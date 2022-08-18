في عالم مزدحم حيث لا يوجد أحد لديه الوقت الكافي للانتظار ، يحب الزوار أيضًا موقع الويب إذا تم تحميله بشكل أسرع. لذلك ، أصبح لا مفر من تحسين وقت تحميل موقع الويب الخاص بك لتحويل زوار موقعك إلى مبيعات. إذا كنت ترغب في بقاء الزوار على صفحات الويب الخاصة بك وزيادة معدل التحويل ، فأنت بحاجة إلى توفير تجربة مستخدم أفضل من خلال موقع ويب محسّن.

أفضل طريقة لتحسين أداء موقع الويب هي استخدام أداة تسمح بتحديد وإصلاح مشكلات الويب مما يؤدي إلى تحسين الأداء. قد تتساءل عن أفضل الأدوات المجانية لاختبار أداء موقع الويب الخاص بك في عام 2022. إذا كانت الإجابة بنعم ، فلا مزيد من البحث! في المقالة ، سنناقش الأسباب التي تجعل من الضروري تحسين أداء موقع الويب وأفضل الأدوات لتحسين أداء الويب الخاص بك.

لماذا من المهم التحقق من أداء الموقع؟

يجب أن يفهم مالكو الويب قيمة تجربة مستخدم أفضل لزيادة معدل التحويل. يحب الزوار موقع الويب إذا كان يحتوي على مصفوفات أداء عالية الجودة. نحن ندرج أهم الأسباب التي تجعلك تحتاج إلى اختبار أداء موقع الويب الخاص بك. هيا نبدأ:

تحديد موارد الويب التي تستغرق وقتًا للتحميل

السبب الرئيسي لاختبار أداء موقع الويب الخاص بك هو تحديد موارد الويب التي تجعل تحميل موقع الويب الخاص بك أبطأ. يمكنك إدخال عنوان URL الخاص بالموقع في أي أداة لاختبار الأداء. ستزودك هذه الأدوات بتقرير مفصل عن المشكلات مع اقتراحات للتخفيف منها.

تحليل سرعة الموقع

بمساعدة أدوات اختبار الأداء ، يمكنك التحقق من موقع الويب الخاص بك أو صفحات الويب الخاصة بك. إذا كانت السرعة بطيئة ، فستوفر لك هذه الأدوات الحلول لتحسين السرعة. سيساعدك تحسين السرعة على ترتيب موقع الويب الخاص بك في نتائج البحث.

تحقق من توافق الموقع عبر أجهزة متعددة

تسمح هذه الأدوات لمالكي الويب بالتحقق من أداء الموقع عبر أجهزة مختلفة. يوفر اختبار موقع ويب على سطح المكتب والهاتف المحمول رؤى حول كيفية ظهور الموقع عبر أجهزة متعددة.

تقديم تجربة مستخدم أفضل

يتيح التحقق من تقدم موقع الويب تحديد المشكلات الأساسية التي تدفع المستخدمين إلى مغادرة الموقع. في العالم الرقمي سريع النمو ، تعد مواقع الويب أحد أصول الشركات التي تقدم منتجات / خدمات الأعمال عبر الإنترنت. بعد التخفيف من مشكلات الويب الأساسية ، ستكون جاهزًا لتوفير تجربة مستخدم أفضل للزائرين ورفع مستوى الرسم البياني لعملك.

ما هي أدوات اختبار أداء الموقع الفعال؟

اليوم ، يتم استخدام أدوات اختبار مواقع الويب على نطاق واسع من قبل مالكي المواقع لتحسين الأداء. تساعد أدوات الاختبار هذه مالكي المواقع على اختبار الأداء وزيادة وقت تحميل موقع الويب.

