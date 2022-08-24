هل تبحث عن دليل نهائي حول تطوير تطبيقات وبرامج DevOps؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فاقرأها حتى النهاية لأنها دليل كامل تبحث عنه. نهج DevOps هو كلمة جماعية للتطوير والعمليات. لذلك ، فهذا يعني تشكيل نهج موحد تجاه الأعمال المختلفة التي تقوم بها فرق تطوير البرامج وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات في المنظمة.

يعد التعرف على DevOps أمرًا ضروريًا لأنه يسهل المزيد من الاتصال والتعاون الجيد بين هذه الفرق في الشركة. في الأداء المحدود ، يمثل برنامج نهج DevOps اعتماد تطوير البرامج والتطبيقات والتصنيع والأتمتة وممارسة أفضل للإشراف على البنية التحتية ونشرها.

كما يحمي التمثيل التغييرات ، مثل إنتاج الثقة والتماسك بين المطورين والمديرين التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات ومواءمة المخططات المتخصصة مع احتياجات المؤسسة. يمكن لـ DevOps تعديل تسليم البرامج ، والأدوار الوظيفية ، والخدمات ، وآليات تكنولوجيا المعلومات وأن تتضمن الأساليب الأكثر ملاءمة.

DevOps هي منهجية يستخدمها متخصصو تكنولوجيا المعلومات لتبسيط عملية تطوير التطبيقات والبرامج. يتضمن التعاون بين فرق تطوير البرامج والعمليات لأتمتة عملية تسليم البرامج.

في هذه المقالة ، يتم شرح مقدمة منهجية نشر DevOps ودليل لك حول كيفية تنفيذها. إذا كنت جديدًا في برنامج نهج DevOps أو كنت تفكر في تنفيذه في مؤسستك ، فسوف يمنحك هذا الدليل نظرة عامة على بنيته التحتية وكيفية عملها. يحتوي على ثقافة DevOps والأدوات والأتمتة والمزيد. في النهاية ، ستفهم كيف يمكن لأدوات DevOps أن تفيد عملك وبعض الخطوات التالية للبدء.

ما هو DevOps؟

البنية التحتية DevOps هي نهج تطوير التطبيقات والبرامج ونشرها مع التكامل بين فرق التطوير والعمليات. تم تقديم مصطلح DevOps بواسطة Gene Kim في عام 2010 بعد أن كتب منشور مدونة بعنوان "عملية DevOps المثالية". يتم استخدام هذه المنهجية من قبل المنظمات في جميع أنحاء العالم لزيادة الكفاءة وسرعة التسليم وتقليل المخاطر المرتبطة بعمليات النشر الكبيرة والنادرة في بيئات الإنتاج. لطالما كان التطوير والعمليات فريقين منفصلين ، على الرغم من أنهما ينتميان إلى نفس الوحدة الوظيفية. كان فريق تطوير التطبيقات والبرامج معنيًا بكتابة التعليمات البرمجية وإرسالها إلى العمليات للنشر في الوقت المناسب.

تتطور منهجيات النشر باستمرار ، وتعد برامج نهج DevOps واحدة من أحدث البرامج وأكثرها شيوعًا. لذلك ، باختصار ، نهج DevOps لتطوير البرامج عبارة عن مجموعة من العمليات والأدوات التي تساعد على الانتقال السلس بين تطوير البرامج والعمليات. من خلال أتمتة المهام والتواصل بين الفرق ، يمكن أن يساعد نهج DevOps لتطوير البرامج في تسريع أوقات التسليم وتحسين مراقبة الجودة عن طريق أتمتة المهام والتواصل بين الفرق.





ما هي منهجية نشر DevOps؟

كان الفصل بين الفريقين في عمليات تطوير البرامج والتطبيقات في DevOps بمثابة نشاط عام لم يرغب فريق التطوير في المشاركة فيه. في DevOps ، تهتم فرق التطوير بكتابة الكود وإرساله إلى فريق العمليات لنشر البرنامج في الوقت المناسب. تهتم فرق العمليات أيضًا بكتابة البرامج النصية الخاصة بهم ومراقبة ما يحدث داخل البنية التحتية لبرامجهم بعد نشر الإصدار.

أدوات DevOps هي منهجية نشر تركز على التواصل والتعاون بين مطوري البرامج ومحترفي تكنولوجيا المعلومات. يهدف برنامج نهج DevOps إلى تقصير عمليات تطوير البرامج الكاملة وزيادة تكرار وجودة إصدارات التطبيقات أو البرامج.

أحد الجوانب المهمة لفلسفة DevOps هو التكامل المستمر (CI). CI هي ممارسة دمج جميع نسخ عمل المطور مع الخط الرئيسي المشترك عدة مرات في اليوم. من خلال الدمج المنتظم ، يمكن للمطورين تجنب مآزق عمليات الدمج الشاملة وغير المتكررة.

