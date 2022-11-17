移动应用开发行业是全球发展最迅速的行业之一。数字革命以及小型和大型公司对应用程序的需求正在推动各行业对不同类型的应用程序的需求上升。

除了企业，人们开发个人使用的应用程序也越来越流行。开发工具和技术的引入 no-code开发工具和技术的引入，使你可以建立广泛的定制应用程序，通过它可以满足各种业务和个人需求。

许多no-code 开发平台可以帮助你把你的想法变成现实，而无需任何编码技能。因此，no-code 开发方式在很大程度上使移动应用开发的竞争环境更加公平。

尽管如此，许多人仍然担心no-code ，这些工具是否足以建立满足他们需求的应用程序。在这篇文章中，你将了解到no-code 应用程序开发的一些最重要的方面，以确定它是否是最适合你的方法。

no-code 开发的重要性

由于越来越多的企业实现了数字化和电子商务行业的蓬勃发展，全球IT行业正在迅速发展。因此，即使是最完善的企业也面临着巨大的竞争和复杂的市场形势。

公司、小企业和刚起步的企业家需要为他们的业务创建软件和应用程序。实施最先进的技术对于提高公司的效率、生产力和盈利能力至关重要。

此外，研究还表明，精通技术的公司要比不投资于现代工具（如定制应用程序）的公司更成功、更有利。创建移动和网络应用是增强品牌的数字存在并确保其达到目标受众的一种方式。No-code 移动应用构建工具已经成为一种可靠和有效的方式，确保公司和有影响力的人能够快速开发应用并开始销售各种产品和服务。

no-code 开发和no-code 应用程序生成器的创新，如添加元素的能力。 drag-and-drop元素，意味着这些平台不仅仅是创建简单的应用程序。事实上，利用高效的no-code 开发工具，如AppMaster ，你可以通过快速应用开发将你复杂的应用想法变成现实。继续阅读，了解你如何使用no-code 工具来创建软件，而不需要任何编程技巧，以及它与传统的全代码开发技术有何不同。

No-code 为非技术性的创始人打开大门

在深入分析no-code 开发方法和drag-and-drop 工具在构建定制应用程序中发挥的作用之前，有必要熟悉一些基本知识。现在，许多人已经开始交替使用low-code 和no-code 这两个术语，但这两者之间有一些主要区别。

Low-code 编写《中国日报》是为具有技术编码技能的人准备的，即使这些技能在范围上是有限的。然而， 开发已经为各种没有编码技能的非技术人员打开了应用开发的大门。no-code

你不必通过no-code 工具为后台和前台开发写一行代码。no-code 开发工具的主要目的是促进非技术创作者和企业创始人在不写代码的情况下将他们的应用想法变成实际的移动应用或渐进式网络应用。

no-code 开发工具的创新和普及也使它们在有经验的开发者中相当受欢迎。专业开发者可以使用no-code 工具来添加各种drag-and-drop 元素，以建立新的自定义应用程序或持续更新现有的应用程序。

什么是no-code ？

简单地说，no-code 开发方法是一种快速和简单的方式，无需编写代码即可创建移动应用程序和开发网络应用程序。No-code 工具旨在为非技术创作者将他们独特的应用程序的想法变成现实，而无需通过耗时和昂贵的涉及技术知识和编程语言的传统开发。

no-code 开发方法所提供的那种灵活性在大多数其他开发技术中是不可能的。现在，你可以创业并创建一个应用程序，而不需要雇用专业的应用程序开发人员。相反，你可以在不具备编码技能的情况下，自己从头开始建立整个应用程序。

无代码是一个新的想法吗？

许多人认为，no-code ，是开发行业的一个新想法。事实上，这种开发方式的一些批评者也宣布它是一种很快就会过去的趋势。然而，需要注意的是，no-code 并不是什么全新的想法。no-code 开发工具的创新和改进，使其比以往任何时候都更受欢迎。

WordPress和Google Docs是两个流行的平台，现在已经存在了很多年。世界各地许多人经常使用这两个流行的IT解决方案。这表明，no-code 开发并不是一个完全崭新的概念，但它肯定已经发展得更加高效和用户友好。

没有代码，你能做什么？

No-code 平台做出了许多承诺，但许多人仍然真正担心这些平台是否能实现这些承诺。如果你也想知道用 ，你能做什么，请继续阅读，了解所有情况。no-code

的进展no-code

从过去的所见即所得编辑器，no-code 网站开发平台已经有了很大的进步。这些网站直截了当，提供了单向的用户体验，在当时他们开发的设计值得尊敬。如今，开发行业有了更先进的网站建设者，能够创建具有复杂视觉功能、动画和互动的网站，而最初的no-code 平台无法做到这一点。

No-code 已经在许多不同的方面进行了改进，由于这些改进，他们的应用已经远远超过了创建简单的网页。构建内部工具、集成、语音应用程序、移动应用程序、渐进式网页应用程序和自动化都可以用它来完成。无需学习任何形式的代码和编程技巧，使用Voiceflow开发聊天机器人，使用Zapier连接几个应用程序并制作自动化程序，以及使用Shopify处理在线业务，都是可行的。