بعد الاطلاع على أهمية اختبار أداء موقع الويب ، قد تتساءل عن أفضل أداة لاستجابة موقع الويب الخاص بك. لا داعي للقلق أكثر من ذلك! نكشف عن أفضل 12 أداة لاختبار أداء موقع الويب الخاص بك وأدوات اختبار السرعة في عام 2022. دعنا نتعمق في التفاصيل:

بينغدوم

Pingdom هي أداة اختبار أداء شائعة لتحسين سرعة موقع الويب. تم إطلاق Pingdom في عام 2007 ، وقد تم استخدامه في العديد من المواقع الاجتماعية الشهيرة مثل Facebook و Spotify و Twitter لإتاحة موقع الويب الخاص بهم لمستخدميهم. بصرف النظر عن أدوات اختبار الأداء ، تقدم Pingdom مجموعة أدوات مراقبة لاختبار موقع ويب ، ولكن أداة اختبار سرعة موقع الويب الخاص بها هي الأكثر شيوعًا. علاوة على ذلك ، تساعد أداة الاختبار هذه أصحاب الموقع في مراقبة وقت تحميل الموقع وفحص أداء وسرعة الموقع.

قبل كل شيء ، يعد Pingdom أكثر سهولة في الاستخدام عندما يتعلق الأمر باستخدامه. كل ما تحتاجه هو إدخال عنوان URL الخاص بالموقع لإجراء اختبار سرعة موقع الويب وأداء موقع الويب. بعد ذلك ، يمكنك اختيار موقع من المواقع السبعة المحددة. بمجرد تحديد موقع ، ستعرض النتائج وقت تحميل موقع الويب وحجم صفحة الويب وعدد الطلبات المقدمة للوصول إلى هذه الصفحات ، والحقيقة المثيرة للاهتمام حول أداة اختبار أداء Pingdom هي أنها تتيح لك اختبار موقع الويب الخاص بك أداء من أي جزء من العالم. لنفترض أنك في أمريكا ، ولكن بعد مرور بعض الوقت ، ستنتقل إلى كندا. في هذه الحالة ، ستتيح لك أداة اختبار الأداء هذه اختبار أداء موقع الويب الخاص بك من كلا الموقعين.

بعد إدخال عنوان URL لموقع الويب الخاص بك في Pingdom ، ستحصل على درجة من Pingdom تتراوح من 0 إلى 100 ، مما يوضح أداء موقع الويب الخاص بك مقارنة بالمواقع الأخرى. بعد الحصول على النتيجة ، سيقترح Pingdom إجراءات فورية لتحسين أداء موقع الويب الخاص بك. بعد إجراء اختبار مع Pingdom ، ستحصل على معلومات حول عمليات إعادة التوجيه بدون سبب ، والعديد من الطلبات والصور التي تتطلب الضغط. علاوة على ذلك ، ستتعرف على العنصر الموجود على موقعك الذي يستغرق وقتًا أطول في التحميل. تقدم Pingdom أيضًا خطط اشتراك لمراقبة موقع الويب الخاص بك عندما لا يعمل بشكل جيد.

الموقع 24 × 7

Site24x7 هي أداة مجانية لاختبار أداء موقع الويب وتحل محل Pingdom على نطاق واسع. إذا كنت مالكًا لموقع ويب خاص بشركة صغيرة ، فإن أداة الاختبار هذه هي الخيار الأفضل لك. هذه الأداة قادرة على اختبار موقع الويب عبر 110 موقعًا. كل ما تحتاجه هو إدخال عنوان URL الخاص بالموقع والحصول على تقرير مفصل حول مقاييس موقع الويب.

Google PageSpeed Insights

قطعت Google شوطًا طويلاً في تقديم تجربة مستخدم أفضل وقدمت العديد من الأدوات لتحسين أداء موقع الويب. قبل كل شيء ، تعد Google PageSpeed Insights إحدى أدوات اختبار الأداء المجانية التي توفر رؤى عميقة حول سرعة تحميل الموقع وتوصي بأفضل الممارسات لتحسين أداء الموقع. أطلقت Google أداة اختبار الأداء الخاصة بها في عام 2018 والتي تقدم درجة موقع ويب تتراوح من 0 إلى 100.