جانب آخر مهم لفلسفة DevOps هو التسليم المستمر (CD). القرص المضغوط هو عملية توصيل البرامج في دورات قصيرة ، عادةً كل أسبوعين أو أقل. هذا يسمح بالتغذية الراجعة السريعة والتكرار على الميزات. تشمل مزايا نهج DevOps وقتًا أسرع للتسويق ، وتقليل المخاطر ، وزيادة الكفاءة. لقد ثبت أن أدوات DevOps تعمل على تحسين رضا وإنتاجية المطورين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات.

كيف يتم تنفيذ منهجية DevOps؟

يتم تنفيذ عمليات تطوير تطبيقات وبرامج DevOps من خلال تحديد المجالات التي يمكن تحسين العملية فيها وتغيير كيفية إنجاز العمل. يعد التواصل أحد أهم جوانب هذا الأمر ، حيث يجب أن يكون كل من يشارك في المشروع على دراية بالتغييرات. جانب أساسي آخر هو الأتمتة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل حجم العمل اليدوي الذي يجب القيام به.

ما هي الركائز الخمس لـ DevOps؟

هناك خمس ركائز رئيسية لعمليات تطوير البرامج والتطبيقات DevOps وهي:

ثقافة

أتمتة

يستند

قياسات

مشاركة



ثقافة

تدور فلسفة DevOps حول الثقافة. إنها طريقة في طريقة عرض المؤسسات للتكنولوجيا والعمل معها. تؤكد فلسفة DevOps على التعاون بين فرق التطوير والعمليات. الهدف هو خلق ثقافة التحسين المستمر للبرنامج حيث يتعلم الجميع ويجربوا باستمرار.

أتمتة

الأتمتة هي ركيزة مهمة أخرى في DevOps. تساعد الأتمتة في تسريع عملية تسليم التطبيقات والبرامج من خلال التخلص من المهام اليدوية والأخطاء. كما أنه يسمح بعمليات نشر أكثر اتساقًا وقابلية للتكرار. تم تجهيز البنية التحتية لتقليص العمل الزائد عن طريق أتمتة تدفقات العمل وتجربة رمز جديد.

يستند

Lean هو الركيزة الثالثة لإنشاء فلسفة DevOps مع استراتيجيات واتفاقيات ذكية تدخل حيز الدعابة لإنشاء التطبيقات والبرامج. تسمح عمليات الاختبار الخالي من الهدر باختبار منتظم ومؤثر ، وهو أمر ضروري للتنفيذ.

قياس

القياس هو الركيزة الرابعة لفلسفة DevOps. تعتمد البنية الأساسية DevOps على البيانات لتوجيه القرارات. من خلال قياس الجوانب المختلفة لعملية تسليم التطبيقات والبرامج ، يمكن للمؤسسات تحديد مجالات التحسين. من خلال القياس والمراقبة باستمرار ، يمكن للمنظمات التأكد من أنها تتقدم دائمًا نحو أهدافها.

مشاركة

الركيزة الأخيرة والخامسة من DevOps تدور حول مشاركة الأفكار وحسابات الصعوبات عندما يكون الغزو أمرًا أساسيًا. يجب على الطاقم الاعتراف بالموقف والتعامل معه على أنه خصم ، وليس فيما بينهم. تفتح مشاركة مفاهيم البنية التحتية مسارات التغذية الراجعة التي يمكن أن تكون ركيزة التحسين على المدى الطويل. اجمع بين أطقم العمل لتحسين الاتصال وصوامع الانهيار بين تأمين الجودة (QA) والتطوير والعمليات.

ما عدد مراحل النشر الموجودة في DevOps؟





توجد عادةً ست مراحل من عمليات تطوير برامج DevOps ونشرها ، وهي:

التطوير المستمر

التكامل المستمر

التسليم المستمر

الاختبار المستمر

المراقبة المستمرة

الانتشار المستمر



التطوير المستمر

التطوير المستمر عبارة جماعية تحدد إجراءات إنشاء كود برمجي جاهز لإطلاقه في السوق. تطبق التكامل المستمر للنشر المستمر في DevOps. من خلال تنفيذ تقنية برمجيات التطوير المستمر والاستراتيجيات ذات الصلة ، يمكن للشركات تحقيق تسليم أسرع للنتائج التي ستكون أفضل من حيث الجودة وتتكون من تقليل المخاطر وتجنب الحواجز المحتملة.

التكامل المستمر

التكامل المستمر هو ممارسة تطبيقية لتطوير البرمجيات بناءً على إجراء DevOps. يقوم منشئو تطبيقات الأجهزة المحمولة بتوصيل التغييرات البرمجية يوميًا في وحدة التخزين الموزعة ، حيث يتم اختبار هذه التغييرات تلقائيًا بشكل روتيني. يضمن التكامل المستمر أن الكود الذي تم تحديثه والتحقق منه مؤخرًا مفتوح باستمرار وفعال لمطوري البرامج. يمنع التكامل المستمر التوقفات الباهظة في إنشاء البرامج من خلال السماح للمطورين العديدين وإعطائهم حق الوصول للعمل على كود مصدر واحد دون تردد بدلاً من الانتظار لدمج مبادئ وأقسام مختلفة ثم دمجها. هذا النهج ضروري لعمليات تطوير برامج DevOps ، والتي تدمج السرعة والمهارة مع الموثوقية والحماية.