由于像Airtable这样的low-code 平台，为团队建立专门的工具以提高他们的业务运作是可以实现的。No-code 的能力正变得越来越全面，像AppMaster ，允许你同时建立移动应用或网络应用的后端和前端，以及全面的AI生成的文档。

开发人员和其他具有较深技术知识的人从头开始开发大量代码的压力被解除了，使他们能够将时间集中在经营企业或管理应用程序的众多复杂任务上。即使没有代码，他们仍然是必要的。他们在设计和优化IT解决方案方面的知识将永远被需要。

开发人员通过应用程序和IT解决方案为世界贡献的价值是巨大的。最后，由于no-code 工具和平台，没有编码经验的人可以贡献他们自己的想法。无代码使每个人都能创建应用程序，无论是通过让设计师控制网站，帮助某人建立公司，还是仅仅使开发人员能够更专注于其他IT问题。

原型设计

允许你用no-code 开发方法创建应用程序的平台允许你通过drag and drop ，而不需要处理代码。换句话说，它们将编码的基础转化为用户友好的视觉编辑工具，使开发人员能够以图形方式创建尖端的应用程序和网络应用程序。

一个数字产品的第一个原型往往不需要像在发布阶段那样多的技术知识。在早期，一些精心设计的图形可能就是有效地向可能的资助者、早期用户和未来的团队成员传达基本概念的全部要求。随着想法的发展，将需要更多的现实主义。尽管如此，即使到那时，像Webflow 和Bubble 这样的工具也可能提供极其丰富的经验，这可能比激发兴趣和确认理论更加充分。

以最小的依赖性快速启动

no-code 工具将公民开发者从各种项目操作中排除或限制的能力是赋予它们的价值。如果营销团队拥有必要的工具，他们可以在一个可用的数据库中表示他们的内容，而不是简单的图表或电子表格。无论他们从事什么工作，每个曾经管理过项目的人都明白，你需要从越多的人那里获得工作，按时和在预算内交付项目的机制就越有挑战性。

与其要求工程师构建数据库并将其连接到你的动态内容网站，广告和设计团队可以快速创建不同的表格，如注册表格，并将其连接到应用程序和数据库。

你的营销团队将从需要依赖他人完成任务中解脱出来，这将加速和简化启动过程。没有必要通过耗费时间的过程，要求专业开发人员创建表格。相反，你可以自己设计和实施必要的改变。

你的内容策略师可以负责建模和结构，而不是请一个工程师来构建和连接数据库到你的动态内容网站。最终，快速启动意味着你将获得更多的时间和精力来关注核心业务活动，如推广应用程序。

No-code vs. 全代码

No-code 基本上做到了它所宣传的那样：它使非程序员能够在不写任何代码的情况下创建应用程序。应用程序是在这些平台上使用预制的组件和模板构建的。这种策略有其好处。它能够加快开发速度，简化应用程序的修改，并消除了对编程知识的需求。然而，这种策略确实有其局限性。

应用修改和整合的可能性受到no-code 。如果在no-code 平台中没有提供预建的组件，你就不能执行任何东西。复杂性被牺牲掉了，以换取速度和开发的便利性。此外，你可能无法在利用no-code 平台时创建你需要的东西，因为一个平台无法支持每个公司可能需要的每一个潜在解决方案。

上述所有情况对大多数no-code 平台来说都是如此，但对AppMaster 。AppMaster 是一个具有代码生成功能的软件创建工具。这意味着，AppMaster 为你的开发团队做同样的事情。它按照同样的规则工作。为你写代码，并为这个代码写文档，但做得比开发者快得多，好得多。通过AppMaster ，你没有技术债务。

在全代码开发中使用传统编码来设计应用程序。与no-code 或low-code 相比，这需要软件工程师的知识，需要更多的时间、金钱和资源。此外，开发和维护应用程序可能具有挑战性和复杂性。

另一方面，全代码可用于开发独特、强大和复杂的程序，以满足特定和复杂的商业目标。全代码还允许错综复杂的连接，这对拥有重要遗留系统的企业来说是至关重要的。

让我们从一些重要的方面来区分no-code 和全代码的区别。

学习曲线

一个no-code 平台即服务（PaaS）解决方案可以由一个非技术人员（公民开发者）创建，几乎没有编码技能。全代码和low-code 项目，需要从一开始就亲手构建和优化代码，最适合经验丰富的开发人员。

创建一个没有代码的应用程序不需要任何技术知识。不需要以前的知识，只需着手开始开发。另一方面，Low-code 平台只适合有开发经验的人，因为它们具有复杂的工具，可以改变访问代码。

需要软件工程师，因为全代码是一个非常苛刻的以编码为中心的策略。这些应用程序可能很难创建和管理，所以最好把它们交给具有丰富专业知识的专家来管理。低代码也是如此。然而，需要的编码会少一些，因为它确实可以实现某些琐碎活动的自动化。与传统开发方法相关的那种陡峭的学习曲线是现在许多人喜欢no-code 移动应用开发的一个主要原因。

