurs le contrôle d'un site web, en aidant quelqu'un à créer une entreprise ou simplement en permettant aux développeurs de se concentrer davantage sur d'autres questions informatiques.

Prototypage

Les plates-formes qui permettent de créer des applications avec l'approche de développement no-code vous permettent de créer des applications via drag and drop sans vous occuper du code. En d'autres termes, elles transforment les bases du codage en outils d'édition visuelle conviviaux, permettant aux développeurs de créer des apps et des web apps de pointe de manière graphique.

Les premiers prototypes d'un produit numérique ne nécessitent souvent pas autant de connaissances techniques que lors de la phase de lancement. Au début, quelques graphiques bien conçus peuvent suffire à transmettre efficacement le concept fondamental aux éventuels bailleurs de fonds, aux premiers utilisateurs et aux futurs membres de l'équipe. Plus de réalisme sera nécessaire à mesure que l'idée se développera. Mais même dans ce cas, des outils tels que Webflow et Bubble peuvent fournir des expériences immensément riches qui peuvent être plus que suffisantes pour susciter l'intérêt et confirmer les théories.

Un lancement rapide avec un minimum de dépendances

La capacité des outils no-code à exclure ou à restreindre le développeur citoyen des diverses opérations du projet est ce qui leur donne leur valeur. Les équipes de marketing peuvent représenter leur contenu dans une base de données utilisable plutôt que dans un simple diagramme ou une feuille de calcul si elles ont les outils nécessaires à leur disposition. Quel que soit le domaine dans lequel ils travaillent, tous ceux qui ont déjà géré un projet comprennent que les mécanismes de livraison dans les délais et dans le respect du budget deviennent de plus en plus difficiles à mettre en œuvre à mesure que le nombre de personnes avec lesquelles il faut travailler augmente.

Au lieu de demander à un ingénieur de construire et de relier une base de données à vos sites à contenu dynamique, les équipes de publicité et de conception peuvent créer rapidement différents formulaires, tels que des formulaires d'inscription, et les connecter à l'application et aux bases de données.

Votre équipe de marketing n'aura plus à compter sur d'autres personnes pour accomplir des tâches, ce qui accélérera et simplifiera le processus de lancement. Il n'est pas nécessaire de demander à des développeurs professionnels de créer des formulaires, ce qui prend du temps. Au lieu de cela, vous pouvez concevoir et mettre en œuvre les changements nécessaires vous-même.

Votre stratège de contenu peut s'occuper de la modélisation et de la structure plutôt que de faire appel à un ingénieur pour construire et connecter une base de données à vos sites de contenu dynamique. En fin de compte, un lancement rapide signifie que vous disposerez de plus de temps et d'énergie pour vous concentrer sur des activités commerciales essentielles telles que la promotion des applications.

No-code vs. le code complet

No-code La solution "full code" fait essentiellement ce qu'elle annonce : elle permet aux non-programmeurs de créer des applications sans écrire le moindre code. Les applications sont construites à l'aide de composants et de modèles préétablis sur ces plateformes. Cette stratégie présente des avantages. Elle permet un développement plus rapide, simplifie les modifications des applications et élimine le besoin de connaissances en programmation. Cette stratégie a toutefois ses limites.

Les possibilités de modification et d'intégration des applications sont restreintes par no-code. Il est impossible de réaliser quoi que ce soit si cela n'est pas proposé en tant que composant préconstruit dans une plate-forme no-code. La complexité est sacrifiée au profit de la vitesse et de la facilité de développement. En outre, il se peut que vous ne puissiez pas créer ce dont vous avez besoin en utilisant une plate-forme no-code, car une plate-forme ne peut pas prendre en charge toutes les solutions potentielles dont chaque entreprise pourrait avoir besoin.

Tout ce qui précède est vrai pour la plupart des plateformes no-code, mais pas pour AppMaster. AppMaster est un outil de création de logiciels avec génération de code. Cela signifie que AppMaster fait la même chose pour vous, l'équipe de développement. Il fonctionne selon les mêmes règles. Il écrit du code pour vous, et de la documentation pour ce code, mais fait tout cela beaucoup plus rapidement et mieux que les développeurs. Avec AppMaster, vous n'avez aucune dette technique.

Le codage traditionnel est utilisé dans le cadre du développement full-code pour concevoir des applications. Par rapport à no-code ou low-code, cette méthode nécessite les connaissances d'ingénieurs logiciels et prend plus de temps, d'argent et de ressources. En outre, le développement et la maintenance des applications peuvent être difficiles et compliqués.

