يمكن أن تكون إدارة مشروعك الصغير بمثابة حلم يتحقق: أنت رئيسك الخاص ، يمكنك الحصول على الوظيفة التي طالما حلمت بها ، ويمكنك إدارة عملك كما تريد. ومع ذلك ، كما لاحظت بالفعل ، فهو أيضًا يتطلب الكثير من العمل! تتطلب إدارة شركة صغيرة خبرات متنوعة وكثيرًا من ساعات العمل كل يوم. ولكن ماذا لو تمكنت من أتمتة بعض مهامك بحيث يمكنك توفير الوقت والمال؟ في هذه المقالة ، سنساعدك على فهم كيف يمكنك استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لأتمتة جوانب سير عمل أعمالك الصغيرة.

ماذا نعني بـ "الأتمتة"؟

التعريف العام للأتمتة هو إمكانية إنتاج أو تقديم عمل بأقل تدخل بشري. نحن ندرك تمامًا أنك إذا كنت عالمًا أو حرفيًا أو معالجًا. لا يمكن لأي آلة أو برنامج أن يحل محل عملك البشري. لكن ما نعنيه بالأتمتة في عملك الصغير هو شيء آخر: نحن نتحدث عن أتمتة بعض العمليات - أحيانًا عمليات بسيطة للغاية ، مثل إرسال رسائل بريد إلكتروني شكر إلى عملائك - بحيث لا تحتاج إلى تنفيذها يدويًا بعد الآن .

إذا التزمنا بمثال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا ، فيمكنك ببساطة تخمين مقدار الوقت الذي يمكنك توفيره إذا توقفت عن إرسال رسائل البريد الإلكتروني هذه يدويًا. يصبح هذا أكثر أهمية إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا إلكترونيًا وأرسلت رسائل بريد إلكتروني لتأكيد الطلب يدويًا. ويغير كل ذلك قواعد اللعبة عندما تبدأ في أتمتة عمليات أكثر وأكثر تعقيدًا ، اعتمادًا على ضرورات عملك وخصائصه.

كيف يمكنك إنشاء الأتمتة؟

تتمثل إحدى طرق أتمتة العمليات في استخدام أدوات برمجية يمكنك شراؤها وتنزيلها عبر الإنترنت. ومع ذلك ، هناك حدان رئيسيان لهذا الخيار:

تتطلب أدوات برامج التشغيل الآلي عادةً اشتراكًا شهريًا: ليس لديك تكلفة أولية فحسب ، بل رسوم متكررة كل شهر.

يجب أن تكون محظوظًا بما يكفي للعثور على أداة برمجية تدير العمليات بالطريقة التي تريدها بالضبط.

إذن ، هل هناك بديل لهذا الخيار؟ واحد يمكنه التغلب على الحدود التي كشفناها للتو؟ توفر أدوات عدم وجود رمز الحل.

ما هي أدوات عدم وجود كود؟

أدوات بدون تعليمات برمجية هي منصات تتيح لك إنشاء تطبيقات أو تطبيقات ويب بسيطة أو أكثر تعقيدًا. إنها توفر فرصة مثالية لصاحب الأعمال الصغيرة لتصميم أدوات الأتمتة التي يحتاجونها بتكاليف منخفضة.

سواء كانت لديك المهارات اللازمة لإنشاء البرنامج الذي تحتاجه لعملك أو كنت بحاجة إلى توظيف شخص ، في كلتا الحالتين ، تقلل الأدوات بدون رمز الوقت والمهارات المطلوبة ، وبالتالي تقلل التكاليف أيضًا. بالطبع ، تريد الاعتماد على أدوات بدون تعليمات برمجية عالية الجودة لتصميم وبناء أدوات التشغيل الآلي لأعمالك. AppMaster هو واحد من أفضل التطبيقات المتاحة اليوم وأكثرها موصى به.