成本

企业规模的API、网络服务目录、久经考验的模板库和开放的数据集都被用于no-code 应用开发，以降低应用开发过程的成本和复杂性。有了no-code 解决方案，即使是新手也能管理应用开发，所以你可能不需要花很多钱买专业人员。

你的人均成本降低，因为你使用的资源较少。低代码将需要一些编码知识，雇用熟练的开发人员是必要的，以正确地完成它。全代码也是如此，因为生成复杂的代码需要训练有素的开发人员，他们可以将你的概念从概念变成现实。高级开发人员并不总是最经济的。

使用定制开发来创建高端定制的应用程序需要时间。时间和金钱都浪费在错误、修正、重复运行和迭代上。No-code 是具有成本效益的，但如果你的应用程序需要重新设计或额外的功能，而这些功能是库中没有的，费用可能会飙升，使你陷入困难的财务状况。在这种情况下，No-code 提供了两个世界的最佳方案。

进入市场的时间

drag-and-drop 界面和视觉设计工具在no-code ，加快了移动应用程序的开发。全代码开发很耗时，而且必须从头开始。然而，low-code 选项在这两者之间提供了一个美味的中间地带。因此，它花费的时间比全代码少，比no-code 长一点。

全代码和low-code 需要以老式的方式进行手工编码，这需要时间。开发人员只需要将图形块拖入预建的no-code 组件的用户界面。当涉及到创建快速和简单的应用程序时，Low-code 平台占主导地位，因为它们不需要动手的态度，这使得发布应用程序的开发更加简单。

为了加快应用程序的开发，no-code 提供了一个所见即所得的应用程序界面。由于预置的小部件、100%的视觉功能和无需编码，应用程序可能更快完成。所有这些都是由低代码提供的，你可以改变脚本来改进你已有的东西。全高代码的编码复杂性使其更难减少开发时间。

集成与迁移

现代no-code 开发工具，如AppMaster ，提供了广泛的集成选项，以确保你可以轻松地将你的移动应用程序和自定义应用程序与众多平台连接起来。你不需要做很多努力就能从这些众多的集成中获益。

现在，全代码开发框架也提供许多流行的集成选项。然而，在传统的开发程序中确保有效的集成和迁移比no-code 开发方法要困难得多。

no-code 应用程序是未来的趋势吗？

是的，由于以下原因，no-code 开发和no-code 应用程序肯定是未来的趋势。

满足日益增长的IT需求

按照Gartner的说法，移动应用开发服务市场的扩张速度将比IT部门提供的速度至少快五倍。持续上升的软件开发需求可能会通过no-code 公民开发来满足。开发人员可能会专注于重要的问题，因为no-code 公民移动应用开发可以解放他们的思想。

云技术的重要性不断上升

以前，复杂的工具和技术只有富有的开发者和大型科技公司才能使用。大型IT公司只能用它来保存遗产和创建应用程序。小公司通常没有足够的资源来购买硬件和IT基础设施并投资于移动应用开发。更新应用程序也同样复杂和昂贵。因此，系统仍然不灵活，小公司由于无法获得现代工具和技术而受到影响。

如今，大多数软件和应用程序都转向了云系统。它为所有类型的公司提供了公平的竞争环境。小公司正通过依靠no-code 平台和创建对企业以及消费者有用的应用程序，为创新铺平道路。

节省资源

寻找IT开发人员或编码专家可能是困难和昂贵的，特别是对于新的组织。在过去，企业从国外聘请程序员来协助编码和开发商业应用程序。开发一个应用程序需要几个月时间，既耗时又耗钱。企业现在可以利用no-code 平台，在自己员工的帮助下创建应用程序。建设或雇用专业人员进行开发的过程中，不会有额外的费用。

协作和生产力

客户和企业都使用no-code 开发平台。该平台对所有用户开放，允许他们提供意见。该组织利用这些数据来创建一个符合要求的程序。基本的IT用户可以使用最先进的技术来创建应用程序。

所有用户都可以利用No-code ，不管他们的学位和技能水平如何。有用的可视化建模工具使公民开发者能够创建商业应用程序。尽管该软件仍然需要IT专家。但它提高了他们在工作场所使用的能力。IT程序员可以通过为公司开发一个与众不同的安全应用程序来协助解决安全问题。

No-code 通过最好的 应用程序平台提高敏捷性，从而no-code 提升生产力。大多数商业产品包括自动化流程，使公司更容易做更多的任务而不感到吃力。通过使员工在工作中使用技术，该软件有助于收入增长。他们的士气得到提高。因此，它鼓励他们创造更多。

no-code 开发的关键方面

你肯定应该选择最好的no-code 应用程序平台，如AppMaster ，以创建移动应用程序或渐进式Web应用程序，因为它可以帮助你在以下情况。

财政或IT资源有限，在一个小的设置中工作，员工人数少。

寻找直接的更新和简单的解决方案。

这些平台声称能在短时间内产生解决方案。

软件开发和移动应用开发的未来预计将围绕no-code 工具。公民在未来将利用低级和no-code 平台构建越来越多的应用程序，这将提供整个开发程序和业务功能所需的控制。因此，你肯定应该开始使用最好的no-code 应用程序平台，以便从现代移动应用程序开发中获得最大利益。