إذا حصلت على درجة أداء أعلى ، فإن موقع الويب الخاص بك يعمل بشكل أفضل مع تجربة مستخدم أفضل. قد تتساءل عن كيفية استخدام أداة أداء Google للتحقق من سرعة موقع الويب وأدائه. كل ما تحتاجه هو زيارة موقع PageSpeed Insights وإدخال عنوان URL لموقعك على الويب. بعد إدخال عنوان URL ، اضغط على الزر "تحليل". ستتحقق أداة اختبار الأداء هذه من Google من موقع الويب وتقدم نتيجة حسب أداء موقعك. يعد استخدام PageSpeed Insights فكرة رائعة لمراقبة أداء الموقع والوصول إلى Web Core Vitals بواسطة Google.

تتيح هذه العناصر الأساسية للويب من Google لأصحاب المواقع اختبار أداء الموقع ضمن صفحة نتائج محرك البحث (SERP). علاوة على ذلك ، تقدم Google PageSpeed Insights اقتراحات لتقليل وقت تحميل موقع الويب وتحسين أداء الموقع. قد توصي أداة المراقبة هذه من Google بضغط الصور أو تقليل JavaScript لزيادة استجابة موقع الويب. علاوة على ذلك ، هذه الأداة المدعومة من Google مجانية وتميل إلى اختبار عدد غير محدود من مواقع الويب. عند اكتمال اختبار الأداء ، يوفر Google PageSpeed Insight أيضًا تقريرًا تشخيصيًا عن موقع الويب.

GTmetrix

GTmetrix هي واحدة من أفضل أدوات المراقبة لموقع الويب وهي متاحة لاختبار أداء الموقع في أي مكان. تمامًا مثل أدوات أداء الموقع الأخرى ، تخصص GTmetrix أيضًا درجة بعد إجراء اختبار أداء موقع الويب. بمجرد إدخال عنوان URL الخاص بموقعك ، ستزودك أداة اختبار الأداء هذه بتقرير مفصل حول أداء موقع الويب الخاص بك. بمساعدة أداة المراقبة هذه ، يمكنك مراقبة سرعة موقع الويب والمشكلات الأساسية في استجابة موقع الويب والاقتراحات حول كيفية التخفيف من هذه المشكلات باستخدام أداة الاختبار هذه.

على سبيل المثال ، إذا كان موقع الويب الخاص بك به مشكلة تتعلق بحمولات الشبكة ، فستوفر هذه الأداة قائمة كاملة بعناوين URL الخاصة بموقعك للتخفيف من هذه المشكلة. على غرار Google PageSpeed Insights ، ستعرض أداة الاختبار هذه أيضًا حالة "العناصر الحيوية الأساسية للويب من Google" التي تمررها أو تفشل فيها. الميزة المميزة لهذه الأداة هي أنها تتيح لك اختبار موقع الويب عبر متصفحات وأجهزة مختلفة. قبل البدء بهذه الأداة ، ستحتاج إلى إنشاء حساب مجاني.

اختبار صفحة الويب

WebPage Test عبارة عن أداة مراقبة مجانية تتيح لمالكي الويب التحقق من أداء موقع الويب لتحسين مقاييس الأداء. أكبر سبب لاختيار هذه الأداة لاختبار الويب هو أنها تتيح لمستخدمي الويب اختبار أداء الموقع عبر أجهزة ومتصفحات متعددة. كل ما تحتاجه هو إدخال عنوان URL الخاص بالموقع باستخدام هذه الأداة ، وسوف تقيس سرعة الموقع وأدائه. تحتاج إلى اختبار موقعك عبر أجهزة وشبكات متعددة للحصول على الفكرة الصحيحة حول أداء موقع الويب الخاص بك. علاوة على ذلك ، تتيح هذه الأداة مفتوحة المصدر اختبار موقع ويب عبر 40 موقعًا وتعيين درجات للنتائج من F إلى A.