AppMaster هي أداة بدون تعليمات برمجية توفر عناصر مسبقة الصنع يمكنك من خلالها العمل من خلال واجهة مرئية. أثناء إنشاء تطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول لعملك ، ستنشئ أداة عدم وجود رمز تلقائيًا رمز مصدر جميل وخالي من الأخطاء.

السؤال رقم واحد عندما يقترب المطورون أو أصحاب الأعمال من عدم وجود رمز هو ، "هل أمتلك ملكية كاملة وتحكمًا كاملاً في برنامجك عند استخدام أداة بدون تعليمات برمجية؟" مع AppMaster ، لديك. يتيح AppMaster الوصول إلى الكود المصدري الذي يقوم بإنشائه تلقائيًا. إن سيطرتك على البرنامج الذي تقوم بإنشائه عميقة للغاية بحيث يمكنك تصديرها مع الوثائق الفنية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا.

أفضل أتمتة الأعمال

لقد تحدثنا عن كيف يمكن للأتمتة أن تعزز عملك الصغير ، ولكن ما هي الجوانب التي يمكن أتمتتها باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية؟

جمع البيانات

كما تعلم بالفعل ، فإن البيانات التي تجمعها من عملائك من خلال استراتيجيات مختلفة (العروض الترويجية ، وبطاقات الولاء ، والمنتجات الرقمية المجانية ، والمبيعات) مهمة جدًا لشركتك الصغيرة. بخلاف بناء استراتيجيات التسويق الخاصة بك عليها ، سيكون من المفيد أن تبني أي قرار على تحليل البيانات. ومع ذلك ، إذا كان لديك أي عملية بيع تديرها شركتك الصغيرة ، فأنت بحاجة إلى تسجيل بيانات العملاء وتفضيلاتهم يدويًا ؛ لا يمكنك جمع البيانات بشكل فعال إلا إذا أجريت عمليتي بيع شهريًا.

لهذا السبب ، يجب أن تكون أتمتة جمع البيانات داخل عملك أحد اهتماماتك الأولى. أنت بحاجة إلى أداة بسيطة يمكنها تحديث قاعدة بيانات العملاء تلقائيًا لكل عملية بيع أو بطاقة ولاء.

علاوة على ذلك ، باستخدام أداة التشغيل الآلي بدون رمز ، تريد أيضًا أن تكون قادرًا على استرداد البيانات بكفاءة. بدلاً من البحث عن البيانات وتجميعها يدويًا ، يمكنك الحصول على وظيفة بحث بسيطة في تطبيق الأعمال الصغيرة الذي لا يحتوي على كود.

إرسال الفواتير

إذا كان عملك الصغير يتعامل مع المبيعات ، سواء كانت عناصر أو خدمات مادية أو رقمية ، فأنت تعلم أنه بعد كل عملية بيع ، تحتاج إلى ملء فاتورة وإرسالها إليهم. تخيل الآن كم من الوقت يمكنك توفيره إذا تم تنفيذ هذه المهمة تلقائيًا.

ومع ذلك ، فإن توفير الوقت ليس الميزة الوحيدة لأتمتة عملية الفاتورة. يمكنك أيضًا استغلال ما يلي:

إن عملية تحرير الفواتير ليست بهذه التعقيد ، ولكنها مهمة جدًا لعملك: كما تعلم ، إذا ارتكبت أخطاء في فواتيرك ، فقد يُطلب منك دفع الغرامة إلى السلطات المالية الخاصة بك. يمكن أن تحدث أخطاء عند تجميع الفواتير لأنها عملية بسيطة ولكنها متكررة. تزيل أداة الفواتير الآلية الأخطاء البشرية من المعادلة.

كما تعلم ، أنت بحاجة إلى بيانات عملائك لملء الفواتير. لذلك ، أثناء إصدار الفواتير لهم ، يمكنك أيضًا جمع بيانات مفيدة حول موقعهم وتفضيلاتهم وجهات اتصالهم وغيرها من البيانات التي يمكن أن تكون مهمة لعملك. باستخدام أداة آلية بدون تعليمات برمجية ، يمكن القيام بكل ذلك تلقائيًا ، وبدون جهد وبدون أخطاء.