D'autre part, le code complet peut être utilisé pour développer des programmes distinctifs, solides et compliqués qui répondent à des objectifs commerciaux spécifiques et sophistiqués. Le code complet permet également des connexions complexes, ce qui est crucial pour les entreprises disposant d'anciens systèmes vitaux.

Faisons la différence entre no-code et le code complet en fonction de certains aspects importants :

Courbe d'apprentissage

Une solution no-code Platform as a Service (PaaS) peut être créée par une personne non technique (développeur citoyen) ayant peu ou pas de compétences en codage. Les projets full-code et low-code, qui nécessitent une approche pratique de la construction et de l'optimisation du code dès le départ, conviennent mieux aux développeurs chevronnés et expérimentés.

Aucune connaissance technique n'est requise pour créer une application sans code. Aucune connaissance préalable n'est nécessaire ; il suffit de se lancer et de commencer à développer. Les plates-formes Low-code, en revanche, ne conviennent qu'aux personnes ayant une expérience du développement, car elles comportent des outils compliqués et peuvent modifier le code d'accès.

Des ingénieurs en logiciel sont nécessaires car le code complet est une stratégie très exigeante en matière de codage. Les applications peuvent être difficiles à créer et à gérer, il est donc préférable de les confier à des experts compétents et expérimentés. Il en va de même pour le code faible. Toutefois, il y aurait un peu moins de codage nécessaire puisqu'il permet l'automatisation de certaines activités subalternes. La courbe d'apprentissage abrupte associée aux approches de développement traditionnelles est une raison majeure pour laquelle de nombreuses personnes préfèrent aujourd'hui le développement d'applications mobiles no-code.

Coûts

Les APIà l'échelle de l'entreprise, les catalogues de services Web, les galeries de modèles éprouvés et les ensembles de données ouverts sont tous utilisés dans le développement d'applications no-code pour réduire le coût et la complexité du processus de développement d'applications. Avec une solution no-code, même les novices peuvent gérer le développement d'applications, de sorte que vous n'aurez peut-être pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour du personnel spécialisé.

Vos coûts par tête diminuent car vous utilisez moins de ressources. Le code faible nécessite quelques connaissances en matière de codage, et l'embauche de développeurs qualifiés est nécessaire pour le faire correctement. Il en va de même pour le code complet, car la génération d'un code compliqué exige un personnel de développement hautement qualifié, capable de faire passer votre concept de l'idée à la réalité. Les développeurs expérimentés ne sont pas toujours les plus économiques.

Il faut du temps pour créer des applications personnalisées haut de gamme à l'aide du développement personnalisé. Du temps et de l'argent sont gaspillés en erreurs, corrections, répétitions et itérations. No-code est rentable, mais si votre application nécessite une refonte ou des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas présentes dans la bibliothèque, les dépenses peuvent monter en flèche, ce qui vous place dans une situation financière difficile. No-code offre le meilleur des deux mondes dans cette situation.

Délai de mise sur le marché

L'interface drag-and-drop et les outils de conception visuelle de no-code accélèrent le développement des applications mobiles. Le développement en code complet prend du temps et nécessite de partir de zéro. L'option low-code, en revanche, offre un délicieux compromis entre les deux. Par conséquent, elle prend moins de temps que le code complet et un peu plus que no-code.

Le code complet et low-code nécessitent un codage manuel à l'ancienne, ce qui prend du temps. Les développeurs n'ont qu'à faire glisser des blocs graphiques dans l'interface utilisateur pour les composants préconstruits no-code. Les plates-formes Low-code dominent lorsqu'il s'agit de créer des applications rapides et faciles en raison de leur attitude non interventionniste, qui simplifie la diffusion des applications en cours de développement.

Pour accélérer le développement des applications, no-code fournit une interface d'application "ce que vous voyez est ce que vous obtenez". L'application peut être terminée plus rapidement grâce aux widgets préconstruits, aux capacités visuelles à 100 % et à l'absence de codage. Tout ceci est fourni par un code faible, et vous pouvez modifier le script pour améliorer ce que vous avez déjà. La complexité du codage du full-high code rend plus difficile la réduction du temps de développement.

Intégration et migration

Les outils modernes de développement no-code comme AppMaster offrent un large éventail d'options d'intégration pour vous permettre de connecter facilement vos applications mobiles et vos applications personnalisées à de nombreuses plateformes. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour bénéficier de ces nombreuses intégrations.