دوت كوم مونيتور

Dotcom-Monitor هي أداة مجانية لاختبار الأداء تساعد مالكي مواقع الويب على مراقبة سرعة مواقع الويب الخاصة بهم ووقت التحميل. علاوة على ذلك ، تعد هذه الأداة من بين أدوات اختبار الأداء التي توفر معلومات حول موقع وأجهزة الزوار التي يدخلون من خلالها إلى الموقع. علاوة على ذلك ، تستخدم هذه الأداة هذه المعلومات لتحديد مشكلات موقع الويب والتخفيف من هذه المشكلات في الوقت المناسب. توفر هذه الأداة تصنيفًا بناءً على سرعة موقعك واستجابات الخادم. علاوة على ذلك ، تسمح أداة اختبار الأداء هذه لأصحاب المواقع بالحصول على معلومات حول الزوار المتكررين بمساعدة ذاكرة التخزين المؤقت.

أدوات المختبر الأصفر

يعد Yellow Lab Tools ، الذي تم تقديمه في عام 2014 ، إضافة حديثة لأدوات اختبار الأداء لمراقبة أداء الموقع. توفر أداة الاختبار هذه ميزات ممتازة لتدقيق أداء موقع الويب وتقدم اقتراحات لتحسين أداء الموقع. بمجرد إدخال عنوان URL للموقع ، تعرض أداة الاختبار هذه درجة الاختبار مع جميع التفاصيل الضرورية حول أداء الموقع وعدد الطلبات وتفاصيل CSS والمشكلات في أداء الويب. بشكل عام ، يعد من بين أفضل أدوات الاختبار ولكن لا تزال هذه الأداة تفتقر إلى الميزات التفصيلية للكشف عن مقاييس الأداء المتعمقة للويب.

أداة تقييم الوصول إلى الويب WAVE

تُستخدم أداة اختبار الأداء هذه خصيصًا للتحقق من تقييم إمكانية الوصول إلى الويب. لجذب المزيد من الزوار إلى موقع الويب الخاص بك ، تحتاج إلى جعله في متناول الجميع. أداة تقييم الوصول إلى الويب بواسطة WAVE تجعل محتوى الويب أكثر سهولة للأشخاص ذوي الإعاقة. تحتاج إلى إدخال موقع الويب الخاص بك في أداة الاختبار هذه للحصول على رؤى كاملة حول أدائك. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك تحسين إمكانية الوصول إلى موقعك للحصول على تجربة مستخدم أفضل.

فحص موقع SEO

إذا كنت ترغب في دفع حركة المرور العضوية إلى موقع الويب الخاص بك من خلال مُحسنات محركات البحث المناسبة ، فإن SEO Site Checkup هي أداة الاختبار الموصى بها. تحدد أداة الاختبار هذه مشكلات تحسين محركات البحث الأساسية في موقع الويب. كل ما تحتاجه هو إدخال عنوان URL لموقع الويب ، وستقترح أداة المراقبة هذه العلامات الوصفية والوصف التعريفي لترتيب الموقع في نتائج بحث Google. علاوة على ذلك ، تراقب هذه الأداة استجابة موقع الويب وتساعد على تمرير بروتوكولات الأمان.

نص

قدمت مجموعة Sematext أدوات Synthetics ، وهي أداة اختبار سرعة لمراقبة أداء موقع الويب. أصبحت أداة اختبار السرعة هذه مؤخرًا شائعة بين المستخدمين. هذه الأداة سهلة الاستخدام وتسمح للمستخدمين باختبار سرعة التحميل عبر مواقع متعددة وأجهزة مختلفة. علاوة على ذلك ، توفر أداة اختبار أداء موقع الويب هذه واجهة مستخدم سهلة الاستخدام لمراقبة حالة موقع الويب الخاص بك. توفر هذه الأداة أيضًا عدة مشغلات لإعلامك عندما لا يعمل موقع الويب الخاص بك بشكل جيد. هذه الأداة هي من بين أدوات اختبار أداء موقع الويب التي تقدم نسخة تجريبية مجانية لاستكشاف ميزاتها. لمزيد من الميزات المتقدمة لهذه الأداة ، ستحتاج إلى الاشتراك في خطة اشتراك.