تسويق وسائل الاعلام الاجتماعية

أصبحت منصات وسائل التواصل الاجتماعي ذات أهمية كبيرة للشركات الصغيرة. أصبح التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية عندما يتعلق الأمر بالتسويق الرقمي. ومع ذلك ، فإن له سلبيات: إذا قارناه بالتسويق التقليدي (حيث تحتاج إلى تصميم حملة مرة واحدة في الموسم) ، فإن التسويق الرقمي يتطلب جهدًا مستمرًا: تحتاج إلى النشر كل يوم ، وتكون متاحًا للتفاعل مع العملاء والرد على استفساراتهم ، وأكثر من ذلك.

والخبر السار هو أنه يمكن أتمتة الكثير من العمليات المتعلقة بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي: يمكنك إعداد ردود تلقائية على محادثات العملاء ، والمنشورات التلقائية ، والإشعارات التلقائية المخصصة المتعلقة بتفاعلك مع العملاء.

جدولة المواعيد وإعداد الإخطارات

مع تزايد اعتياد المستخدمين على القيام بأي شيء عبر الإنترنت ، أصبحوا أقل حرصًا على التقاط هواتفهم وإجراء مكالمة لتحديد موعد مع أي نوع من المحترفين. إنهم يطالبون بإمكانية جدولة المواعيد عبر الإنترنت وبشكل تلقائي ، مع عملية تشبه إلى حد بعيد شراء عنصر من موقع التجارة الإلكترونية .

من جانبك ، هذا يعني أنه يمكنك تعزيز عملك الصغير من خلال السماح لعملائك بجدولة المواعيد مباشرة من موقع الويب الخاص بك. يمكنك بسهولة إنشاء تطبيق الويب هذا باستخدام أدوات بدون تعليمات برمجية مثل AppMaster. سيتم تحديث تقويم عملك تلقائيًا ، ويمكنك إعداد إعلامات تخبرك بكل موعد جديد.

التسويق عبر البريد الإلكتروني

رسائل البريد الإلكتروني هي:

جزء من استراتيجيات التسويق الخاصة بك.

علاقتك بعملائك.

عملية الإدارة الشاملة لعملك.

أثناء تفاعلك مع العميل ، ترسل إليه العديد من رسائل البريد الإلكتروني: رسائل بريد إلكتروني لتأكيد الموعد / الطلب ، ورسائل شكر إلكترونية ، وإرشادات ، ورسائل بريد إلكتروني بعد البيع ، والمزيد. يمكن إعداد جميع رسائل البريد الإلكتروني هذه وإرسالها تلقائيًا باستخدام أداة أتمتة بسيطة إلى حد ما بدون رمز والتي من شأنها أن توفر أيضًا إمكانية جمع البيانات تلقائيًا من رسائل البريد الإلكتروني التي ترسلها والرسائل التي تتلقاها وتتلقى إشعارات مخصصة.

استنتاج

كما رأينا ، لا تجلب الأتمتة مزايا فقط من حيث توفير الوقت لعملك. كما أنه يقلل من الأخطاء ، ويجعل سير العمل أكثر كفاءة ، ويعزز استراتيجيات التسويق الخاصة بك ، ويقلل التكاليف ، ويعزز دخل عملك. ليس من قبيل المصادفة أن المزيد والمزيد من الشركات الصغيرة تطبق أدوات الأتمتة في سير عمل أعمالها.

توفر أدوات بدون رمز الطريقة الأكثر تكلفة وفعالية من حيث التكلفة لأتمتة عمليات الأعمال الصغيرة الخاصة بك وإنشاء تطبيقات أو منصات صغيرة أو أكثر تعقيدًا لإدارة كل جانب من جوانب عملك الصغير ، من جمع البيانات إلى الإخطارات المخصصة.