الاختبار المستمر

اختبار DevOps المستمر هو إجراء يسمح لمطوري البرامج بالتأكد من أن الكود يعمل بشكل جيد وكما هو مخطط له في الظروف الحية. يمكن للاختبار المستمر اكتشاف العيوب والأخطاء والنتائج والمكونات المختلفة للمنتج التي قد تحتاج إلى تعديل أو مراجعة ويمكن إجبارها على العودة إلى المراحل السابقة من تطوير البرامج من أجل التحسين المستمر.

المراقبة المستمرة

في DevOps ، تعني المراقبة المستمرة أن فريق تطوير البرامج يجب أن يكون لديه معايير مناسبة لمراقبة الكود وعملية التطوير طوال عملية التطوير. على الرغم من أنه من الأفضل دائمًا أن تكون غالبية المراقبة على الأتمتة حتى تتمكن العملية من التعرف بسهولة على المشكلات وتقديم الملاحظات وإبلاغ فريق التطوير في الوقت المحدد. تضمن الملاحظات المستمرة مستوى أعلى من الأمان وجدارة بالثقة بالنظام وردود أكثر أناقة عند ظهور المشكلات.

التسليم المستمر

إنه المقياس التحليلي التالي في القائمة. عند اختبار الكود وتعديله واعتماده ، يتم طرحه في المعرض لإطلاق العنان للتحديثات حول المنتج للمستهلك من أجل استدامته والتحقق منه. لهذا الغرض ، يحتوي التسليم المستمر على عملية تلقائية للإصدار بأكبر قدر ممكن من الكفاءة وبمجرد نقرة واحدة.

الانتشار المستمر

النشر المستمر هو للوقت الذي يتم فيه تقديم DevOps ؛ قد يصبح أكثر ملاءمة من التسليم المستمر. إنه تفسير مؤتمت بالكامل للتسليم المستمر بدون تدخل أو عمليات يدوية. يتم تسليم كل تغيير معتمد في رمز النشر المستمر للعملاء في عملية تنظيمية متسقة. يقتل هذا التفاعل متطلبات أيام التفريغ المحجوزة ويسرع دائرة الإدخال. تسمح عمليات التسليم المتواضعة والمتواصلة للمهندسين بالحصول على مدخلات العميل بسرعة ومعالجة المشكلات بمزيد من السرعة والدقة الممتازة. يعد الإرسال بدون توقف هدفًا رائعًا لمجموعة أدوات DevOps ، ومع ذلك فمن الأفضل تطبيقه بعد تحديد دورة DevOps. تحتاج الجمعيات إلى مناخ اختبار محوسب شامل ويمكن الاعتماد عليه من أجل منظمة متسقة لتعمل بشكل مثير للإعجاب. سيساعدك البدء بالتكامل المستمر لـ CI والتسليم المستمر للقرص المضغوط في الوصول إذا لم تكن هناك بعد.

فوائد DevOps

على الرغم من أنها ليست سوى لقطة ساحرة ، إلا أن فلسفة DevOps يمكنها معالجة عدد كبير من بؤر المشاكل المنتظمة التي تشمل اتحادًا تقليديًا لتكنولوجيا المعلومات. يمكن أن يكون لتأكيدها على التعاون والأتمتة والمهارة مزايا هائلة ، بما في ذلك:

عائد استثمار مرتفع (ROI)

سوق بسرعة

توفير مستوى أعلى من رضا المستخدم

كفاءة معززة

تعاون أفضل

تصحيح القضايا في الوقت المناسب



نظرًا لأن المجموعات تتعاون بشكل لا تشوبه شائبة ، مدعومًا بكل من الدورة والثقافة ، فإن إحدى المزايا العديدة لفلسفة DevOps تتضمن خطرًا متناقصًا بشكل كبير لسوء التواصل أو سوء المحاذاة. تؤدي المراسلات الدقيقة إلى زيادة الفعالية وفي نهاية المطاف التميز في المنتج. أيضًا ، الممارسات الذكية ، مثل التنسيق والإرسال المتسقين ، جنبًا إلى جنب مع الاختبار التلقائي والإدخال القياسي ، تسرع دورة التقدم وتضمن تمييز الأخطاء أو المشكلات المختلفة والإشراف عليها مبكرًا.

على العموم ، ليس من المفاجئ أن يسارع عدد لا يحصى من هذه الجمعيات إلى تبني هذا الموقف لتلقي مكافآت عمليات تطوير برامج DevOps. عند تنفيذها بدقة ، تجلب دورة أدوات DevOps عناصر أفضل وعملاء أكثر بهجة واهتمامات أولية أفضل.

شيء صغير

DevOps هي الطريقة الجديدة لتنظيم العمل ودمج الفرق وتطوير نهج بناء الفريق بشكل أكبر تجاه عمليات تطوير المنتج. تعد أدوات DevOps مفيدة أيضًا وتساعد في تنظيم المهام وإكمالها في الوقت المحدد ، حيث إنها تستغرق وقتًا أقل وتوفر تسليمًا أسرع وفعالية من حيث التكلفة.

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