أداة اختبار سرعة موقع الويب IsItWP

أداة اختبار سرعة موقع الويب IsItWP هي أداة مراقبة شائعة توفر بيانات أداء مفصلة. تتيح هذه الأداة اختبار سرعة موقع الويب عبر أجهزة متعددة. بمجرد إدخال عنوان URL لموقع الويب الخاص بك ، ستزودك هذه الأداة بتقرير متعمق حول وقت تحميل موقع الويب ودرجة الأداء وعدد الطلبات والمقاييس الأخرى. بعد عرض درجة الأداء ، ستقدم هذه الأداة اقتراحات لتحسين الأداء.

اتجاهات

Uptrends هي أداة اختبار أداء مواقع الويب الشهيرة مع مجموعة أدوات كاملة. تحتوي مجموعة الأدوات هذه على أدوات متعددة مثل اختبار السرعة واختبار التحميل واختبار واجهة المستخدم وفحص الشبكة. تتيح Uptrends للمستخدمين التحقق من سرعة الموقع عبر مواقع متعددة وعلى أجهزة مختلفة. يسمح لك اختبار الأداء عبر الأجهزة المختلفة بالنظر إلى الموقع من وجهات نظر مختلفة.

تجمع الأداة البيانات من Google PageSpeed Insights وتقدم تقريرًا مفصلاً عن أداء الموقع. Uptrends هي أداة تطلب مقاييس الأداء بطريقة الانحدار. سيسمح لك عرض عناصر موقعك بطريقة الانحدار بالتحقق من العناصر التي تؤثر على أداء الويب. علاوة على ذلك ، تسمح هذه الأداة بمقارنة سرعة الصفحة عبر متصفحات الويب المختلفة.

يمكن لـ Uptrends اختبار موقع الأعمال عبر مواقع متعددة وعلى أجهزة مختلفة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. لإجراء الاختبار على سطح المكتب ، يمكنك اختيار دقة الشاشة في أي متصفح لاختبار سرعة الموقع بطرق متعددة. الشيء الملحوظ هو أنه يمكنك إجراء اختبار سطح المكتب باستخدام الإصدار التجريبي المجاني لهذه الأداة.

افكار اخيرة

نأمل أن تكون واضحًا بشأن أهمية التحقق من أداء موقع الويب وأفضل الأدوات لاختبار مقاييس الجودة. لتشغيل عملك على الإنترنت بنجاح ، تحتاج إلى موقع يتم تحميله بشكل أسرع لتحويل زوار موقعك إلى مبيعات وزيادة معدل التحويل. علاوة على ذلك ، سيساعدك موقع الأعمال الذي يحتوي على مقاييس أداء عالية في الحصول على ترتيب أفضل في نتائج البحث. في هذا الصدد ، تحتاج إلى استخدام أداة اختبار الأداء للتحقق من أداء موقعك.

في هذا الدليل ، ذكرنا أفضل 12 أداة يمكن أن تساعدك في تحسين الويب. باستخدام هذه الأدوات ، لا يمكنك تحديد المشكلات ولكن أيضًا الحصول على أفضل الاقتراحات لحلها. أفضل شيء في هذه الأدوات هو أنها جميعًا مجانية الاستخدام. افترض أنك تبحث عن أداة لتصميم لوحة تحكم لموقعك. في هذه الحالة ، نوصيك بتجربة AppMaster.

توفر أداة البرمجة المرئية هذه واجهة خلفية يمكنها إنشاء لوحة إدارة تفاعلية لعملك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. الحقيقة الملحوظة أنه يمكنك الاندماج مع أي منشئ مواقع بدون رمز ، مثل Adalo أو Bubble. علاوة على ذلك ، يمكنك التحقق من أداء لوحة الإدارة هذه باستخدام أدوات اختبار الأداء.