De nos jours, les frameworks de développement full-code offrent également de nombreuses options d'intégration populaires. Pourtant, il est beaucoup plus difficile d'assurer une intégration et une migration efficaces dans les procédures de développement traditionnelles que dans les approches de développement no-code.

Les applications no-code sont-elles l'avenir ?

Oui, le développement de no-code et les applications no-code sont définitivement l'avenir pour les raisons suivantes :

Répondre aux demandes informatiques croissantes

Selon Gartner, le marché des services de développement d'applications mobiles va se développer au moins cinq fois plus vite que ce que l'informatique peut fournir. Les besoins sans cesse croissants en matière de développement de logiciels peuvent être satisfaits grâce au développement citoyen de no-code. Les développeurs peuvent se concentrer sur les problèmes importants car le développement d'applications mobiles pour les citoyens no-code leur libère l'esprit.

Importance croissante de la technologie du cloud

Auparavant, les outils et technologies sophistiqués n'étaient accessibles qu'aux développeurs fortunés et aux grandes entreprises technologiques. Les grandes entreprises informatiques ne pouvaient les utiliser que pour préserver le patrimoine et créer des apps. Les petites entreprises n'ont généralement pas assez de ressources pour acheter le matériel et l'infrastructure informatique et investir dans le développement d'applications mobiles. La mise à jour des applications était tout aussi complexe et coûteuse. Les systèmes restaient donc rigides et les petites entreprises souffraient d'un manque d'accès aux outils et aux technologies modernes.

Aujourd'hui, la plupart des logiciels et des applications se sont tournés vers les systèmes en nuage. Cela a uniformisé les règles du jeu pour tous les types d'entreprises. Les petites entreprises ouvrent la voie à l'innovation en s'appuyant sur les plateformes no-code et en créant des applications utiles pour l'entreprise comme pour les consommateurs.

Économiser des ressources

Trouver des développeurs informatiques ou des experts en codage peut être difficile et coûteux, en particulier pour les nouvelles organisations. Par le passé, les entreprises engageaient des programmeurs étrangers pour les aider à coder et à développer des applications commerciales. Le développement d'une seule application nécessitait des mois et prenait beaucoup de temps et d'argent. Les entreprises peuvent désormais utiliser les plateformes no-code pour créer des applications avec l'aide de leur propre personnel. La construction ou l'emploi de professionnels pour le processus de développement n'entraîne pas de dépenses supplémentaires.

Collaboration et productivité

Tant les clients que les entreprises utilisent les plates-formes de développement no-code. La plate-forme est ouverte à tous les utilisateurs, ce qui leur permet de formuler des commentaires. L'organisation utilise les données pour créer un programme qui répond aux exigences. La possibilité de créer des applications à l'aide de technologies de pointe est accessible aux utilisateurs informatiques de base.

Tous les utilisateurs peuvent utiliser No-code, quels que soient leur diplôme et leur niveau de compétence. Les outils de modélisation visuelle utiles permettent aux développeurs citoyens de créer des applications commerciales. Les experts en informatique sont toujours nécessaires malgré le logiciel. Mais il améliore les capacités qu'ils utilisent sur le lieu de travail. Les programmeurs informatiques peuvent aider à résoudre les problèmes de sécurité en développant une application distinctive et sécurisée pour l'entreprise.

No-code stimule la productivité en améliorant l'agilité grâce aux meilleures plateformes d'applications no-code. La plupart des produits d'entreprise comprennent des processus automatisés qui permettent aux entreprises d'accomplir davantage de tâches sans contrainte. En permettant au personnel d'utiliser la technologie dans son travail, le logiciel contribue à la croissance des revenus. Leur moral est rehaussé. Par conséquent, il les encourage à produire davantage.

Aspects clés du développement de no-code

Vous devez absolument choisir les meilleures plateformes d'applications no-code comme AppMaster pour créer des applications mobiles ou des applications Web progressives car elles peuvent vous aider dans les situations suivantes :

Ressources financières ou informatiques limitées, travaillant dans une petite structure avec un personnel réduit.

A la recherche de mises à jour directes et de solutions simples.

Ces plateformes prétendent produire des solutions en peu de temps.

L'avenir du développement de logiciels et d'applications mobiles devrait tourner autour des outils no-code. À l'avenir, les citoyens construiront de plus en plus d'applications en utilisant des plates-formes à faible débit et no-code, qui offriront le contrôle nécessaire tout au long des procédures de développement et des fonctions commerciales. Par conséquent, vous devez absolument commencer à utiliser les meilleures plateformes d'applications no-code pour tirer le maximum d'avantages du développement d'applications mobiles modernes.